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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Szabolcs Kovacs
Оцелул Галац
0:0
Конец матча
Петролул Плоешти
0'
63' Желтая карточка
Ламейра Жоао
70' Желтая карточка
Мейхерс Барт
77' Желтая карточка
Ишфан Александру
80' Желтая карточка
Бодиштяну Штефан
90'+5
12
Relu
Stoian
2
Желев
Милен
6
Jonathan
Cisse
25
Ловрич
Драган
28
Гонсалвес
66
Ламейра
Жоао
31
Живулич
Диего
67
Фредерик
30
Yuri
Cisotti
20
Бодиштяну
Штефан
9
Рушевич
Анес
38
Зима
Лукаш
4
Папп
Пол
3
Мейхерс
Барт
2
Хужа
Мариан
Фернандо
44
Думитриу
Лучан
82
Диоманде
Исмаэль
11
Сэто
Такаюки
5
Тичу
Валентин
Константин
99
Муси
Александру
Мариан
7
Грозав
Георге-Теодор
8
Жаир
Оцелул Галац
Петролул Плоешти

История личных встреч

Оцелул Галац
Петролул Плоешти

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

18 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

16.7%
55.6%
27.7%
3 победы 10 ничьих 5 побед

История матчей

С
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
К
1:2
К
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ДА
1:0
ДА
1:1
ДА
1:1
ДА
2:1
ДА
0:1
ДА
2:1
ДА
0:3
ДА
3:2
ВД
2:2

Голы

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.13
1.25

Среднее время на гол

80
72

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1.2
1.4

Среднее время на гол

75
64

Всего голов

21
24

Голов в среднем за матч

1.17
1.33

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

77
67

Бомбардиры внутри турнира

Оцелул Галац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandru Pop 9 (2) 0.39
Yuri Cisotti 4 (2) 0.17
Фредерик 3 0.13
Teles 2 0.09
Бодиштяну Штефан 1 0.04
Фатаи Кехинде 1 0.04
George Carjan 1 0.04
Jonathan Cisse 1 0.04
Желев Милен 0 0
Гонсалвес 0 0
Гайтан Пабло 0 0
Танасе Рэзван 0 0
Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жаир 6 0.26
Грозав Георге-Теодор 5 (1) 0.22
Муси Александру Мариан 3 0.13
Иробисо Кристиан Окечукву 3 0.13
Тичу Валентин Константин 1 0.04
Будеску Константин 1 (1) 0.04
Петрович Зоран 1 0.04
Папп Пол 1 0.04
Хужа Мариан Фернандо 1 0.04
Seniko Doua 0 0
Думитриу Лучан 0 0

Карточки

Оцелул Галац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Живулич Диего 6 0
Желев Милен 6 0
Ariel Lopez1 6 0
Yuri Cisotti 5 0
Alexandru Pop 3 1
Гонсалвес 4 0
Teles 4 0
Бодиштяну Штефан 4 0
Andrei Rus 2 1
George Carjan 3 0
Mihai Adascalitei 3 0
Танасе Рэзван 3 0
Фредерик 2 0
Жардан Василий 2 0
Relu Stoian 2 0
Jonathan Cisse 2 0
Доринель Мунтеану 1 0
Нягу Ионуц 1 0
Фатаи Кехинде 1 0
Ловрич Драган 1 0
Рушевич Анес 1 0
Ламейра Жоао 1 0
Латушан Розарио 1 0
Cosmin Dur-Bozoanca 1 0
Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 6 1
Seniko Doua 7 0
Мейхерс Барт 6 0
Тичу Валентин Константин 3 1
Думитриу Лучан 4 0
Диоманде Исмаэль 2 1
Ханка Серджу 3 0
Guilherme Gomes Garutti 1 1
Жаир 2 0
Грозав Георге-Теодор 2 0
Омрани Билель 2 0
Жефферсон IV 2 0
Хужа Мариан Фернандо 2 0
Ишфан Александру 2 0
Муси Александру Мариан 2 0
Florin Pirvu 2 0
Зима Лукаш 1 0
Иробисо Кристиан Окечукву 1 0
Петрович Зоран 1 0
Роман Михай V 1 0
Pedro Justiniano 1 0
Zoran Mitrov 1 0
Iustin Raducan 1 0

Результаты матчей

Оцелул Галац
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Петролул Плоешти
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

9
3
Оцелул Галац
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Петролул Плоешти
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
82% (9)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

14
15
Оцелул Галац
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
36% (8)
45% (10)
Петролул Плоешти
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
5% (1)
77% (17)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
55% (12)
27% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

23
18

Голы по времени матча

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
16 Не забивали 18
0
0%
1
17%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Пропущено

16
11
4 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
6%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
19%
1
9%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
3
19%
2
18%
61-75
8
50%
4
36%
76-90

Забито

14
15
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
5
36%
2
13%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
5
33%
46-60
3
21%
3
20%
61-75
2
14%
3
20%
76-90

Пропущено

7
13
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
1
14%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
4
57%
6
46%
76-90

Забито

23
21
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 7
8 Не забивали 11
5
22%
3
14%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
3
13%
1
5%
31-45
3
13%
6
29%
46-60
5
22%
4
19%
61-75
4
17%
5
24%
76-90

Пропущено

23
24
6 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
1
4%
3
13%
1-15
1
4%
2
8%
16-30
4
17%
2
8%
31-45
2
9%
3
13%
46-60
3
13%
4
17%
61-75
12
52%
10
42%
76-90

Результаты последних матчей

Оцелул Галац
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3
Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Оцелул Галац 2:4 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Залэу - Оцелул Галац 1:4 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Ботошани - Оцелул Галац 0:0
Петролул Плоешти
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Дебрецен 0:1 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0
Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Петролул Плоешти - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Прогресул Печица - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 2:0

Результаты матчей

Оцелул Галац
Петролул Плоешти

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
0:0
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
6 раз 27%
0:0
4 раза 18%
0:2
4 раза 18%
0:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
0:0
7 раз 32%
1:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
0
7 раз 32%
2
5 раз 23%
4
1 раз 5%
0
10 раз 45%
1
5 раз 23%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Оцелул Галац
Петролул Плоешти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
4
2
9
1.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
5
6
4
7
1.5
2
9
1
10
2.5
1
10
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
12
10
6
16
1.5
7
15
1
21
2.5
3
19
1
21
3.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 22 14 5 3 42 - 20 47
2.
ЧФР Клуж
 22 10 6 6 37 - 22 36
3.
Рапид Бухарест
 22 9 9 4 38 - 25 36
4.
Фарул Констанца
 23 10 6 7 33 - 32 36
5.
Университатя Крайова
 22 9 7 6 32 - 25 34
6.
Сепси
 23 9 6 8 34 - 27 33
7.
Университатя Клуж
 22 8 8 6 30 - 32 32
8.
Петролул Плоешти
 23 6 13 4 23 - 22 31
9.
Германнштадт
 22 6 11 5 28 - 25 29
10.
Оцелул Галац
 23 5 13 5 23 - 23 28
11.
У Крайова 1948
 23 8 3 12 36 - 38 27
12.
УТА Арад
 23 6 9 8 25 - 33 27
13.
Волунтари
 22 6 7 9 27 - 35 25
14.
Политехника Яссы
 22 5 8 9 25 - 37 23
15.
Динамо Бухарест
 22 4 4 14 13 - 32 16
16.
Ботошани
 22 2 9 11 21 - 39 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 11 7 4 0 20 - 4 25
2.
ФКСБ
 11 7 2 2 20 - 9 23
3.
Сепси
 11 6 4 1 21 - 11 22
4.
Университатя Крайова
 11 6 3 2 18 - 10 21
5.
Рапид Бухарест
 11 6 2 3 24 - 16 20
6.
Германнштадт
 11 5 5 1 18 - 10 20
7.
Фарул Констанца
 12 5 5 2 18 - 12 20
8.
УТА Арад
 12 5 4 3 16 - 15 19
9.
Петролул Плоешти
 11 4 6 1 15 - 13 18
10.
У Крайова 1948
 11 5 1 5 23 - 20 16
11.
Волунтари
 11 3 3 5 13 - 17 12
12.
Университатя Клуж
 11 3 3 5 11 - 16 12
13.
Политехника Яссы
 11 2 5 4 13 - 19 11
14.
Динамо Бухарест
 11 2 3 6 4 - 12 9
15.
Ботошани
 11 1 6 4 9 - 15 9
16.
Оцелул Галац
 12 1 6 5 9 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 11 7 3 1 22 - 11 24
2.
Университатя Клуж
 11 5 5 1 19 - 16 20
3.
Оцелул Галац
 11 4 7 0 14 - 7 19
4.
Фарул Констанца
 11 5 1 5 15 - 20 16
5.
Рапид Бухарест
 11 3 7 1 14 - 9 16
6.
Университатя Крайова
 11 3 4 4 14 - 15 13
7.
Волунтари
 11 3 4 4 14 - 18 13
8.
Петролул Плоешти
 12 2 7 3 8 - 9 13
9.
Политехника Яссы
 11 3 3 5 12 - 18 12
10.
ЧФР Клуж
 11 3 2 6 17 - 18 11
11.
Сепси
 12 3 2 7 13 - 16 11
12.
У Крайова 1948
 12 3 2 7 13 - 18 11
13.
Германнштадт
 11 1 6 4 10 - 15 9
14.
УТА Арад
 11 1 5 5 9 - 18 8
15.
Динамо Бухарест
 11 2 1 8 9 - 20 7
16.
Ботошани
 11 1 3 7 12 - 24 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 13 (2)
Ботошани Флореску Эдуард 10 (4)
ФКСБ Коман Флоринел 9 (8)
Университатя Клуж Нистор Дан 9 (7)
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (5)
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Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 6
ФКСБ Коман Флоринел 2 6
Ботошани Пий Джуниор 1 7
Сепси Ниняй Бранислав 8
Петролул Плоешти Папп Пол 1 6
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