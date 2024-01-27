Тур: 22. Стадион: Геламко.
0'
0:1
17' ГолВерман Ромео
37' Желтая карточкаВерман Ромео
1:1
44' ГолГандельман Омри
45' Желтая карточкаРейнолдс Брайан
Ход матча
17'
0:1
37'
44'
45'
16
Шмидт
Дэниел
24
Кумс
Свен
11
Кейперс
Уго
40
Байрам
Эмин
25
Tuur
Rommens
18
Йоу
Гриффин
17
Верман
Ромео
- Основной состав
-
16 Шмидт ДэниелВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Кейперс УгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Лагэ БрамЗащитник
-
21 Агбор БрайянЗащитник
-
22 Фадига НоаЗащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
40 Байрам ЭминЗащитник
- Защитник
-
25 Tuur RommensЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Йоу ГриффинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Верман РомеоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Тагир РавильЗащитник
- Полузащитник
-
89 Шадли НасерПолузащитник
-
21 Даци ЭрдонНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Де Мил Рик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Гент
Вестерло
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
41.7%
8.3%
50%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
21 матч
52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
23.8%
42.9%
33.3%
5 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.9%
38.1%
19%
9 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
28
18
Голов в среднем за матч
3.11
1.5
Среднее время на гол
28
60
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.58
1.22
Среднее время на гол
56
73
Всего голов
47
29
Голов в среднем за матч
2.24
1.38
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
40
65
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссудали Тарик
|8
|0.36
|Кейперс Уго
|6 (1)
|0.27
|Де Сар Жюльен
|4 (3)
|0.18
|Хон Хён-Сок
|3
|0.14
|Самуаз Матисс
|3
|0.14
|Орбан Гифт
|3
|0.14
|Фофана Малик
|2
|0.09
|Ватанабэ Цуёси
|2
|0.09
|Кумс Свен
|1
|0.05
|Гандельман Омри
|1
|0.05
|Торунарига Джордан
|1
|0.05
|Кандусс Исмаэль
|1
|0.05
|Браун Арчи
|0
|0
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мадсен Николас
|8 (5)
|0.36
|Стассин Лукас
|6
|0.27
|Фриган Матия
|4
|0.18
|Йоу Гриффин
|3
|0.14
|Даци Эрдон
|3
|0.14
|Байрам Эмин
|1
|0.05
|Сидорчук Сергей
|1
|0.05
|Бос Джордан
|1
|0.05
|Йорданов Эдиссон
|1
|0.05
|Верман Ромео
|1
|0.05
|Tuur Rommens
|1
|0.05
|Шадли Насер
|0
|0
|Рейнолдс Брайан
|0
|0
|Томас ван ден Кейбус
|0
|0
|Lucas Van Eenoo
|0
|0
|Мацуо Юсуке
|0
|0
|Kyan Vaesen
|0
|0
|Arthur Piedfort
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самуаз Матисс
|4
|0
|Кумс Свен
|3
|0
|Де Сар Жюльен
|3
|0
|Торунарига Джордан
|3
|0
|Фадига Ноа
|1
|1
|Кандусс Исмаэль
|1
|1
|Гандельман Омри
|1
|1
|Юльсагер Эндрю
|2
|0
|Фортуна Нуриу
|2
|0
|Кейперс Уго
|2
|0
|Орбан Гифт
|0
|1
|Тиссудали Тарик
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
|Браун Арчи
|1
|0
|Фофана Малик
|1
|0
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Arthur Piedfort
|4
|1
|Байрам Эмин
|5
|0
|Сидорчук Сергей
|4
|0
|Йорданов Эдиссон
|4
|0
|Томас ван ден Кейбус
|3
|0
|Bakary Haidara
|3
|0
|Mathias Fixelles
|2
|0
|Мадсен Николас
|2
|0
|Рейнолдс Брайан
|2
|0
|Даци Эрдон
|2
|0
|Тагир Равиль
|2
|0
|Стассин Лукас
|2
|0
|Болат Синан
|1
|0
|Lucas Van Eenoo
|1
|0
|Пердикицци Пьетро
|1
|0
|Kyan Vaesen
|1
|0
|Верман Ромео
|1
|0
|Бос Джордан
|1
|0
|Tuur Rommens
|1
|0
Результаты матчей
Гент
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Вестерло
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
6
12
Гент
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Вестерло
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
15
Упущенные победы
12
8
Гент
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Вестерло
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
33% (7)
19% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
11
16
Упущенные победы
18
20
Голы по времени матча
Забито
22
16
10 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
1
5%
0
0%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
7
32%
1
6%
31-45
6
27%
1
6%
46-60
3
14%
4
25%
61-75
3
14%
8
50%
76-90
Пропущено
14
19
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
4
29%
2
11%
1-15
2
14%
1
5%
16-30
3
21%
4
21%
31-45
1
7%
3
16%
46-60
2
14%
6
32%
61-75
2
14%
3
16%
76-90
Забито
12
14
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
2
17%
3
21%
1-15
2
17%
3
21%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
2
17%
3
21%
76-90
Пропущено
11
19
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
9%
2
11%
1-15
3
27%
1
5%
16-30
2
18%
3
16%
31-45
3
27%
2
11%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
2
18%
7
37%
76-90
Забито
34
30
16 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
3
9%
3
10%
1-15
4
12%
5
17%
16-30
9
26%
3
10%
31-45
9
26%
1
3%
46-60
4
12%
7
23%
61-75
5
15%
11
37%
76-90
Пропущено
25
38
15 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 17
5
20%
4
11%
1-15
5
20%
2
5%
16-30
5
20%
7
18%
31-45
4
16%
5
13%
46-60
2
8%
10
26%
61-75
4
16%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Гент - Мехелен 1:2 Гент - Брюгге 0:1 ЧФР Клуж - Гент 1:2 Кортрейк - Гент 0:2
Гент - АХ Лёвен 4:0 Брюгге - Гент 2:0 Маккаби Тель-Авив - Гент 3:1 Гент - РВДМ 47 4:0 Сент-Трейден - Гент 0:1 Генк - Гент 2:2 Гент - Заря 4:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Андерлехт 1:1 Брейдаблик - Гент 2:3 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Патро Эйсден - Гент 1:3 Гент - Стандард 3:1 Гент - Брейдаблик 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:0 Гент - Генк 1:1
Вестерло
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Брюгге - Вестерло 3:0 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Бошольт - Вестерло 2:2 Вестерло - Бохольт 2:2
Вестерло - РВДМ 47 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Вестерло - Андерлехт 1:3 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 Васланд-Беверен - Вестерло 3:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Вестерло - Кортрейк 1:0 Генк - Вестерло 3:3 Стандард - Вестерло 0:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1
Результаты матчей
Гент
Вестерло
Точный счет
1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:3
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
5 раз 24%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:3
3 раза 14%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 33%
2
5 раз 24%
3
4 раза 19%
0
3 раза 14%
4
2 раза 10%
2
7 раз 33%
1
7 раз 33%
0
4 раза 19%
3
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Гент
Вестерло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
46
47
28
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
92
46
65
28
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
174
1110
1011
615
318
219
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|16
|3
|2
|46 - 21
|51
|2.
|21
|12
|7
|2
|40 - 22
|43
|3.
|3:0
|22
|11
|7
|4
|44 - 17
|40
|4.
|1:1
|22
|10
|9
|3
|38 - 23
|39
|5.
|21
|9
|8
|4
|42 - 21
|35
|6.
|21
|9
|8
|4
|41 - 21
|35
|7.
|22
|10
|3
|9
|27 - 24
|33
|8.
|21
|6
|9
|6
|24 - 31
|27
|9.
|21
|7
|4
|10
|22 - 26
|25
|10.
|22
|5
|9
|8
|20 - 31
|24
|11.
|1:1
|22
|5
|7
|10
|31 - 39
|22
|12.
|22
|6
|3
|13
|23 - 43
|21
|13.
|0:3
|22
|5
|6
|11
|22 - 37
|21
|14.
|22
|5
|6
|11
|22 - 42
|21
|15.
|22
|4
|6
|12
|26 - 39
|18
|16.
|22
|3
|5
|14
|13 - 44
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|1
|1
|26 - 10
|28
|2.
|10
|8
|2
|0
|22 - 9
|26
|3.
|11
|7
|4
|0
|28 - 7
|25
|4.
|3:0
|11
|6
|5
|0
|24 - 8
|23
|5.
|1:1
|12
|6
|5
|1
|25 - 13
|23
|6.
|11
|6
|1
|4
|16 - 13
|19
|7.
|0:3
|11
|5
|3
|3
|17 - 18
|18
|8.
|11
|4
|6
|1
|24 - 12
|18
|9.
|10
|4
|3
|3
|9 - 11
|15
|10.
|10
|4
|2
|4
|10 - 7
|14
|11.
|11
|3
|5
|3
|9 - 9
|14
|12.
|12
|3
|4
|5
|12 - 19
|13
|13.
|11
|3
|3
|5
|16 - 12
|12
|14.
|1:1
|10
|3
|1
|6
|14 - 19
|10
|15.
|11
|2
|3
|6
|8 - 18
|9
|16.
|10
|2
|2
|6
|13 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|20 - 11
|23
|2.
|10
|5
|2
|3
|18 - 9
|17
|3.
|3:0
|11
|5
|2
|4
|20 - 9
|17
|4.
|11
|4
|5
|2
|18 - 13
|17
|5.
|1:1
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|6.
|11
|4
|2
|5
|11 - 11
|14
|7.
|12
|4
|1
|7
|10 - 20
|13
|8.
|11
|2
|6
|3
|15 - 20
|12
|9.
|1:1
|12
|2
|6
|4
|17 - 20
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|12 - 19
|11
|11.
|10
|2
|4
|4
|13 - 14
|10
|12.
|11
|2
|4
|5
|11 - 22
|10
|13.
|10
|2
|2
|6
|10 - 23
|8
|14.
|11
|1
|3
|7
|10 - 27
|6
|15.
|11
|1
|2
|8
|5 - 26
|5
|16.
|0:3
|11
|0
|3
|8
|5 - 19
|3
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|15
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|14 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|13 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|13 (1)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|8
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 6
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|1 6
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6