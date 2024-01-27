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Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Soeren Storks
Вольфсбург
1:1
Конец матча
Кёльн
0'
0:1
38' Гол
Алиду Фариде
1:1
40' Гол
Паредес Кевин
44' Желтая карточка
Шмиц Бенно
45' Желтая карточка
Любичич Деян
57' Желтая карточка
Сванберг Маттиас
68' Желтая карточка
Меле Йоаким
73' Желтая карточка
Паредес Кевин
77' Желтая карточка
Гусенбашич Денис
77' Желтая карточка
Лакруа Максанс
90' Желтая карточка
Пейчинович Дженан
90'+4

Ход матча

38'
0:1
Алиду Фариде
40'
Паредес Кевин
(Меле Йоаким)
1:1
44'
 
Шмиц Бенно
45'
 
Любичич Деян
57'
Сванберг Маттиас
 
62'
 
Карстенсен Расмус
Шмиц Бенно
63'
 
Майна Линтон
Алиду Фариде
68'
Меле Йоаким
 
71'
Томаш Тьягу
Майер Ловро
 
71'
Баку Ридле
Черны Вацлав
 
73'
Паредес Кевин
 
76'
 
Диль Юстин
Любичич Деян
77'
 
Гусенбашич Денис
77'
Лакруа Максанс
 
82'
Пейчинович Дженан
Винд Йонас
 
82'
Фишер Килиан
Меле Йоаким
 
87'
 
Дитц Флориан
Тилманн Ян
87'
 
Кристенсен Якоб
Кайнц Флориан
90'
Пейчинович Дженан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 4
  • 16 Нарушения правил 12
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 454 Количество передач 403
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Вольфсбург 94% (109)
X 3.4% (4)
Кёльн 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кастельс
Коэн
21
Меле
Йоаким
4
Лакруа
Максанс
25
Дженц
Мориц
13
Рожерио
да
Силва
32
Сванберг
Маттиас
6
Вранкс
Астер
7
Черны
Вацлав
19
Майер
Ловро
40
Паредес
Кевин
23
Винд
Йонас
1
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
4
Хюберс
Тимо
24
Шабо
Юлиан
35
Финкгрефе
Макс
6
Мартель
Эрик
8
Гусенбашич
Денис
7
Любичич
Деян
11
Кайнц
Флориан
40
Алиду
Фариде
29
Тилманн
Ян
Вольфсбург
4-2-3-1
Кёльн
4-2-3-1

История личных встреч

Вольфсбург
Кёльн

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
26.7%
15 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 5 побед

27 матчей

48.1%
25.9%
26%
13 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

22.2%
51.9%
25.9%
6 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

55.6%
25.9%
18.5%
15 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

Б
1:2
Б
0:2
Б
2:4
Б
0:1
Б
2:3
Б
1:0
Б
2:2
ТМС
0:3
Б
3:1
Б
2:1
Б
4:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
1:0
Б
0:3
Б
4:1
Б
1:1
Б
2:3
К
3:2
Б
1:3
Б
1:1
Б
2:1

Голы

Всего голов

23
24

Голов в среднем за матч

1.92
1.6

Среднее время на гол

46
56

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.13
1.33

Среднее время на гол

79
67

Всего голов

40
40

Голов в среднем за матч

1.48
1.48

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винд Йонас 9 0.47
Черны Вацлав 3 0.16
Майер Ловро 2 (1) 0.11
Паредес Кевин 2 0.11
Сванберг Маттиас 1 0.05
Меле Йоаким 1 0.05
Арнольд Максимилиан 1 0.05
Герхардт Янник 1 0.05
Рожерио да Силва 1 0.05
Лакруа Максанс 1 0.05
Томаш Тьягу 1 0.05
Дженц Мориц 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зельке Дейви 5 0.26
Кайнц Флориан 3 (3) 0.16
Вальдшмидт Лука 2 0.11
Майна Линтон 1 0.05
Алиду Фариде 1 0.05
Гусенбашич Денис 0 0
Адамян Саркис 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лакруа Максанс 3 2
Сванберг Маттиас 6 0
Арнольд Максимилиан 5 0
Вранкс Астер 5 0
Зесигер Седрик 4 0
Меле Йоаким 4 0
Винд Йонас 3 0
Нико Ковач 2 0
Кастельс Коэн 2 0
Герхардт Янник 2 0
Черны Вацлав 2 0
Майер Ловро 2 0
Баку Ридле 2 0
Томаш Тьягу 2 0
Паредес Кевин 2 0
Дженц Мориц 2 0
Коцца Николя 1 0
Борнаув Себастьян 1 0
Виммер Патрик 1 0
Пейчинович Дженан 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шабо Юлиан 5 1
Любичич Деян 4 0
Хюберс Тимо 3 0
Карстенсен Расмус 1 1
Олесен Матиас 1 1
Стеффен Баумгарт 2 0
Кайнц Флориан 2 0
Зельке Дейви 2 0
Шмиц Бенно 2 0
Тилманн Ян 2 0
Мартель Эрик 2 0
Гусенбашич Денис 2 0
Пентке Филипп 1 0
Ут Марк 1 0
Адамян Саркис 1 0
Килиан Лука 1 0
Алиду Фариде 1 0

Результаты матчей

Вольфсбург
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Кёльн
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
4
Вольфсбург
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Кёльн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

16
12

Упущенные победы

6
5
Вольфсбург
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Кёльн
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

18
12

Упущенные победы

11
9

Голы по времени матча

Забито

13
5
10 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
5
38%
3
60%
31-45
1
8%
2
40%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

10
19
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
20%
1
5%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
3
30%
6
32%
31-45
1
10%
1
5%
46-60
3
30%
3
16%
61-75
0
0%
6
32%
76-90

Забито

12
7
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
2
17%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
6
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
25%
1
14%
61-75
1
8%
2
29%
76-90

Пропущено

18
15
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
3
17%
3
20%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
2
11%
3
20%
46-60
6
33%
5
33%
61-75
4
22%
2
13%
76-90

Забито

25
12
18 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 9
5
20%
1
8%
1-15
2
8%
2
17%
16-30
11
44%
3
25%
31-45
1
4%
3
25%
46-60
4
16%
1
8%
61-75
2
8%
2
17%
76-90

Пропущено

28
34
12 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 17
2
7%
3
9%
1-15
4
14%
5
15%
16-30
6
21%
6
18%
31-45
3
11%
4
12%
46-60
9
32%
8
24%
61-75
4
14%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Майнц - Вольфсбург 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Бавария 1:2
Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Бохум - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2
Кёльн
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Кёльн - Боруссия Д 0:4 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Кёльн 4:4 Унион Берлин - Кёльн 2:0
Фрайбург - Кёльн 2:0 Кёльн - Майнц 0:0 Дармштадт - Кёльн 0:1 Кёльн - Бавария 0:1 Порц - Кёльн 0:8 Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 Кёльн - Боруссия М 3:1 Байер Л - Кёльн 3:0 Кёльн - Штутгарт 0:2 Вердер - Кёльн 2:1 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Бергиш Гладбах - Кёльн 0:6 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1

Результаты матчей

Вольфсбург
Кёльн

Точный счет

1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%

Точный счет

3:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
5 раз 50%
1
5 раз 50%

Точный счет

1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
3:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
2
7 раз 37%
0
3 раза 16%
0
9 раз 47%
1
9 раз 47%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Вольфсбург
Кёльн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
5
4
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
5
2
8
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
10
9
7
12
1.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 18 15 3 0 50 - 14 48
2.
Бавария
 Заявка 19 15 2 2 56 - 18 47
3.
Штутгарт
 Заявка 19 12 1 6 43 - 25 37
4.
Боруссия Д
 Заявка 18 9 6 3 37 - 25 33
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 19 10 3 6 42 - 26 33
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 19 8 7 4 30 - 22 31
7.
Фрайбург
 Заявка 19 8 4 7 25 - 31 28
8.
Хоффенхайм
 Заявка 19 7 4 8 35 - 37 25
9.
Вердер
 Заявка 19 6 5 8 28 - 32 23
10.
Хайденхайм
 Заявка 19 6 5 8 28 - 35 23
11.
Вольфсбург
 Заявка 19 6 4 9 23 - 30 22
12.
Аугсбург
 Заявка 19 5 6 8 28 - 36 21
13.
Боруссия М
 Заявка 18 5 5 8 35 - 38 20
14.
Бохум
 Заявка 18 4 8 6 20 - 34 20
15.
Унион Берлин
 Заявка 17 4 2 11 17 - 32 14
16.
Кёльн
 Заявка 19 2 6 11 12 - 34 12
17.
Дармштадт
 Заявка 18 2 5 11 22 - 46 11
18.
Майнц
 Заявка 18 1 8 9 14 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 8 1 0 29 - 6 25
2.
Бавария
 Заявка 10 8 1 1 34 - 6 25
3.
Штутгарт
 Заявка 10 8 1 1 31 - 9 25
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 6 2 2 26 - 10 20
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 9 5 3 1 16 - 8 18
6.
Фрайбург
 Заявка 9 5 3 1 16 - 11 18
7.
Хайденхайм
 Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
8.
Боруссия Д
 Заявка 9 5 2 2 16 - 14 17
9.
Вердер
 Заявка 10 5 2 3 18 - 15 17
10.
Вольфсбург
 Заявка 9 4 2 3 13 - 10 14
11.
Бохум
 Заявка 9 3 5 1 14 - 10 14
12.
Боруссия М
 Заявка 10 4 2 4 17 - 15 14
13.
Аугсбург
 Заявка 10 3 4 3 18 - 18 13
14.
Унион Берлин
 Заявка 8 3 1 4 10 - 14 10
15.
Хоффенхайм
 Заявка 9 2 3 4 16 - 18 9
16.
Кёльн
 Заявка 9 1 3 5 7 - 15 6
17.
Дармштадт
 Заявка 10 1 3 6 12 - 21 6
18.
Майнц
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
2.
Бавария
 Заявка 9 7 1 1 22 - 12 22
3.
Боруссия Д
 Заявка 9 4 4 1 21 - 11 16
4.
Хоффенхайм
 Заявка 10 5 1 4 19 - 19 16
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 9 4 1 4 16 - 16 13
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
7.
Штутгарт
 Заявка 9 4 0 5 12 - 16 12
8.
Фрайбург
 Заявка 10 3 1 6 9 - 20 10
9.
Аугсбург
 Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
10.
Вольфсбург
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
11.
Боруссия М
 Заявка 8 1 3 4 18 - 23 6
12.
Вердер
 Заявка 9 1 3 5 10 - 17 6
13.
Бохум
 Заявка 9 1 3 5 6 - 24 6
14.
Хайденхайм
 Заявка 10 1 3 6 10 - 20 6
15.
Кёльн
 Заявка 10 1 3 6 5 - 19 6
16.
Майнц
 Заявка 10 0 6 4 8 - 17 6
17.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 25 5
18.
Унион Берлин
 Заявка 9 1 1 7 7 - 18 4
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 23 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 13 (4)
Штутгарт Ундав Дениз 12 (3)
Байер Л Бонифасе Виктор 10 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 4
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Кёльн Шабо Юлиан 1 5
Вольфсбург Лакруа Максанс 2 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 116
    Вольфсбург 94% (109)
    X 3.4% (4)
    Кёльн 2.6% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вольфсбург 1:1 Кёльн

    Исход игры
    Вольфсбург
    94% (109)
    Ничья
    3.4% (4)
    Кёльн
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.86% (62)
    Меньше
    44.14% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    58.56% (65)
    Нет
    41.44% (46)
    Популярный счёт
    2:1 Вольфсбург
    46.6% (54)
    1:0 Вольфсбург
    26.7% (31)
    2:0 Вольфсбург
    11.2% (13)
    3:1 Вольфсбург
    3.4% (4)
    1:1 Ничья
    2.6% (3)
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