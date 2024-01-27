Тур: 19. Стадион: Фольксваген-Арена. Главный судья: Soeren Storks
0:0
Первый тайм: 28'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Меле
Йоаким
25
Дженц
Мориц
19
Майер
Ловро
23
Винд
Йонас
24
Шабо
Юлиан
40
Алиду
Фариде
29
Тилманн
Ян
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Меле ЙоакимЗащитник
- Защитник
-
25 Дженц МорицЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Майер ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Винд ЙонасНападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Баку РидлеЗащитник
- Полузащитник
-
11 Томаш ТьягуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Алиду ФаридеПолузащитник
-
29 Тилманн ЯнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
- Нападающий
-
33 Дитц ФлорианНападающий
-
45 Диль ЮстинНападающий
-
Главный тренер: Шульц Тимо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вольфсбург
Кёльн
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
26.7%
15 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 5 побед
27 матчей
48.1%
25.9%
26%
13 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
22.2%
51.9%
25.9%
6 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
55.6%
25.9%
18.5%
15 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
24
Голов в среднем за матч
1.92
1.6
Среднее время на гол
46
56
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
1.13
1.33
Среднее время на гол
79
67
Всего голов
40
40
Голов в среднем за матч
1.48
1.48
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винд Йонас
|9
|0.47
|Черны Вацлав
|3
|0.16
|Майер Ловро
|2 (1)
|0.11
|Сванберг Маттиас
|1
|0.05
|Меле Йоаким
|1
|0.05
|Арнольд Максимилиан
|1
|0.05
|Герхардт Янник
|1
|0.05
|Рожерио да Силва
|1
|0.05
|Лакруа Максанс
|1
|0.05
|Томаш Тьягу
|1
|0.05
|Паредес Кевин
|1
|0.05
|Дженц Мориц
|0
|0
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зельке Дейви
|5
|0.26
|Кайнц Флориан
|3 (3)
|0.16
|Вальдшмидт Лука
|2
|0.11
|Майна Линтон
|1
|0.05
|Гусенбашич Денис
|0
|0
|Адамян Саркис
|0
|0
Карточки
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лакруа Максанс
|2
|2
|Арнольд Максимилиан
|5
|0
|Сванберг Маттиас
|5
|0
|Вранкс Астер
|5
|0
|Зесигер Седрик
|4
|0
|Меле Йоаким
|3
|0
|Винд Йонас
|3
|0
|Нико Ковач
|2
|0
|Кастельс Коэн
|2
|0
|Герхардт Янник
|2
|0
|Черны Вацлав
|2
|0
|Майер Ловро
|2
|0
|Баку Ридле
|2
|0
|Томаш Тьягу
|2
|0
|Дженц Мориц
|2
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Борнаув Себастьян
|1
|0
|Виммер Патрик
|1
|0
|Паредес Кевин
|1
|0
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шабо Юлиан
|5
|1
|Хюберс Тимо
|3
|0
|Любичич Деян
|3
|0
|Карстенсен Расмус
|1
|1
|Олесен Матиас
|1
|1
|Стеффен Баумгарт
|2
|0
|Кайнц Флориан
|2
|0
|Зельке Дейви
|2
|0
|Тилманн Ян
|2
|0
|Мартель Эрик
|2
|0
|Пентке Филипп
|1
|0
|Ут Марк
|1
|0
|Адамян Саркис
|1
|0
|Шмиц Бенно
|1
|0
|Килиан Лука
|1
|0
|Алиду Фариде
|1
|0
|Гусенбашич Денис
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбург
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Кёльн
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
3
Вольфсбург
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Кёльн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
0% (0)
78% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
16
12
Упущенные победы
6
5
Вольфсбург
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Кёльн
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
18
12
Упущенные победы
10
8
Голы по времени матча
Забито
12
4
9 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
2
50%
31-45
1
8%
2
50%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
9
18
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
22%
1
6%
1-15
1
11%
2
11%
16-30
2
22%
5
28%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
3
33%
3
17%
61-75
0
0%
6
33%
76-90
Забито
12
7
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 13
2
17%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
6
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
25%
1
14%
61-75
1
8%
2
29%
76-90
Пропущено
18
15
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
3
17%
3
20%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
2
11%
3
20%
46-60
6
33%
5
33%
61-75
4
22%
2
13%
76-90
Забито
24
11
17 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 7
3 Не забивали 9
5
21%
1
9%
1-15
2
8%
2
18%
16-30
10
42%
2
18%
31-45
1
4%
3
27%
46-60
4
17%
1
9%
61-75
2
8%
2
18%
76-90
Пропущено
27
33
11 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 16
2
7%
3
9%
1-15
4
15%
5
15%
16-30
5
19%
5
15%
31-45
3
11%
4
12%
46-60
9
33%
8
24%
61-75
4
15%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбург
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Майнц - Вольфсбург 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Бавария 1:2
Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Бохум - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2
Кёльн
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Кёльн - Боруссия Д 0:4 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Кёльн 4:4 Унион Берлин - Кёльн 2:0
Фрайбург - Кёльн 2:0 Кёльн - Майнц 0:0 Дармштадт - Кёльн 0:1 Кёльн - Бавария 0:1 Порц - Кёльн 0:8 Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 Кёльн - Боруссия М 3:1 Байер Л - Кёльн 3:0 Кёльн - Штутгарт 0:2 Вердер - Кёльн 2:1 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Бергиш Гладбах - Кёльн 0:6 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1
Результаты матчей
Вольфсбург
Кёльн
Точный счет
2:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
Точный счет
3:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
5 раз 56%
1
4 раза 44%
Точный счет
1:2
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
2
7 раз 39%
0
3 раза 17%
0
9 раз 50%
1
8 раз 44%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Вольфсбург
Кёльн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
54
53
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
45
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
99
711
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|50 - 14
|48
|2.
|1:0 Заявка
|19
|15
|2
|2
|54 - 16
|47
|3.
|1:0 Заявка
|19
|12
|1
|6
|39 - 23
|37
|4.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|37 - 25
|33
|5.
|0:1 Заявка
|19
|10
|3
|6
|40 - 22
|33
|6.
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|30 - 22
|31
|7.
|0:1 Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 29
|28
|8.
|0:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|34 - 36
|25
|9.
|1:0 Заявка
|19
|6
|5
|8
|26 - 31
|23
|10.
|0:0 Заявка
|19
|6
|5
|8
|27 - 34
|23
|11.
|0:0 Заявка
|19
|6
|4
|9
|22 - 29
|22
|12.
|0:1 Заявка
|19
|5
|6
|8
|26 - 34
|21
|13.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|35 - 38
|20
|14.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|20 - 34
|20
|15.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|17 - 32
|14
|16.
|0:0 Заявка
|19
|2
|6
|11
|11 - 33
|12
|17.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|22 - 46
|11
|18.
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|14 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|29 - 6
|25
|2.
|1:0 Заявка
|10
|8
|1
|1
|34 - 6
|25
|3.
|1:0 Заявка
|10
|8
|1
|1
|27 - 7
|25
|4.
|0:1 Заявка
|10
|6
|2
|2
|26 - 10
|20
|5.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|6.
|0:1 Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|7.
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 15
|17
|8.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 14
|17
|9.
|1:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 14
|17
|10.
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|11.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|14 - 10
|14
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 15
|14
|13.
|0:1 Заявка
|10
|3
|4
|3
|16 - 16
|13
|14.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|15.
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 17
|9
|16.
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 15
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 21
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 8
|23
|2.
|1:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|20 - 10
|22
|3.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|21 - 11
|16
|4.
|0:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 19
|16
|5.
|0:1 Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 12
|13
|6.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|7.
|1:0 Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 16
|12
|8.
|0:1 Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 18
|10
|9.
|0:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|10.
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|11.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|18 - 23
|6
|12.
|1:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 17
|6
|13.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 24
|6
|14.
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 19
|6
|15.
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|4 - 18
|6
|16.
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|8 - 17
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 25
|5
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 18
|4
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|Бавария
|Кейн Гарри
|22 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|17 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|12 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|10 (7)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (5)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 4
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 5
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 5
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вольфсбург 0:0 Кёльн
Исход игры
Вольфсбург
94% (109)
Ничья
3.4% (4)
Кёльн
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
55.86% (62)
Меньше
44.14% (49)
Обе команды забьют
Да
58.56% (65)
Нет
41.44% (46)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
46.6% (54)
1:0 Вольфсбург
26.7% (31)
2:0 Вольфсбург
11.2% (13)
3:1 Вольфсбург
3.4% (4)
1:1 Ничья
2.6% (3)
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