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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Айтекин Дениз
Байер Л
 
Позже
Боруссия М
Прогнозы 119
Байер Л 97.5% (116)
X 0.8% (1)
Боруссия М 1.7% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
17
Коварж
Матей
2
Станишич
Йосип
8
Андрих
Роберт
3
Инкапье
Пьеро
30
Фримпонг
Жереми
20
Гримальдо
Алехандро
34
Джака
Гранит
11
Амири
Надим
7
Хофманн
Йонас
10
Вирц
Флориан
14
Шик
Патрик
33
Николас
Мориц
29
Скалли
Джозеф
30
Эльведи
Нико
5
Фридрих
Марвин
9
Онора
Франк
17
Коне
Куадио
8
Вайгль
Юлиан
10
Нойхаус
Флориан
20
Нец
Лука
13
Сибачо
Жордан
25
Хак
Робин
Байер Л
3-4-2-1
Боруссия М
3-5-2

История личных встреч

Байер Л
Боруссия М

22 матча

86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
18.2%
9.1%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

34 матча

55.9%
17.6%
26.5%
19 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

47.1%
32.4%
20.5%
16 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

47.1%
26.5%
26.4%
16 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

Б
0:3
Б
2:2
Б
2:3
Б
1:2
Б
4:0
Б
0:1
Б
4:3
Б
1:3
Б
1:2
Б
3:0
Б
0:1
К
0:5
Б
2:0
Б
2:0
К
0:1
Б
1:5
Б
2:3
Б
2:1
Б
2:1
Б
5:0
Б
3:0
Б
1:1
Б
0:1
Б
4:2
Б
3:3
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:2
Б
1:3
Б
3:6
Б
1:1
Б
3:2
Б
5:0
Б
1:3

Голы

Всего голов

41
38

Голов в среднем за матч

2.56
2.11

Среднее время на гол

35
42

Всего голов

22
25

Голов в среднем за матч

1.22
1.56

Среднее время на гол

73
57

Всего голов

63
63

Голов в среднем за матч

1.85
1.85

Тотал матчей

2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

48
48

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 10 (1) 0.56
Гримальдо Алехандро 7 0.39
Фримпонг Жереми 5 0.28
Вирц Флориан 5 0.28
Хофманн Йонас 4 0.22
Та Джонатан 4 0.22
Паласиос Эсекиэль 3 (1) 0.17
Шик Патрик 3 (1) 0.17
Телла Нейтан 2 0.11
Адли Амин 1 0.06
Инкапье Пьеро 1 0.06
Гложек Адам 1 0.06
Коссуну Одилон 1 0.06
Мбамба Ноа 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Плеа Алассан 7 (1) 0.39
Райтц Рокко 4 0.22
Сибачо Жордан 4 0.22
Чванчара Томаш 4 (1) 0.22
Нойхаус Флориан 3 0.17
Хак Робин 2 0.11
Нгуму Натан 2 0.11
Итакура Ко 2 0.11
Онора Франк 1 0.06
Вебер Максимилиан 1 0.06
Вайгль Юлиан 1 (1) 0.06
Скалли Джозеф 1 0.06
Эльведи Нико 1 0.06
Коне Куадио 1 0.06
Нец Лука 0 0
Омлин Йонас 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Та Джонатан 5 0
Паласиос Эсекиэль 5 0
Джака Гранит 3 0
Хофманн Йонас 3 0
Тапсоба Эдмон 3 0
Фримпонг Жереми 3 0
Алонсо Хаби 2 0
Коссуну Одилон 2 0
Бонифасе Виктор 2 0
Вирц Флориан 2 0
Градецки Лукаш 1 0
Гримальдо Алехандро 1 0
Станишич Йосип 1 0
Адли Амин 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайгль Юлиан 5 0
Коне Куадио 3 1
Эльведи Нико 4 0
Итакура Ко 4 0
Скалли Джозеф 4 0
Вебер Максимилиан 2 1
Крамер Кристоф 3 0
Чванчара Томаш 3 0
Николас Мориц 2 0
Нец Лука 2 0
Плеа Алассан 1 0
Онора Франк 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Хак Робин 1 0
Райтц Рокко 1 0

Результаты матчей

Байер Л
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
Боруссия М
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

1
15
Байер Л
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Боруссия М
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

19
14
Байер Л
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
17% (3)
39% (7)
Боруссия М
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

20
29

Голы по времени матча

Забито

28
18
12 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
2
7%
2
11%
1-15
5
18%
6
33%
16-30
5
18%
4
22%
31-45
4
14%
1
6%
46-60
8
29%
2
11%
61-75
4
14%
3
17%
76-90

Пропущено

7
23
3 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
1
14%
4
17%
1-15
1
14%
3
13%
16-30
1
14%
5
22%
31-45
2
29%
1
4%
46-60
2
29%
3
13%
61-75
0
0%
7
30%
76-90

Забито

19
16
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
9 Не забивали 10
2
11%
2
13%
1-15
2
11%
5
31%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
4
21%
2
13%
46-60
4
21%
2
13%
61-75
4
21%
3
19%
76-90

Пропущено

10
16
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
3
30%
1
6%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
3
30%
7
44%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
10%
2
13%
76-90

Забито

47
34
19 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 11
0 Не забивали 2
4
9%
4
12%
1-15
7
15%
11
32%
16-30
8
17%
6
18%
31-45
8
17%
3
9%
46-60
12
26%
4
12%
61-75
8
17%
6
18%
76-90

Пропущено

17
39
9 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 17
4
24%
5
13%
1-15
2
12%
5
13%
16-30
3
18%
7
18%
31-45
5
29%
29%
8
21%
46-60
2
12%
5
13%
61-75
1
6%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 Аугсбург - Байер Л 0:1 Байер Л - Венеция 4:1 Байер Л - Бохум 4:0
Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л - Молде 5:1 Штутгарт - Байер Л 1:1 Байер Л - Падерборн 3:1 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Хеккен - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 0:3 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Карабах - Байер Л 0:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Зандхаузен - Байер Л 2:5 Байер Л - Фрайбург 2:1 Байер Л - Карабах 5:1 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Байер Л - Кёльн 3:0 Молде - Байер Л 1:2
Боруссия М
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Боруссия М - Аугсбург 1:2 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1
Боруссия М - Вердер 2:2 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Кёльн - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Боруссия М - Майнц 2:2 Бохум - Боруссия М 1:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Вердер 0:1

Результаты матчей

Байер Л
Боруссия М

Точный счет

3:0
2 раза 22%
4:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
4
3 раза 33%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:3
3 раза 33%
2:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
2 раза 25%
3:3
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%

Точное количество голов

3
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:3
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
3:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%

Точное количество голов

3
8 раз 44%
1
3 раза 17%
2
3 раза 17%
4
3 раза 17%
5
1 раз 6%
2
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Байер Л
Боруссия М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
1.5
Больше Меньше
6
4
7
2
2.5
2
8
4
5
3.5
1
9
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
1.5
Больше Меньше
5
3
5
4
2.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
1.5
Больше Меньше
11
7
12
6
2.5
6
12
4
14
3.5
2
16
1
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 18 15 3 0 50 - 14 48
2.
Бавария
 Заявка 19 15 2 2 56 - 18 47
3.
Штутгарт
 Заявка 19 12 1 6 43 - 25 37
4.
Боруссия Д
 Заявка 18 9 6 3 37 - 25 33
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 19 10 3 6 42 - 26 33
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 19 8 7 4 30 - 22 31
7.
Фрайбург
 Заявка 19 8 4 7 25 - 31 28
8.
Хоффенхайм
 Заявка 19 7 4 8 35 - 37 25
9.
Вердер
 Заявка 19 6 5 8 28 - 32 23
10.
Хайденхайм
 Заявка 19 6 5 8 28 - 35 23
11.
Вольфсбург
 Заявка 19 6 4 9 23 - 30 22
12.
Аугсбург
 Заявка 19 5 6 8 28 - 36 21
13.
Боруссия М
 Заявка 18 5 5 8 35 - 38 20
14.
Бохум
 Заявка 18 4 8 6 20 - 34 20
15.
Унион Берлин
 Заявка 17 4 2 11 17 - 32 14
16.
Кёльн
 Заявка 19 2 6 11 12 - 34 12
17.
Дармштадт
 Заявка 18 2 5 11 22 - 46 11
18.
Майнц
 Заявка 18 1 8 9 14 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 8 1 0 29 - 6 25
2.
Бавария
 Заявка 10 8 1 1 34 - 6 25
3.
Штутгарт
 Заявка 10 8 1 1 31 - 9 25
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 6 2 2 26 - 10 20
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 9 5 3 1 16 - 8 18
6.
Фрайбург
 Заявка 9 5 3 1 16 - 11 18
7.
Хайденхайм
 Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
8.
Боруссия Д
 Заявка 9 5 2 2 16 - 14 17
9.
Вердер
 Заявка 10 5 2 3 18 - 15 17
10.
Вольфсбург
 Заявка 9 4 2 3 13 - 10 14
11.
Бохум
 Заявка 9 3 5 1 14 - 10 14
12.
Боруссия М
 Заявка 10 4 2 4 17 - 15 14
13.
Аугсбург
 Заявка 10 3 4 3 18 - 18 13
14.
Унион Берлин
 Заявка 8 3 1 4 10 - 14 10
15.
Хоффенхайм
 Заявка 9 2 3 4 16 - 18 9
16.
Кёльн
 Заявка 9 1 3 5 7 - 15 6
17.
Дармштадт
 Заявка 10 1 3 6 12 - 21 6
18.
Майнц
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
2.
Бавария
 Заявка 9 7 1 1 22 - 12 22
3.
Боруссия Д
 Заявка 9 4 4 1 21 - 11 16
4.
Хоффенхайм
 Заявка 10 5 1 4 19 - 19 16
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 9 4 1 4 16 - 16 13
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
7.
Штутгарт
 Заявка 9 4 0 5 12 - 16 12
8.
Фрайбург
 Заявка 10 3 1 6 9 - 20 10
9.
Аугсбург
 Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
10.
Вольфсбург
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
11.
Боруссия М
 Заявка 8 1 3 4 18 - 23 6
12.
Вердер
 Заявка 9 1 3 5 10 - 17 6
13.
Бохум
 Заявка 9 1 3 5 6 - 24 6
14.
Хайденхайм
 Заявка 10 1 3 6 10 - 20 6
15.
Кёльн
 Заявка 10 1 3 6 5 - 19 6
16.
Майнц
 Заявка 10 0 6 4 8 - 17 6
17.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 25 5
18.
Унион Берлин
 Заявка 9 1 1 7 7 - 18 4
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 23 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 13 (4)
Штутгарт Ундав Дениз 12 (3)
Байер Л Бонифасе Виктор 10 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 4
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Кёльн Шабо Юлиан 1 5
Вольфсбург Лакруа Максанс 2 3
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 19-го тура немецкой Бундеслиги "Байер" принимает мёнхенгладбахскую "Боруссию". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Байер Л - Боруссия М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 января 2024, осталось 27 минут.

    Главный судья: Айтекин Дениз

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 36.7% пользователей.
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Прогнозы 119
Байер Л 97.5% (116)
X 0.8% (1)
Боруссия М 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Байер Л
Ничья
Боруссия М
1.27
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7.70
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12.00
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Байер Л - Боруссия М

Исход игры
Байер Л
96.7% (116)
Ничья
1.7% (2)
Боруссия М
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
76.58% (85)
Меньше
23.42% (26)
Обе команды забьют
Да
72.97% (81)
Нет
27.03% (30)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
36.7% (44)
3:1 Байер Л
25% (30)
2:0 Байер Л
15.8% (19)
1:0 Байер Л
5% (6)
3:2 Байер Л
3.3% (4)
3:0 Байер Л
2.5% (3)
4:0 Байер Л
1.7% (2)
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