Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Denis Radu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Jonathan Cisse создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Оооо... вот это был удар! Alexandru Pop должен был забить с этой позиции.

Denis Radu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Relu Stoian взял и забрал мяч на выходе

Relu Stoian взял и забрал мяч на выходе

Первый тайм

47' Команда Оцелул Галац имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Жаир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Juri Cisotti нанес удар головой, но Лукас Зима спокойно отбил мяч.

38' Гонсалвес из команды Оцелул Галац своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

35' Jonathan Cisse наказан за толчок Мейхерс Барт

32' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Lucian Dumitriu ослабляет давление, выбив мяч.

30' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Игра в одни ворота сейчас. Оцелул Галац доминирует и владеет мячом

22' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Juri Cisotti навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Гонсалвес пробует нанести удар издали, но Лукас Зима держит все под контролем

22' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Фредерик и попал в перекладину!

22' Ламейра Жоао создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Lucian Dumitriu ослабляет давление, выбив мяч.

16' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Игрок из команды Петролул Плоешти делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

12' Живулич Диего выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Живулич Диего не смог попасть в створ ударом издали

10' Бодиштяну Штефан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Грозав Георге-Теодор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Хорошую попытку сделал Рушевич Анес . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Фредерик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Бодиштяну Штефан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Juri Cisotti навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

3' Juri Cisotti навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Фредерик нанес удар, но тот был заблокирован.

2' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Судья начинает матч