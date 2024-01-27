Тур: 22. Стадион: Гульденспоренстадион.
0'
56' Желтая карточкаEzechiel Banzuzi
90' Желтая карточкаJonathan Afolabi
90' Желтая карточкаФудзии Харуя
90' Желтая карточкаАвенатти Фелипе
90'+5
Ход матча
56'
90'
90'
90'
95
Пирар
Люка
24
Фудзии
Харуя
44
Сильва
Жоао
16
Кана
Марко
39
Дэвис
Айзек
54
Оджо
Шейи
88
Мазиз
Юссеф
15
Н'Дри
Конан
- Основной состав
-
95 Пирар ЛюкаВратарь
-
24 Фудзии ХаруяЗащитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Кана МаркоПолузащитник
-
39 Дэвис АйзекПолузащитник
- Полузащитник
-
54 Оджо ШейиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
11 Dion De Neve
-
-
76 Djibi Seck
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Н'Дри КонанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Кортрейк
АХ Лёвен
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
19 матчей
47.4%
21.1%
31.5%
9 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
26.3%
63.2%
10.5%
5 побед 12 ничьих 2 победы
Второй тайм
42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
1.33
1.4
Среднее время на гол
67
64
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.4
1
Среднее время на гол
64
90
Всего голов
26
23
Голов в среднем за матч
1.37
1.21
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
65
74
Бомбардиры внутри турнира
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвис Айзек
|4
|0.18
|Авенатти Фелипе
|3 (1)
|0.14
|Dion De Neve
|2
|0.09
|Abdelkahar Kadri
|2
|0.09
|Оджо Шейи
|1
|0.05
|Tom Vandenberghe
|1
|0.05
|Бруно Массимо
|0
|0
|Энен Давид
|0
|0
|Сиссако Абдулайе
|0
|0
|Райан Алебиосу
|0
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торстейнссон Йон
|4
|0.18
|Мазиз Юссеф
|4
|0.18
|Браут-Брюнес Джонатан
|3
|0.14
|Мендиль Хамза
|3
|0.14
|Richie Sagrado
|2
|0.09
|Шрейверс Сьебе
|2 (2)
|0.09
|Nachon Nsingi
|1
|0.05
|Мисао Кенто
|1
|0.05
|Nathaniel Opoku
|1 (1)
|0.05
|Рикка Федерико
|1
|0.05
|Шломо Раз
|1
|0.05
|Муеанта Супханат
|1
|0.05
|Ezechiel Banzuzi
|1
|0.05
|Joel Schingtienne
|1
|0.05
|Дом Джорен
|0
|0
|Мигель Флориан
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Кийине Софиан
|0
|0
|Н'Дри Конан
|0
|0
Карточки
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авенатти Фелипе
|5
|1
|Кана Марко
|4
|1
|Малинов Кристиян
|5
|0
|Эль-Идрисси Мунем
|5
|0
|Мессату Наэль
|5
|0
|Сильва Жоао
|3
|0
|Радованович Александар
|3
|0
|Мампасси Марк Рене
|3
|0
|Сиссако Абдулайе
|2
|0
|Аудоор Линнт
|2
|0
|Dion De Neve
|2
|0
|Martin Wasinski
|2
|0
|Abdelkahar Kadri
|2
|0
|Бруно Массимо
|1
|0
|Оджо Шейи
|1
|0
|Фудзии Харуя
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
|Майтен Александр
|1
|0
|Jonathan Afolabi
|1
|0
|Lars Montegnies
|1
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендиль Хамза
|9
|1
|Шрейверс Сьебе
|6
|0
|Ezechiel Banzuzi
|5
|0
|Мигель Флориан
|4
|0
|Торстейнссон Йон
|4
|0
|Richie Sagrado
|2
|1
|Влитинк Тибо
|3
|0
|Плетинкс Эвауд
|3
|0
|Дом Джорен
|2
|0
|Мисао Кенто
|2
|0
|Мертенс Матье
|2
|0
|Мазиз Юссеф
|2
|0
|Кийине Софиан
|2
|0
|Joel Schingtienne
|2
|0
|Nachon Nsingi
|2
|0
|Рикка Федерико
|1
|0
|Oscar Garcia II
|1
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0
|Шломо Раз
|1
|0
|Н'Дри Конан
|1
|0
|Nathaniel Opoku
|1
|0
Результаты матчей
Кортрейк
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
АХ Лёвен
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
8
Кортрейк
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
АХ Лёвен
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
22
9
Упущенные победы
3
13
Кортрейк
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
45% (10)
36% (8)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
АХ Лёвен
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (4)
27% (6)
55% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
27% (6)
50% (11)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
23
10
Упущенные победы
8
21
Голы по времени матча
Забито
8
10
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
16 Не забивали 14
0
0%
3
30%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
1
13%
3
30%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
3
30%
76-90
Пропущено
18
27
5 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
11%
5
19%
1-15
2
11%
3
11%
16-30
1
6%
4
15%
31-45
5
28%
5
19%
46-60
2
11%
4
15%
61-75
6
33%
6
22%
76-90
Забито
7
16
5 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
17 Не забивали 13
2
29%
5
31%
1-15
2
29%
3
19%
16-30
1
14%
1
6%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
29%
3
19%
76-90
Пропущено
24
12
12 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
1
4%
0
0%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
8
33%
5
42%
31-45
9
38%
2
17%
46-60
3
13%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Забито
15
26
8 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 9
11 Не забивали 5
2
13%
8
31%
1-15
4
27%
4
15%
16-30
2
13%
4
15%
31-45
2
13%
3
12%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
3
20%
6
23%
76-90
Пропущено
42
39
17 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 18
3
7%
5
13%
1-15
5
12%
3
8%
16-30
9
21%
9
23%
31-45
14
33%
7
18%
46-60
5
12%
7
18%
61-75
6
14%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Кортрейк
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Стандард - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Гент 0:2 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 Генк - Кортрейк 4:0
Кортрейк - Вестерло 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 Эйпен - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Мехелен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 Дендер - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Генк 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Вестерло - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Стандард 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:3
АХ Лёвен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
АХ Лёвен - Антверпен 2:3 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Спарта Роттердам - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 3:0
Гент - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Кнокке - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - АХ Лёвен 1:0 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Генк - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 АХ Лёвен - Эндрахт Элен-Гротенберге 5:0 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 АХ Лёвен - Стандард 1:2 Мехелен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Гент 1:1 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0
Результаты матчей
Кортрейк
АХ Лёвен
Точный счет
0:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
1:2
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
3:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
5:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Точный счет
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 23%
1:2
4 раза 18%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
5:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
12 раз 55%
1
7 раз 32%
2
3 раза 14%
1
12 раз 55%
0
5 раз 23%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Кортрейк
АХ Лёвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
92
29
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
83
110
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1012
Больше Меньше
175
319
517
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|15
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|13 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|13 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|13 (1)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|8
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 6
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|1 6
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6