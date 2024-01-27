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Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Вельц Тобиас
Хоффенхайм
0:0
Первый тайм: 3'
Хайденхайм
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 111
Хоффенхайм 84.7% (94)
X 11.7% (13)
Хайденхайм 3.6% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хоффенхайм
Ничья
Хайденхайм
4.55
4.42
4.60
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бауманн
Оливер
23
Брукс
Джон
11
Гриллич
Флориан
34
Нсоки
Стенли
25
Акпогума
Кевин
16
Стах
Антон
3
Кадержабек
Павел
6
Прёмель
Гриша
27
Крамарич
Андрей
10
Вегхорст
Ваут
14
Бейер
Максимилиан
1
Мюллер
Кевин
23
Хактаб
Траоре
Омар
6
Майнка
Патрик
5
Гимбер
Бенедикт
19
Фёренбах
Йонас
8
Динкчи
Эрен
21
Бек
Адриан
33
Малони
Леннард
3
Шёппнер
Ян
37
Бесте
Ян-Никлас
10
Кляйндинст
Тим
Хоффенхайм
3-3-2-2
Хайденхайм
4-5-1

История личных встреч

Хоффенхайм
Хайденхайм

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б
2:3
ТМК
2:0
ТМК
1:0
ТМК
4:5

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

3
1.5

Среднее время на гол

30
60

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
2.5

Среднее время на гол

60
36

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

2.25
2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

40
45

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бейер Максимилиан 7 0.37
Крамарич Андрей 6 (4) 0.32
Вегхорст Ваут 5 (1) 0.26
Сков Роберт 3 0.16
Бебу Ила 3 0.16
Прёмель Гриша 2 0.11
Кабак Озан 2 0.11
Гриллич Флориан 1 0.05
Бюльтер Мариус 1 0.05
Кадержабек Павел 1 0.05
Брукс Джон 1 0.05
Стах Антон 1 0.05
Бауманн Оливер 0 0
Бишоф Том 0 0
Тохумджу Умут 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 6 (2) 0.32
Динкчи Эрен 6 0.32
Бесте Ян-Никлас 5 0.26
Майнка Патрик 2 0.11
Пирингер Марвин 2 0.11
Шёппнер Ян 2 0.11
Гимбер Бенедикт 1 0.05
Бек Адриан 1 0.05
Тоеркауф Норман 0 0
Шиммер Штефан 0 0
Малони Леннард 0 0
Хактаб Траоре Омар 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прёмель Гриша 7 1
Акпогума Кевин 5 0
Кабак Озан 5 0
Гриллич Флориан 4 0
Крамарич Андрей 3 0
Кадержабек Павел 3 0
Брукс Джон 3 0
Вегхорст Ваут 3 0
Фогт Кевин 2 0
Бебу Ила 2 0
Сков Роберт 2 0
Стах Антон 2 0
Тохумджу Умут 2 0
Бауманн Оливер 1 0
Бюльтер Мариус 1 0
Салаи Аттила 1 0
Беккер Финн 1 0
Филипп Лука 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динкчи Эрен 6 0
Пирингер Марвин 5 0
Бесте Ян-Никлас 4 0
Гимбер Бенедикт 3 0
Тоеркауф Норман 2 0
Кляйндинст Тим 2 0
Шёппнер Ян 2 0
Хактаб Траоре Омар 2 0
Буш Марнон 1 0
Майнка Патрик 1 0
Пик Флориан 1 0
Мюллер Кевин 1 0
Фёренбах Йонас 1 0
Бек Адриан 1 0
Зирслебен Тим 1 0
Шмидт Франк 1 0

Результаты матчей

Хоффенхайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Хайденхайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

10
9
Хоффенхайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Хайденхайм
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

15
13
Хоффенхайм
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
17% (3)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Хайденхайм
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

25
22

Голы по времени матча

Забито

15
10
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
2
13%
1
10%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
2
20%
31-45
5
33%
3
30%
46-60
2
13%
3
30%
61-75
1
7%
1
10%
76-90

Пропущено

17
18
12 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 8
2
12%
6
33%
1-15
3
18%
3
17%
16-30
7
41%
3
17%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
4
22%
61-75
3
18%
2
11%
76-90

Забито

19
17
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 11
3
16%
1
6%
1-15
5
26%
3
18%
16-30
2
11%
2
12%
31-45
3
16%
4
24%
46-60
1
5%
4
24%
61-75
5
26%
3
18%
76-90

Пропущено

19
16
5 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
3
16%
1
6%
16-30
2
11%
3
19%
31-45
4
21%
2
13%
46-60
6
32%
3
19%
61-75
4
21%
5
31%
76-90

Забито

34
27
17 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
5
15%
2
7%
1-15
7
21%
3
11%
16-30
5
15%
4
15%
31-45
8
24%
7
26%
46-60
3
9%
7
26%
61-75
6
18%
4
15%
76-90

Пропущено

36
34
17 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 14
2
6%
8
24%
1-15
6
17%
4
12%
16-30
9
25%
6
18%
31-45
5
14%
2
6%
46-60
7
19%
7
21%
61-75
7
19%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3
РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3
Хайденхайм
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Хайденхайм - Фрайбург 3:2
Майнц - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Бавария - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2

Результаты матчей

Хоффенхайм
Хайденхайм

Точный счет

1:3
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
3:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:3
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Точный счет

2:3
4 раза 22%
1:3
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
3
7 раз 39%
2
3 раза 17%
0
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Хоффенхайм
Хайденхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
6
3
3
5
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
2
6
4
1.5
2
7
4
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
15
3
10
8
1.5
8
10
7
11
2.5
3
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 18 15 3 0 50 - 14 48
2.
Бавария
 0:0 Заявка 19 14 3 2 53 - 16 45
3.
Штутгарт
 0:0 Заявка 19 11 2 6 38 - 23 35
4.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 19 10 4 5 40 - 21 34
5.
Боруссия Д
 Заявка 18 9 6 3 37 - 25 33
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 19 8 7 4 30 - 22 31
7.
Фрайбург
 0:0 Заявка 19 8 5 6 24 - 28 29
8.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 19 7 4 8 34 - 36 25
9.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 19 6 5 8 27 - 34 23
10.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 19 6 4 9 22 - 29 22
11.
Аугсбург
 0:0 Заявка 19 5 7 7 26 - 33 22
12.
Вердер
 0:0 Заявка 19 5 6 8 25 - 31 21
13.
Боруссия М
 Заявка 18 5 5 8 35 - 38 20
14.
Бохум
 Заявка 18 4 8 6 20 - 34 20
15.
Унион Берлин
 Заявка 17 4 2 11 17 - 32 14
16.
Кёльн
 0:0 Заявка 19 2 6 11 11 - 33 12
17.
Дармштадт
 Заявка 18 2 5 11 22 - 46 11
18.
Майнц
 Заявка 18 1 8 9 14 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 8 1 0 29 - 6 25
2.
Бавария
 0:0 Заявка 10 8 1 1 34 - 6 25
3.
Штутгарт
 0:0 Заявка 10 7 2 1 26 - 7 23
4.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 10 6 2 2 26 - 10 20
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 9 5 3 1 16 - 8 18
6.
Фрайбург
 0:0 Заявка 9 5 3 1 16 - 11 18
7.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
8.
Боруссия Д
 Заявка 9 5 2 2 16 - 14 17
9.
Вердер
 0:0 Заявка 10 4 3 3 15 - 14 15
10.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
11.
Бохум
 Заявка 9 3 5 1 14 - 10 14
12.
Боруссия М
 Заявка 10 4 2 4 17 - 15 14
13.
Аугсбург
 0:0 Заявка 10 3 5 2 16 - 15 14
14.
Унион Берлин
 Заявка 8 3 1 4 10 - 14 10
15.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 9 2 3 4 15 - 17 9
16.
Кёльн
 0:0 Заявка 9 1 3 5 7 - 15 6
17.
Дармштадт
 Заявка 10 1 3 6 12 - 21 6
18.
Майнц
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
2.
Бавария
 0:0 Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
3.
Боруссия Д
 Заявка 9 4 4 1 21 - 11 16
4.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 10 5 1 4 19 - 19 16
5.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
7.
Штутгарт
 0:0 Заявка 9 4 0 5 12 - 16 12
8.
Фрайбург
 0:0 Заявка 10 3 2 5 8 - 17 11
9.
Аугсбург
 0:0 Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
10.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
11.
Боруссия М
 Заявка 8 1 3 4 18 - 23 6
12.
Вердер
 0:0 Заявка 9 1 3 5 10 - 17 6
13.
Бохум
 Заявка 9 1 3 5 6 - 24 6
14.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 10 1 3 6 9 - 19 6
15.
Кёльн
 0:0 Заявка 10 1 3 6 4 - 18 6
16.
Майнц
 Заявка 10 0 6 4 8 - 17 6
17.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 25 5
18.
Унион Берлин
 Заявка 9 1 1 7 7 - 18 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 22 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 12 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 10 (7)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 4
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Кёльн Шабо Юлиан 1 5
Аугсбург Педерсен Мадс 6
Весь список
  • 2'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Хайденхайм начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на PreZero Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 81 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 111
Хоффенхайм 84.7% (94)
X 11.7% (13)
Хайденхайм 3.6% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хоффенхайм
Ничья
Хайденхайм
4.55
4.42
4.60
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Хоффенхайм 0:0 Хайденхайм

Исход игры
Хоффенхайм
84.8% (95)
Ничья
11.6% (13)
Хайденхайм
3.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
74.31% (81)
Меньше
25.69% (28)
Обе команды забьют
Да
80.73% (88)
Нет
19.27% (21)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
56.3% (63)
1:0 Хоффенхайм
8.9% (10)
2:0 Хоффенхайм
8.9% (10)
1:1 Ничья
7.1% (8)
3:1 Хоффенхайм
5.4% (6)
2:2 Ничья
4.5% (5)
3:2 Хоффенхайм
2.7% (3)
1:2 Хайденхайм
1.8% (2)
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