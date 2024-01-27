  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Базель
1:0
Перерыв
Янг Бойз
0'
9' Желтая карточка
Фрай Фабиан
1:0
13' Гол
Кололли Беньямин
45' Желтая карточка
Малес Дариан

Ход матча

9'
Фрай Фабиан
 
13'
Кололли Беньямин
1:0
33'
 
Янко Саиди
Блюм Левин
45'
 
Малес Дариан

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Янг Бойз
3.57
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3.92
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Все Коэффициенты
1
Хитц
Mapвин
3
Вуйоз
Николя
26
Баришич
Адриан-Леон
20
Фрай
Фабиан
31
Шмидт
Доминик
II
37
Авдуллаху
Леон
40
Вейга
Ренату
7
Кололли
Беньямин
10
Огюстен
Жан-Кевин
30
Каде
Антон
9
Барри
Тьерно
26
Фон
Балльмоос
Давид
27
Блюм
Левин
4
Аменда
Орель
23
Бенито
Лорис
19
Перссон
Ноа
39
Малес
Дариан
8
Лакоми
Лукаш
30
Лаупер
Сандро
7
Угринич
Филип
9
Иттен
Седрик
77
Монтейро
Джоэл
Базель
4-2-3-1
Янг Бойз
4-4-2

История личных встреч

Базель
Янг Бойз

31 матч

71%
29%
22 победы 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.5%
35.5%
20 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

71%
38.7%
22 победы 12 ничьих 0 побед

37 матчей

24.3%
75.7%
0 побед 9 ничьих 28 побед

Первый тайм

40.5%
59.5%
0 побед 15 ничьих 22 победы

Второй тайм

27%
73%
0 побед 10 ничьих 24 победы

68 матчей

32.4%
26.5%
41.1%
22 победы 18 ничьих 28 побед

Первый тайм

29.4%
38.2%
32.4%
20 побед 26 ничьих 22 победы

Второй тайм

32.4%
32.4%
35.2%
22 победы 22 ничьи 24 победы

История матчей

С
3:0
С
1:1
К
2:4
С
3:0
С
3:1
С
0:0
С
2:2
С
3:1
С
1:1
С
1:1
С
2:0
С
1:1
С
0:2
С
2:1
К
1:2
С
3:2
С
2:0
С
3:0
С
1:1
С
3:1
С
2:2
С
1:3
С
7:1
С
5:1
С
2:2
К
2:0
С
1:1
С
2:0
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
3:0
С
2:3
С
2:0
С
1:0
С
4:3
С
0:0
С
4:2
С
0:1
С
3:1
С
3:1
С
3:2
С
2:2
С
2:1
С
0:1
С
3:0
С
2:0
С
1:1
С
1:2
С
2:2
С
1:0
С
1:1
С
2:1
С
3:3
С
3:1
С
2:2
С
0:2
С
4:0
С
2:0
С
1:2
С
0:3
К
0:0
С
3:2
С
1:2
С
1:2
С
2:0
С
2:0
С
4:0

Голы

Всего голов

62
39

Голов в среднем за матч

1.82
1.15

Среднее время на гол

49
78

Всего голов

73
38

Голов в среднем за матч

2.15
1.12

Среднее время на гол

41
80

Всего голов

135
77

Голов в среднем за матч

1.99
1.13

Тотал матчей

2.5
65
Больше 96%
Меньше 4%
3
61
Больше 90%
Меньше 10%
7
41
Больше 60%
Меньше 40%
27
26
Больше 38%
Меньше 62%
42
10
Больше 15%
Меньше 85%
58
6
Больше 9%
Меньше 91%
62
2
Больше 3%
Меньше 97%
66
1
Больше 1%
Меньше 99%
67

Среднее время на гол

45
79

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Фабиан 3 (1) 0.15
Йованович Джордже 2 0.1
Дубасин Жонатан 2 0.1
Каде Антон 2 0.1
Ван Бремен Финн 2 0.1
Сигуа Габриэль 2 0.1
Огюстен Жан-Кевин 2 (1) 0.1
Ндой Дан 1 0.05
Джака Таулант 1 0.05
Вейга Ренату 1 0.05
Кололли Беньямин 1 0.05
Дрэгер Мохамед 1 0.05
Мэлоун Морис 1 0.05
Комас Арнау 1 0.05
Хунцикер Андрин 1 0.05
Romeo Beney 1 0.05
Шмидт Доминик II 0 0
Лопес Серхио 0 0
Бургер Ваутер 0 0
Демир Юсуф 0 0
Барри Тьерно 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсаме Жан-Пьер 9 (1) 0.45
Элиа Мешак 5 0.25
Монтейро Джоэл 4 0.2
Иттен Седрик 4 (1) 0.2
Ганвула Сильвер 4 (1) 0.2
Угринич Филип 3 0.15
Малес Дариан 3 0.15
Бенито Лорис 2 0.1
Гарсия Улиссес 1 0.05
Колли Эбрима 1 0.05
Лакоми Лукаш 1 0.05
Ридер Фабиан 1 0.05
Лустенбергер Фабиан 1 0.05
Ррудхани Донат 1 0.05
Блюм Левин 0 0
Имери Кастриот 0 0
Али Мохамед 0 0
Ниассе Шейх 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Таулант 3 1
Барри Тьерно 3 1
Фрай Фабиан 4 0
Ван Бремен Финн 4 0
Дрэгер Мохамед 3 0
Шмидт Доминик II 3 0
Вейга Ренату 3 0
Авдуллаху Леон 3 0
Сигуа Габриэль 1 1
Romeo Beney 1 1
Рюэгг Кевин 2 0
Йованович Джордже 2 0
Демир Юсуф 2 0
Комас Арнау 0 1
Сальви Мирко 1 0
Огюстен Жан-Кевин 1 0
Миллар Лиам 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Дубасин Жонатан 1 0
Каде Антон 1 0
Баришич Адриан-Леон 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед 8 0
Угринич Филип 4 0
Янко Саиди 2 1
Бенито Лорис 3 0
Ганвула Сильвер 2 0
Гарсия Улиссес 2 0
Малес Дариан 2 0
Аменда Орель 2 0
Лаупер Сандро 0 1
Лустенбергер Фабиан 1 0
Иттен Седрик 1 0
Монтейро Джоэл 1 0
Расьоппи Антони 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Перссон Ноа 1 0
Блюм Левин 1 0
Чайва Мигель 1 0

Результаты матчей

Базель
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Янг Бойз
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (2)
80% (8)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

5
6
Базель
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Янг Бойз
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

18
0

Упущенные победы

5
25
Базель
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Янг Бойз
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
26% (5)
63% (12)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

21
2

Упущенные победы

10
31

Голы по времени матча

Забито

14
15
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
1
7%
3
20%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
2
14%
4
27%
31-45
2
14%
1
7%
46-60
4
29%
2
13%
61-75
4
29%
3
20%
76-90

Пропущено

12
11
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
17%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
3
27%
61-75
4
33%
4
36%
76-90

Забито

10
25
6 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 10
1
10%
5
20%
1-15
4
40%
1
4%
16-30
1
10%
6
24%
31-45
0
0%
5
20%
46-60
2
20%
4
16%
61-75
2
20%
4
16%
76-90

Пропущено

20
7
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
3
15%
1
14%
1-15
2
10%
2
29%
16-30
4
20%
1
14%
31-45
3
15%
1
14%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
5
25%
2
29%
76-90

Забито

24
40
10 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 13
6 Не забивали 1
2
8%
8
20%
1-15
5
21%
3
8%
16-30
3
13%
10
25%
31-45
2
8%
6
15%
46-60
6
25%
6
15%
61-75
6
25%
7
18%
76-90

Пропущено

32
18
12 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 13
5
16%
3
17%
1-15
3
9%
3
17%
16-30
4
13%
2
11%
31-45
4
13%
1
6%
46-60
7
22%
3
17%
61-75
9
28%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Цюрих - Базель 0:0 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Базель - Арау 2:3 Базель - Бавария 1:1
Люцерн - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Лугано - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Серветт - Базель 4:1 Базель - Ивердон 2:1 Кринс - Базель 0:1 Лозанна - Базель 3:0 Базель - Серветт 0:1 Янг Бойз - Базель 3:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Базель - Люцерн 1:1 Ивердон - Базель 3:2 ФК Боспорус - Базель 0:8 Мец - Базель 1:1
Янг Бойз
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Виль 1:0 Янг Бойз - Вадуц 3:2 Янг Бойз - Сьон 4:3
Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Серветт 1:1 Янг Бойз - Црвена Звезда 2:0 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Рапперсвиль-Йона - Янг Бойз 0:2 Лугано - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Янг Бойз - Цюрих 0:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2

Результаты матчей

Базель
Янг Бойз

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
5
1 раз 11%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%

Точный счет

3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
6 раз 67%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
9 раз 47%
3
3 раза 16%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Базель
Янг Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
9
1
4
5
1.5
6
4
1
8
2.5
5
5
1
8
3.5
3
7
1
8
4.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
2
8
1.5
3
6
1
9
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
18
1
6
13
1.5
9
10
2
17
2.5
7
12
1
18
3.5
4
15
1
18
4.5
2
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 0:1 20 12 5 3 41 - 18 41
2.
Санкт-Галлен
 19 11 3 5 34 - 21 36
3.
Серветт
 20 9 8 3 34 - 25 35
4.
Цюрих
 19 8 8 3 31 - 17 32
5.
Лугано
 19 8 2 9 34 - 33 26
6.
Винтертур
 20 7 5 8 38 - 43 26
7.
Люцерн
 19 7 4 8 25 - 31 25
8.
Ивердон
 20 6 6 8 25 - 39 24
9.
Базель
 1:0 20 6 4 10 24 - 33 22
10.
Грасcхоппер
 19 6 3 10 27 - 27 21
11.
Лозанна
 19 5 5 9 25 - 31 20
12.
Стад Лозанна-Уши
 20 3 5 12 23 - 43 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Янг Бойз
 0:1 10 8 2 0 26 - 6 26
3.
Люцерн
 9 6 1 2 16 - 11 19
4.
Серветт
 10 5 4 1 20 - 12 19
5.
Цюрих
 10 5 4 1 16 - 9 19
6.
Винтертур
 10 5 3 2 17 - 15 18
7.
Ивердон
 10 5 3 2 17 - 18 18
8.
Лугано
 10 5 1 4 16 - 14 16
9.
Лозанна
 10 4 3 3 15 - 12 15
10.
Грасcхоппер
 9 4 2 3 18 - 11 14
11.
Базель
 1:0 10 4 2 4 14 - 13 14
12.
Стад Лозанна-Уши
 10 1 4 5 11 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 10 4 4 2 14 - 13 16
2.
Янг Бойз
 0:1 10 4 3 3 15 - 12 15
3.
Цюрих
 9 3 4 2 15 - 8 13
4.
Лугано
 9 3 1 5 18 - 19 10
5.
Санкт-Галлен
 10 2 3 5 10 - 14 9
6.
Винтертур
 10 2 2 6 21 - 28 8
7.
Базель
 1:0 10 2 2 6 10 - 20 8
8.
Грасcхоппер
 10 2 1 7 9 - 16 7
9.
Стад Лозанна-Уши
 10 2 1 7 12 - 20 7
10.
Люцерн
 10 1 3 6 9 - 20 6
11.
Ивердон
 10 1 3 6 8 - 21 6
12.
Лозанна
 9 1 2 6 10 - 19 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 8
Цюрих Маркезано Антонио 7 (3)
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Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 8
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 6
Лозанна Дюссенн Ноэ 7
Грасcхоппер Кристерс Тоберс 7
Ивердон Тижани Мохамед 1 5
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Дариан Малес получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Блюм Левин уходит с поля. Янко Саиди выходит вместо него
  • 13'
    Г О О О О Л - Кололли Беньямин бьет в цель!
  • 9'
    Фрай Фабиан получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Базель
Ничья
Янг Бойз
3.57
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3.92
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