Тур: 22. Стадион: Дю Паи де Шарлеруа.
1:4
Конец матча
0'
0:1
12' ГолМехеле Брэндон
0:2
22' ГолНильсен Каспер
0:3
34' ГолРодригеш Тьяго
0:4
54' ГолРодригеш Тьяго
67' Желтая карточкаБаланта Эдер
1:4
90' ГолБернье Антуан
90'+6
Ход матча
12'
0:1
22'
0:2
34'
0:3
54'
0:4
67'
90'
1:4
29
Рогель
Жан
28
Нкуба
Кен
18
Хейманс
Дан
14
Мейер
Бьорн
10
Ветлесен
Уго
20
Ванакен
Ханс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Рогель ЖанЗащитник
-
28 Нкуба КенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
25 Марк ДамьенЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мейер БьорнЗащитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Боята ДедрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Баланта ЭдерПолузащитник
-
32 Нуса АнтониоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Спортинг Шарлеруа
Брюгге
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
4
2
Среднее время на гол
22
45
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даббаг Одай
|4
|0.18
|Илаймахаритра Марко
|4 (3)
|0.18
|Гуагон Парфэйт
|3
|0.14
|Зоргане Адем
|2
|0.09
|Драгснес Ветле
|2
|0.09
|Бернье Антуан
|2
|0.09
|Youssuf Sylla
|2
|0.09
|Мбенза Исаак
|1
|0.05
|Хейманс Дан
|1
|0.05
|Андреу Стелиос
|1
|0.05
|Nikola Stulic
|1
|0.05
|Багер Йонас
|0
|0
|Рогель Жан
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригеш Тьяго
|15 (6)
|0.68
|Сков-Ольсен Андреас
|8 (1)
|0.36
|Синкернагель Филип
|5
|0.23
|Ванакен Ханс
|4
|0.18
|Нуса Антонио
|3
|0.14
|Ютгла Ферран
|3
|0.14
|Бушанан Тажон
|2
|0.09
|Мехеле Брэндон
|2
|0.09
|Кюйпер Максим
|1
|0.05
|Нильсен Каспер
|1
|0.05
|Саббе Кириани
|0
|0
|Ветлесен Уго
|0
|0
|Спилеерс Йорне
|0
|0
Карточки
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|6
|1
|Багер Йонас
|5
|0
|Андреу Стелиос
|5
|0
|Марк Дамьен
|3
|1
|Хейманс Дан
|4
|0
|Рогель Жан
|4
|0
|Мбенза Исаак
|3
|0
|Кнежевич Стефан
|3
|0
|Nikola Stulic
|1
|1
|Зоргане Адем
|2
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Бернье Антуан
|1
|0
|Даббаг Одай
|1
|0
|Баджи Юссуф
|1
|0
|Mehdi Boukamir
|1
|0
|_Monticelli R.
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кюйпер Максим
|3
|1
|Ветлесен Уго
|4
|0
|Рафаэль Онедика
|4
|0
|Одои Денис
|3
|0
|Сков-Ольсен Андреас
|3
|0
|Ванакен Ханс
|3
|0
|Мехеле Брэндон
|3
|0
|Баланта Эдер
|3
|0
|Миньоле Симон
|2
|0
|Нильсен Каспер
|2
|0
|Синкернагель Филип
|2
|0
|Спилеерс Йорне
|2
|0
|Родригеш Тьяго
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Скораш Михал
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Бушанан Тажон
|1
|0
|Ордоньес Хоэль
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Шарлеруа
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Брюгге
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
6
4
Спортинг Шарлеруа
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Брюгге
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
19
0
Упущенные победы
0
23
Спортинг Шарлеруа
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
45% (10)
14% (3)
Брюгге
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (8)
23% (5)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
50% (11)
36% (8)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
25
2
Упущенные победы
6
27
Голы по времени матча
Забито
18
21
4 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
2
11%
4
19%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
1
6%
5
24%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
2
11%
5
24%
61-75
10
56%
1
5%
76-90
Пропущено
19
10
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
2
11%
1
10%
1-15
4
21%
2
20%
16-30
1
5%
2
20%
31-45
4
21%
2
20%
46-60
2
11%
1
10%
61-75
6
32%
2
20%
76-90
Забито
5
23
3 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 14
1 Забивали первыми 6
18 Не забивали 12
1
20%
2
9%
1-15
1
20%
3
13%
16-30
1
20%
4
17%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
1
20%
5
22%
61-75
1
20%
5
22%
76-90
Пропущено
19
9
11 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
5%
1
11%
1-15
3
16%
2
22%
16-30
7
37%
3
33%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
1
5%
2
22%
61-75
5
26%
1
11%
76-90
Забито
23
44
7 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 23
6 Забивали первыми 11
7 Не забивали 3
3
13%
6
14%
1-15
2
9%
6
14%
16-30
2
9%
9
20%
31-45
2
9%
7
16%
46-60
3
13%
10
23%
61-75
11
48%
6
14%
76-90
Пропущено
38
19
18 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 14
3
8%
2
11%
1-15
7
18%
4
21%
16-30
8
21%
5
26%
31-45
6
16%
2
11%
46-60
3
8%
3
16%
61-75
11
29%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0
Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Тес Спорт - Спортинг Шарлеруа 0:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1
Брюгге
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Брюгге - Вестерло 3:0 Гент - Брюгге 0:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1
РВДМ 47 - Брюгге 1:6 Брюгге - Гент 2:0 Брюгге - Будё-Глимт 3:1 Мехелен - Брюгге 0:0 Брюгге - Зульте-Варегем 4:0 Брюгге - Стандард 2:0 Бешикташ - Брюгге 0:5 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Брюгге - Лугано 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 0:6 Брюгге - Антверпен 2:1 Лугано - Брюгге 1:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Стандард - Брюгге 2:1
Результаты матчей
Спортинг Шарлеруа
Брюгге
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:3
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
7:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
7
1 раз 9%
Точный счет
0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:6
1 раз 9%
Точное количество голов
0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Точный счет
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
1:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 23%
2:1
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
7:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 45%
0
7 раз 32%
3
3 раза 14%
2
2 раза 9%
1
10 раз 45%
0
3 раза 14%
2
3 раза 14%
4
2 раза 9%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
7
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Спортинг Шарлеруа
Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
65
38
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
92
110
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
157
Больше Меньше
193
517
913
319
616
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|15 (2)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|15
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|13 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|13 (1)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|8
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 6
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|1 6
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6