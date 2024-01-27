Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Г О О О О Л - Джейсон Папо забивает с левой ноги!

41' Dennis Politic не смог попасть в створ ударом издали

41' Goncalo Gregorio создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Албу Кристиан не смог попасть в створ ударом издали

38' Джейсон Папо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Браун Кристофер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Джейсон Папо выиграл воздушное противоборство у Лукао II

35' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Хасани Флорент оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Рахмани Альбион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

25' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Велкоски Дарко не смог попасть в створ ударом издали

21' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Илич Кристиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Джейсон Папо наказан за толчок Моура Габриэл

17' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Игрок из команды Динамо Бухарест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

16' Абдалла Хаким выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

14' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

14' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

11' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Джейсон Папо не смог попасть в створ ударом издали

10' Хасани Флорент создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Dennis Politic не смог попасть в створ ударом издали

8' Павичич Домагой создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Лукао II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Павичич Домагой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Албу Кристиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Оня Рэзван не смог попасть в створ ударом издали

2' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Хорошую попытку сделал Dennis Politic . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Mihai Aioani из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

1' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть