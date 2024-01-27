Тур: 23. Стадион: Оцелул. Главный судья: Szabolcs Kovacs
0:0
Конец матча
0'
63' Желтая карточкаЛамейра Жоао
70' Желтая карточкаМейхерс Барт
77' Желтая карточкаИшфан Александру
80' Желтая карточкаБодиштяну Штефан
90'+5
Ход матча
63'
70'
77'
80'
Владение мячом
12
Relu
Stoian
28
Гонсалвес
66
Ламейра
Жоао
67
Фредерик
30
Yuri
Cisotti
- Основной состав
-
12 Relu StoianВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Ламейра ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
-
67 ФредерикПолузащитник
-
30 Yuri CisottiПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
94 Пап ЭдуардВратарь
- Защитник
-
27 Гайтан ПаблоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
24 Denis Bordun
-
-
-
Главный тренер: Мунтяну Доринел
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
8 ЖаирНападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
-
22 Раду ДенисЗащитник
- Полузащитник
-
10 Брату МариоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Florin Pirvu
История личных встреч
Оцелул Галац
Петролул Плоешти
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед
18 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
16.7%
55.6%
27.7%
3 победы 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.13
1.25
Среднее время на гол
80
72
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
1.2
1.4
Среднее время на гол
75
64
Всего голов
21
24
Голов в среднем за матч
1.17
1.33
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
77
67
Бомбардиры внутри турнира
Оцелул Галац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandru Pop
|9 (2)
|0.39
|Yuri Cisotti
|4 (2)
|0.17
|Фредерик
|3
|0.13
|Teles
|2
|0.09
|Бодиштяну Штефан
|1
|0.04
|Фатаи Кехинде
|1
|0.04
|George Carjan
|1
|0.04
|Jonathan Cisse
|1
|0.04
|Желев Милен
|0
|0
|Гонсалвес
|0
|0
|Гайтан Пабло
|0
|0
|Танасе Рэзван
|0
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жаир
|6
|0.26
|Грозав Георге-Теодор
|5 (1)
|0.22
|Муси Александру Мариан
|3
|0.13
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3
|0.13
|Тичу Валентин Константин
|1
|0.04
|Будеску Константин
|1 (1)
|0.04
|Петрович Зоран
|1
|0.04
|Папп Пол
|1
|0.04
|Хужа Мариан Фернандо
|1
|0.04
|Seniko Doua
|0
|0
|Думитриу Лучан
|0
|0
Карточки
Оцелул Галац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Живулич Диего
|6
|0
|Желев Милен
|6
|0
|Ariel Lopez1
|6
|0
|Yuri Cisotti
|5
|0
|Alexandru Pop
|3
|1
|Гонсалвес
|4
|0
|Teles
|4
|0
|Бодиштяну Штефан
|4
|0
|Andrei Rus
|2
|1
|George Carjan
|3
|0
|Mihai Adascalitei
|3
|0
|Танасе Рэзван
|3
|0
|Фредерик
|2
|0
|Жардан Василий
|2
|0
|Relu Stoian
|2
|0
|Jonathan Cisse
|2
|0
|Доринель Мунтеану
|1
|0
|Нягу Ионуц
|1
|0
|Фатаи Кехинде
|1
|0
|Ловрич Драган
|1
|0
|Рушевич Анес
|1
|0
|Ламейра Жоао
|1
|0
|Латушан Розарио
|1
|0
|Cosmin Dur-Bozoanca
|1
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|6
|1
|Seniko Doua
|7
|0
|Мейхерс Барт
|6
|0
|Тичу Валентин Константин
|3
|1
|Думитриу Лучан
|4
|0
|Диоманде Исмаэль
|2
|1
|Ханка Серджу
|3
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|1
|1
|Жаир
|2
|0
|Грозав Георге-Теодор
|2
|0
|Омрани Билель
|2
|0
|Жефферсон IV
|2
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|2
|0
|Ишфан Александру
|2
|0
|Муси Александру Мариан
|2
|0
|Florin Pirvu
|2
|0
|Зима Лукаш
|1
|0
|Иробисо Кристиан Окечукву
|1
|0
|Петрович Зоран
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Pedro Justiniano
|1
|0
|Zoran Mitrov
|1
|0
|Iustin Raducan
|1
|0
Результаты матчей
Оцелул Галац
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Петролул Плоешти
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
9
3
Оцелул Галац
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Петролул Плоешти
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
82% (9)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
14
15
Оцелул Галац
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
36% (8)
45% (10)
Петролул Плоешти
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
5% (1)
77% (17)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
55% (12)
27% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
23
18
Голы по времени матча
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
16 Не забивали 18
0
0%
1
17%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
Пропущено
16
11
4 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
6%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
19%
1
9%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
3
19%
2
18%
61-75
8
50%
4
36%
76-90
Забито
14
15
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
5
36%
2
13%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
5
33%
46-60
3
21%
3
20%
61-75
2
14%
3
20%
76-90
Пропущено
7
13
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
1
14%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
4
57%
6
46%
76-90
Забито
23
21
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 7
8 Не забивали 11
5
22%
3
14%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
3
13%
1
5%
31-45
3
13%
6
29%
46-60
5
22%
4
19%
61-75
4
17%
5
24%
76-90
Пропущено
23
24
6 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
1
4%
3
13%
1-15
1
4%
2
8%
16-30
4
17%
2
8%
31-45
2
9%
3
13%
46-60
3
13%
4
17%
61-75
12
52%
10
42%
76-90
Результаты последних матчей
Оцелул Галац
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3
Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Оцелул Галац 2:4 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Залэу - Оцелул Галац 1:4 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Ботошани - Оцелул Галац 0:0
Петролул Плоешти
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Дебрецен 0:1 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0
Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Петролул Плоешти - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Прогресул Печица - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 2:0
Результаты матчей
Оцелул Галац
Петролул Плоешти
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
0:0
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
6 раз 27%
0:0
4 раза 18%
0:2
4 раза 18%
0:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
0:0
7 раз 32%
1:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 41%
0
7 раз 32%
2
5 раз 23%
4
1 раз 5%
0
10 раз 45%
1
5 раз 23%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Оцелул Галац
Петролул Плоешти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
74
29
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
56
47
29
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
157
Больше Меньше
1210
616
715
121
319
121
121
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|13 (2)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|10 (4)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|9 (8)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|9 (7)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (5)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|8
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 6