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  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Гент
2:2
Конец матча
Вестерло
0'
0:1
17' Гол
Верман Ромео
37' Желтая карточка
Верман Ромео
1:1
44' Гол
Гандельман Омри
45' Желтая карточка
Рейнолдс Брайан
58' Желтая карточка
Браун Арчи
63' Желтая карточка
Нойштедтер Роман
68' Желтая карточка
Mathias Fixelles
80' Желтая карточка
Хасполат Догукан
85' Желтая карточка
Де Сар Жюльен
1:2
87' Пенальти
Мадсен Николас
87' Желтая карточка
Кумс Свен
87' Желтая карточка
Мадсен Николас
88' Желтая карточка
Шадли Насер
2:2
90' Гол
Гандельман Омри
90'+8
16
Шмидт
Дэниел
18
Самуаз
Матисс
5
Кандусс
Исмаэль
23
Торунарига
Джордан
3
Браун
Арчи
6
Гандельман
Омри
24
Кумс
Свен
13
Де
Сар
Жюльен
8
Геркенс
Питер
11
Кейперс
Уго
14
Daisuke
Yokota
1
Болат
Синан
22
Рейнолдс
Брайан
40
Байрам
Эмин
33
Нойштедтер
Роман
25
Tuur
Rommens
15
Сидорчук
Сергей
4
Mathias
Fixelles
18
Йоу
Гриффин
8
Мадсен
Николас
39
Томас
ван
ден
Кейбус
17
Верман
Ромео
Гент
4-3-3
Вестерло
4-2-3-1

История личных встреч

Гент
Вестерло

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

41.7%
8.3%
50%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

21 матч

52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

23.8%
42.9%
33.3%
5 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.9%
38.1%
19%
9 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

ПДА
1:3
ПОЗПВЛЕ
1:3
ПОЗПВЛЕ
3:1
ПДА
3:3
ПДА
2:1
ТМК
6:2
ЛП
0:0
ЛП
4:2
ЛП
5:0
ЛП
1:1
ЛЖ
4:0
ЛЖ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
4:4
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

3.11
1.5

Среднее время на гол

28
60

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.58
1.22

Среднее время на гол

56
73

Всего голов

47
29

Голов в среднем за матч

2.24
1.38

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

40
65

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиссудали Тарик 8 0.36
Кейперс Уго 6 (1) 0.27
Де Сар Жюльен 4 (3) 0.18
Хон Хён-Сок 3 0.14
Самуаз Матисс 3 0.14
Орбан Гифт 3 0.14
Гандельман Омри 2 0.09
Фофана Малик 2 0.09
Ватанабэ Цуёси 2 0.09
Кумс Свен 1 0.05
Торунарига Джордан 1 0.05
Кандусс Исмаэль 1 0.05
Браун Арчи 0 0
Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мадсен Николас 9 (6) 0.41
Стассин Лукас 6 0.27
Фриган Матия 4 0.18
Йоу Гриффин 3 0.14
Даци Эрдон 3 0.14
Байрам Эмин 1 0.05
Сидорчук Сергей 1 0.05
Бос Джордан 1 0.05
Йорданов Эдиссон 1 0.05
Верман Ромео 1 0.05
Tuur Rommens 1 0.05
Шадли Насер 0 0
Рейнолдс Брайан 0 0
Томас ван ден Кейбус 0 0
Lucas Van Eenoo 0 0
Мацуо Юсуке 0 0
Kyan Vaesen 0 0
Arthur Piedfort 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумс Свен 4 0
Де Сар Жюльен 4 0
Самуаз Матисс 4 0
Торунарига Джордан 3 0
Фадига Ноа 1 1
Кандусс Исмаэль 1 1
Гандельман Омри 1 1
Юльсагер Эндрю 2 0
Фортуна Нуриу 2 0
Кейперс Уго 2 0
Браун Арчи 2 0
Орбан Гифт 0 1
Тиссудали Тарик 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Фофана Малик 1 0
Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Arthur Piedfort 4 1
Байрам Эмин 5 0
Сидорчук Сергей 4 0
Йорданов Эдиссон 4 0
Mathias Fixelles 3 0
Мадсен Николас 3 0
Томас ван ден Кейбус 3 0
Bakary Haidara 3 0
Рейнолдс Брайан 2 0
Даци Эрдон 2 0
Тагир Равиль 2 0
Стассин Лукас 2 0
Нойштедтер Роман 1 0
Болат Синан 1 0
Lucas Van Eenoo 1 0
Пердикицци Пьетро 1 0
Шадли Насер 1 0
Хасполат Догукан 1 0
Kyan Vaesen 1 0
Верман Ромео 1 0
Бос Джордан 1 0
Tuur Rommens 1 0

Результаты матчей

Гент
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Вестерло
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

8
14
Гент
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Вестерло
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
15

Упущенные победы

12
8
Гент
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
Вестерло
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
36% (8)
18% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

11
16

Упущенные победы

20
22

Голы по времени матча

Забито

24
18
11 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
1
4%
0
0%
1-15
2
8%
3
17%
16-30
8
33%
1
6%
31-45
6
25%
1
6%
46-60
3
13%
4
22%
61-75
4
17%
9
50%
76-90

Пропущено

16
21
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
4
25%
2
10%
1-15
3
19%
1
5%
16-30
3
19%
5
24%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
2
13%
6
29%
61-75
3
19%
4
19%
76-90

Забито

12
14
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
2
17%
3
21%
1-15
2
17%
3
21%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
2
17%
3
21%
76-90

Пропущено

11
19
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
9%
2
11%
1-15
3
27%
1
5%
16-30
2
18%
3
16%
31-45
3
27%
2
11%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
2
18%
7
37%
76-90

Забито

36
32
17 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
3
8%
3
9%
1-15
4
11%
6
19%
16-30
10
28%
3
9%
31-45
9
25%
1
3%
46-60
4
11%
7
22%
61-75
6
17%
12
38%
76-90

Пропущено

27
40
16 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 18
5
19%
4
10%
1-15
6
22%
2
5%
16-30
5
19%
8
20%
31-45
4
15%
5
13%
46-60
2
7%
10
25%
61-75
5
19%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Гент - Мехелен 1:2 Гент - Брюгге 0:1 ЧФР Клуж - Гент 1:2 Кортрейк - Гент 0:2
Гент - АХ Лёвен 4:0 Брюгге - Гент 2:0 Маккаби Тель-Авив - Гент 3:1 Гент - РВДМ 47 4:0 Сент-Трейден - Гент 0:1 Генк - Гент 2:2 Гент - Заря 4:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Андерлехт 1:1 Брейдаблик - Гент 2:3 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Патро Эйсден - Гент 1:3 Гент - Стандард 3:1 Гент - Брейдаблик 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:0 Гент - Генк 1:1
Вестерло
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Брюгге - Вестерло 3:0 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Бошольт - Вестерло 2:2 Вестерло - Бохольт 2:2
Вестерло - РВДМ 47 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Вестерло - Андерлехт 1:3 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 Васланд-Беверен - Вестерло 3:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Вестерло - Кортрейк 1:0 Генк - Вестерло 3:3 Стандард - Вестерло 0:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1

Результаты матчей

Гент
Вестерло

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:3
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:2
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 23%
2:2
3 раза 14%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:2
3 раза 14%
1:3
3 раза 14%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 32%
2
6 раз 27%
3
4 раза 18%
0
3 раза 14%
4
2 раза 9%
2
8 раз 36%
1
7 раз 32%
0
4 раза 18%
3
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Гент
Вестерло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
1.5
Больше Меньше
4
6
4
8
2.5
2
8
2
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
10
2
4
6
1.5
7
5
2
8
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
0.5
Больше Меньше
18
4
12
10
1.5
11
11
6
16
2.5
3
19
2
20
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 21 16 3 2 46 - 21 51
2.
Андерлехт
 21 12 7 2 40 - 22 43
3.
Брюгге
 22 11 7 4 45 - 18 40
4.
Гент
 22 10 9 3 39 - 24 39
5.
Генк
 21 9 8 4 42 - 21 35
6.
Антверпен
 21 9 8 4 41 - 21 35
7.
Серкль Брюгге
 22 10 3 9 27 - 24 33
8.
Сент-Трейден
 21 6 9 6 24 - 31 27
9.
Мехелен
 21 7 4 10 22 - 26 25
10.
Стандард
 22 5 9 8 20 - 31 24
11.
Вестерло
 22 5 7 10 32 - 40 22
12.
Эйпен
 22 6 3 13 23 - 43 21
13.
Спортинг Шарлеруа
 22 5 6 11 23 - 38 21
14.
РВДМ 47
 22 5 6 11 22 - 42 21
15.
АХ Лёвен
 22 4 6 12 26 - 39 18
16.
Кортрейк
 22 3 5 14 13 - 44 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 11 9 1 1 26 - 10 28
2.
Андерлехт
 10 8 2 0 22 - 9 26
3.
Антверпен
 11 7 4 0 28 - 7 25
4.
Брюгге
 11 6 5 0 24 - 8 23
5.
Гент
 12 6 5 1 26 - 14 23
6.
Серкль Брюгге
 11 6 1 4 16 - 13 19
7.
Спортинг Шарлеруа
 11 5 3 3 18 - 19 18
8.
Генк
 11 4 6 1 24 - 12 18
9.
Сент-Трейден
 10 4 3 3 9 - 11 15
10.
Мехелен
 10 4 2 4 10 - 7 14
11.
Стандард
 11 3 5 3 9 - 9 14
12.
РВДМ 47
 12 3 4 5 12 - 19 13
13.
АХ Лёвен
 11 3 3 5 16 - 12 12
14.
Вестерло
 10 3 1 6 14 - 19 10
15.
Кортрейк
 11 2 3 6 8 - 18 9
16.
Эйпен
 10 2 2 6 13 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 10 7 2 1 20 - 11 23
2.
Генк
 10 5 2 3 18 - 9 17
3.
Брюгге
 11 5 2 4 21 - 10 17
4.
Андерлехт
 11 4 5 2 18 - 13 17
5.
Гент
 10 4 4 2 13 - 10 16
6.
Серкль Брюгге
 11 4 2 5 11 - 11 14
7.
Эйпен
 12 4 1 7 10 - 20 13
8.
Сент-Трейден
 11 2 6 3 15 - 20 12
9.
Вестерло
 12 2 6 4 18 - 21 12
10.
Мехелен
 11 3 2 6 12 - 19 11
11.
Антверпен
 10 2 4 4 13 - 14 10
12.
Стандард
 11 2 4 5 11 - 22 10
13.
РВДМ 47
 10 2 2 6 10 - 23 8
14.
АХ Лёвен
 11 1 3 7 10 - 27 6
15.
Кортрейк
 11 1 2 8 5 - 26 5
16.
Спортинг Шарлеруа
 11 0 3 8 5 - 19 3
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брюгге Родригеш Тьяго 15 (2)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 15
Андерлехт Дрейер Андерс 13 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 13 (1)
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 8
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 6
Андерлехт Дебаст Зено 1 6
Стандард Nathan Ngoy 1 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Брайан Рейнольдс получил желтую карточку от судьи
    • 44'
      Торунарига Джордан сделал результативную передачу.
    • 44'
      Г О О О О Л - Гандельман Омри бьет в цель!
    • 37'
      Верман Ромео получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Сидорчук Сергей сделал результативную передачу.
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