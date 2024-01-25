Тур: 19. Стадион: БайАрена.
Позже
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Главный тренер: Алонсо Хаби
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Главный тренер: Сеоане Херардо
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История личных встреч
Байер Л
Боруссия М
22 матча
86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
18.2%
9.1%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
34 матча
55.9%
17.6%
26.5%
19 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
47.1%
32.4%
20.5%
16 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
47.1%
26.5%
26.4%
16 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
41
38
Голов в среднем за матч
2.56
2.11
Среднее время на гол
35
42
Всего голов
22
25
Голов в среднем за матч
1.22
1.56
Среднее время на гол
73
57
Всего голов
63
63
Голов в среднем за матч
1.85
1.85
Тотал матчей
2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
48
48
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|10 (1)
|0.56
|Гримальдо Алехандро
|7
|0.39
|Фримпонг Жереми
|5
|0.28
|Вирц Флориан
|5
|0.28
|Хофманн Йонас
|4
|0.22
|Та Джонатан
|4
|0.22
|Паласиос Эсекиэль
|3 (1)
|0.17
|Шик Патрик
|3 (1)
|0.17
|Телла Нейтан
|2
|0.11
|Адли Амин
|1
|0.06
|Инкапье Пьеро
|1
|0.06
|Гложек Адам
|1
|0.06
|Коссуну Одилон
|1
|0.06
|Мбамба Ноа
|0
|0
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Плеа Алассан
|7 (1)
|0.39
|Райтц Рокко
|4
|0.22
|Сибачо Жордан
|4
|0.22
|Чванчара Томаш
|4 (1)
|0.22
|Нойхаус Флориан
|3
|0.17
|Хак Робин
|2
|0.11
|Нгуму Натан
|2
|0.11
|Итакура Ко
|2
|0.11
|Онора Франк
|1
|0.06
|Вебер Максимилиан
|1
|0.06
|Вайгль Юлиан
|1 (1)
|0.06
|Скалли Джозеф
|1
|0.06
|Эльведи Нико
|1
|0.06
|Коне Куадио
|1
|0.06
|Нец Лука
|0
|0
|Омлин Йонас
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Та Джонатан
|5
|0
|Паласиос Эсекиэль
|5
|0
|Джака Гранит
|3
|0
|Хофманн Йонас
|3
|0
|Тапсоба Эдмон
|3
|0
|Фримпонг Жереми
|3
|0
|Алонсо Хаби
|2
|0
|Коссуну Одилон
|2
|0
|Бонифасе Виктор
|2
|0
|Вирц Флориан
|2
|0
|Градецки Лукаш
|1
|0
|Гримальдо Алехандро
|1
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
|Адли Амин
|1
|0
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайгль Юлиан
|5
|0
|Коне Куадио
|3
|1
|Эльведи Нико
|4
|0
|Итакура Ко
|4
|0
|Скалли Джозеф
|4
|0
|Вебер Максимилиан
|2
|1
|Крамер Кристоф
|3
|0
|Чванчара Томаш
|3
|0
|Николас Мориц
|2
|0
|Нец Лука
|2
|0
|Плеа Алассан
|1
|0
|Онора Франк
|1
|0
|Нойхаус Флориан
|1
|0
|Хак Робин
|1
|0
|Райтц Рокко
|1
|0
Результаты матчей
Байер Л
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
Боруссия М
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
1
15
Байер Л
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Боруссия М
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
19
14
Байер Л
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
17% (3)
39% (7)
Боруссия М
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
20
29
Голы по времени матча
Забито
28
18
12 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
2
7%
2
11%
1-15
5
18%
6
33%
16-30
5
18%
4
22%
31-45
4
14%
1
6%
46-60
8
29%
2
11%
61-75
4
14%
3
17%
76-90
Пропущено
7
23
3 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
1
14%
4
17%
1-15
1
14%
3
13%
16-30
1
14%
5
22%
31-45
2
29%
1
4%
46-60
2
29%
3
13%
61-75
0
0%
7
30%
76-90
Забито
19
16
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
9 Не забивали 10
2
11%
2
13%
1-15
2
11%
5
31%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
4
21%
2
13%
46-60
4
21%
2
13%
61-75
4
21%
3
19%
76-90
Пропущено
10
16
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
3
30%
1
6%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
3
30%
7
44%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
10%
2
13%
76-90
Забито
47
34
19 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 11
0 Не забивали 2
4
9%
4
12%
1-15
7
15%
11
32%
16-30
8
17%
6
18%
31-45
8
17%
3
9%
46-60
12
26%
4
12%
61-75
8
17%
6
18%
76-90
Пропущено
17
39
9 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 17
4
24%
5
13%
1-15
2
12%
5
13%
16-30
3
18%
7
18%
31-45
5
29%
29%
8
21%
46-60
2
12%
5
13%
61-75
1
6%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 Аугсбург - Байер Л 0:1 Байер Л - Венеция 4:1 Байер Л - Бохум 4:0
Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л - Молде 5:1 Штутгарт - Байер Л 1:1 Байер Л - Падерборн 3:1 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Хеккен - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 0:3 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Карабах - Байер Л 0:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Зандхаузен - Байер Л 2:5 Байер Л - Фрайбург 2:1 Байер Л - Карабах 5:1 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Байер Л - Кёльн 3:0 Молде - Байер Л 1:2
Боруссия М
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Боруссия М - Аугсбург 1:2 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1
Боруссия М - Вердер 2:2 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Кёльн - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Боруссия М - Майнц 2:2 Бохум - Боруссия М 1:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Вердер 0:1
Результаты матчей
Байер Л
Боруссия М
Точный счет
3:0
2 раза 22%
4:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
4
3 раза 33%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:3
3 раза 33%
2:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
2 раза 25%
3:3
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
Точное количество голов
3
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:3
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
3:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
3
8 раз 44%
1
3 раза 17%
2
3 раза 17%
4
3 раза 17%
5
1 раз 6%
2
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Байер Л
Боруссия М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
64
72
28
45
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
53
54
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
117
126
612
414
216
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|50 - 14
|48
|2.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|53 - 16
|44
|3.
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|38 - 23
|34
|4.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|40 - 21
|33
|5.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|37 - 25
|33
|6.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 28
|28
|7.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|29 - 22
|28
|8.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|34 - 36
|24
|9.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|27 - 34
|22
|10.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 29
|21
|11.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|26 - 33
|21
|12.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|35 - 38
|20
|13.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 31
|20
|14.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|20 - 34
|20
|15.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|17 - 32
|14
|16.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|14 - 29
|11
|17.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|11 - 33
|11
|18.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|22 - 46
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|29 - 6
|25
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|34 - 6
|25
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 7
|22
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|26 - 10
|20
|5.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 15
|17
|7.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 14
|17
|8.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|10.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|14 - 10
|14
|11.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 15
|14
|12.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|13.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|16 - 15
|13
|14.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|15 - 17
|8
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 15
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 21
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 8
|23
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 10
|19
|3.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|21 - 11
|16
|4.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 19
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|6.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|7.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 16
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 17
|10
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|10.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|11.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|18 - 23
|6
|12.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 17
|6
|13.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 24
|6
|14.
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|8 - 16
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 25
|5
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 19
|5
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 18
|5
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 18
|4
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|Бавария
|Кейн Гарри
|22 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|17 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|12 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|10 (7)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (5)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 4
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 5
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 5
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|6
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Байер Л - Боруссия М
Исход игры
Байер Л
95.2% (40)
Ничья
2.4% (1)
Боруссия М
2.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
71.79% (28)
Меньше
28.21% (11)
Обе команды забьют
Да
69.23% (27)
Нет
30.77% (12)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
40.5% (17)
3:1 Байер Л
16.7% (7)
2:0 Байер Л
14.3% (6)
1:0 Байер Л
9.5% (4)
3:2 Байер Л
4.8% (2)
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