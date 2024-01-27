Тур: 19. Стадион: Фольксваген-Арена. Главный судья: Soeren Storks
1:1
Конец матча
0'
0:1
38' ГолАлиду Фариде
1:1
40' ГолПаредес Кевин
44' Желтая карточкаШмиц Бенно
45' Желтая карточкаЛюбичич Деян
57' Желтая карточкаСванберг Маттиас
68' Желтая карточкаМеле Йоаким
73' Желтая карточкаПаредес Кевин
77' Желтая карточкаГусенбашич Денис
77' Желтая карточкаЛакруа Максанс
90' Желтая карточкаПейчинович Дженан
90'+4
Ход матча
38'
0:1
40'
1:1
44'
45'
57'
68'
73'
77'
77'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 4
-
16 Нарушения правил 12
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
454 Количество передач 403
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Меле
Йоаким
25
Дженц
Мориц
19
Майер
Ловро
23
Винд
Йонас
24
Шабо
Юлиан
40
Алиду
Фариде
29
Тилманн
Ян
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Меле ЙоакимЗащитник
- Защитник
-
25 Дженц МорицЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Майер ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Винд ЙонасНападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Баку РидлеЗащитник
- Полузащитник
-
11 Томаш ТьягуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Алиду ФаридеПолузащитник
-
29 Тилманн ЯнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
- Нападающий
-
33 Дитц ФлорианНападающий
-
45 Диль ЮстинНападающий
-
Главный тренер: Шульц Тимо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вольфсбург
Кёльн
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
26.7%
15 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 5 побед
27 матчей
48.1%
25.9%
26%
13 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
22.2%
51.9%
25.9%
6 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
55.6%
25.9%
18.5%
15 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
24
Голов в среднем за матч
1.92
1.6
Среднее время на гол
46
56
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
1.13
1.33
Среднее время на гол
79
67
Всего голов
40
40
Голов в среднем за матч
1.48
1.48
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винд Йонас
|9
|0.47
|Черны Вацлав
|3
|0.16
|Майер Ловро
|2 (1)
|0.11
|Паредес Кевин
|2
|0.11
|Сванберг Маттиас
|1
|0.05
|Меле Йоаким
|1
|0.05
|Арнольд Максимилиан
|1
|0.05
|Герхардт Янник
|1
|0.05
|Рожерио да Силва
|1
|0.05
|Лакруа Максанс
|1
|0.05
|Томаш Тьягу
|1
|0.05
|Дженц Мориц
|0
|0
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зельке Дейви
|5
|0.26
|Кайнц Флориан
|3 (3)
|0.16
|Вальдшмидт Лука
|2
|0.11
|Майна Линтон
|1
|0.05
|Алиду Фариде
|1
|0.05
|Гусенбашич Денис
|0
|0
|Адамян Саркис
|0
|0
Карточки
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лакруа Максанс
|3
|2
|Сванберг Маттиас
|6
|0
|Арнольд Максимилиан
|5
|0
|Вранкс Астер
|5
|0
|Зесигер Седрик
|4
|0
|Меле Йоаким
|4
|0
|Винд Йонас
|3
|0
|Нико Ковач
|2
|0
|Кастельс Коэн
|2
|0
|Герхардт Янник
|2
|0
|Черны Вацлав
|2
|0
|Майер Ловро
|2
|0
|Баку Ридле
|2
|0
|Томаш Тьягу
|2
|0
|Паредес Кевин
|2
|0
|Дженц Мориц
|2
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Борнаув Себастьян
|1
|0
|Виммер Патрик
|1
|0
|Пейчинович Дженан
|1
|0
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шабо Юлиан
|5
|1
|Любичич Деян
|4
|0
|Хюберс Тимо
|3
|0
|Карстенсен Расмус
|1
|1
|Олесен Матиас
|1
|1
|Стеффен Баумгарт
|2
|0
|Кайнц Флориан
|2
|0
|Зельке Дейви
|2
|0
|Шмиц Бенно
|2
|0
|Тилманн Ян
|2
|0
|Мартель Эрик
|2
|0
|Гусенбашич Денис
|2
|0
|Пентке Филипп
|1
|0
|Ут Марк
|1
|0
|Адамян Саркис
|1
|0
|Килиан Лука
|1
|0
|Алиду Фариде
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбург
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Кёльн
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
4
Вольфсбург
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Кёльн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
16
12
Упущенные победы
6
5
Вольфсбург
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Кёльн
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
18
12
Упущенные победы
11
9
Голы по времени матча
Забито
13
5
10 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
5
38%
3
60%
31-45
1
8%
2
40%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
10
19
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
20%
1
5%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
3
30%
6
32%
31-45
1
10%
1
5%
46-60
3
30%
3
16%
61-75
0
0%
6
32%
76-90
Забито
12
7
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
2
17%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
6
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
25%
1
14%
61-75
1
8%
2
29%
76-90
Пропущено
18
15
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
3
17%
3
20%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
2
11%
3
20%
46-60
6
33%
5
33%
61-75
4
22%
2
13%
76-90
Забито
25
12
18 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 9
5
20%
1
8%
1-15
2
8%
2
17%
16-30
11
44%
3
25%
31-45
1
4%
3
25%
46-60
4
16%
1
8%
61-75
2
8%
2
17%
76-90
Пропущено
28
34
12 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 17
2
7%
3
9%
1-15
4
14%
5
15%
16-30
6
21%
6
18%
31-45
3
11%
4
12%
46-60
9
32%
8
24%
61-75
4
14%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбург
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Майнц - Вольфсбург 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Бавария 1:2
Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Бохум - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2
Кёльн
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Кёльн - Боруссия Д 0:4 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Кёльн 4:4 Унион Берлин - Кёльн 2:0
Фрайбург - Кёльн 2:0 Кёльн - Майнц 0:0 Дармштадт - Кёльн 0:1 Кёльн - Бавария 0:1 Порц - Кёльн 0:8 Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 Кёльн - Боруссия М 3:1 Байер Л - Кёльн 3:0 Кёльн - Штутгарт 0:2 Вердер - Кёльн 2:1 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Бергиш Гладбах - Кёльн 0:6 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1
Результаты матчей
Вольфсбург
Кёльн
Точный счет
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
Точный счет
3:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
5 раз 50%
1
5 раз 50%
Точный счет
1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
3:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
2
7 раз 37%
0
3 раза 16%
0
9 раз 47%
1
9 раз 47%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Вольфсбург
Кёльн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
54
54
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
55
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
109
712
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|50 - 14
|48
|2.
|Заявка
|19
|15
|2
|2
|56 - 18
|47
|3.
|Заявка
|19
|12
|1
|6
|43 - 25
|37
|4.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|37 - 25
|33
|5.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|42 - 26
|33
|6.
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|30 - 22
|31
|7.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|25 - 31
|28
|8.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|35 - 37
|25
|9.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|28 - 32
|23
|10.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|28 - 35
|23
|11.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|23 - 30
|22
|12.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|28 - 36
|21
|13.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|35 - 38
|20
|14.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|20 - 34
|20
|15.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|17 - 32
|14
|16.
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|12 - 34
|12
|17.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|22 - 46
|11
|18.
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|14 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|29 - 6
|25
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|34 - 6
|25
|3.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 9
|25
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|26 - 10
|20
|5.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|7.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 15
|17
|8.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 14
|17
|9.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 15
|17
|10.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|11.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|14 - 10
|14
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 15
|14
|13.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|18 - 18
|13
|14.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 18
|9
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 15
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 21
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 8
|23
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|22 - 12
|22
|3.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|21 - 11
|16
|4.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 19
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 16
|13
|6.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|7.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 16
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 20
|10
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|10.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|11.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|18 - 23
|6
|12.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 17
|6
|13.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 24
|6
|14.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 20
|6
|15.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 19
|6
|16.
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|8 - 17
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 25
|5
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 18
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|23 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|17 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|13 (4)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|12 (3)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|10 (7)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 4
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 5
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 5
|Вольфсбург
|Лакруа Максанс
|2 3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вольфсбург 1:1 Кёльн
Исход игры
Вольфсбург
94% (109)
Ничья
3.4% (4)
Кёльн
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
55.86% (62)
Меньше
44.14% (49)
Обе команды забьют
Да
58.56% (65)
Нет
41.44% (46)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
46.6% (54)
1:0 Вольфсбург
26.7% (31)
2:0 Вольфсбург
11.2% (13)
3:1 Вольфсбург
3.4% (4)
1:1 Ничья
2.6% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!