  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Яблонски Свен
Штутгарт
 
Позже
РБ Лейпциг
Прогнозы 125
Штутгарт 15.2% (19)
X 37.6% (47)
РБ Лейпциг 47.2% (59)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Штутгарт
Ничья
РБ Лейпциг
2.75
Реклама, betboom.ru
3.85
Реклама, pari.ru
3.75
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Нюбель
Александр
4
Вагноман
Жоша
2
Антон
Вальдемар
23
Загаду
Дан-Аксель
7
Миттельштедт
Максимилиан
18
Левелинг
Джейми
29
Руо
Антони
6
Штиллер
Анджело
27
Фюрих
Крис
8
Мийо
Энцо
26
Ундав
Дениз
21
Бласвих
Янис
2
Симакан
Мохамед
16
Клостерманн
Лукас
23
Люкеба
Кастелло
22
Раум
Давид
14
Баумгартнер
Кристоф
13
Зайвальд
Николас
24
Шлагер
Ксавер
7
Ольмо
Дани
17
Опенда
Лои
30
Шешко
Беньямин
Штутгарт
4-4-2
РБ Лейпциг
4-4-2

История личных встреч

Штутгарт
РБ Лейпциг

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

Б
5:1
Б
2:1
Б
1:1
Б
0:2
Б
4:0
Б
2:0
Б
0:1
Б
1:3
Б
2:0
Б
0:0
Б
1:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.4
0.33

Среднее время на гол

225
270

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

2.67
1.4

Среднее время на гол

33
64

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

1.64
0.82

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

55
110

Бомбардиры внутри турнира

Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 17 (3) 0.94
Ундав Дениз 9 0.5
Фюрих Крис 5 0.28
Мвумпа Силас 3 0.17
Мийо Энцо 2 0.11
Вагноман Жоша 1 0.06
Загаду Дан-Аксель 1 0.06
Штенцель Паскаль 0 0
Штиллер Анджело 0 0
Ито Хироки 0 0
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Каразор Атакан 0 0
Левелинг Джейми 0 0
Чжон Ву-Ён 0 0
Антон Вальдемар 0 0
Руо Антони 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 12 (2) 0.67
Симонс Хави 5 0.28
Поульсен Юссуф 3 0.17
Баумгартнер Кристоф 3 0.17
Шешко Беньямин 3 0.17
Раум Давид 2 0.11
Ольмо Дани 2 0.11
Форсберг Эмиль 2 0.11
Вернер Тимо 2 (1) 0.11
Хенрихс Бенджамин 1 0.06
Симакан Мохамед 1 0.06
Кампль Кевин 1 0.06
Клостерманн Лукас 1 0.06
Люкеба Кастелло 1 0.06
Шлагер Ксавер 0 0

Карточки

Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 5 0
Миттельштедт Максимилиан 3 0
Ундав Дениз 3 0
Антон Вальдемар 2 0
Мийо Энцо 2 0
Руо Антони 2 0
Ито Хироки 1 0
Штенцель Паскаль 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Массимо Роберто 1 0
Фюрих Крис 1 0
Вагноман Жоша 1 0
Штиллер Анджело 1 0
Левелинг Джейми 1 0
Эглофф Лилиан 1 0
Раймунд Лука 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симонс Хави 5 0
Опенда Лои 4 0
Симакан Мохамед 4 0
Розе Марко 3 0
Клостерманн Лукас 3 0
Айдара Амаду 3 0
Кампль Кевин 2 0
Шлагер Ксавер 2 0
Баумгартнер Кристоф 2 0
Раум Давид 2 0
Люкеба Кастелло 2 0
Хенрихс Бенджамин 1 0
Зайвальд Николас 1 0

Результаты матчей

Штутгарт
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
89% (8)
0% (0)
11% (1)
РБ Лейпциг
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

3
4
Штутгарт
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
РБ Лейпциг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

11
24
Штутгарт
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (12)
11% (2)
22% (4)
РБ Лейпциг
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

16
8

Упущенные победы

14
28

Голы по времени матча

Забито

27
13
13 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
1
4%
1
8%
1-15
7
26%
1
8%
16-30
5
19%
1
8%
31-45
1
4%
4
31%
46-60
8
30%
30%
3
23%
61-75
5
19%
3
23%
76-90

Пропущено

6
12
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
17%
1
8%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
2
33%
4
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Забито

13
26
5 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 10
1
8%
5
19%
1-15
2
15%
4
15%
16-30
2
15%
5
19%
31-45
2
15%
2
8%
46-60
1
8%
5
19%
61-75
5
38%
5
19%
76-90

Пропущено

15
10
3 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
2
13%
1
10%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
3
20%
2
20%
46-60
6
40%
2
20%
61-75
3
20%
1
10%
76-90

Забито

40
39
18 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 11
3 Не забивали 3
2
5%
6
15%
1-15
9
23%
5
13%
16-30
7
18%
6
15%
31-45
3
8%
6
15%
46-60
9
23%
8
21%
61-75
10
25%
8
21%
76-90

Пропущено

21
22
7 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 13
3
14%
2
9%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
2
10%
8
36%
31-45
4
19%
2
9%
46-60
7
33%
5
23%
61-75
3
14%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Штутгарт
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Бохум - Штутгарт 1:0 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Штутгарт - Аугсбург 3:0
Бавария - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Штутгарт 0:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Майнц - Штутгарт 1:3
РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:1
РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Црвена Звезда - РБ Лейпциг 1:2 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 РБ Лейпциг - Црвена Звезда 3:1 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 2:4 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3

Результаты матчей

Штутгарт
РБ Лейпциг

Точный счет

5:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
2
3 раза 33%
5
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%

Точный счет

0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

3:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 28%
3
5 раз 28%
0
3 раза 17%
1
3 раза 17%
5
2 раза 11%
3
6 раз 33%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
1
3 раза 17%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Штутгарт
РБ Лейпциг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
1.5
Больше Меньше
8
2
5
4
2.5
5
5
2
7
3.5
2
8
2
7
4.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
1
4
5
1.5
4
4
2
7
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
15
3
12
6
1.5
12
6
7
11
2.5
8
10
2
16
3.5
2
16
2
16
4.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 18 15 3 0 50 - 14 48
2.
Бавария
 Заявка 18 14 2 2 53 - 16 44
3.
Штутгарт
 Заявка 18 11 1 6 38 - 23 34
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 18 10 3 5 40 - 21 33
5.
Боруссия Д
 Заявка 18 9 6 3 37 - 25 33
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 19 8 7 4 30 - 22 31
7.
Фрайбург
 Заявка 18 8 4 6 24 - 28 28
8.
Хоффенхайм
 Заявка 18 7 3 8 34 - 36 24
9.
Хайденхайм
 Заявка 18 6 4 8 27 - 34 22
10.
Вольфсбург
 Заявка 18 6 3 9 22 - 29 21
11.
Аугсбург
 Заявка 18 5 6 7 26 - 33 21
12.
Боруссия М
 Заявка 18 5 5 8 35 - 38 20
13.
Вердер
 Заявка 18 5 5 8 25 - 31 20
14.
Бохум
 Заявка 18 4 8 6 20 - 34 20
15.
Унион Берлин
 Заявка 17 4 2 11 17 - 32 14
16.
Кёльн
 Заявка 18 2 5 11 11 - 33 11
17.
Дармштадт
 Заявка 18 2 5 11 22 - 46 11
18.
Майнц
 Заявка 18 1 8 9 14 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 8 1 0 29 - 6 25
2.
Бавария
 Заявка 10 8 1 1 34 - 6 25
3.
Штутгарт
 Заявка 9 7 1 1 26 - 7 22
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 6 2 2 26 - 10 20
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 9 5 3 1 16 - 8 18
6.
Фрайбург
 Заявка 9 5 3 1 16 - 11 18
7.
Хайденхайм
 Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
8.
Боруссия Д
 Заявка 9 5 2 2 16 - 14 17
9.
Вердер
 Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
10.
Бохум
 Заявка 9 3 5 1 14 - 10 14
11.
Боруссия М
 Заявка 10 4 2 4 17 - 15 14
12.
Вольфсбург
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
13.
Аугсбург
 Заявка 9 3 4 2 16 - 15 13
14.
Унион Берлин
 Заявка 8 3 1 4 10 - 14 10
15.
Хоффенхайм
 Заявка 8 2 2 4 15 - 17 8
16.
Кёльн
 Заявка 9 1 3 5 7 - 15 6
17.
Дармштадт
 Заявка 10 1 3 6 12 - 21 6
18.
Майнц
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
2.
Бавария
 Заявка 8 6 1 1 19 - 10 19
3.
Боруссия Д
 Заявка 9 4 4 1 21 - 11 16
4.
Хоффенхайм
 Заявка 10 5 1 4 19 - 19 16
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
7.
Штутгарт
 Заявка 9 4 0 5 12 - 16 12
8.
Фрайбург
 Заявка 9 3 1 5 8 - 17 10
9.
Аугсбург
 Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
10.
Вольфсбург
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
11.
Боруссия М
 Заявка 8 1 3 4 18 - 23 6
12.
Вердер
 Заявка 9 1 3 5 10 - 17 6
13.
Бохум
 Заявка 9 1 3 5 6 - 24 6
14.
Майнц
 Заявка 10 0 6 4 8 - 17 6
15.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 25 5
16.
Хайденхайм
 Заявка 9 1 2 6 9 - 19 5
17.
Кёльн
 Заявка 9 1 2 6 4 - 18 5
18.
Унион Берлин
 Заявка 9 1 1 7 7 - 18 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 22 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 12 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 10 (7)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 4
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Кёльн Шабо Юлиан 1 5
Аугсбург Педерсен Мадс 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Штутгарт - РБ Лейпциг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 января 2024, осталось 23 минуты.

    Главный судья: Яблонски Свен

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 41% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.46. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.46 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 125
    Штутгарт 15.2% (19)
    X 37.6% (47)
    РБ Лейпциг 47.2% (59)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Штутгарт
    Ничья
    РБ Лейпциг
    2.75
    Реклама, betboom.ru
    3.85
    Реклама, pari.ru
    3.75
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Штутгарт - РБ Лейпциг онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Штутгарт - РБ Лейпциг

    Исход игры
    Штутгарт
    15.3% (19)
    Ничья
    37.1% (46)
    РБ Лейпциг
    47.6% (59)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.94% (62)
    Меньше
    42.06% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    89.72% (96)
    Нет
    10.28% (11)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    33.9% (42)
    1:1 Ничья
    27.4% (34)
    2:1 Штутгарт
    7.3% (9)
    1:0 Штутгарт
    4.8% (6)
    2:2 Ничья
    4% (5)
    2:3 РБ Лейпциг
    1.6% (2)
    0:2 РБ Лейпциг
    1.6% (2)
    0:1 РБ Лейпциг
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Штутгарт
    РБ Лейпциг
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный