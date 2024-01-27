Тур: 19. Стадион: Презеро Арена. Главный судья: Вельц Тобиас
0:0
Первый тайм: 3'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
23
Брукс
Джон
34
Нсоки
Стенли
16
Стах
Антон
21
Бек
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Брукс ДжонЗащитник
- Защитник
-
34 Нсоки СтенлиЗащитник
- Защитник
-
16 Стах АнтонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
-
15 Адамс КасимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Сков РобертПолузащитник
-
39 Бишоф ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Бебу ИлаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Бек АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хоффенхайм
Хайденхайм
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
3
1.5
Среднее время на гол
30
60
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1.5
2.5
Среднее время на гол
60
36
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
2.25
2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
40
45
Бомбардиры внутри турнира
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бейер Максимилиан
|7
|0.37
|Крамарич Андрей
|6 (4)
|0.32
|Вегхорст Ваут
|5 (1)
|0.26
|Сков Роберт
|3
|0.16
|Бебу Ила
|3
|0.16
|Прёмель Гриша
|2
|0.11
|Кабак Озан
|2
|0.11
|Гриллич Флориан
|1
|0.05
|Бюльтер Мариус
|1
|0.05
|Кадержабек Павел
|1
|0.05
|Брукс Джон
|1
|0.05
|Стах Антон
|1
|0.05
|Бауманн Оливер
|0
|0
|Бишоф Том
|0
|0
|Тохумджу Умут
|0
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|6 (2)
|0.32
|Динкчи Эрен
|6
|0.32
|Бесте Ян-Никлас
|5
|0.26
|Майнка Патрик
|2
|0.11
|Пирингер Марвин
|2
|0.11
|Шёппнер Ян
|2
|0.11
|Гимбер Бенедикт
|1
|0.05
|Бек Адриан
|1
|0.05
|Тоеркауф Норман
|0
|0
|Шиммер Штефан
|0
|0
|Малони Леннард
|0
|0
|Хактаб Траоре Омар
|0
|0
Карточки
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прёмель Гриша
|7
|1
|Акпогума Кевин
|5
|0
|Кабак Озан
|5
|0
|Гриллич Флориан
|4
|0
|Крамарич Андрей
|3
|0
|Кадержабек Павел
|3
|0
|Брукс Джон
|3
|0
|Вегхорст Ваут
|3
|0
|Фогт Кевин
|2
|0
|Бебу Ила
|2
|0
|Сков Роберт
|2
|0
|Стах Антон
|2
|0
|Тохумджу Умут
|2
|0
|Бауманн Оливер
|1
|0
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|Салаи Аттила
|1
|0
|Беккер Финн
|1
|0
|Филипп Лука
|1
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Динкчи Эрен
|6
|0
|Пирингер Марвин
|5
|0
|Бесте Ян-Никлас
|4
|0
|Гимбер Бенедикт
|3
|0
|Тоеркауф Норман
|2
|0
|Кляйндинст Тим
|2
|0
|Шёппнер Ян
|2
|0
|Хактаб Траоре Омар
|2
|0
|Буш Марнон
|1
|0
|Майнка Патрик
|1
|0
|Пик Флориан
|1
|0
|Мюллер Кевин
|1
|0
|Фёренбах Йонас
|1
|0
|Бек Адриан
|1
|0
|Зирслебен Тим
|1
|0
|Шмидт Франк
|1
|0
Результаты матчей
Хоффенхайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Хайденхайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
10
9
Хоффенхайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Хайденхайм
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
15
13
Хоффенхайм
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
17% (3)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Хайденхайм
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
14
8
Упущенные победы
25
22
Голы по времени матча
Забито
15
10
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
2
13%
1
10%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
2
20%
31-45
5
33%
3
30%
46-60
2
13%
3
30%
61-75
1
7%
1
10%
76-90
Пропущено
17
18
12 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 8
2
12%
6
33%
1-15
3
18%
3
17%
16-30
7
41%
3
17%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
4
22%
61-75
3
18%
2
11%
76-90
Забито
19
17
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 11
3
16%
1
6%
1-15
5
26%
3
18%
16-30
2
11%
2
12%
31-45
3
16%
4
24%
46-60
1
5%
4
24%
61-75
5
26%
3
18%
76-90
Пропущено
19
16
5 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
3
16%
1
6%
16-30
2
11%
3
19%
31-45
4
21%
2
13%
46-60
6
32%
3
19%
61-75
4
21%
5
31%
76-90
Забито
34
27
17 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
5
15%
2
7%
1-15
7
21%
3
11%
16-30
5
15%
4
15%
31-45
8
24%
7
26%
46-60
3
9%
7
26%
61-75
6
18%
4
15%
76-90
Пропущено
36
34
17 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 14
2
6%
8
24%
1-15
6
17%
4
12%
16-30
9
25%
6
18%
31-45
5
14%
2
6%
46-60
7
19%
7
21%
61-75
7
19%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Хоффенхайм
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3
РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3
Хайденхайм
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Хайденхайм - Фрайбург 3:2
Майнц - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Бавария - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2
Результаты матчей
Хоффенхайм
Хайденхайм
Точный счет
1:3
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
3:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
2:3
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
3
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Точный счет
2:3
4 раза 22%
1:3
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
3
7 раз 39%
2
3 раза 17%
0
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Хоффенхайм
Хайденхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
63
35
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
72
64
27
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
153
108
810
711
315
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|50 - 14
|48
|2.
|0:0 Заявка
|19
|14
|3
|2
|53 - 16
|45
|3.
|0:0 Заявка
|19
|11
|2
|6
|38 - 23
|35
|4.
|0:0 Заявка
|19
|10
|4
|5
|40 - 21
|34
|5.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|37 - 25
|33
|6.
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|30 - 22
|31
|7.
|0:0 Заявка
|19
|8
|5
|6
|24 - 28
|29
|8.
|0:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|34 - 36
|25
|9.
|0:0 Заявка
|19
|6
|5
|8
|27 - 34
|23
|10.
|0:0 Заявка
|19
|6
|4
|9
|22 - 29
|22
|11.
|0:0 Заявка
|19
|5
|7
|7
|26 - 33
|22
|12.
|0:0 Заявка
|19
|5
|6
|8
|25 - 31
|21
|13.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|35 - 38
|20
|14.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|20 - 34
|20
|15.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|17 - 32
|14
|16.
|0:0 Заявка
|19
|2
|6
|11
|11 - 33
|12
|17.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|22 - 46
|11
|18.
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|14 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|29 - 6
|25
|2.
|0:0 Заявка
|10
|8
|1
|1
|34 - 6
|25
|3.
|0:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|26 - 7
|23
|4.
|0:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|26 - 10
|20
|5.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|6.
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|7.
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 15
|17
|8.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 14
|17
|9.
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 14
|15
|10.
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|11.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|14 - 10
|14
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 15
|14
|13.
|0:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|16 - 15
|14
|14.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|15.
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 17
|9
|16.
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 15
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 21
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 8
|23
|2.
|0:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 10
|20
|3.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|21 - 11
|16
|4.
|0:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 19
|16
|5.
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|6.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|7.
|0:0 Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 16
|12
|8.
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 17
|11
|9.
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|10.
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|11.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|18 - 23
|6
|12.
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 17
|6
|13.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 24
|6
|14.
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 19
|6
|15.
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|4 - 18
|6
|16.
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|8 - 17
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 25
|5
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 18
|4
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|Бавария
|Кейн Гарри
|22 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|17 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|12 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|10 (7)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (5)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 4
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 5
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 5
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хоффенхайм 0:0 Хайденхайм
Исход игры
Хоффенхайм
84.8% (95)
Ничья
11.6% (13)
Хайденхайм
3.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
74.31% (81)
Меньше
25.69% (28)
Обе команды забьют
Да
80.73% (88)
Нет
19.27% (21)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
56.3% (63)
1:0 Хоффенхайм
8.9% (10)
2:0 Хоффенхайм
8.9% (10)
1:1 Ничья
7.1% (8)
3:1 Хоффенхайм
5.4% (6)
2:2 Ничья
4.5% (5)
3:2 Хоффенхайм
2.7% (3)
1:2 Хайденхайм
1.8% (2)
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