Тур: 19. Стадион: БайАрена. Главный судья: Айтекин Дениз
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
17
Коварж
Матей
34
Джака
Гранит
11
Амири
Надим
10
Вирц
Флориан
14
Шик
Патрик
30
Эльведи
Нико
17
Коне
Куадио
20
Нец
Лука
25
Хак
Робин
- Основной состав
-
17 Коварж МатейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Вирц ФлорианПолузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мбамба НоаЗащитник
-
48 Мюнц РеноЗащитник
- Полузащитник
-
19 Телла НейтанПолузащитник
-
23 Гложек АдамНападающий
-
38 Изекор КенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нец ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
25 Хак РобинНападающий
- Запасные игроки
-
41 Ольшовски ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Янчке ТониЗащитник
- Полузащитник
-
27 Райтц РоккоПолузащитник
-
19 Нгуму НатанНападающий
- Нападающий
-
49 Фукуда ШиоНападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
История личных встреч
Байер Л
Боруссия М
22 матча
86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
18.2%
9.1%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
34 матча
55.9%
17.6%
26.5%
19 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
47.1%
32.4%
20.5%
16 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
47.1%
26.5%
26.4%
16 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
41
38
Голов в среднем за матч
2.56
2.11
Среднее время на гол
35
42
Всего голов
22
25
Голов в среднем за матч
1.22
1.56
Среднее время на гол
73
57
Всего голов
63
63
Голов в среднем за матч
1.85
1.85
Тотал матчей
2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
48
48
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|10 (1)
|0.56
|Гримальдо Алехандро
|7
|0.39
|Фримпонг Жереми
|5
|0.28
|Вирц Флориан
|5
|0.28
|Хофманн Йонас
|4
|0.22
|Та Джонатан
|4
|0.22
|Паласиос Эсекиэль
|3 (1)
|0.17
|Шик Патрик
|3 (1)
|0.17
|Телла Нейтан
|2
|0.11
|Адли Амин
|1
|0.06
|Инкапье Пьеро
|1
|0.06
|Гложек Адам
|1
|0.06
|Коссуну Одилон
|1
|0.06
|Мбамба Ноа
|0
|0
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Плеа Алассан
|7 (1)
|0.39
|Райтц Рокко
|4
|0.22
|Сибачо Жордан
|4
|0.22
|Чванчара Томаш
|4 (1)
|0.22
|Нойхаус Флориан
|3
|0.17
|Хак Робин
|2
|0.11
|Нгуму Натан
|2
|0.11
|Итакура Ко
|2
|0.11
|Онора Франк
|1
|0.06
|Вебер Максимилиан
|1
|0.06
|Вайгль Юлиан
|1 (1)
|0.06
|Скалли Джозеф
|1
|0.06
|Эльведи Нико
|1
|0.06
|Коне Куадио
|1
|0.06
|Нец Лука
|0
|0
|Омлин Йонас
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Та Джонатан
|5
|0
|Паласиос Эсекиэль
|5
|0
|Джака Гранит
|3
|0
|Хофманн Йонас
|3
|0
|Тапсоба Эдмон
|3
|0
|Фримпонг Жереми
|3
|0
|Алонсо Хаби
|2
|0
|Коссуну Одилон
|2
|0
|Бонифасе Виктор
|2
|0
|Вирц Флориан
|2
|0
|Градецки Лукаш
|1
|0
|Гримальдо Алехандро
|1
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
|Адли Амин
|1
|0
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайгль Юлиан
|5
|0
|Коне Куадио
|3
|1
|Эльведи Нико
|4
|0
|Итакура Ко
|4
|0
|Скалли Джозеф
|4
|0
|Вебер Максимилиан
|2
|1
|Крамер Кристоф
|3
|0
|Чванчара Томаш
|3
|0
|Николас Мориц
|2
|0
|Нец Лука
|2
|0
|Плеа Алассан
|1
|0
|Онора Франк
|1
|0
|Нойхаус Флориан
|1
|0
|Хак Робин
|1
|0
|Райтц Рокко
|1
|0
Результаты матчей
Байер Л
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
Боруссия М
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
1
15
Байер Л
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Боруссия М
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
19
14
Байер Л
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
17% (3)
39% (7)
Боруссия М
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
20
29
Голы по времени матча
Забито
28
18
12 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
2
7%
2
11%
1-15
5
18%
6
33%
16-30
5
18%
4
22%
31-45
4
14%
1
6%
46-60
8
29%
2
11%
61-75
4
14%
3
17%
76-90
Пропущено
7
23
3 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
1
14%
4
17%
1-15
1
14%
3
13%
16-30
1
14%
5
22%
31-45
2
29%
1
4%
46-60
2
29%
3
13%
61-75
0
0%
7
30%
76-90
Забито
19
16
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
9 Не забивали 10
2
11%
2
13%
1-15
2
11%
5
31%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
4
21%
2
13%
46-60
4
21%
2
13%
61-75
4
21%
3
19%
76-90
Пропущено
10
16
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
3
30%
1
6%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
3
30%
7
44%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
10%
2
13%
76-90
Забито
47
34
19 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 11
0 Не забивали 2
4
9%
4
12%
1-15
7
15%
11
32%
16-30
8
17%
6
18%
31-45
8
17%
3
9%
46-60
12
26%
4
12%
61-75
8
17%
6
18%
76-90
Пропущено
17
39
9 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 17
4
24%
5
13%
1-15
2
12%
5
13%
16-30
3
18%
7
18%
31-45
5
29%
29%
8
21%
46-60
2
12%
5
13%
61-75
1
6%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 Аугсбург - Байер Л 0:1 Байер Л - Венеция 4:1 Байер Л - Бохум 4:0
Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л - Молде 5:1 Штутгарт - Байер Л 1:1 Байер Л - Падерборн 3:1 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Хеккен - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 0:3 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Карабах - Байер Л 0:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Зандхаузен - Байер Л 2:5 Байер Л - Фрайбург 2:1 Байер Л - Карабах 5:1 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Байер Л - Кёльн 3:0 Молде - Байер Л 1:2
Боруссия М
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Боруссия М - Аугсбург 1:2 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1
Боруссия М - Вердер 2:2 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Кёльн - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Боруссия М - Майнц 2:2 Бохум - Боруссия М 1:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Вердер 0:1
Результаты матчей
Байер Л
Боруссия М
Точный счет
3:0
2 раза 22%
4:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
4
3 раза 33%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:3
3 раза 33%
2:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
2 раза 25%
3:3
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
Точное количество голов
3
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:3
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
3:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
3
8 раз 44%
1
3 раза 17%
2
3 раза 17%
4
3 раза 17%
5
1 раз 6%
2
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Байер Л
Боруссия М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
64
72
28
45
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
53
54
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
117
126
612
414
216
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|50 - 14
|48
|2.
|Заявка
|19
|15
|2
|2
|56 - 18
|47
|3.
|Заявка
|19
|12
|1
|6
|43 - 25
|37
|4.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|37 - 25
|33
|5.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|42 - 26
|33
|6.
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|30 - 22
|31
|7.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|25 - 31
|28
|8.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|35 - 37
|25
|9.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|28 - 32
|23
|10.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|28 - 35
|23
|11.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|23 - 30
|22
|12.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|28 - 36
|21
|13.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|35 - 38
|20
|14.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|20 - 34
|20
|15.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|17 - 32
|14
|16.
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|12 - 34
|12
|17.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|22 - 46
|11
|18.
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|14 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|29 - 6
|25
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|34 - 6
|25
|3.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 9
|25
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|26 - 10
|20
|5.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|7.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 15
|17
|8.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 14
|17
|9.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 15
|17
|10.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|11.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|14 - 10
|14
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 15
|14
|13.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|18 - 18
|13
|14.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 18
|9
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 15
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 21
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 8
|23
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|22 - 12
|22
|3.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|21 - 11
|16
|4.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 19
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 16
|13
|6.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|7.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 16
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 20
|10
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|10.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|11.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|18 - 23
|6
|12.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 17
|6
|13.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 24
|6
|14.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 20
|6
|15.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 19
|6
|16.
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|8 - 17
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 25
|5
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 18
|4
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|23 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|17 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|13 (4)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|12 (3)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|10 (7)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 4
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 5
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 5
|Вольфсбург
|Лакруа Максанс
|2 3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Байер Л - Боруссия М
Исход игры
Байер Л
96.7% (116)
Ничья
1.7% (2)
Боруссия М
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
76.58% (85)
Меньше
23.42% (26)
Обе команды забьют
Да
72.97% (81)
Нет
27.03% (30)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
36.7% (44)
3:1 Байер Л
25% (30)
2:0 Байер Л
15.8% (19)
1:0 Байер Л
5% (6)
3:2 Байер Л
3.3% (4)
3:0 Байер Л
2.5% (3)
4:0 Байер Л
1.7% (2)
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