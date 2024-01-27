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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Кортрейк
0:0
Конец матча
АХ Лёвен
0'
56' Желтая карточка
Ezechiel Banzuzi
90' Желтая карточка
Jonathan Afolabi
90' Желтая карточка
Фудзии Харуя
90' Желтая карточка
Авенатти Фелипе
90'+5
95
Пирар
Люка
24
Фудзии
Харуя
44
Сильва
Жоао
33
Ryotaro
Tsunoda
6
Мессату
Наэль
16
Кана
Марко
39
Дэвис
Айзек
27
Сиссако
Абдулайе
54
Оджо
Шейи
20
Авенатти
Фелипе
10
Abdelkahar
Kadri
1
Лейсен
Тобе
23
Joel
Schingtienne
28
Плетинкс
Эвауд
14
Рикка
Федерико
18
Мигель
Флориан
8
Шрейверс
Сьебе
88
Мазиз
Юссеф
11
Ezechiel
Banzuzi
15
Н'Дри
Конан
33
Мертенс
Матье
7
Торстейнссон
Йон
Кортрейк
3-5-2
АХ Лёвен
4-3-3

История личных встреч

Кортрейк
АХ Лёвен

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

19 матчей

47.4%
21.1%
31.5%
9 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

26.3%
63.2%
10.5%
5 побед 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

ПДА
3:0
ПДА
2:3
К
1:3
ПДА
0:2
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
3:1
ПДА
0:3
ТМК
2:0
ПДА
0:2
ПДА
2:1
ЛП
1:0
ЛП
0:0
КБ
1:3
ТМС
5:2
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
0:0

Голы

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1.33
1.4

Среднее время на гол

67
64

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

26
23

Голов в среднем за матч

1.37
1.21

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

65
74

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвис Айзек 4 0.18
Авенатти Фелипе 3 (1) 0.14
Dion De Neve 2 0.09
Abdelkahar Kadri 2 0.09
Оджо Шейи 1 0.05
Tom Vandenberghe 1 0.05
Бруно Массимо 0 0
Энен Давид 0 0
Сиссако Абдулайе 0 0
Райан Алебиосу 0 0
АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торстейнссон Йон 4 0.18
Мазиз Юссеф 4 0.18
Браут-Брюнес Джонатан 3 0.14
Мендиль Хамза 3 0.14
Richie Sagrado 2 0.09
Шрейверс Сьебе 2 (2) 0.09
Nachon Nsingi 1 0.05
Мисао Кенто 1 0.05
Nathaniel Opoku 1 (1) 0.05
Рикка Федерико 1 0.05
Шломо Раз 1 0.05
Муеанта Супханат 1 0.05
Ezechiel Banzuzi 1 0.05
Joel Schingtienne 1 0.05
Дом Джорен 0 0
Мигель Флориан 0 0
Влитинк Тибо 0 0
Кийине Софиан 0 0
Н'Дри Конан 0 0

Карточки

Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авенатти Фелипе 5 1
Кана Марко 4 1
Малинов Кристиян 5 0
Эль-Идрисси Мунем 5 0
Мессату Наэль 5 0
Сильва Жоао 3 0
Радованович Александар 3 0
Мампасси Марк Рене 3 0
Сиссако Абдулайе 2 0
Аудоор Линнт 2 0
Dion De Neve 2 0
Martin Wasinski 2 0
Abdelkahar Kadri 2 0
Бруно Массимо 1 0
Оджо Шейи 1 0
Фудзии Харуя 1 0
Мбайо Дилан 1 0
Майтен Александр 1 0
Jonathan Afolabi 1 0
Lars Montegnies 1 0
АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендиль Хамза 9 1
Шрейверс Сьебе 6 0
Ezechiel Banzuzi 5 0
Мигель Флориан 4 0
Торстейнссон Йон 4 0
Richie Sagrado 2 1
Влитинк Тибо 3 0
Плетинкс Эвауд 3 0
Дом Джорен 2 0
Мисао Кенто 2 0
Мертенс Матье 2 0
Мазиз Юссеф 2 0
Кийине Софиан 2 0
Joel Schingtienne 2 0
Nachon Nsingi 2 0
Рикка Федерико 1 0
Oscar Garcia II 1 0
Браут-Брюнес Джонатан 1 0
Шломо Раз 1 0
Н'Дри Конан 1 0
Nathaniel Opoku 1 0

Результаты матчей

Кортрейк
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
АХ Лёвен
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
8
Кортрейк
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
АХ Лёвен
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

22
9

Упущенные победы

3
13
Кортрейк
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
45% (10)
36% (8)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
АХ Лёвен
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (4)
27% (6)
55% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
27% (6)
50% (11)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

23
10

Упущенные победы

8
21

Голы по времени матча

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
16 Не забивали 14
0
0%
3
30%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
1
13%
3
30%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
3
30%
76-90

Пропущено

18
27
5 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
11%
5
19%
1-15
2
11%
3
11%
16-30
1
6%
4
15%
31-45
5
28%
5
19%
46-60
2
11%
4
15%
61-75
6
33%
6
22%
76-90

Забито

7
16
5 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
17 Не забивали 13
2
29%
5
31%
1-15
2
29%
3
19%
16-30
1
14%
1
6%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
29%
3
19%
76-90

Пропущено

24
12
12 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
1
4%
0
0%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
8
33%
5
42%
31-45
9
38%
2
17%
46-60
3
13%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Забито

15
26
8 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 9
11 Не забивали 5
2
13%
8
31%
1-15
4
27%
4
15%
16-30
2
13%
4
15%
31-45
2
13%
3
12%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
3
20%
6
23%
76-90

Пропущено

42
39
17 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 18
3
7%
5
13%
1-15
5
12%
3
8%
16-30
9
21%
9
23%
31-45
14
33%
7
18%
46-60
5
12%
7
18%
61-75
6
14%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Кортрейк
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Стандард - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Гент 0:2 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 Генк - Кортрейк 4:0
Кортрейк - Вестерло 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 Эйпен - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Мехелен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 Дендер - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Генк 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Вестерло - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Стандард 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:3
АХ Лёвен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
АХ Лёвен - Антверпен 2:3 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Спарта Роттердам - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 3:0
Гент - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Кнокке - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - АХ Лёвен 1:0 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Генк - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 АХ Лёвен - Эндрахт Элен-Гротенберге 5:0 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 АХ Лёвен - Стандард 1:2 Мехелен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Гент 1:1 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0

Результаты матчей

Кортрейк
АХ Лёвен

Точный счет

0:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
1:2
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

3:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
5:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 23%
1:2
4 раза 18%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
5:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
12 раз 55%
1
7 раз 32%
2
3 раза 14%
1
12 раз 55%
0
5 раз 23%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Кортрейк
АХ Лёвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
9
2
2
9
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
0.5
Больше Меньше
8
3
1
10
1.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
12
0.5
Больше Меньше
17
5
3
19
1.5
5
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 21 16 3 2 46 - 21 51
2.
Андерлехт
 21 12 7 2 40 - 22 43
3.
Гент
 21 10 8 3 37 - 22 38
4.
Брюгге
 21 10 7 4 41 - 17 37
5.
Генк
 21 9 8 4 42 - 21 35
6.
Антверпен
 21 9 8 4 41 - 21 35
7.
Серкль Брюгге
 22 10 3 9 27 - 24 33
8.
Сент-Трейден
 21 6 9 6 24 - 31 27
9.
Мехелен
 21 7 4 10 22 - 26 25
10.
Стандард
 22 5 9 8 20 - 31 24
11.
Вестерло
 21 5 6 10 30 - 38 21
12.
Спортинг Шарлеруа
 21 5 6 10 22 - 34 21
13.
Эйпен
 22 6 3 13 23 - 43 21
14.
РВДМ 47
 22 5 6 11 22 - 42 21
15.
АХ Лёвен
 22 4 6 12 26 - 39 18
16.
Кортрейк
 22 3 5 14 13 - 44 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 11 9 1 1 26 - 10 28
2.
Андерлехт
 10 8 2 0 22 - 9 26
3.
Антверпен
 11 7 4 0 28 - 7 25
4.
Брюгге
 11 6 5 0 24 - 8 23
5.
Гент
 11 6 4 1 24 - 12 22
6.
Серкль Брюгге
 11 6 1 4 16 - 13 19
7.
Спортинг Шарлеруа
 10 5 3 2 17 - 15 18
8.
Генк
 11 4 6 1 24 - 12 18
9.
Сент-Трейден
 10 4 3 3 9 - 11 15
10.
Мехелен
 10 4 2 4 10 - 7 14
11.
Стандард
 11 3 5 3 9 - 9 14
12.
РВДМ 47
 12 3 4 5 12 - 19 13
13.
АХ Лёвен
 11 3 3 5 16 - 12 12
14.
Вестерло
 10 3 1 6 14 - 19 10
15.
Кортрейк
 11 2 3 6 8 - 18 9
16.
Эйпен
 10 2 2 6 13 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 10 7 2 1 20 - 11 23
2.
Генк
 10 5 2 3 18 - 9 17
3.
Андерлехт
 11 4 5 2 18 - 13 17
4.
Гент
 10 4 4 2 13 - 10 16
5.
Брюгге
 10 4 2 4 17 - 9 14
6.
Серкль Брюгге
 11 4 2 5 11 - 11 14
7.
Эйпен
 12 4 1 7 10 - 20 13
8.
Сент-Трейден
 11 2 6 3 15 - 20 12
9.
Мехелен
 11 3 2 6 12 - 19 11
10.
Вестерло
 11 2 5 4 16 - 19 11
11.
Антверпен
 10 2 4 4 13 - 14 10
12.
Стандард
 11 2 4 5 11 - 22 10
13.
РВДМ 47
 10 2 2 6 10 - 23 8
14.
АХ Лёвен
 11 1 3 7 10 - 27 6
15.
Кортрейк
 11 1 2 8 5 - 26 5
16.
Спортинг Шарлеруа
 11 0 3 8 5 - 19 3
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 15
Андерлехт Дрейер Андерс 13 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 13 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 13 (1)
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 8
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 6
Андерлехт Дебаст Зено 1 6
Стандард Nathan Ngoy 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 27'
    Кана Марко уходит с поля. Малинов Кристиян выходит вместо него
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