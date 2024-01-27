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Тур: 19. Стадион: . Зрители: 20120 Главный судья: Вельц Тобиас
Хоффенхайм
1:1
Конец матча
Хайденхайм
0'
0:1
29' Гол
Динкчи Эрен
1:1
45' Пенальти
Крамарич Андрей
59' Желтая карточка
Стах Антон
72' Желтая карточка
Акпогума Кевин
89' Желтая карточка
Брукс Джон
90' Желтая карточка
Гриллич Флориан
90'+7

Ход матча

29'
0:1
Динкчи Эрен
(Шёппнер Ян)
45'
Крамарич Андрей
1:1
46'
 
Зирслебен Тим
Гимбер Бенедикт
59'
Стах Антон
 
63'
Сков Роберт
Кадержабек Павел
 
63'
Тохумджу Умут
Стах Антон
 
71'
 
Пирингер Марвин
Бек Адриан
71'
 
Сесса Кевин
Динкчи Эрен
72'
Акпогума Кевин
 
74'
Бебу Ила
Бейер Максимилиан
 
86'
Бюльтер Мариус
Вегхорст Ваут
 
86'
Бишоф Том
Крамарич Андрей
 
87'
 
Буш Марнон
Бесте Ян-Никлас
89'
Брукс Джон
 
90'
 
Тоеркауф Норман
Шёппнер Ян
90'
Гриллич Флориан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 616 Количество передач 274
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Хоффенхайм 85.1% (97)
X 11.4% (13)
Хайденхайм 3.5% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бауманн
Оливер
23
Брукс
Джон
11
Гриллич
Флориан
34
Нсоки
Стенли
25
Акпогума
Кевин
16
Стах
Антон
3
Кадержабек
Павел
6
Прёмель
Гриша
27
Крамарич
Андрей
10
Вегхорст
Ваут
14
Бейер
Максимилиан
1
Мюллер
Кевин
23
Хактаб
Траоре
Омар
6
Майнка
Патрик
5
Гимбер
Бенедикт
19
Фёренбах
Йонас
8
Динкчи
Эрен
21
Бек
Адриан
33
Малони
Леннард
3
Шёппнер
Ян
37
Бесте
Ян-Никлас
10
Кляйндинст
Тим
Хоффенхайм
3-3-2-2
Хайденхайм
4-5-1

История личных встреч

Хоффенхайм
Хайденхайм

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б
2:3
ТМК
2:0
ТМК
1:0
ТМК
4:5

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

3
1.5

Среднее время на гол

30
60

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
2.5

Среднее время на гол

60
36

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

2.25
2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

40
45

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бейер Максимилиан 7 0.37
Крамарич Андрей 7 (5) 0.37
Вегхорст Ваут 5 (1) 0.26
Сков Роберт 3 0.16
Бебу Ила 3 0.16
Прёмель Гриша 2 0.11
Кабак Озан 2 0.11
Гриллич Флориан 1 0.05
Бюльтер Мариус 1 0.05
Кадержабек Павел 1 0.05
Брукс Джон 1 0.05
Стах Антон 1 0.05
Бауманн Оливер 0 0
Бишоф Том 0 0
Тохумджу Умут 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Динкчи Эрен 7 0.37
Кляйндинст Тим 6 (2) 0.32
Бесте Ян-Никлас 5 0.26
Шёппнер Ян 2 0.11
Майнка Патрик 2 0.11
Пирингер Марвин 2 0.11
Гимбер Бенедикт 1 0.05
Бек Адриан 1 0.05
Тоеркауф Норман 0 0
Шиммер Штефан 0 0
Малони Леннард 0 0
Хактаб Траоре Омар 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прёмель Гриша 7 1
Акпогума Кевин 6 0
Гриллич Флориан 5 0
Кабак Озан 5 0
Брукс Джон 4 0
Крамарич Андрей 3 0
Кадержабек Павел 3 0
Вегхорст Ваут 3 0
Стах Антон 3 0
Фогт Кевин 2 0
Бебу Ила 2 0
Сков Роберт 2 0
Тохумджу Умут 2 0
Бауманн Оливер 1 0
Бюльтер Мариус 1 0
Салаи Аттила 1 0
Беккер Финн 1 0
Филипп Лука 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динкчи Эрен 6 0
Пирингер Марвин 5 0
Бесте Ян-Никлас 4 0
Гимбер Бенедикт 3 0
Тоеркауф Норман 2 0
Кляйндинст Тим 2 0
Шёппнер Ян 2 0
Хактаб Траоре Омар 2 0
Буш Марнон 1 0
Майнка Патрик 1 0
Пик Флориан 1 0
Мюллер Кевин 1 0
Фёренбах Йонас 1 0
Бек Адриан 1 0
Зирслебен Тим 1 0
Шмидт Франк 1 0

Результаты матчей

Хоффенхайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Хайденхайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

11
10
Хоффенхайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Хайденхайм
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

15
13
Хоффенхайм
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (5)
21% (4)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Хайденхайм
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

26
23

Голы по времени матча

Забито

16
11
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
2
13%
1
9%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
4
25%
2
18%
31-45
5
31%
3
27%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
1
6%
1
9%
76-90

Пропущено

18
19
13 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
2
11%
6
32%
1-15
4
22%
3
16%
16-30
7
39%
4
21%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
4
21%
61-75
3
17%
2
11%
76-90

Забито

19
17
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 12
3
16%
1
6%
1-15
5
26%
3
18%
16-30
2
11%
2
12%
31-45
3
16%
4
24%
46-60
1
5%
4
24%
61-75
5
26%
3
18%
76-90

Пропущено

19
16
5 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
3
16%
1
6%
16-30
2
11%
3
19%
31-45
4
21%
2
13%
46-60
6
32%
3
19%
61-75
4
21%
5
31%
76-90

Забито

35
28
18 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 8
1 Не забивали 4
5
14%
2
7%
1-15
7
20%
4
14%
16-30
6
17%
4
14%
31-45
8
23%
7
25%
46-60
3
9%
7
25%
61-75
6
17%
4
14%
76-90

Пропущено

37
35
18 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 15
2
5%
8
23%
1-15
7
19%
4
11%
16-30
9
24%
7
20%
31-45
5
14%
2
6%
46-60
7
19%
7
20%
61-75
7
19%
7
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3
РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3
Хайденхайм
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Хайденхайм - Фрайбург 3:2
Майнц - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Бавария - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2

Результаты матчей

Хоффенхайм
Хайденхайм

Точный счет

1:1
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
3:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
3
3 раза 33%
2
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:3
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%

Точный счет

2:3
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
1:3
3 раза 16%
3:1
3 раза 16%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
3
7 раз 37%
2
3 раза 16%
0
1 раз 5%
1
8 раз 42%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Хоффенхайм
Хайденхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
1.5
Больше Меньше
6
3
3
6
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
6
4
1.5
2
8
4
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
1
0.5
Больше Меньше
16
3
10
9
1.5
8
11
7
12
2.5
3
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 18 15 3 0 50 - 14 48
2.
Бавария
 Заявка 19 15 2 2 56 - 18 47
3.
Штутгарт
 Заявка 19 12 1 6 43 - 25 37
4.
Боруссия Д
 Заявка 18 9 6 3 37 - 25 33
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 19 10 3 6 42 - 26 33
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 19 8 7 4 30 - 22 31
7.
Фрайбург
 Заявка 19 8 4 7 25 - 31 28
8.
Хоффенхайм
 Заявка 19 7 4 8 35 - 37 25
9.
Вердер
 Заявка 19 6 5 8 28 - 32 23
10.
Хайденхайм
 Заявка 19 6 5 8 28 - 35 23
11.
Вольфсбург
 Заявка 19 6 4 9 23 - 30 22
12.
Аугсбург
 Заявка 19 5 6 8 28 - 36 21
13.
Боруссия М
 Заявка 18 5 5 8 35 - 38 20
14.
Бохум
 Заявка 18 4 8 6 20 - 34 20
15.
Унион Берлин
 Заявка 17 4 2 11 17 - 32 14
16.
Кёльн
 Заявка 19 2 6 11 12 - 34 12
17.
Дармштадт
 Заявка 18 2 5 11 22 - 46 11
18.
Майнц
 Заявка 18 1 8 9 14 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 8 1 0 29 - 6 25
2.
Бавария
 Заявка 10 8 1 1 34 - 6 25
3.
Штутгарт
 Заявка 10 8 1 1 31 - 9 25
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 6 2 2 26 - 10 20
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 9 5 3 1 16 - 8 18
6.
Фрайбург
 Заявка 9 5 3 1 16 - 11 18
7.
Хайденхайм
 Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
8.
Боруссия Д
 Заявка 9 5 2 2 16 - 14 17
9.
Вердер
 Заявка 10 5 2 3 18 - 15 17
10.
Вольфсбург
 Заявка 9 4 2 3 13 - 10 14
11.
Бохум
 Заявка 9 3 5 1 14 - 10 14
12.
Боруссия М
 Заявка 10 4 2 4 17 - 15 14
13.
Аугсбург
 Заявка 10 3 4 3 18 - 18 13
14.
Унион Берлин
 Заявка 8 3 1 4 10 - 14 10
15.
Хоффенхайм
 Заявка 9 2 3 4 16 - 18 9
16.
Кёльн
 Заявка 9 1 3 5 7 - 15 6
17.
Дармштадт
 Заявка 10 1 3 6 12 - 21 6
18.
Майнц
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
2.
Бавария
 Заявка 9 7 1 1 22 - 12 22
3.
Боруссия Д
 Заявка 9 4 4 1 21 - 11 16
4.
Хоффенхайм
 Заявка 10 5 1 4 19 - 19 16
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 9 4 1 4 16 - 16 13
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
7.
Штутгарт
 Заявка 9 4 0 5 12 - 16 12
8.
Фрайбург
 Заявка 10 3 1 6 9 - 20 10
9.
Аугсбург
 Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
10.
Вольфсбург
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
11.
Боруссия М
 Заявка 8 1 3 4 18 - 23 6
12.
Вердер
 Заявка 9 1 3 5 10 - 17 6
13.
Бохум
 Заявка 9 1 3 5 6 - 24 6
14.
Хайденхайм
 Заявка 10 1 3 6 10 - 20 6
15.
Кёльн
 Заявка 10 1 3 6 5 - 19 6
16.
Майнц
 Заявка 10 0 6 4 8 - 17 6
17.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 25 5
18.
Унион Берлин
 Заявка 9 1 1 7 7 - 18 4
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 23 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 13 (4)
Штутгарт Ундав Дениз 12 (3)
Байер Л Бонифасе Виктор 10 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 4
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Кёльн Шабо Юлиан 1 5
Вольфсбург Лакруа Максанс 2 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 20120 болельщиков
  • 97'
    Команда Хоффенхайм играла лучше, но игра закончилась вничью.
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Хоффенхайм: 61%, Хайденхайм: 39%.
  • 97'
    Зирслебен Тим из команды Хайденхайм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Гриллич Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 97'
    Хайденхайм начинает контратаку
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на PreZero Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Хоффенхайм 85.1% (97)
    X 11.4% (13)
    Хайденхайм 3.5% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хоффенхайм 1:1 Хайденхайм

    Исход игры
    Хоффенхайм
    85.1% (97)
    Ничья
    11.4% (13)
    Хайденхайм
    3.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.77% (83)
    Меньше
    25.23% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    81.08% (90)
    Нет
    18.92% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Хоффенхайм
    55.3% (63)
    1:0 Хоффенхайм
    8.8% (10)
    2:0 Хоффенхайм
    8.8% (10)
    1:1 Ничья
    7% (8)
    3:1 Хоффенхайм
    7% (8)
    2:2 Ничья
    4.4% (5)
    3:2 Хоффенхайм
    2.6% (3)
    1:2 Хайденхайм
    1.8% (2)
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