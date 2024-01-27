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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: George Gaman
Динамо Бухарест
1:1
Перерыв
Рапид Бухарест
0'
24' Желтая карточка
Джокович Дамьян
0:1
43' Гол
Папо Джейсон
1:1
45' Гол
Абдалла Хаким

Ход матча

24'
 
Джокович Дамьян
43'
0:1
Папо Джейсон
(Omar El Sawy)
45'
Абдалла Хаким
(Илич Кристиан)
1:1

Владение мячом

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Динамо Бухарест
Ничья
Рапид Бухарест
4.12
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Все Коэффициенты
1
Голубович
Аднан
5
Лукао
II
24
Велкоски
Дарко
28
Омавоо
Жозуэ
2
Моура
Габриэл
18
Павичич
Домагой
16
Илич
Кристиан
31
Амзар
Йонуц
19
Абдалла
Хаким
7
Goncalo
Gregorio
17
Dennis
Politic
16
Айоани
Михай
19
Оня
Рэзван
22
Сэпунару
Кристиан
6
Якоб
Паул
47
Браун
Кристофер
23
Албу
Кристиан
88
Джокович
Дамьян
8
Хасани
Флорент
91
Omar
El
Sawy
96
Папо
Джейсон
9
Рахмани
Альбион
Динамо Бухарест
Рапид Бухарест

История личных встреч

Динамо Бухарест
Рапид Бухарест

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

20 матчей

50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

С
4:0
Л1ГБ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ТМС
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
КР
0:1
ПЛ
0:0
ДА
0:0
ДА
0:0
ДА
3:2
ДА
2:2
ДА
1:1
К
4:2
ДА
3:0
ДА
1:2
ДА
0:2

Голы

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.7
1.1

Среднее время на гол

52
81

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.1
0.9

Среднее время на гол

81
100

Всего голов

28
20

Голов в среднем за матч

1.4
1

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

64
90

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Goncalo Gregorio 5 (1) 0.22
Абдалла Хаким 3 0.13
Dennis Politic 3 0.13
Костин Кристиан 1 0.04
Ларрусеа Горка 1 0.04
Илич Кристиан 0 0
Амзар Йонуц 0 0
Патрике Разван 0 0
Омавоо Жозуэ 0 0
Бани Андрей 0 0
Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахмани Альбион 7 (2) 0.3
Дуганджич Марко 6 (2) 0.26
Ионицэ Александру II 5 0.22
Папо Джейсон 5 0.22
Петрила Клаудиу 4 0.17
Бамгбойе Фуншо 3 0.13
Валье Борха 1 0.04
Оайдэ Рэзван 1 0.04
Якоб Паул 1 0.04
Сэпунару Кристиан 1 0.04
Эммерс Сиан 1 0.04
Оня Рэзван 1 0.04
Borisav Burmaz 1 0.04
Красники Эрмал 1 0.04
Костаче Ионуц 0 0
Стан Александру 0 0
Браун Кристофер 0 0
Албу Кристиан 0 0
Хасани Флорент 0 0
Каржан Каталин 0 0
Борза Себастьян 0 0
Omar El Sawy 0 0

Карточки

Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dennis Politic 7 0
Амзар Йонуц 6 0
Рошу Нелуц 5 0
Моура Габриэл 4 0
Ларрусеа Горка 4 0
Бена Квентин 4 0
Бани Андрей 4 0
Буркэ Овидиу 3 0
Илич Кристиан 3 0
Лукао II 3 0
Омавоо Жозуэ 3 0
Патрике Разван 2 0
Дани Иглесиас 2 0
Голубович Аднан 2 0
Гезали Ламин 2 0
Рошу Юлиан 1 0
Stefan Catalin Tira 1 0
Goncalo Gregorio 1 0
Абдалла Хаким 1 0
Костин Кристиан 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Andrei Florescu 1 0
Zeljko Kopic 1 0
Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оайдэ Рэзван 4 0
Папо Джейсон 4 0
Cristiano Bergodi 4 0
Бамгбойе Фуншо 3 0
Петрила Клаудиу 3 0
Кяйт Маттиас 1 1
Сэпунару Кристиан 2 0
Валье Борха 2 0
Браун Кристофер 2 0
Эммерс Сиан 2 0
Якоб Паул 2 0
Каржан Каталин 2 0
Stefan Panoiu 2 0
Борза Себастьян 0 1
Стан Александру 1 0
Джокович Дамьян 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Сони Кевен 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Албу Кристиан 1 0
Оня Рэзван 1 0
Рахмани Альбион 1 0

Результаты матчей

Динамо Бухарест
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Рапид Бухарест
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

2
5
Динамо Бухарест
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Рапид Бухарест
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

16
5

Упущенные победы

6
21
Динамо Бухарест
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
23% (5)
45% (10)
Рапид Бухарест
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (5)
50% (11)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

7
2

Волевые победы

17
10

Упущенные победы

8
26

Голы по времени матча

Забито

3
14
2 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
19 Не забивали 16
1
33%
3
21%
1-15
1
33%
1
7%
16-30
0
0%
6
43%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
33%
1
7%
76-90

Пропущено

13
9
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
1
8%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
2
22%
46-60
1
8%
3
33%
61-75
5
38%
1
11%
76-90

Забито

10
26
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 12
2
20%
3
12%
1-15
2
20%
3
12%
16-30
1
10%
5
19%
31-45
2
20%
3
12%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
3
30%
9
35%
76-90

Пропущено

19
14
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
3
16%
2
14%
1-15
4
21%
1
7%
16-30
3
16%
2
14%
31-45
3
16%
5
36%
46-60
1
5%
3
21%
61-75
5
26%
1
7%
76-90

Забито

13
40
7 В 1-м тайме 21
6 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 11
12 Не забивали 6
3
23%
6
15%
1-15
3
23%
4
10%
16-30
1
8%
11
28%
31-45
2
15%
4
10%
46-60
0
0%
5
13%
61-75
4
31%
10
25%
76-90

Пропущено

32
23
14 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 13
4
13%
4
17%
1-15
4
13%
2
9%
16-30
6
19%
2
9%
31-45
6
19%
7
30%
46-60
2
6%
6
26%
61-75
10
31%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Бухарест
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Шарлеруа 2:6 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Динамо Бухарест - Генчлербирлиги 1:1
Динамо Бухарест - Волунтари 1:0 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 УТА Арад - Динамо Бухарест 2:1 Бихор Орадя - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1
Рапид Бухарест
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Рапид Бухарест - Сабах Баку 1:2 Сакарьяспор - Рапид Бухарест 3:3
Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3 Сепси - Рапид Бухарест 0:0 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Стяуа Бухарест - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0

Результаты матчей

Динамо Бухарест
Рапид Бухарест

Точный счет

0:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
7 раз 64%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
1
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
4:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
0:0
5 раз 45%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:0
5 раз 23%
0:1
3 раза 14%
0:2
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
4:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
0:0
6 раз 27%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
12 раз 55%
1
8 раз 36%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
0
7 раз 32%
2
5 раз 23%
3
4 раза 18%
1
3 раза 14%
4
2 раза 9%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Динамо Бухарест
Рапид Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
0.5
Больше Меньше
9
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
6
5
2
9
1.5
4
7
1
10
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
12
0.5
Больше Меньше
15
7
2
20
1.5
12
10
1
21
2.5
7
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 22 14 5 3 42 - 20 47
2.
Рапид Бухарест
 1:1 23 9 10 4 39 - 26 37
3.
ЧФР Клуж
 22 10 6 6 37 - 22 36
4.
Фарул Констанца
 23 10 6 7 33 - 32 36
5.
Университатя Крайова
 22 9 7 6 32 - 25 34
6.
Сепси
 23 9 6 8 34 - 27 33
7.
Университатя Клуж
 22 8 8 6 30 - 32 32
8.
Петролул Плоешти
 23 6 13 4 23 - 22 31
9.
Германнштадт
 22 6 11 5 28 - 25 29
10.
Оцелул Галац
 23 5 13 5 23 - 23 28
11.
У Крайова 1948
 23 8 3 12 36 - 38 27
12.
УТА Арад
 23 6 9 8 25 - 33 27
13.
Волунтари
 22 6 7 9 27 - 35 25
14.
Политехника Яссы
 22 5 8 9 25 - 37 23
15.
Динамо Бухарест
 1:1 23 4 5 14 14 - 33 17
16.
Ботошани
 22 2 9 11 21 - 39 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 11 7 4 0 20 - 4 25
2.
ФКСБ
 11 7 2 2 20 - 9 23
3.
Сепси
 11 6 4 1 21 - 11 22
4.
Университатя Крайова
 11 6 3 2 18 - 10 21
5.
Рапид Бухарест
 1:1 11 6 2 3 24 - 16 20
6.
Германнштадт
 11 5 5 1 18 - 10 20
7.
Фарул Констанца
 12 5 5 2 18 - 12 20
8.
УТА Арад
 12 5 4 3 16 - 15 19
9.
Петролул Плоешти
 11 4 6 1 15 - 13 18
10.
У Крайова 1948
 11 5 1 5 23 - 20 16
11.
Волунтари
 11 3 3 5 13 - 17 12
12.
Университатя Клуж
 11 3 3 5 11 - 16 12
13.
Политехника Яссы
 11 2 5 4 13 - 19 11
14.
Динамо Бухарест
 1:1 12 2 4 6 5 - 13 10
15.
Ботошани
 11 1 6 4 9 - 15 9
16.
Оцелул Галац
 12 1 6 5 9 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 11 7 3 1 22 - 11 24
2.
Университатя Клуж
 11 5 5 1 19 - 16 20
3.
Оцелул Галац
 11 4 7 0 14 - 7 19
4.
Рапид Бухарест
 1:1 12 3 8 1 15 - 10 17
5.
Фарул Констанца
 11 5 1 5 15 - 20 16
6.
Университатя Крайова
 11 3 4 4 14 - 15 13
7.
Волунтари
 11 3 4 4 14 - 18 13
8.
Петролул Плоешти
 12 2 7 3 8 - 9 13
9.
Политехника Яссы
 11 3 3 5 12 - 18 12
10.
ЧФР Клуж
 11 3 2 6 17 - 18 11
11.
Сепси
 12 3 2 7 13 - 16 11
12.
У Крайова 1948
 12 3 2 7 13 - 18 11
13.
Германнштадт
 11 1 6 4 10 - 15 9
14.
УТА Арад
 11 1 5 5 9 - 18 8
15.
Динамо Бухарест
 1:1 11 2 1 8 9 - 20 7
16.
Ботошани
 11 1 3 7 12 - 24 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 13 (2)
Ботошани Флореску Эдуард 10 (4)
ФКСБ Коман Флоринел 9 (8)
Университатя Клуж Нистор Дан 9 (7)
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 6
ФКСБ Коман Флоринел 2 6
Ботошани Пий Джуниор 1 7
Сепси Ниняй Бранислав 8
Петролул Плоешти Папп Пол 1 6
Весь список
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  • Первый тайм
  • 48'
    Контроль мяча: Динамо Бухарест: 50%, Рапид Бухарест: 50%.
  • 48'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Илич Кристиан сделал результативную передачу.
  • 46'
    Г О О О О Л - Абдалла Хаким забивает с левой ноги!
  • 46'
    Илич Кристиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 46'
    Mihai Aioani из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Ничья
    Рапид Бухарест
    4.12
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    3.70
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    3.36
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