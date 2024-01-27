  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Гент
1:1
Второй тайм: 51'
Вестерло
0'
0:1
17' Гол
Верман Ромео
37' Желтая карточка
Верман Ромео
1:1
44' Гол
Гандельман Омри
45' Желтая карточка
Рейнолдс Брайан
16
Шмидт
Дэниел
18
Самуаз
Матисс
5
Кандусс
Исмаэль
23
Торунарига
Джордан
3
Браун
Арчи
6
Гандельман
Омри
24
Кумс
Свен
13
Де
Сар
Жюльен
8
Геркенс
Питер
11
Кейперс
Уго
14
Daisuke
Yokota
1
Болат
Синан
22
Рейнолдс
Брайан
40
Байрам
Эмин
33
Нойштедтер
Роман
25
Tuur
Rommens
15
Сидорчук
Сергей
4
Mathias
Fixelles
18
Йоу
Гриффин
8
Мадсен
Николас
39
Томас
ван
ден
Кейбус
17
Верман
Ромео
Гент
4-3-3
Вестерло
4-2-3-1

История личных встреч

Гент
Вестерло

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

41.7%
8.3%
50%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

21 матч

52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

23.8%
42.9%
33.3%
5 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.9%
38.1%
19%
9 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

ПДА
1:3
ПОЗПВЛЕ
1:3
ПОЗПВЛЕ
3:1
ПДА
3:3
ПДА
2:1
ТМК
6:2
ЛП
0:0
ЛП
4:2
ЛП
5:0
ЛП
1:1
ЛЖ
4:0
ЛЖ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
4:4
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

3.11
1.5

Среднее время на гол

28
60

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.58
1.22

Среднее время на гол

56
73

Всего голов

47
29

Голов в среднем за матч

2.24
1.38

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

40
65

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиссудали Тарик 8 0.36
Кейперс Уго 6 (1) 0.27
Де Сар Жюльен 4 (3) 0.18
Хон Хён-Сок 3 0.14
Самуаз Матисс 3 0.14
Орбан Гифт 3 0.14
Фофана Малик 2 0.09
Ватанабэ Цуёси 2 0.09
Кумс Свен 1 0.05
Гандельман Омри 1 0.05
Торунарига Джордан 1 0.05
Кандусс Исмаэль 1 0.05
Браун Арчи 0 0
Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мадсен Николас 8 (5) 0.36
Стассин Лукас 6 0.27
Фриган Матия 4 0.18
Йоу Гриффин 3 0.14
Даци Эрдон 3 0.14
Байрам Эмин 1 0.05
Сидорчук Сергей 1 0.05
Бос Джордан 1 0.05
Йорданов Эдиссон 1 0.05
Верман Ромео 1 0.05
Tuur Rommens 1 0.05
Шадли Насер 0 0
Рейнолдс Брайан 0 0
Томас ван ден Кейбус 0 0
Lucas Van Eenoo 0 0
Мацуо Юсуке 0 0
Kyan Vaesen 0 0
Arthur Piedfort 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самуаз Матисс 4 0
Кумс Свен 3 0
Де Сар Жюльен 3 0
Торунарига Джордан 3 0
Фадига Ноа 1 1
Кандусс Исмаэль 1 1
Гандельман Омри 1 1
Юльсагер Эндрю 2 0
Фортуна Нуриу 2 0
Кейперс Уго 2 0
Орбан Гифт 0 1
Тиссудали Тарик 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Браун Арчи 1 0
Фофана Малик 1 0
Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Arthur Piedfort 4 1
Байрам Эмин 5 0
Сидорчук Сергей 4 0
Йорданов Эдиссон 4 0
Томас ван ден Кейбус 3 0
Bakary Haidara 3 0
Mathias Fixelles 2 0
Мадсен Николас 2 0
Рейнолдс Брайан 2 0
Даци Эрдон 2 0
Тагир Равиль 2 0
Стассин Лукас 2 0
Болат Синан 1 0
Lucas Van Eenoo 1 0
Пердикицци Пьетро 1 0
Kyan Vaesen 1 0
Верман Ромео 1 0
Бос Джордан 1 0
Tuur Rommens 1 0

Результаты матчей

Гент
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Вестерло
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

6
12
Гент
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Вестерло
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
15

Упущенные победы

12
8
Гент
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Вестерло
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
33% (7)
19% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

11
16

Упущенные победы

18
20

Голы по времени матча

Забито

22
16
10 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
1
5%
0
0%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
7
32%
1
6%
31-45
6
27%
1
6%
46-60
3
14%
4
25%
61-75
3
14%
8
50%
76-90

Пропущено

14
19
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
4
29%
2
11%
1-15
2
14%
1
5%
16-30
3
21%
4
21%
31-45
1
7%
3
16%
46-60
2
14%
6
32%
61-75
2
14%
3
16%
76-90

Забито

12
14
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
2
17%
3
21%
1-15
2
17%
3
21%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
2
17%
3
21%
76-90

Пропущено

11
19
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
9%
2
11%
1-15
3
27%
1
5%
16-30
2
18%
3
16%
31-45
3
27%
2
11%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
2
18%
7
37%
76-90

Забито

34
30
16 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
3
9%
3
10%
1-15
4
12%
5
17%
16-30
9
26%
3
10%
31-45
9
26%
1
3%
46-60
4
12%
7
23%
61-75
5
15%
11
37%
76-90

Пропущено

25
38
15 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 17
5
20%
4
11%
1-15
5
20%
2
5%
16-30
5
20%
7
18%
31-45
4
16%
5
13%
46-60
2
8%
10
26%
61-75
4
16%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Гент - Мехелен 1:2 Гент - Брюгге 0:1 ЧФР Клуж - Гент 1:2 Кортрейк - Гент 0:2
Гент - АХ Лёвен 4:0 Брюгге - Гент 2:0 Маккаби Тель-Авив - Гент 3:1 Гент - РВДМ 47 4:0 Сент-Трейден - Гент 0:1 Генк - Гент 2:2 Гент - Заря 4:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Андерлехт 1:1 Брейдаблик - Гент 2:3 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Патро Эйсден - Гент 1:3 Гент - Стандард 3:1 Гент - Брейдаблик 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:0 Гент - Генк 1:1
Вестерло
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Брюгге - Вестерло 3:0 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Бошольт - Вестерло 2:2 Вестерло - Бохольт 2:2
Вестерло - РВДМ 47 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Вестерло - Андерлехт 1:3 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 Васланд-Беверен - Вестерло 3:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Вестерло - Кортрейк 1:0 Генк - Вестерло 3:3 Стандард - Вестерло 0:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1

Результаты матчей

Гент
Вестерло

Точный счет

1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:3
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
5 раз 24%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:3
3 раза 14%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 33%
2
5 раз 24%
3
4 раза 19%
0
3 раза 14%
4
2 раза 10%
2
7 раз 33%
1
7 раз 33%
0
4 раза 19%
3
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Гент
Вестерло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
1.5
Больше Меньше
4
6
4
7
2.5
2
8
2
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
2
4
6
1.5
6
5
2
8
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
0.5
Больше Меньше
17
4
11
10
1.5
10
11
6
15
2.5
3
18
2
19
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 21 16 3 2 46 - 21 51
2.
Андерлехт
 21 12 7 2 40 - 22 43
3.
Брюгге
 3:0 22 11 7 4 44 - 17 40
4.
Гент
 1:1 22 10 9 3 38 - 23 39
5.
Генк
 21 9 8 4 42 - 21 35
6.
Антверпен
 21 9 8 4 41 - 21 35
7.
Серкль Брюгге
 22 10 3 9 27 - 24 33
8.
Сент-Трейден
 21 6 9 6 24 - 31 27
9.
Мехелен
 21 7 4 10 22 - 26 25
10.
Стандард
 22 5 9 8 20 - 31 24
11.
Вестерло
 1:1 22 5 7 10 31 - 39 22
12.
Эйпен
 22 6 3 13 23 - 43 21
13.
Спортинг Шарлеруа
 0:3 22 5 6 11 22 - 37 21
14.
РВДМ 47
 22 5 6 11 22 - 42 21
15.
АХ Лёвен
 22 4 6 12 26 - 39 18
16.
Кортрейк
 22 3 5 14 13 - 44 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 11 9 1 1 26 - 10 28
2.
Андерлехт
 10 8 2 0 22 - 9 26
3.
Антверпен
 11 7 4 0 28 - 7 25
4.
Брюгге
 3:0 11 6 5 0 24 - 8 23
5.
Гент
 1:1 12 6 5 1 25 - 13 23
6.
Серкль Брюгге
 11 6 1 4 16 - 13 19
7.
Спортинг Шарлеруа
 0:3 11 5 3 3 17 - 18 18
8.
Генк
 11 4 6 1 24 - 12 18
9.
Сент-Трейден
 10 4 3 3 9 - 11 15
10.
Мехелен
 10 4 2 4 10 - 7 14
11.
Стандард
 11 3 5 3 9 - 9 14
12.
РВДМ 47
 12 3 4 5 12 - 19 13
13.
АХ Лёвен
 11 3 3 5 16 - 12 12
14.
Вестерло
 1:1 10 3 1 6 14 - 19 10
15.
Кортрейк
 11 2 3 6 8 - 18 9
16.
Эйпен
 10 2 2 6 13 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 10 7 2 1 20 - 11 23
2.
Генк
 10 5 2 3 18 - 9 17
3.
Брюгге
 3:0 11 5 2 4 20 - 9 17
4.
Андерлехт
 11 4 5 2 18 - 13 17
5.
Гент
 1:1 10 4 4 2 13 - 10 16
6.
Серкль Брюгге
 11 4 2 5 11 - 11 14
7.
Эйпен
 12 4 1 7 10 - 20 13
8.
Сент-Трейден
 11 2 6 3 15 - 20 12
9.
Вестерло
 1:1 12 2 6 4 17 - 20 12
10.
Мехелен
 11 3 2 6 12 - 19 11
11.
Антверпен
 10 2 4 4 13 - 14 10
12.
Стандард
 11 2 4 5 11 - 22 10
13.
РВДМ 47
 10 2 2 6 10 - 23 8
14.
АХ Лёвен
 11 1 3 7 10 - 27 6
15.
Кортрейк
 11 1 2 8 5 - 26 5
16.
Спортинг Шарлеруа
 0:3 11 0 3 8 5 - 19 3
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 15
Брюгге Родригеш Тьяго 14 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 13 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 13 (1)
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 8
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 6
Андерлехт Дебаст Зено 1 6
Стандард Nathan Ngoy 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Самуаз Матисс уходит с поля. Фадига Ноа выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Брайан Рейнольдс получил желтую карточку от судьи
  • 44'
    Торунарига Джордан сделал результативную передачу.
  • 44'
    Г О О О О Л - Гандельман Омри бьет в цель!
  • 37'
    Верман Ромео получил желтую карточку от судьи
  • 17'
    Сидорчук Сергей сделал результативную передачу.
  • 17'
    Г О О О О Л - Верман Ромео бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 72% завершится победой Вестерло.
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Гент
Ничья
Вестерло
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