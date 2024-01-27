Тур: 19. Стадион: МХП-Арена. Главный судья: Яблонски Свен
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
29
Руо
Антони
27
Фюрих
Крис
26
Ундав
Дениз
21
Бласвих
Янис
22
Раум
Давид
17
Опенда
Лои
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Руо АнтониПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Фюрих КрисПолузащитник
- Нападающий
-
26 Ундав ДенизНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
49 Мусса СиссеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Паула РаульПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Опенда ЛоиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
-
38 Ятта НухаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Штутгарт
РБ Лейпциг
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.4
0.33
Среднее время на гол
225
270
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
2.67
1.4
Среднее время на гол
33
64
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
1.64
0.82
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
55
110
Бомбардиры внутри турнира
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гирасси Серу
|17 (3)
|0.94
|Ундав Дениз
|9
|0.5
|Фюрих Крис
|5
|0.28
|Мвумпа Силас
|3
|0.17
|Мийо Энцо
|2
|0.11
|Вагноман Жоша
|1
|0.06
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0.06
|Штенцель Паскаль
|0
|0
|Штиллер Анджело
|0
|0
|Ито Хироки
|0
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Левелинг Джейми
|0
|0
|Чжон Ву-Ён
|0
|0
|Антон Вальдемар
|0
|0
|Руо Антони
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|12 (2)
|0.67
|Симонс Хави
|5
|0.28
|Поульсен Юссуф
|3
|0.17
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0.17
|Шешко Беньямин
|3
|0.17
|Раум Давид
|2
|0.11
|Ольмо Дани
|2
|0.11
|Форсберг Эмиль
|2
|0.11
|Вернер Тимо
|2 (1)
|0.11
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0.06
|Симакан Мохамед
|1
|0.06
|Кампль Кевин
|1
|0.06
|Клостерманн Лукас
|1
|0.06
|Люкеба Кастелло
|1
|0.06
|Шлагер Ксавер
|0
|0
Карточки
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каразор Атакан
|5
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|3
|0
|Ундав Дениз
|3
|0
|Антон Вальдемар
|2
|0
|Мийо Энцо
|2
|0
|Руо Антони
|2
|0
|Ито Хироки
|1
|0
|Штенцель Паскаль
|1
|0
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|Массимо Роберто
|1
|0
|Фюрих Крис
|1
|0
|Вагноман Жоша
|1
|0
|Штиллер Анджело
|1
|0
|Левелинг Джейми
|1
|0
|Эглофф Лилиан
|1
|0
|Раймунд Лука
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симонс Хави
|5
|0
|Опенда Лои
|4
|0
|Симакан Мохамед
|4
|0
|Розе Марко
|3
|0
|Клостерманн Лукас
|3
|0
|Айдара Амаду
|3
|0
|Кампль Кевин
|2
|0
|Шлагер Ксавер
|2
|0
|Баумгартнер Кристоф
|2
|0
|Раум Давид
|2
|0
|Люкеба Кастелло
|2
|0
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
Результаты матчей
Штутгарт
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
89% (8)
0% (0)
11% (1)
РБ Лейпциг
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
3
4
Штутгарт
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
РБ Лейпциг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
11
24
Штутгарт
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (12)
11% (2)
22% (4)
РБ Лейпциг
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
16
8
Упущенные победы
14
28
Голы по времени матча
Забито
27
13
13 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
1
4%
1
8%
1-15
7
26%
1
8%
16-30
5
19%
1
8%
31-45
1
4%
4
31%
46-60
8
30%
30%
3
23%
61-75
5
19%
3
23%
76-90
Пропущено
6
12
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
17%
1
8%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
2
33%
4
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Забито
13
26
5 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 10
1
8%
5
19%
1-15
2
15%
4
15%
16-30
2
15%
5
19%
31-45
2
15%
2
8%
46-60
1
8%
5
19%
61-75
5
38%
5
19%
76-90
Пропущено
15
10
3 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
2
13%
1
10%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
3
20%
2
20%
46-60
6
40%
2
20%
61-75
3
20%
1
10%
76-90
Забито
40
39
18 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 11
3 Не забивали 3
2
5%
6
15%
1-15
9
23%
5
13%
16-30
7
18%
6
15%
31-45
3
8%
6
15%
46-60
9
23%
8
21%
61-75
10
25%
8
21%
76-90
Пропущено
21
22
7 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 13
3
14%
2
9%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
2
10%
8
36%
31-45
4
19%
2
9%
46-60
7
33%
5
23%
61-75
3
14%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Штутгарт
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Бохум - Штутгарт 1:0 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Штутгарт - Аугсбург 3:0
Бавария - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Штутгарт 0:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Майнц - Штутгарт 1:3
РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:1
РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Црвена Звезда - РБ Лейпциг 1:2 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 РБ Лейпциг - Црвена Звезда 3:1 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 2:4 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3
Результаты матчей
Штутгарт
РБ Лейпциг
Точный счет
5:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
2
3 раза 33%
5
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%
Точный счет
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
3:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 28%
3
5 раз 28%
0
3 раза 17%
1
3 раза 17%
5
2 раза 11%
3
6 раз 33%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
1
3 раза 17%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Штутгарт
РБ Лейпциг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
82
54
55
27
28
27
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
71
45
44
27
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
153
126
126
711
810
216
216
216
216
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|50 - 14
|48
|2.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|53 - 16
|44
|3.
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|38 - 23
|34
|4.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|40 - 21
|33
|5.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|37 - 25
|33
|6.
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|30 - 22
|31
|7.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 28
|28
|8.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|34 - 36
|24
|9.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|27 - 34
|22
|10.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 29
|21
|11.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|26 - 33
|21
|12.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|35 - 38
|20
|13.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 31
|20
|14.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|20 - 34
|20
|15.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|17 - 32
|14
|16.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|11 - 33
|11
|17.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|22 - 46
|11
|18.
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|14 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|29 - 6
|25
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|34 - 6
|25
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 7
|22
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|26 - 10
|20
|5.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|7.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 15
|17
|8.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 14
|17
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|10.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|14 - 10
|14
|11.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 15
|14
|12.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|13.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|16 - 15
|13
|14.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|15 - 17
|8
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 15
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 21
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 8
|23
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 10
|19
|3.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|21 - 11
|16
|4.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 19
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|6.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|7.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 16
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 17
|10
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|10.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|11.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|18 - 23
|6
|12.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 17
|6
|13.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 24
|6
|14.
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|8 - 17
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 25
|5
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 19
|5
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 18
|5
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 18
|4
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|Бавария
|Кейн Гарри
|22 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|17 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|12 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|10 (7)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (5)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 4
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 5
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 5
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Штутгарт - РБ Лейпциг
Исход игры
Штутгарт
15.3% (19)
Ничья
37.1% (46)
РБ Лейпциг
47.6% (59)
Тотал 2.5
Больше
57.94% (62)
Меньше
42.06% (45)
Обе команды забьют
Да
89.72% (96)
Нет
10.28% (11)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
33.9% (42)
1:1 Ничья
27.4% (34)
2:1 Штутгарт
7.3% (9)
1:0 Штутгарт
4.8% (6)
2:2 Ничья
4% (5)
2:3 РБ Лейпциг
1.6% (2)
0:2 РБ Лейпциг
1.6% (2)
0:1 РБ Лейпциг
1.6% (2)
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