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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Зрители: 13425 Главный судья: George Gaman
Динамо Бухарест
1:2
Конец матча
Рапид Бухарест
0'
24' Желтая карточка
Джокович Дамьян
0:1
43' Гол
Папо Джейсон
1:1
45' Гол
Абдалла Хаким
80' Желтая карточка
Омавоо Жозуэ
86' Желтая карточка
Папо Джейсон
1:2
90' Гол
Borisav Burmaz
90' Желтая карточка
Якоб Паул
90' Желтая карточка
Айоани Михай
90'+11
1
Голубович
Аднан
5
Лукао
II
24
Велкоски
Дарко
28
Омавоо
Жозуэ
2
Моура
Габриэл
18
Павичич
Домагой
16
Илич
Кристиан
31
Амзар
Йонуц
19
Абдалла
Хаким
7
Goncalo
Gregorio
17
Dennis
Politic
16
Айоани
Михай
19
Оня
Рэзван
22
Сэпунару
Кристиан
6
Якоб
Паул
47
Браун
Кристофер
23
Албу
Кристиан
88
Джокович
Дамьян
8
Хасани
Флорент
91
Omar
El
Sawy
96
Папо
Джейсон
9
Рахмани
Альбион
Динамо Бухарест
Рапид Бухарест

История личных встреч

Динамо Бухарест
Рапид Бухарест

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

20 матчей

50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

С
4:0
Л1ГБ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ТМС
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
КР
0:1
ПЛ
0:0
ДА
0:0
ДА
0:0
ДА
3:2
ДА
2:2
ДА
1:1
К
4:2
ДА
3:0
ДА
1:2
ДА
0:2

Голы

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.7
1.1

Среднее время на гол

52
81

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.1
0.9

Среднее время на гол

81
100

Всего голов

28
20

Голов в среднем за матч

1.4
1

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

64
90

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Goncalo Gregorio 5 (1) 0.22
Абдалла Хаким 3 0.13
Dennis Politic 3 0.13
Костин Кристиан 1 0.04
Ларрусеа Горка 1 0.04
Илич Кристиан 0 0
Амзар Йонуц 0 0
Патрике Разван 0 0
Омавоо Жозуэ 0 0
Бани Андрей 0 0
Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахмани Альбион 7 (2) 0.3
Дуганджич Марко 6 (2) 0.26
Ионицэ Александру II 5 0.22
Папо Джейсон 5 0.22
Петрила Клаудиу 4 0.17
Бамгбойе Фуншо 3 0.13
Borisav Burmaz 2 0.09
Валье Борха 1 0.04
Оайдэ Рэзван 1 0.04
Сэпунару Кристиан 1 0.04
Якоб Паул 1 0.04
Эммерс Сиан 1 0.04
Оня Рэзван 1 0.04
Красники Эрмал 1 0.04
Костаче Ионуц 0 0
Стан Александру 0 0
Браун Кристофер 0 0
Албу Кристиан 0 0
Хасани Флорент 0 0
Каржан Каталин 0 0
Борза Себастьян 0 0
Omar El Sawy 0 0

Карточки

Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dennis Politic 7 0
Амзар Йонуц 6 0
Рошу Нелуц 5 0
Моура Габриэл 4 0
Ларрусеа Горка 4 0
Бена Квентин 4 0
Омавоо Жозуэ 4 0
Бани Андрей 4 0
Буркэ Овидиу 3 0
Илич Кристиан 3 0
Лукао II 3 0
Патрике Разван 2 0
Дани Иглесиас 2 0
Голубович Аднан 2 0
Гезали Ламин 2 0
Рошу Юлиан 1 0
Stefan Catalin Tira 1 0
Goncalo Gregorio 1 0
Абдалла Хаким 1 0
Костин Кристиан 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Andrei Florescu 1 0
Zeljko Kopic 1 0
Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папо Джейсон 5 0
Оайдэ Рэзван 4 0
Cristiano Bergodi 4 0
Бамгбойе Фуншо 3 0
Якоб Паул 3 0
Петрила Клаудиу 3 0
Кяйт Маттиас 1 1
Сэпунару Кристиан 2 0
Валье Борха 2 0
Браун Кристофер 2 0
Эммерс Сиан 2 0
Каржан Каталин 2 0
Stefan Panoiu 2 0
Борза Себастьян 0 1
Стан Александру 1 0
Джокович Дамьян 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Сони Кевен 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Албу Кристиан 1 0
Айоани Михай 1 0
Оня Рэзван 1 0
Рахмани Альбион 1 0

Результаты матчей

Динамо Бухарест
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Рапид Бухарест
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

3
5
Динамо Бухарест
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Рапид Бухарест
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

16
5

Упущенные победы

6
21
Динамо Бухарест
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
22% (5)
48% (11)
Рапид Бухарест
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (5)
52% (12)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

7
2

Волевые победы

17
11

Упущенные победы

9
26

Голы по времени матча

Забито

4
16
3 В 1-м тайме 11
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
19 Не забивали 16
1
25%
3
19%
1-15
1
25%
1
6%
16-30
1
25%
7
44%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
25%
2
13%
76-90

Пропущено

15
10
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
1
7%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
27%
1
10%
31-45
3
20%
2
20%
46-60
1
7%
3
30%
61-75
6
40%
1
10%
76-90

Забито

10
26
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
2
20%
3
12%
1-15
2
20%
3
12%
16-30
1
10%
5
19%
31-45
2
20%
3
12%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
3
30%
9
35%
76-90

Пропущено

19
14
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
3
16%
2
14%
1-15
4
21%
1
7%
16-30
3
16%
2
14%
31-45
3
16%
5
36%
46-60
1
5%
3
21%
61-75
5
26%
1
7%
76-90

Забито

14
42
8 В 1-м тайме 22
6 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 12
12 Не забивали 6
3
21%
6
14%
1-15
3
21%
4
10%
16-30
2
14%
12
29%
31-45
2
14%
4
10%
46-60
0
0%
5
12%
61-75
4
29%
11
26%
76-90

Пропущено

34
24
15 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 15
15 Пропускали первыми 5
19 Не пропускали 14
4
12%
4
17%
1-15
4
12%
2
8%
16-30
7
21%
3
13%
31-45
6
18%
7
29%
29%
46-60
2
6%
6
25%
61-75
11
32%
2
8%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Бухарест
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Шарлеруа 2:6 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Динамо Бухарест - Генчлербирлиги 1:1
Динамо Бухарест - Волунтари 1:0 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 УТА Арад - Динамо Бухарест 2:1 Бихор Орадя - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1
Рапид Бухарест
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Рапид Бухарест - Сабах Баку 1:2 Сакарьяспор - Рапид Бухарест 3:3
Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3 Сепси - Рапид Бухарест 0:0 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Стяуа Бухарест - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0

Результаты матчей

Динамо Бухарест
Рапид Бухарест

Точный счет

0:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
5 раз 42%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
1
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
4:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
0:0
5 раз 42%
1:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 22%
0:1
3 раза 13%
0:2
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
4:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:0
6 раз 26%
1:2
3 раза 13%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 52%
1
9 раз 39%
2
1 раз 4%
3
1 раз 4%
0
7 раз 30%
2
6 раз 26%
3
4 раза 17%
1
3 раза 13%
4
2 раза 9%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Динамо Бухарест
Рапид Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
9
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
5
2
9
1.5
5
7
1
10
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
12
0.5
Больше Меньше
16
7
2
21
1.5
13
10
1
22
2.5
7
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 22 14 5 3 42 - 20 47
2.
Рапид Бухарест
 23 10 9 4 40 - 26 39
3.
ЧФР Клуж
 22 10 6 6 37 - 22 36
4.
Фарул Констанца
 23 10 6 7 33 - 32 36
5.
Университатя Крайова
 22 9 7 6 32 - 25 34
6.
Сепси
 23 9 6 8 34 - 27 33
7.
Университатя Клуж
 22 8 8 6 30 - 32 32
8.
Петролул Плоешти
 23 6 13 4 23 - 22 31
9.
Германнштадт
 22 6 11 5 28 - 25 29
10.
Оцелул Галац
 23 5 13 5 23 - 23 28
11.
У Крайова 1948
 23 8 3 12 36 - 38 27
12.
УТА Арад
 23 6 9 8 25 - 33 27
13.
Волунтари
 22 6 7 9 27 - 35 25
14.
Политехника Яссы
 22 5 8 9 25 - 37 23
15.
Динамо Бухарест
 23 4 4 15 14 - 34 16
16.
Ботошани
 22 2 9 11 21 - 39 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 11 7 4 0 20 - 4 25
2.
ФКСБ
 11 7 2 2 20 - 9 23
3.
Сепси
 11 6 4 1 21 - 11 22
4.
Университатя Крайова
 11 6 3 2 18 - 10 21
5.
Рапид Бухарест
 11 6 2 3 24 - 16 20
6.
Германнштадт
 11 5 5 1 18 - 10 20
7.
Фарул Констанца
 12 5 5 2 18 - 12 20
8.
УТА Арад
 12 5 4 3 16 - 15 19
9.
Петролул Плоешти
 11 4 6 1 15 - 13 18
10.
У Крайова 1948
 11 5 1 5 23 - 20 16
11.
Волунтари
 11 3 3 5 13 - 17 12
12.
Университатя Клуж
 11 3 3 5 11 - 16 12
13.
Политехника Яссы
 11 2 5 4 13 - 19 11
14.
Ботошани
 11 1 6 4 9 - 15 9
15.
Динамо Бухарест
 12 2 3 7 5 - 14 9
16.
Оцелул Галац
 12 1 6 5 9 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 11 7 3 1 22 - 11 24
2.
Университатя Клуж
 11 5 5 1 19 - 16 20
3.
Оцелул Галац
 11 4 7 0 14 - 7 19
4.
Рапид Бухарест
 12 4 7 1 16 - 10 19
5.
Фарул Констанца
 11 5 1 5 15 - 20 16
6.
Университатя Крайова
 11 3 4 4 14 - 15 13
7.
Волунтари
 11 3 4 4 14 - 18 13
8.
Петролул Плоешти
 12 2 7 3 8 - 9 13
9.
Политехника Яссы
 11 3 3 5 12 - 18 12
10.
ЧФР Клуж
 11 3 2 6 17 - 18 11
11.
Сепси
 12 3 2 7 13 - 16 11
12.
У Крайова 1948
 12 3 2 7 13 - 18 11
13.
Германнштадт
 11 1 6 4 10 - 15 9
14.
УТА Арад
 11 1 5 5 9 - 18 8
15.
Динамо Бухарест
 11 2 1 8 9 - 20 7
16.
Ботошани
 11 1 3 7 12 - 24 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 13 (2)
Ботошани Флореску Эдуард 10 (4)
ФКСБ Коман Флоринел 9 (8)
Университатя Клуж Нистор Дан 9 (7)
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 6
ФКСБ Коман Флоринел 2 6
Ботошани Пий Джуниор 1 7
Сепси Ниняй Бранислав 8
Петролул Плоешти Папп Пол 1 6
Весь список
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