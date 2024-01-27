Тур: 22. Стадион: Геламко.
0'
0:1
17' ГолВерман Ромео
37' Желтая карточкаВерман Ромео
1:1
44' ГолГандельман Омри
45' Желтая карточкаРейнолдс Брайан
58' Желтая карточкаБраун Арчи
63' Желтая карточкаНойштедтер Роман
68' Желтая карточкаMathias Fixelles
80' Желтая карточкаХасполат Догукан
85' Желтая карточкаДе Сар Жюльен
1:2
87' ПенальтиМадсен Николас
87' Желтая карточкаКумс Свен
87' Желтая карточкаМадсен Николас
88' Желтая карточкаШадли Насер
2:2
90' ГолГандельман Омри
90'+8
Ход матча
17'
0:1
37'
44'
45'
58'
63'
68'
80'
85'
87'
1:2
87'
87'
88'
90'
2:2
16
Шмидт
Дэниел
24
Кумс
Свен
11
Кейперс
Уго
40
Байрам
Эмин
25
Tuur
Rommens
18
Йоу
Гриффин
17
Верман
Ромео
- Основной состав
-
16 Шмидт ДэниелВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Кейперс УгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Лагэ БрамЗащитник
-
21 Агбор БрайянЗащитник
-
22 Фадига НоаЗащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
40 Байрам ЭминЗащитник
- Защитник
-
25 Tuur RommensЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Йоу ГриффинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Верман РомеоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Тагир РавильЗащитник
- Полузащитник
-
89 Шадли НасерПолузащитник
-
21 Даци ЭрдонНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Де Мил Рик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Гент
Вестерло
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
41.7%
8.3%
50%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
21 матч
52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
23.8%
42.9%
33.3%
5 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.9%
38.1%
19%
9 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
28
18
Голов в среднем за матч
3.11
1.5
Среднее время на гол
28
60
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.58
1.22
Среднее время на гол
56
73
Всего голов
47
29
Голов в среднем за матч
2.24
1.38
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
40
65
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссудали Тарик
|8
|0.36
|Кейперс Уго
|6 (1)
|0.27
|Де Сар Жюльен
|4 (3)
|0.18
|Хон Хён-Сок
|3
|0.14
|Самуаз Матисс
|3
|0.14
|Орбан Гифт
|3
|0.14
|Гандельман Омри
|2
|0.09
|Фофана Малик
|2
|0.09
|Ватанабэ Цуёси
|2
|0.09
|Кумс Свен
|1
|0.05
|Торунарига Джордан
|1
|0.05
|Кандусс Исмаэль
|1
|0.05
|Браун Арчи
|0
|0
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мадсен Николас
|9 (6)
|0.41
|Стассин Лукас
|6
|0.27
|Фриган Матия
|4
|0.18
|Йоу Гриффин
|3
|0.14
|Даци Эрдон
|3
|0.14
|Байрам Эмин
|1
|0.05
|Сидорчук Сергей
|1
|0.05
|Бос Джордан
|1
|0.05
|Йорданов Эдиссон
|1
|0.05
|Верман Ромео
|1
|0.05
|Tuur Rommens
|1
|0.05
|Шадли Насер
|0
|0
|Рейнолдс Брайан
|0
|0
|Томас ван ден Кейбус
|0
|0
|Lucas Van Eenoo
|0
|0
|Мацуо Юсуке
|0
|0
|Kyan Vaesen
|0
|0
|Arthur Piedfort
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кумс Свен
|4
|0
|Де Сар Жюльен
|4
|0
|Самуаз Матисс
|4
|0
|Торунарига Джордан
|3
|0
|Фадига Ноа
|1
|1
|Кандусс Исмаэль
|1
|1
|Гандельман Омри
|1
|1
|Юльсагер Эндрю
|2
|0
|Фортуна Нуриу
|2
|0
|Кейперс Уго
|2
|0
|Браун Арчи
|2
|0
|Орбан Гифт
|0
|1
|Тиссудали Тарик
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
|Фофана Малик
|1
|0
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Arthur Piedfort
|4
|1
|Байрам Эмин
|5
|0
|Сидорчук Сергей
|4
|0
|Йорданов Эдиссон
|4
|0
|Mathias Fixelles
|3
|0
|Мадсен Николас
|3
|0
|Томас ван ден Кейбус
|3
|0
|Bakary Haidara
|3
|0
|Рейнолдс Брайан
|2
|0
|Даци Эрдон
|2
|0
|Тагир Равиль
|2
|0
|Стассин Лукас
|2
|0
|Нойштедтер Роман
|1
|0
|Болат Синан
|1
|0
|Lucas Van Eenoo
|1
|0
|Пердикицци Пьетро
|1
|0
|Шадли Насер
|1
|0
|Хасполат Догукан
|1
|0
|Kyan Vaesen
|1
|0
|Верман Ромео
|1
|0
|Бос Джордан
|1
|0
|Tuur Rommens
|1
|0
Результаты матчей
Гент
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Вестерло
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
8
14
Гент
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Вестерло
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
15
Упущенные победы
12
8
Гент
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
Вестерло
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
36% (8)
18% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
11
16
Упущенные победы
20
22
Голы по времени матча
Забито
24
18
11 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
1
4%
0
0%
1-15
2
8%
3
17%
16-30
8
33%
1
6%
31-45
6
25%
1
6%
46-60
3
13%
4
22%
61-75
4
17%
9
50%
76-90
Пропущено
16
21
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
4
25%
2
10%
1-15
3
19%
1
5%
16-30
3
19%
5
24%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
2
13%
6
29%
61-75
3
19%
4
19%
76-90
Забито
12
14
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
2
17%
3
21%
1-15
2
17%
3
21%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
2
17%
3
21%
76-90
Пропущено
11
19
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
9%
2
11%
1-15
3
27%
1
5%
16-30
2
18%
3
16%
31-45
3
27%
2
11%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
2
18%
7
37%
76-90
Забито
36
32
17 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
3
8%
3
9%
1-15
4
11%
6
19%
16-30
10
28%
3
9%
31-45
9
25%
1
3%
46-60
4
11%
7
22%
61-75
6
17%
12
38%
76-90
Пропущено
27
40
16 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 18
5
19%
4
10%
1-15
6
22%
2
5%
16-30
5
19%
8
20%
31-45
4
15%
5
13%
46-60
2
7%
10
25%
61-75
5
19%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Гент - Мехелен 1:2 Гент - Брюгге 0:1 ЧФР Клуж - Гент 1:2 Кортрейк - Гент 0:2
Гент - АХ Лёвен 4:0 Брюгге - Гент 2:0 Маккаби Тель-Авив - Гент 3:1 Гент - РВДМ 47 4:0 Сент-Трейден - Гент 0:1 Генк - Гент 2:2 Гент - Заря 4:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Андерлехт 1:1 Брейдаблик - Гент 2:3 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Патро Эйсден - Гент 1:3 Гент - Стандард 3:1 Гент - Брейдаблик 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:0 Гент - Генк 1:1
Вестерло
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Брюгге - Вестерло 3:0 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Бошольт - Вестерло 2:2 Вестерло - Бохольт 2:2
Вестерло - РВДМ 47 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Вестерло - Андерлехт 1:3 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 Васланд-Беверен - Вестерло 3:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Вестерло - Кортрейк 1:0 Генк - Вестерло 3:3 Стандард - Вестерло 0:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1
Результаты матчей
Гент
Вестерло
Точный счет
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:3
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:2
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 23%
2:2
3 раза 14%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:2
3 раза 14%
1:3
3 раза 14%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 32%
2
6 раз 27%
3
4 раза 18%
0
3 раза 14%
4
2 раза 9%
2
8 раз 36%
1
7 раз 32%
0
4 раза 18%
3
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Гент
Вестерло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
46
48
28
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
102
46
75
28
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
193
Больше Меньше
184
1210
1111
616
319
220
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|15 (2)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|15
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|13 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|13 (1)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|8
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 6
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|1 6
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6