  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Soeren Storks
Вольфсбург
0:0
Первый тайм: 28'
Кёльн
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 116
Вольфсбург 94% (109)
X 3.4% (4)
Кёльн 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вольфсбург
Ничья
Кёльн
1.84
4.40
Реклама, betboom.ru
5.10
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кастельс
Коэн
21
Меле
Йоаким
4
Лакруа
Максанс
25
Дженц
Мориц
13
Рожерио
да
Силва
32
Сванберг
Маттиас
6
Вранкс
Астер
7
Черны
Вацлав
19
Майер
Ловро
40
Паредес
Кевин
23
Винд
Йонас
1
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
4
Хюберс
Тимо
24
Шабо
Юлиан
35
Финкгрефе
Макс
6
Мартель
Эрик
8
Гусенбашич
Денис
7
Любичич
Деян
11
Кайнц
Флориан
40
Алиду
Фариде
29
Тилманн
Ян
Вольфсбург
4-2-3-1
Кёльн
4-2-3-1

История личных встреч

Вольфсбург
Кёльн

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
26.7%
15 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 5 побед

27 матчей

48.1%
25.9%
26%
13 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

22.2%
51.9%
25.9%
6 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

55.6%
25.9%
18.5%
15 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

Б
1:2
Б
0:2
Б
2:4
Б
0:1
Б
2:3
Б
1:0
Б
2:2
ТМС
0:3
Б
3:1
Б
2:1
Б
4:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
1:0
Б
0:3
Б
4:1
Б
1:1
Б
2:3
К
3:2
Б
1:3
Б
1:1
Б
2:1

Голы

Всего голов

23
24

Голов в среднем за матч

1.92
1.6

Среднее время на гол

46
56

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.13
1.33

Среднее время на гол

79
67

Всего голов

40
40

Голов в среднем за матч

1.48
1.48

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винд Йонас 9 0.47
Черны Вацлав 3 0.16
Майер Ловро 2 (1) 0.11
Сванберг Маттиас 1 0.05
Меле Йоаким 1 0.05
Арнольд Максимилиан 1 0.05
Герхардт Янник 1 0.05
Рожерио да Силва 1 0.05
Лакруа Максанс 1 0.05
Томаш Тьягу 1 0.05
Паредес Кевин 1 0.05
Дженц Мориц 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зельке Дейви 5 0.26
Кайнц Флориан 3 (3) 0.16
Вальдшмидт Лука 2 0.11
Майна Линтон 1 0.05
Гусенбашич Денис 0 0
Адамян Саркис 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лакруа Максанс 2 2
Арнольд Максимилиан 5 0
Сванберг Маттиас 5 0
Вранкс Астер 5 0
Зесигер Седрик 4 0
Меле Йоаким 3 0
Винд Йонас 3 0
Нико Ковач 2 0
Кастельс Коэн 2 0
Герхардт Янник 2 0
Черны Вацлав 2 0
Майер Ловро 2 0
Баку Ридле 2 0
Томаш Тьягу 2 0
Дженц Мориц 2 0
Коцца Николя 1 0
Борнаув Себастьян 1 0
Виммер Патрик 1 0
Паредес Кевин 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шабо Юлиан 5 1
Хюберс Тимо 3 0
Любичич Деян 3 0
Карстенсен Расмус 1 1
Олесен Матиас 1 1
Стеффен Баумгарт 2 0
Кайнц Флориан 2 0
Зельке Дейви 2 0
Тилманн Ян 2 0
Мартель Эрик 2 0
Пентке Филипп 1 0
Ут Марк 1 0
Адамян Саркис 1 0
Шмиц Бенно 1 0
Килиан Лука 1 0
Алиду Фариде 1 0
Гусенбашич Денис 1 0

Результаты матчей

Вольфсбург
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Кёльн
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
3
Вольфсбург
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Кёльн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
0% (0)
78% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

16
12

Упущенные победы

6
5
Вольфсбург
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Кёльн
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

18
12

Упущенные победы

10
8

Голы по времени матча

Забито

12
4
9 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
2
50%
31-45
1
8%
2
50%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

9
18
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
22%
1
6%
1-15
1
11%
2
11%
16-30
2
22%
5
28%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
3
33%
3
17%
61-75
0
0%
6
33%
76-90

Забито

12
7
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 13
2
17%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
6
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
25%
1
14%
61-75
1
8%
2
29%
76-90

Пропущено

18
15
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
3
17%
3
20%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
2
11%
3
20%
46-60
6
33%
5
33%
61-75
4
22%
2
13%
76-90

Забито

24
11
17 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 7
3 Не забивали 9
5
21%
1
9%
1-15
2
8%
2
18%
16-30
10
42%
2
18%
31-45
1
4%
3
27%
46-60
4
17%
1
9%
61-75
2
8%
2
18%
76-90

Пропущено

27
33
11 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 16
2
7%
3
9%
1-15
4
15%
5
15%
16-30
5
19%
5
15%
31-45
3
11%
4
12%
46-60
9
33%
8
24%
61-75
4
15%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Майнц - Вольфсбург 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Бавария 1:2
Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Бохум - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2
Кёльн
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Кёльн - Боруссия Д 0:4 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Кёльн 4:4 Унион Берлин - Кёльн 2:0
Фрайбург - Кёльн 2:0 Кёльн - Майнц 0:0 Дармштадт - Кёльн 0:1 Кёльн - Бавария 0:1 Порц - Кёльн 0:8 Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 Кёльн - Боруссия М 3:1 Байер Л - Кёльн 3:0 Кёльн - Штутгарт 0:2 Вердер - Кёльн 2:1 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Бергиш Гладбах - Кёльн 0:6 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1

Результаты матчей

Вольфсбург
Кёльн

Точный счет

2:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%

Точный счет

3:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
5 раз 56%
1
4 раза 44%

Точный счет

1:2
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
2
7 раз 39%
0
3 раза 17%
0
9 раз 50%
1
8 раз 44%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Вольфсбург
Кёльн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
4
5
3
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
4
5
2
8
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
9
9
7
11
1.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 18 15 3 0 50 - 14 48
2.
Бавария
 1:0 Заявка 19 15 2 2 54 - 16 47
3.
Штутгарт
 1:0 Заявка 19 12 1 6 39 - 23 37
4.
Боруссия Д
 Заявка 18 9 6 3 37 - 25 33
5.
РБ Лейпциг
 0:1 Заявка 19 10 3 6 40 - 22 33
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 19 8 7 4 30 - 22 31
7.
Фрайбург
 0:1 Заявка 19 8 4 7 24 - 29 28
8.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 19 7 4 8 34 - 36 25
9.
Вердер
 1:0 Заявка 19 6 5 8 26 - 31 23
10.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 19 6 5 8 27 - 34 23
11.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 19 6 4 9 22 - 29 22
12.
Аугсбург
 0:1 Заявка 19 5 6 8 26 - 34 21
13.
Боруссия М
 Заявка 18 5 5 8 35 - 38 20
14.
Бохум
 Заявка 18 4 8 6 20 - 34 20
15.
Унион Берлин
 Заявка 17 4 2 11 17 - 32 14
16.
Кёльн
 0:0 Заявка 19 2 6 11 11 - 33 12
17.
Дармштадт
 Заявка 18 2 5 11 22 - 46 11
18.
Майнц
 Заявка 18 1 8 9 14 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 8 1 0 29 - 6 25
2.
Бавария
 1:0 Заявка 10 8 1 1 34 - 6 25
3.
Штутгарт
 1:0 Заявка 10 8 1 1 27 - 7 25
4.
РБ Лейпциг
 0:1 Заявка 10 6 2 2 26 - 10 20
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 9 5 3 1 16 - 8 18
6.
Фрайбург
 0:1 Заявка 9 5 3 1 16 - 11 18
7.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
8.
Боруссия Д
 Заявка 9 5 2 2 16 - 14 17
9.
Вердер
 1:0 Заявка 10 5 2 3 16 - 14 17
10.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
11.
Бохум
 Заявка 9 3 5 1 14 - 10 14
12.
Боруссия М
 Заявка 10 4 2 4 17 - 15 14
13.
Аугсбург
 0:1 Заявка 10 3 4 3 16 - 16 13
14.
Унион Берлин
 Заявка 8 3 1 4 10 - 14 10
15.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 9 2 3 4 15 - 17 9
16.
Кёльн
 0:0 Заявка 9 1 3 5 7 - 15 6
17.
Дармштадт
 Заявка 10 1 3 6 12 - 21 6
18.
Майнц
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
2.
Бавария
 1:0 Заявка 9 7 1 1 20 - 10 22
3.
Боруссия Д
 Заявка 9 4 4 1 21 - 11 16
4.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 10 5 1 4 19 - 19 16
5.
РБ Лейпциг
 0:1 Заявка 9 4 1 4 14 - 12 13
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
7.
Штутгарт
 1:0 Заявка 9 4 0 5 12 - 16 12
8.
Фрайбург
 0:1 Заявка 10 3 1 6 8 - 18 10
9.
Аугсбург
 0:1 Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
10.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
11.
Боруссия М
 Заявка 8 1 3 4 18 - 23 6
12.
Вердер
 1:0 Заявка 9 1 3 5 10 - 17 6
13.
Бохум
 Заявка 9 1 3 5 6 - 24 6
14.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 10 1 3 6 9 - 19 6
15.
Кёльн
 0:0 Заявка 10 1 3 6 4 - 18 6
16.
Майнц
 Заявка 10 0 6 4 8 - 17 6
17.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 25 5
18.
Унион Берлин
 Заявка 9 1 1 7 7 - 18 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 22 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 12 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 10 (7)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 4
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Кёльн Шабо Юлиан 1 5
Аугсбург Педерсен Мадс 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 54% завершится победой Вольфсбург.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.84. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.84 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 116
    Вольфсбург 94% (109)
    X 3.4% (4)
    Кёльн 2.6% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вольфсбург
    Ничья
    Кёльн
    1.84
    4.40
    Реклама, betboom.ru
    5.10
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Вольфсбург 0:0 Кёльн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вольфсбург 0:0 Кёльн

    Исход игры
    Вольфсбург
    94% (109)
    Ничья
    3.4% (4)
    Кёльн
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.86% (62)
    Меньше
    44.14% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    58.56% (65)
    Нет
    41.44% (46)
    Популярный счёт
    2:1 Вольфсбург
    46.6% (54)
    1:0 Вольфсбург
    26.7% (31)
    2:0 Вольфсбург
    11.2% (13)
    3:1 Вольфсбург
    3.4% (4)
    1:1 Ничья
    2.6% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Вольфсбург
    Кёльн
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный