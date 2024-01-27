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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Серветт
0:0
Перерыв
Ивердон
0'
30' Желтая карточка
Лунгой Кристофер
39' Желтая карточка
Гийемено Джереми

Ход матча

30'
 
Лунгой Кристофер
39'
Гийемено Джереми
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Ивердон
1.70
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Все Коэффициенты
1
Малл
Джоэл
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
9
Стеванович
Мирослав
8
Конья
Тимоте
5
Ондуа
Гаэль
17
Кутеса
Дерек
10
Антунес
Алексис
21
Гийемено
Джереми
40
Бернардони
Поль
32
Сотье
Антони
4
Дель
Фабро
Дарио
2
Тижани
Мохамед
6
William
Le
Pogam
13
Олесен
Матиас
5
Сеспедес
Борис
28
Lizeiro
27
Ташар
Варол
81
Махиус
Аймен
88
Лунгой
Кристофер
Серветт
4-4-1-1
Ивердон
4-3-3

История личных встреч

Серветт
Ивердон

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

С
4:1
ТМК
1:0
К
1:3
ЧЛ
0:2
ЧЛ
3:1
ТМС
3:4
ЧЛ
1:2
ЧЛ
3:3
ЧЛ
1:1
ТМС
1:1
ЧЛ
3:0
ТМС
2:1
ЧЛ
0:1

Голы

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

2.25
1.56

Среднее время на гол

40
57

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

1.56
1.5

Среднее время на гол

57
60

Всего голов

23
20

Голов в среднем за матч

1.77
1.54

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

50
58

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 10 (2) 0.5
Гийемено Джереми 4 0.2
Кривелли Энцо 4 (2) 0.2
Кутеса Дерек 3 0.15
Конья Тимоте 2 0.1
Стеванович Мирослав 2 0.1
Болла Бендегуз 2 0.1
Мазику Брэдли 1 0.05
Севрен Йоан 1 0.05
Антунес Алексис 1 0.05
Роделен Ронни 1 0.05
Руй Стив 1 0.05
Флюке Патрик 1 0.05
Барон Энтони 0 0
Ондуа Гаэль 0 0
Цунэмото Кэйго 0 0
Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ташар Варол 6 0.3
Махиус Аймен 4 (1) 0.2
Evans Maurin 3 0.15
Оморуйи Кевин 3 0.15
Сеспедес Борис 3 (1) 0.15
Лунгой Кристофер 2 0.1
Сотье Антони 1 0.05
Lizeiro 1 0.05
Тижани Мохамед 1 0.05
Клепач Михаель 1 0.05
Лусиф Хайтем 0 0
William Le Pogam 0 0
Родригес Мауро 0 0
Азеведо Рикардо 0 0
Brian Beyer 0 0
Johan Kury 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бедья Крис 5 0
Ондуа Гаэль 3 1
Дулин Давид 3 0
Гийемено Джереми 3 0
Севрен Йоан 3 0
Мазику Брэдли 3 0
Антунес Алексис 3 0
Стеванович Мирослав 1 1
Кривелли Энцо 2 0
Кутеса Дерек 2 0
Конья Тимоте 2 0
Цунэмото Кэйго 2 0
Диба Самба 2 0
Малл Джоэл 1 0
Руй Стив 1 0
Болла Бендегуз 1 0
Барон Энтони 1 0
Вуйоз Николя 1 0
Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лунгой Кристофер 5 1
Тижани Мохамед 4 1
Ташар Варол 5 0
Nehemie Lucuena 3 1
Сотье Антони 3 0
Дель Фабро Дарио 3 0
Сеспедес Борис 3 0
Лусиф Хайтем 3 0
Гуннарссон Никлас 2 0
Махиус Аймен 2 0
Родригес Мауро 2 0
Оморуйи Кевин 2 0
Алессандро Мангиаррати 1 0
Мартин Кевин 1 0
William Le Pogam 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Азеведо Рикардо 1 0
Breston Malula 1 0
Brian Beyer 1 0
Корнесс Доминик 1 0
Marco Schaellibaum 1 0

Результаты матчей

Серветт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Ивердон
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

8
7
Серветт
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Ивердон
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

13
17
Серветт
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
21% (4)
26% (5)
Ивердон
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

21
24

Голы по времени матча

Забито

20
9
6 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
2
10%
1
11%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
1
11%
31-45
4
20%
3
33%
46-60
3
15%
2
22%
61-75
7
35%
2
22%
76-90

Пропущено

11
19
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
18%
1
5%
1-15
1
9%
8
42%
16-30
3
27%
3
16%
31-45
2
18%
1
5%
46-60
1
9%
3
16%
61-75
2
18%
3
16%
76-90

Забито

15
17
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
5
33%
4
24%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
4
27%
2
12%
61-75
3
20%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

12
18
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
8%
2
11%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
3
25%
3
17%
46-60
3
25%
4
22%
61-75
3
25%
4
22%
76-90

Забито

35
26
14 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
7
20%
5
19%
1-15
4
11%
2
8%
16-30
3
9%
2
8%
31-45
4
11%
6
23%
46-60
7
20%
4
15%
61-75
10
29%
7
27%
76-90

Пропущено

23
37
9 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 18
3
13%
3
8%
1-15
3
13%
10
27%
16-30
3
13%
6
16%
31-45
5
22%
4
11%
46-60
4
17%
7
19%
61-75
5
22%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Винтертур - Серветт 3:3 Серветт - Хиберниан 5:1 Галф Юнайтед - Серветт 0:4 Серветт - Лугано 2:2
Славия Прага - Серветт 4:0 Лозанна - Серветт 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:1 Серветт - Рома 1:1 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Серветт - Базель 4:1 Серветт - Шериф 2:1 Цюрих - Серветт 0:2 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Серветт - Люцерн 4:2 Шериф - Серветт 1:1 Базель - Серветт 0:1 Лугано - Серветт 0:1 Рома - Серветт 4:0 Серветт - Лозанна 2:1 Серветт - Винтертур 2:2
Ивердон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ивердон - Люцерн 2:1 Ивердон - Стад де Ньон 1:3 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1
Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Ивердон - Лугано 0:5 Ивердон - Лозанна 2:2 Базель - Ивердон 2:1 Ивердон - Винтертур 1:1 Люцерн - Ивердон 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Ивердон - Базель 3:2 Рапперсвиль-Йона - Ивердон 1:0 Винтертур - Ивердон 1:1 Ивердон - Серветт 4:1 ФК Хёуте Грюйер - Ивердон 0:9 Лугано - Ивердон 6:1 Лозанна - Ивердон 1:2

Результаты матчей

Серветт
Ивердон

Точный счет

2:2
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:1
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
1
8 раз 42%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Серветт
Ивердон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
2
7
2
1.5
6
4
2
7
2.5
2
8
2
7
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
2
3
7
1.5
1
8
2
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
15
4
10
9
1.5
7
12
4
15
2.5
2
17
2
17
3.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 19 12 5 2 41 - 17 41
2.
Санкт-Галлен
 19 11 3 5 34 - 21 36
3.
Серветт
 0:0 20 8 9 3 33 - 25 33
4.
Цюрих
 19 8 8 3 31 - 17 32
5.
Лугано
 19 8 2 9 34 - 33 26
6.
Винтертур
 2:0 20 7 5 8 37 - 42 26
7.
Люцерн
 19 7 4 8 25 - 31 25
8.
Ивердон
 0:0 20 6 7 7 25 - 38 25
9.
Грасcхоппер
 19 6 3 10 27 - 27 21
10.
Лозанна
 19 5 5 9 25 - 31 20
11.
Базель
 19 5 4 10 23 - 33 19
12.
Стад Лозанна-Уши
 0:2 20 3 5 12 22 - 42 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Янг Бойз
 10 8 2 0 26 - 6 26
3.
Люцерн
 9 6 1 2 16 - 11 19
4.
Цюрих
 10 5 4 1 16 - 9 19
5.
Винтертур
 2:0 10 5 3 2 17 - 15 18
6.
Ивердон
 0:0 10 5 3 2 17 - 18 18
7.
Серветт
 0:0 10 4 5 1 19 - 12 17
8.
Лугано
 10 5 1 4 16 - 14 16
9.
Лозанна
 10 4 3 3 15 - 12 15
10.
Грасcхоппер
 9 4 2 3 18 - 11 14
11.
Базель
 9 3 2 4 13 - 13 11
12.
Стад Лозанна-Уши
 0:2 10 1 4 5 10 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 0:0 10 4 4 2 14 - 13 16
2.
Янг Бойз
 9 4 3 2 15 - 11 15
3.
Цюрих
 9 3 4 2 15 - 8 13
4.
Лугано
 9 3 1 5 18 - 19 10
5.
Санкт-Галлен
 10 2 3 5 10 - 14 9
6.
Винтертур
 2:0 10 2 2 6 20 - 27 8
7.
Базель
 10 2 2 6 10 - 20 8
8.
Грасcхоппер
 10 2 1 7 9 - 16 7
9.
Стад Лозанна-Уши
 0:2 10 2 1 7 12 - 20 7
10.
Ивердон
 0:0 10 1 4 5 8 - 20 7
11.
Люцерн
 10 1 3 6 9 - 20 6
12.
Лозанна
 9 1 2 6 10 - 19 5
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Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 8
Цюрих Маркезано Антонио 7 (3)
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Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 8
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 6
Лозанна Дюссенн Ноэ 7
Грасcхоппер Кристерс Тоберс 7
Ивердон Лунгой Кристофер 1 5
Весь список
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Серветт
Ничья
Ивердон
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