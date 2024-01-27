Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

90' Джейсон Папо сделал ключевой пас для гола!

90' Г О О О О Л - Borisav Burmaz забивает с левой ноги!

90' Сэпунару Кристиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Хорошую попытку сделал Borisav Burmaz . Удар в створ, но вратарь начеку

86' Джейсон Папо из команды Рапид Бухарест получает желтую после опасной игры.

85' Матч возобновлен

84' Велкоски Дарко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Омавоо Жозуэ совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

79' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Омавоо Жозуэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

73' Матч возобновлен

73' Моура Габриэл получил травму и заменен. Cristian Costin выходит на поле.

71' Моура Габриэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Хорошую попытку сделал Рахмани Альбион . Удар в створ, но вратарь начеку

69' Албу Кристиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Павичич Домагой навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Омавоо Жозуэ оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Джейсон Папо наказан за толчок Павичич Домагой

65' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

65' Омавоо Жозуэ оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Goncalo Gregorio создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Павичич Домагой навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Джейсон Папо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Mihai Aioani из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

60' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Матч возобновится спорным мячом

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Матч возобновлен

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Оооо... вот это был удар! Dennis Politic должен был забить с этой позиции.

57' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Dennis Politic и попал в перекладину!

56' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Матч возобновится спорным мячом

51' Матч приостановлен из-за петард на поле

50' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Mihai Aioani из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

49' Goncalo Gregorio оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Абдалла Хаким создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

48' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

48' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Рапид Бухарест

47' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

46' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе