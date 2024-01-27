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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Спортинг Шарлеруа
1:4
Конец матча
Брюгге
0'
0:1
12' Гол
Мехеле Брэндон
0:2
22' Гол
Нильсен Каспер
0:3
34' Гол
Родригеш Тьяго
0:4
54' Гол
Родригеш Тьяго
67' Желтая карточка
Баланта Эдер
1:4
90' Гол
Бернье Антуан
90'+6
1
Патрон
Пьер
4
Ван
Клеемпут
Жюль
21
Андреу
Стелиос
15
Драгснес
Ветле
29
Рогель
Жан
28
Нкуба
Кен
6
Зоргане
Адем
44
Мориока
Риота
18
Хейманс
Дан
7
Мбенза
Исаак
80
Youssuf
Sylla
22
Миньоле
Симон
55
Кюйпер
Максим
58
Спилеерс
Йорне
44
Мехеле
Брэндон
14
Мейер
Бьорн
10
Ветлесен
Уго
27
Нильсен
Каспер
7
Сков-Ольсен
Андреас
20
Ванакен
Ханс
77
Синкернагель
Филип
99
Родригеш
Тьяго
Спортинг Шарлеруа
3-4-2-1
Брюгге
4-2-3-1

История личных встреч

Спортинг Шарлеруа
Брюгге

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПДА
4:2

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

4
2

Среднее время на гол

22
45

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даббаг Одай 4 0.18
Илаймахаритра Марко 4 (3) 0.18
Гуагон Парфэйт 3 0.14
Зоргане Адем 2 0.09
Драгснес Ветле 2 0.09
Бернье Антуан 2 0.09
Youssuf Sylla 2 0.09
Мбенза Исаак 1 0.05
Хейманс Дан 1 0.05
Андреу Стелиос 1 0.05
Nikola Stulic 1 0.05
Багер Йонас 0 0
Рогель Жан 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригеш Тьяго 15 (6) 0.68
Сков-Ольсен Андреас 8 (1) 0.36
Синкернагель Филип 5 0.23
Ванакен Ханс 4 0.18
Нуса Антонио 3 0.14
Ютгла Ферран 3 0.14
Бушанан Тажон 2 0.09
Мехеле Брэндон 2 0.09
Кюйпер Максим 1 0.05
Нильсен Каспер 1 0.05
Саббе Кириани 0 0
Ветлесен Уго 0 0
Спилеерс Йорне 0 0

Карточки

Спортинг Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 6 1
Багер Йонас 5 0
Андреу Стелиос 5 0
Марк Дамьен 3 1
Хейманс Дан 4 0
Рогель Жан 4 0
Мбенза Исаак 3 0
Кнежевич Стефан 3 0
Nikola Stulic 1 1
Зоргане Адем 2 0
Драгснес Ветле 1 0
Бернье Антуан 1 0
Даббаг Одай 1 0
Баджи Юссуф 1 0
Mehdi Boukamir 1 0
_Monticelli R. 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кюйпер Максим 3 1
Ветлесен Уго 4 0
Рафаэль Онедика 4 0
Одои Денис 3 0
Сков-Ольсен Андреас 3 0
Ванакен Ханс 3 0
Мехеле Брэндон 3 0
Баланта Эдер 3 0
Миньоле Симон 2 0
Нильсен Каспер 2 0
Синкернагель Филип 2 0
Спилеерс Йорне 2 0
Родригеш Тьяго 1 0
Яремчук Роман 1 0
Скораш Михал 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Бушанан Тажон 1 0
Ордоньес Хоэль 1 0

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Брюгге
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

6
4
Спортинг Шарлеруа
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Брюгге
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

19
0

Упущенные победы

0
23
Спортинг Шарлеруа
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
45% (10)
14% (3)
Брюгге
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (8)
23% (5)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
50% (11)
36% (8)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

25
2

Упущенные победы

6
27

Голы по времени матча

Забито

18
21
4 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
2
11%
4
19%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
1
6%
5
24%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
2
11%
5
24%
61-75
10
56%
1
5%
76-90

Пропущено

19
10
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
2
11%
1
10%
1-15
4
21%
2
20%
16-30
1
5%
2
20%
31-45
4
21%
2
20%
46-60
2
11%
1
10%
61-75
6
32%
2
20%
76-90

Забито

5
23
3 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 14
1 Забивали первыми 6
18 Не забивали 12
1
20%
2
9%
1-15
1
20%
3
13%
16-30
1
20%
4
17%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
1
20%
5
22%
61-75
1
20%
5
22%
76-90

Пропущено

19
9
11 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
5%
1
11%
1-15
3
16%
2
22%
16-30
7
37%
3
33%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
1
5%
2
22%
61-75
5
26%
1
11%
76-90

Забито

23
44
7 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 23
6 Забивали первыми 11
7 Не забивали 3
3
13%
6
14%
1-15
2
9%
6
14%
16-30
2
9%
9
20%
31-45
2
9%
7
16%
46-60
3
13%
10
23%
61-75
11
48%
6
14%
76-90

Пропущено

38
19
18 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 14
3
8%
2
11%
1-15
7
18%
4
21%
16-30
8
21%
5
26%
31-45
6
16%
2
11%
46-60
3
8%
3
16%
61-75
11
29%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0
Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Тес Спорт - Спортинг Шарлеруа 0:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1
Брюгге
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Брюгге - Вестерло 3:0 Гент - Брюгге 0:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1
РВДМ 47 - Брюгге 1:6 Брюгге - Гент 2:0 Брюгге - Будё-Глимт 3:1 Мехелен - Брюгге 0:0 Брюгге - Зульте-Варегем 4:0 Брюгге - Стандард 2:0 Бешикташ - Брюгге 0:5 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Брюгге - Лугано 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 0:6 Брюгге - Антверпен 2:1 Лугано - Брюгге 1:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Стандард - Брюгге 2:1

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
Брюгге

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:3
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
7:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
7
1 раз 9%

Точный счет

0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:6
1 раз 9%

Точное количество голов

0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Точный счет

0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
1:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 23%
2:1
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
7:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 45%
0
7 раз 32%
3
3 раза 14%
2
2 раза 9%
1
10 раз 45%
0
3 раза 14%
2
3 раза 14%
4
2 раза 9%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
7
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Спортинг Шарлеруа
Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
1.5
Больше Меньше
6
5
3
8
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
0.5
Больше Меньше
9
2
1
10
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
19
3
5
17
1.5
9
13
3
19
2.5
6
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 21 16 3 2 46 - 21 51
2.
Андерлехт
 21 12 7 2 40 - 22 43
3.
Брюгге
 22 11 7 4 45 - 18 40
4.
Гент
 22 10 9 3 39 - 24 39
5.
Генк
 21 9 8 4 42 - 21 35
6.
Антверпен
 21 9 8 4 41 - 21 35
7.
Серкль Брюгге
 22 10 3 9 27 - 24 33
8.
Сент-Трейден
 21 6 9 6 24 - 31 27
9.
Мехелен
 21 7 4 10 22 - 26 25
10.
Стандард
 22 5 9 8 20 - 31 24
11.
Вестерло
 22 5 7 10 32 - 40 22
12.
Эйпен
 22 6 3 13 23 - 43 21
13.
Спортинг Шарлеруа
 22 5 6 11 23 - 38 21
14.
РВДМ 47
 22 5 6 11 22 - 42 21
15.
АХ Лёвен
 22 4 6 12 26 - 39 18
16.
Кортрейк
 22 3 5 14 13 - 44 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 11 9 1 1 26 - 10 28
2.
Андерлехт
 10 8 2 0 22 - 9 26
3.
Антверпен
 11 7 4 0 28 - 7 25
4.
Брюгге
 11 6 5 0 24 - 8 23
5.
Гент
 12 6 5 1 26 - 14 23
6.
Серкль Брюгге
 11 6 1 4 16 - 13 19
7.
Спортинг Шарлеруа
 11 5 3 3 18 - 19 18
8.
Генк
 11 4 6 1 24 - 12 18
9.
Сент-Трейден
 10 4 3 3 9 - 11 15
10.
Мехелен
 10 4 2 4 10 - 7 14
11.
Стандард
 11 3 5 3 9 - 9 14
12.
РВДМ 47
 12 3 4 5 12 - 19 13
13.
АХ Лёвен
 11 3 3 5 16 - 12 12
14.
Вестерло
 10 3 1 6 14 - 19 10
15.
Кортрейк
 11 2 3 6 8 - 18 9
16.
Эйпен
 10 2 2 6 13 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 10 7 2 1 20 - 11 23
2.
Генк
 10 5 2 3 18 - 9 17
3.
Брюгге
 11 5 2 4 21 - 10 17
4.
Андерлехт
 11 4 5 2 18 - 13 17
5.
Гент
 10 4 4 2 13 - 10 16
6.
Серкль Брюгге
 11 4 2 5 11 - 11 14
7.
Эйпен
 12 4 1 7 10 - 20 13
8.
Сент-Трейден
 11 2 6 3 15 - 20 12
9.
Вестерло
 12 2 6 4 18 - 21 12
10.
Мехелен
 11 3 2 6 12 - 19 11
11.
Антверпен
 10 2 4 4 13 - 14 10
12.
Стандард
 11 2 4 5 11 - 22 10
13.
РВДМ 47
 10 2 2 6 10 - 23 8
14.
АХ Лёвен
 11 1 3 7 10 - 27 6
15.
Кортрейк
 11 1 2 8 5 - 26 5
16.
Спортинг Шарлеруа
 11 0 3 8 5 - 19 3
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Топ бомбардиров
Брюгге Родригеш Тьяго 15 (2)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 15
Андерлехт Дрейер Андерс 13 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 13 (1)
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 8
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 6
Андерлехт Дебаст Зено 1 6
Стандард Nathan Ngoy 1 6
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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