Тур: 23. Стадион: Национальный стадион (Бухарест). Зрители: 13425 Главный судья: George Gaman
1:2
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаДжокович Дамьян
0:1
43' ГолПапо Джейсон
1:1
45' ГолАбдалла Хаким
80' Желтая карточкаОмавоо Жозуэ
86' Желтая карточкаПапо Джейсон
1:2
90' ГолBorisav Burmaz
90' Желтая карточкаЯкоб Паул
90' Желтая карточкаАйоани Михай
90'+11
Ход матча
24'
43'
0:1
45'
1:1
80'
86'
90'
90'
90'
Владение мячом
5
Лукао
II
28
Омавоо
Жозуэ
31
Амзар
Йонуц
16
Айоани
Михай
19
Оня
Рэзван
91
Omar
El
Sawy
96
Папо
Джейсон
- Основной состав
- Вратарь
-
5 Лукао IIЗащитник
- Защитник
-
28 Омавоо ЖозуэЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Амзар ЙонуцПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Райлян ДоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Неагу ПетруПолузащитник
-
22 Бани АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Гезали ЛаминНападающий
-
15 David Irimia
-
-
Главный тренер: Копич Желько
- Основной состав
-
16 Айоани МихайВратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Omar El SawyПолузащитник
-
96 Папо ДжейсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
93 Сони КевенНападающий
-
-
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
История личных встреч
Динамо Бухарест
Рапид Бухарест
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
20 матчей
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.7
1.1
Среднее время на гол
52
81
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.1
0.9
Среднее время на гол
81
100
Всего голов
28
20
Голов в среднем за матч
1.4
1
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
64
90
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Goncalo Gregorio
|5 (1)
|0.22
|Абдалла Хаким
|3
|0.13
|Dennis Politic
|3
|0.13
|Костин Кристиан
|1
|0.04
|Ларрусеа Горка
|1
|0.04
|Илич Кристиан
|0
|0
|Амзар Йонуц
|0
|0
|Патрике Разван
|0
|0
|Омавоо Жозуэ
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахмани Альбион
|7 (2)
|0.3
|Дуганджич Марко
|6 (2)
|0.26
|Ионицэ Александру II
|5
|0.22
|Папо Джейсон
|5
|0.22
|Петрила Клаудиу
|4
|0.17
|Бамгбойе Фуншо
|3
|0.13
|Borisav Burmaz
|2
|0.09
|Валье Борха
|1
|0.04
|Оайдэ Рэзван
|1
|0.04
|Сэпунару Кристиан
|1
|0.04
|Якоб Паул
|1
|0.04
|Эммерс Сиан
|1
|0.04
|Оня Рэзван
|1
|0.04
|Красники Эрмал
|1
|0.04
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Стан Александру
|0
|0
|Браун Кристофер
|0
|0
|Албу Кристиан
|0
|0
|Хасани Флорент
|0
|0
|Каржан Каталин
|0
|0
|Борза Себастьян
|0
|0
|Omar El Sawy
|0
|0
Карточки
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dennis Politic
|7
|0
|Амзар Йонуц
|6
|0
|Рошу Нелуц
|5
|0
|Моура Габриэл
|4
|0
|Ларрусеа Горка
|4
|0
|Бена Квентин
|4
|0
|Омавоо Жозуэ
|4
|0
|Бани Андрей
|4
|0
|Буркэ Овидиу
|3
|0
|Илич Кристиан
|3
|0
|Лукао II
|3
|0
|Патрике Разван
|2
|0
|Дани Иглесиас
|2
|0
|Голубович Аднан
|2
|0
|Гезали Ламин
|2
|0
|Рошу Юлиан
|1
|0
|Stefan Catalin Tira
|1
|0
|Goncalo Gregorio
|1
|0
|Абдалла Хаким
|1
|0
|Костин Кристиан
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Andrei Florescu
|1
|0
|Zeljko Kopic
|1
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папо Джейсон
|5
|0
|Оайдэ Рэзван
|4
|0
|Cristiano Bergodi
|4
|0
|Бамгбойе Фуншо
|3
|0
|Якоб Паул
|3
|0
|Петрила Клаудиу
|3
|0
|Кяйт Маттиас
|1
|1
|Сэпунару Кристиан
|2
|0
|Валье Борха
|2
|0
|Браун Кристофер
|2
|0
|Эммерс Сиан
|2
|0
|Каржан Каталин
|2
|0
|Stefan Panoiu
|2
|0
|Борза Себастьян
|0
|1
|Стан Александру
|1
|0
|Джокович Дамьян
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Сони Кевен
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Албу Кристиан
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Оня Рэзван
|1
|0
|Рахмани Альбион
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Бухарест
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Рапид Бухарест
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
3
5
Динамо Бухарест
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Рапид Бухарест
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
16
5
Упущенные победы
6
21
Динамо Бухарест
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
22% (5)
48% (11)
Рапид Бухарест
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (5)
52% (12)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
7
2
Волевые победы
17
11
Упущенные победы
9
26
Голы по времени матча
Забито
4
16
3 В 1-м тайме 11
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
19 Не забивали 16
1
25%
3
19%
1-15
1
25%
1
6%
16-30
1
25%
7
44%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
25%
2
13%
76-90
Пропущено
15
10
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
1
7%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
27%
1
10%
31-45
3
20%
2
20%
46-60
1
7%
3
30%
61-75
6
40%
1
10%
76-90
Забито
10
26
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
2
20%
3
12%
1-15
2
20%
3
12%
16-30
1
10%
5
19%
31-45
2
20%
3
12%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
3
30%
9
35%
76-90
Пропущено
19
14
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
3
16%
2
14%
1-15
4
21%
1
7%
16-30
3
16%
2
14%
31-45
3
16%
5
36%
46-60
1
5%
3
21%
61-75
5
26%
1
7%
76-90
Забито
14
42
8 В 1-м тайме 22
6 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 12
12 Не забивали 6
3
21%
6
14%
1-15
3
21%
4
10%
16-30
2
14%
12
29%
31-45
2
14%
4
10%
46-60
0
0%
5
12%
61-75
4
29%
11
26%
76-90
Пропущено
34
24
15 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 15
15 Пропускали первыми 5
19 Не пропускали 14
4
12%
4
17%
1-15
4
12%
2
8%
16-30
7
21%
3
13%
31-45
6
18%
7
29%
29%
46-60
2
6%
6
25%
61-75
11
32%
2
8%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Бухарест
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Шарлеруа 2:6 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Динамо Бухарест - Генчлербирлиги 1:1
Динамо Бухарест - Волунтари 1:0 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 УТА Арад - Динамо Бухарест 2:1 Бихор Орадя - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1
Рапид Бухарест
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Рапид Бухарест - Сабах Баку 1:2 Сакарьяспор - Рапид Бухарест 3:3
Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3 Сепси - Рапид Бухарест 0:0 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Стяуа Бухарест - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0
Результаты матчей
Динамо Бухарест
Рапид Бухарест
Точный счет
0:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
1
5 раз 42%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
1
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
4:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
0:0
5 раз 42%
1:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 22%
0:1
3 раза 13%
0:2
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
4:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:0
6 раз 26%
1:2
3 раза 13%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 52%
1
9 раз 39%
2
1 раз 4%
3
1 раз 4%
0
7 раз 30%
2
6 раз 26%
3
4 раза 17%
1
3 раза 13%
4
2 раза 9%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Динамо Бухарест
Рапид Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
92
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
75
29
57
110
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1112
Больше Меньше
167
221
1310
122
716
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|13 (2)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|10 (4)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|9 (8)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|9 (7)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (5)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|8
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 6