Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Первый тайм

53' Команда Хоффенхайм имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

53' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

52' 'Г О О О О О Л - Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм забил правой с пенальти! Кевин Мюллер решил остаться по центру ворот.'

51' После проверки VAR судья изменил решение - Хоффенхайм пробьет пенальти!

50' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Хоффенхайм

48' Удар от ворот произведет Хайденхайм

47' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Майнка Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Нсоки Стенли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Игрок из команды Хоффенхайм делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

42' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

42' Мюллер Кевин взял и забрал мяч на выходе

40' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Матч возобновится спорным мячом

38' Ох, нехорошо это выглядит. Гимбер Бенедикт получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Гимбер Бенедикт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

33' Кляйндинст Тим из команды Хайденхайм не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

33' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Удар от ворот произведет Хайденхайм

30' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Г О О О О Л - Динкчи Эрен забивает с правой ноги!

29' Хактаб Траоре Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

28' Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Крамарич Андрей навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Матч возобновлен

26' Ох, нехорошо это выглядит. Гриллич Флориан получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Гриллич Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Мюллер Кевин взял и забрал мяч на выходе

23' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Кляйндинст Тим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

19' Бесте Ян-Никлас не смог попасть в створ ударом издали

18' Бесте Ян-Никлас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Кляйндинст Тим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Майнка Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Нсоки Стенли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Вегхорст Ваут нанес удар головой, но Кевин Мюллер спокойно отбил мяч.

16' Стах Антон из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Стах Антон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Стах Антон из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Хактаб Траоре Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

13' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Хайденхайм

12' Стах Антон из команды Хоффенхайм наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

11' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Игрок из команды Хоффенхайм делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

8' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Динкчи Эрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Акпогума Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Мюллер Кевин взял и забрал мяч на выходе

5' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

4' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Хайденхайм

3' Бейер Максимилиан из команды Хоффенхайм наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

2' Бек Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

2' Идеальный солнечный день для футбола

1' Хайденхайм начинает с центра поля