Тур: 20. Стадион: Санкт-Якоб Парк.
Ход матча
9'
13'
1:0
33'
45'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
20
Фрай
Фабиан
40
Вейга
Ренату
30
Каде
Антон
27
Блюм
Левин
23
Бенито
Лорис
19
Перссон
Ноа
39
Малес
Дариан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Фрай ФабианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Вейга РенатуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Демир ЮсуфПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Руэда Мартин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Блюм ЛевинЗащитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
-
19 Перссон НоаЗащитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Мугиша ДжоэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Янко СаидиЗащитник
- Полузащитник
-
11 Колли ЭбримаПолузащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
История личных встреч
Базель
Янг Бойз
31 матч
71%
29%
22 победы 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.5%
35.5%
20 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
71%
38.7%
22 победы 12 ничьих 0 побед
37 матчей
24.3%
75.7%
0 побед 9 ничьих 28 побед
Первый тайм
40.5%
59.5%
0 побед 15 ничьих 22 победы
Второй тайм
27%
73%
0 побед 10 ничьих 24 победы
68 матчей
32.4%
26.5%
41.1%
22 победы 18 ничьих 28 побед
Первый тайм
29.4%
38.2%
32.4%
20 побед 26 ничьих 22 победы
Второй тайм
32.4%
32.4%
35.2%
22 победы 22 ничьи 24 победы
История матчей
Голы
Всего голов
62
39
Голов в среднем за матч
1.82
1.15
Среднее время на гол
49
78
Всего голов
73
38
Голов в среднем за матч
2.15
1.12
Среднее время на гол
41
80
Всего голов
135
77
Голов в среднем за матч
1.99
1.13
Тотал матчей
2.5
65
Больше 96%
Меньше 4%
3
61
Больше 90%
Меньше 10%
7
41
Больше 60%
Меньше 40%
27
26
Больше 38%
Меньше 62%
42
10
Больше 15%
Меньше 85%
58
6
Больше 9%
Меньше 91%
62
2
Больше 3%
Меньше 97%
66
1
Больше 1%
Меньше 99%
67
Среднее время на гол
45
79
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|0.15
|Йованович Джордже
|2
|0.1
|Дубасин Жонатан
|2
|0.1
|Каде Антон
|2
|0.1
|Ван Бремен Финн
|2
|0.1
|Сигуа Габриэль
|2
|0.1
|Огюстен Жан-Кевин
|2 (1)
|0.1
|Ндой Дан
|1
|0.05
|Джака Таулант
|1
|0.05
|Вейга Ренату
|1
|0.05
|Кололли Беньямин
|1
|0.05
|Дрэгер Мохамед
|1
|0.05
|Мэлоун Морис
|1
|0.05
|Комас Арнау
|1
|0.05
|Хунцикер Андрин
|1
|0.05
|Romeo Beney
|1
|0.05
|Шмидт Доминик II
|0
|0
|Лопес Серхио
|0
|0
|Бургер Ваутер
|0
|0
|Демир Юсуф
|0
|0
|Барри Тьерно
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|0.45
|Элиа Мешак
|5
|0.25
|Монтейро Джоэл
|4
|0.2
|Иттен Седрик
|4 (1)
|0.2
|Ганвула Сильвер
|4 (1)
|0.2
|Угринич Филип
|3
|0.15
|Малес Дариан
|3
|0.15
|Бенито Лорис
|2
|0.1
|Гарсия Улиссес
|1
|0.05
|Колли Эбрима
|1
|0.05
|Лакоми Лукаш
|1
|0.05
|Ридер Фабиан
|1
|0.05
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0.05
|Ррудхани Донат
|1
|0.05
|Блюм Левин
|0
|0
|Имери Кастриот
|0
|0
|Али Мохамед
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джака Таулант
|3
|1
|Барри Тьерно
|3
|1
|Фрай Фабиан
|4
|0
|Ван Бремен Финн
|4
|0
|Дрэгер Мохамед
|3
|0
|Шмидт Доминик II
|3
|0
|Вейга Ренату
|3
|0
|Авдуллаху Леон
|3
|0
|Сигуа Габриэль
|1
|1
|Romeo Beney
|1
|1
|Рюэгг Кевин
|2
|0
|Йованович Джордже
|2
|0
|Демир Юсуф
|2
|0
|Комас Арнау
|0
|1
|Сальви Мирко
|1
|0
|Огюстен Жан-Кевин
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Дубасин Жонатан
|1
|0
|Каде Антон
|1
|0
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед
|8
|0
|Угринич Филип
|4
|0
|Янко Саиди
|2
|1
|Бенито Лорис
|3
|0
|Ганвула Сильвер
|2
|0
|Гарсия Улиссес
|2
|0
|Малес Дариан
|2
|0
|Аменда Орель
|2
|0
|Лаупер Сандро
|0
|1
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Монтейро Джоэл
|1
|0
|Расьоппи Антони
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
|Перссон Ноа
|1
|0
|Блюм Левин
|1
|0
|Чайва Мигель
|1
|0
Результаты матчей
Базель
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Янг Бойз
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (2)
80% (8)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
5
6
Базель
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Янг Бойз
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
18
0
Упущенные победы
5
25
Базель
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Янг Бойз
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
26% (5)
63% (12)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
21
2
Упущенные победы
10
31
Голы по времени матча
Забито
14
15
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
1
7%
3
20%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
2
14%
4
27%
31-45
2
14%
1
7%
46-60
4
29%
2
13%
61-75
4
29%
3
20%
76-90
Пропущено
12
11
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
17%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
3
27%
61-75
4
33%
4
36%
76-90
Забито
10
25
6 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 10
1
10%
5
20%
1-15
4
40%
1
4%
16-30
1
10%
6
24%
31-45
0
0%
5
20%
46-60
2
20%
4
16%
61-75
2
20%
4
16%
76-90
Пропущено
20
7
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
3
15%
1
14%
1-15
2
10%
2
29%
16-30
4
20%
1
14%
31-45
3
15%
1
14%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
5
25%
2
29%
76-90
Забито
24
40
10 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 13
6 Не забивали 1
2
8%
8
20%
1-15
5
21%
3
8%
16-30
3
13%
10
25%
31-45
2
8%
6
15%
46-60
6
25%
6
15%
61-75
6
25%
7
18%
76-90
Пропущено
32
18
12 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 13
5
16%
3
17%
1-15
3
9%
3
17%
16-30
4
13%
2
11%
31-45
4
13%
1
6%
46-60
7
22%
3
17%
61-75
9
28%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Цюрих - Базель 0:0 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Базель - Арау 2:3 Базель - Бавария 1:1
Люцерн - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Лугано - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Серветт - Базель 4:1 Базель - Ивердон 2:1 Кринс - Базель 0:1 Лозанна - Базель 3:0 Базель - Серветт 0:1 Янг Бойз - Базель 3:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Базель - Люцерн 1:1 Ивердон - Базель 3:2 ФК Боспорус - Базель 0:8 Мец - Базель 1:1
Янг Бойз
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Виль 1:0 Янг Бойз - Вадуц 3:2 Янг Бойз - Сьон 4:3
Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Серветт 1:1 Янг Бойз - Црвена Звезда 2:0 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Рапперсвиль-Йона - Янг Бойз 0:2 Лугано - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Янг Бойз - Цюрих 0:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2
Результаты матчей
Базель
Янг Бойз
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
5
1 раз 11%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%
Точный счет
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
6 раз 67%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
9 раз 47%
3
3 раза 16%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Базель
Янг Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
91
45
64
18
55
18
37
18
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
28
36
19
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
181
613
910
217
712
118
415
118
217
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|20
|12
|5
|3
|41 - 18
|41
|2.
|19
|11
|3
|5
|34 - 21
|36
|3.
|20
|9
|8
|3
|34 - 25
|35
|4.
|19
|8
|8
|3
|31 - 17
|32
|5.
|19
|8
|2
|9
|34 - 33
|26
|6.
|20
|7
|5
|8
|38 - 43
|26
|7.
|19
|7
|4
|8
|25 - 31
|25
|8.
|20
|6
|6
|8
|25 - 39
|24
|9.
|1:0
|20
|6
|4
|10
|24 - 33
|22
|10.
|19
|6
|3
|10
|27 - 27
|21
|11.
|19
|5
|5
|9
|25 - 31
|20
|12.
|20
|3
|5
|12
|23 - 43
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|9
|0
|0
|24 - 7
|27
|2.
|0:1
|10
|8
|2
|0
|26 - 6
|26
|3.
|9
|6
|1
|2
|16 - 11
|19
|4.
|10
|5
|4
|1
|20 - 12
|19
|5.
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|6.
|10
|5
|3
|2
|17 - 15
|18
|7.
|10
|5
|3
|2
|17 - 18
|18
|8.
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|9.
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|10.
|9
|4
|2
|3
|18 - 11
|14
|11.
|1:0
|10
|4
|2
|4
|14 - 13
|14
|12.
|10
|1
|4
|5
|11 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|4
|4
|2
|14 - 13
|16
|2.
|0:1
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|3.
|9
|3
|4
|2
|15 - 8
|13
|4.
|9
|3
|1
|5
|18 - 19
|10
|5.
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|6.
|10
|2
|2
|6
|21 - 28
|8
|7.
|1:0
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|8.
|10
|2
|1
|7
|9 - 16
|7
|9.
|10
|2
|1
|7
|12 - 20
|7
|10.
|10
|1
|3
|6
|9 - 20
|6
|11.
|10
|1
|3
|6
|8 - 21
|6
|12.
|9
|1
|2
|6
|10 - 19
|5
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|9 (1)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|8
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|7 (3)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|8
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 6
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|7
|Грасcхоппер
|Кристерс Тоберс
|7
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 5