  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Зрители: 26410
Базель
1:0
Конец матча
Янг Бойз
0'
9' Желтая карточка
Фрай Фабиан
1:0
13' Гол
Кололли Беньямин
45' Желтая карточка
Малес Дариан
52' Желтая карточка
Вейга Ренату
70' Желтая карточка
Монтейро Джоэл
73' Желтая карточка
Лакоми Лукаш
90' Желтая карточка
Аменда Орель
90' Желтая карточка
Шмидт Доминик
90'+6

Ход матча

9'
Фрай Фабиан
 
13'
Кололли Беньямин
1:0
33'
 
Янко Саиди
Блюм Левин
45'
 
Малес Дариан
46'
 
Мугиша Джоэл
Малес Дариан
52'
Вейга Ренату
 
58'
Гауто Карлос Хуан
Огюстен Жан-Кевин
 
70'
 
Монтейро Джоэл
70'
 
Хаджам Жауэн
Перссон Ноа
70'
 
Ганвула Сильвер
Монтейро Джоэл
71'
 
Ниассе Шейх
Лаупер Сандро
73'
 
Лакоми Лукаш
81'
Ван Бремен Финн
Шмидт Доминик
 
83'
Джака Таулант
Кололли Беньямин
 
90'
 
Аменда Орель
90'
Шмидт Доминик
 
90'
Йованович Джордже
Барри Тьерно
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 8
  • 4 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 21
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 335 Количество передач 517
  • 39 Владение мячом, % 61
1
Хитц
Mapвин
3
Вуйоз
Николя
26
Баришич
Адриан-Леон
20
Фрай
Фабиан
31
Шмидт
Доминик
II
37
Авдуллаху
Леон
40
Вейга
Ренату
7
Кололли
Беньямин
10
Огюстен
Жан-Кевин
30
Каде
Антон
9
Барри
Тьерно
26
Фон
Балльмоос
Давид
27
Блюм
Левин
4
Аменда
Орель
23
Бенито
Лорис
19
Перссон
Ноа
39
Малес
Дариан
8
Лакоми
Лукаш
30
Лаупер
Сандро
7
Угринич
Филип
9
Иттен
Седрик
77
Монтейро
Джоэл
Базель
4-2-3-1
Янг Бойз
4-4-2

История личных встреч

Базель
Янг Бойз

31 матч

71%
29%
22 победы 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.5%
35.5%
20 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

71%
38.7%
22 победы 12 ничьих 0 побед

37 матчей

24.3%
75.7%
0 побед 9 ничьих 28 побед

Первый тайм

40.5%
59.5%
0 побед 15 ничьих 22 победы

Второй тайм

27%
73%
0 побед 10 ничьих 24 победы

68 матчей

32.4%
26.5%
41.1%
22 победы 18 ничьих 28 побед

Первый тайм

29.4%
38.2%
32.4%
20 побед 26 ничьих 22 победы

Второй тайм

32.4%
32.4%
35.2%
22 победы 22 ничьи 24 победы

История матчей

С
3:0
С
1:1
К
2:4
С
3:0
С
3:1
С
0:0
С
2:2
С
3:1
С
1:1
С
1:1
С
2:0
С
1:1
С
0:2
С
2:1
К
1:2
С
3:2
С
2:0
С
3:0
С
1:1
С
3:1
С
2:2
С
1:3
С
7:1
С
5:1
С
2:2
К
2:0
С
1:1
С
2:0
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
3:0
С
2:3
С
2:0
С
1:0
С
4:3
С
0:0
С
4:2
С
0:1
С
3:1
С
3:1
С
3:2
С
2:2
С
2:1
С
0:1
С
3:0
С
2:0
С
1:1
С
1:2
С
2:2
С
1:0
С
1:1
С
2:1
С
3:3
С
3:1
С
2:2
С
0:2
С
4:0
С
2:0
С
1:2
С
0:3
К
0:0
С
3:2
С
1:2
С
1:2
С
2:0
С
2:0
С
4:0

Голы

Всего голов

62
39

Голов в среднем за матч

1.82
1.15

Среднее время на гол

49
78

Всего голов

73
38

Голов в среднем за матч

2.15
1.12

Среднее время на гол

41
80

Всего голов

135
77

Голов в среднем за матч

1.99
1.13

Тотал матчей

2.5
65
Больше 96%
Меньше 4%
3
61
Больше 90%
Меньше 10%
7
41
Больше 60%
Меньше 40%
27
26
Больше 38%
Меньше 62%
42
10
Больше 15%
Меньше 85%
58
6
Больше 9%
Меньше 91%
62
2
Больше 3%
Меньше 97%
66
1
Больше 1%
Меньше 99%
67

Среднее время на гол

45
79

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Фабиан 3 (1) 0.15
Йованович Джордже 2 0.1
Дубасин Жонатан 2 0.1
Каде Антон 2 0.1
Ван Бремен Финн 2 0.1
Сигуа Габриэль 2 0.1
Огюстен Жан-Кевин 2 (1) 0.1
Ндой Дан 1 0.05
Джака Таулант 1 0.05
Вейга Ренату 1 0.05
Кололли Беньямин 1 0.05
Дрэгер Мохамед 1 0.05
Мэлоун Морис 1 0.05
Комас Арнау 1 0.05
Хунцикер Андрин 1 0.05
Romeo Beney 1 0.05
Шмидт Доминик II 0 0
Лопес Серхио 0 0
Бургер Ваутер 0 0
Демир Юсуф 0 0
Барри Тьерно 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсаме Жан-Пьер 9 (1) 0.45
Элиа Мешак 5 0.25
Монтейро Джоэл 4 0.2
Иттен Седрик 4 (1) 0.2
Ганвула Сильвер 4 (1) 0.2
Угринич Филип 3 0.15
Малес Дариан 3 0.15
Бенито Лорис 2 0.1
Гарсия Улиссес 1 0.05
Колли Эбрима 1 0.05
Лакоми Лукаш 1 0.05
Ридер Фабиан 1 0.05
Лустенбергер Фабиан 1 0.05
Ррудхани Донат 1 0.05
Блюм Левин 0 0
Имери Кастриот 0 0
Али Мохамед 0 0
Ниассе Шейх 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Таулант 3 1
Барри Тьерно 3 1
Фрай Фабиан 4 0
Шмидт Доминик II 4 0
Вейга Ренату 4 0
Ван Бремен Финн 4 0
Дрэгер Мохамед 3 0
Авдуллаху Леон 3 0
Сигуа Габриэль 1 1
Romeo Beney 1 1
Рюэгг Кевин 2 0
Йованович Джордже 2 0
Демир Юсуф 2 0
Комас Арнау 0 1
Сальви Мирко 1 0
Огюстен Жан-Кевин 1 0
Миллар Лиам 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Дубасин Жонатан 1 0
Каде Антон 1 0
Баришич Адриан-Леон 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед 8 0
Угринич Филип 4 0
Янко Саиди 2 1
Бенито Лорис 3 0
Аменда Орель 3 0
Ганвула Сильвер 2 0
Монтейро Джоэл 2 0
Гарсия Улиссес 2 0
Малес Дариан 2 0
Лаупер Сандро 0 1
Лустенбергер Фабиан 1 0
Иттен Седрик 1 0
Расьоппи Антони 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Лакоми Лукаш 1 0
Перссон Ноа 1 0
Блюм Левин 1 0
Чайва Мигель 1 0

Результаты матчей

Базель
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Янг Бойз
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (2)
80% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

5
6
Базель
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Янг Бойз
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

18
0

Упущенные победы

5
25
Базель
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
Янг Бойз
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (2)
30% (6)
60% (12)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

21
2

Упущенные победы

10
31

Голы по времени матча

Забито

15
15
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
2
13%
3
20%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
2
13%
4
27%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
4
27%
2
13%
61-75
4
27%
3
20%
76-90

Пропущено

12
12
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
17%
3
25%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
3
25%
61-75
4
33%
4
33%
76-90

Забито

10
25
6 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
1
10%
5
20%
1-15
4
40%
1
4%
16-30
1
10%
6
24%
31-45
0
0%
5
20%
46-60
2
20%
4
16%
61-75
2
20%
4
16%
76-90

Пропущено

20
7
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
3
15%
1
14%
1-15
2
10%
2
29%
16-30
4
20%
1
14%
31-45
3
15%
1
14%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
5
25%
2
29%
76-90

Забито

25
40
11 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 13
6 Не забивали 2
3
12%
8
20%
1-15
5
20%
3
8%
16-30
3
12%
10
25%
31-45
2
8%
6
15%
46-60
6
24%
6
15%
61-75
6
24%
7
18%
76-90

Пропущено

32
19
12 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 14
5
16%
4
21%
1-15
3
9%
3
16%
16-30
4
13%
2
11%
31-45
4
13%
1
5%
46-60
7
22%
3
16%
61-75
9
28%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Цюрих - Базель 0:0 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Базель - Арау 2:3 Базель - Бавария 1:1
Люцерн - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Лугано - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Серветт - Базель 4:1 Базель - Ивердон 2:1 Кринс - Базель 0:1 Лозанна - Базель 3:0 Базель - Серветт 0:1 Янг Бойз - Базель 3:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Базель - Люцерн 1:1 Ивердон - Базель 3:2 ФК Боспорус - Базель 0:8 Мец - Базель 1:1
Янг Бойз
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Виль 1:0 Янг Бойз - Вадуц 3:2 Янг Бойз - Сьон 4:3
Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Серветт 1:1 Янг Бойз - Црвена Звезда 2:0 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Рапперсвиль-Йона - Янг Бойз 0:2 Лугано - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Янг Бойз - Цюрих 0:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2

Результаты матчей

Базель
Янг Бойз

Точный счет

0:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
5
1 раз 10%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%

Точный счет

3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:1
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
9 раз 45%
3
3 раза 15%
0
2 раза 10%
2
2 раза 10%
4
2 раза 10%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Базель
Янг Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
1
4
6
1.5
6
4
1
9
2.5
5
5
1
9
3.5
3
7
1
9
4.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
1
2
8
1.5
3
7
1
9
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
18
2
6
14
1.5
9
11
2
18
2.5
7
13
1
19
3.5
4
16
1
19
4.5
2
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 20 12 5 3 41 - 18 41
2.
Санкт-Галлен
 19 11 3 5 34 - 21 36
3.
Серветт
 20 9 8 3 34 - 25 35
4.
Цюрих
 19 8 8 3 31 - 17 32
5.
Лугано
 19 8 2 9 34 - 33 26
6.
Винтертур
 20 7 5 8 38 - 43 26
7.
Люцерн
 19 7 4 8 25 - 31 25
8.
Ивердон
 20 6 6 8 25 - 39 24
9.
Базель
 20 6 4 10 24 - 33 22
10.
Грасcхоппер
 19 6 3 10 27 - 27 21
11.
Лозанна
 19 5 5 9 25 - 31 20
12.
Стад Лозанна-Уши
 20 3 5 12 23 - 43 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Янг Бойз
 10 8 2 0 26 - 6 26
3.
Люцерн
 9 6 1 2 16 - 11 19
4.
Серветт
 10 5 4 1 20 - 12 19
5.
Цюрих
 10 5 4 1 16 - 9 19
6.
Винтертур
 10 5 3 2 17 - 15 18
7.
Ивердон
 10 5 3 2 17 - 18 18
8.
Лугано
 10 5 1 4 16 - 14 16
9.
Лозанна
 10 4 3 3 15 - 12 15
10.
Грасcхоппер
 9 4 2 3 18 - 11 14
11.
Базель
 10 4 2 4 14 - 13 14
12.
Стад Лозанна-Уши
 10 1 4 5 11 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 10 4 4 2 14 - 13 16
2.
Янг Бойз
 10 4 3 3 15 - 12 15
3.
Цюрих
 9 3 4 2 15 - 8 13
4.
Лугано
 9 3 1 5 18 - 19 10
5.
Санкт-Галлен
 10 2 3 5 10 - 14 9
6.
Винтертур
 10 2 2 6 21 - 28 8
7.
Базель
 10 2 2 6 10 - 20 8
8.
Грасcхоппер
 10 2 1 7 9 - 16 7
9.
Стад Лозанна-Уши
 10 2 1 7 12 - 20 7
10.
Люцерн
 10 1 3 6 9 - 20 6
11.
Ивердон
 10 1 3 6 8 - 21 6
12.
Лозанна
 9 1 2 6 10 - 19 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 8
Цюрих Маркезано Антонио 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 8
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 6
Лозанна Дюссенн Ноэ 7
Грасcхоппер Кристерс Тоберс 7
Ивердон Тижани Мохамед 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Базель 1:0 Янг Бойз онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный