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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Серветт
1:0
Конец матча
Ивердон
0'
30' Желтая карточка
Лунгой Кристофер
39' Желтая карточка
Гийемено Джереми
77' Желтая карточка
Тижани Мохамед
1:0
79' Гол
Кутеса Дерек
90'+5

Ход матча

30'
 
Лунгой Кристофер
39'
Гийемено Джереми
 
53'
 
Vladan Vidakovic
Lizeiro
54'
 
Лусиф Хайтем
Лунгой Кристофер
67'
Болла Бендегуз
Антунес Алексис
 
67'
 
Оморуйи Кевин
Ташар Варол
67'
 
Корнесс Доминик
Олесен Матиас
77'
 
Тижани Мохамед
79'
Кутеса Дерек
(Стеванович Мирослав)
1:0
81'
 
Аке Марли
Лусиф Хайтем
86'
Кривелли Энцо
Кутеса Дерек
 

Статистика матча

  • 20 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 463 Количество передач 311
  • 60 Владение мячом, % 40
1
Малл
Джоэл
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
9
Стеванович
Мирослав
8
Конья
Тимоте
5
Ондуа
Гаэль
17
Кутеса
Дерек
10
Антунес
Алексис
21
Гийемено
Джереми
40
Бернардони
Поль
32
Сотье
Антони
4
Дель
Фабро
Дарио
2
Тижани
Мохамед
6
William
Le
Pogam
13
Олесен
Матиас
5
Сеспедес
Борис
28
Lizeiro
27
Ташар
Варол
81
Махиус
Аймен
88
Лунгой
Кристофер
Серветт
4-4-1-1
Ивердон
4-3-3

История личных встреч

Серветт
Ивердон

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

С
4:1
ТМК
1:0
К
1:3
ЧЛ
0:2
ЧЛ
3:1
ТМС
3:4
ЧЛ
1:2
ЧЛ
3:3
ЧЛ
1:1
ТМС
1:1
ЧЛ
3:0
ТМС
2:1
ЧЛ
0:1

Голы

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

2.25
1.56

Среднее время на гол

40
57

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

1.56
1.5

Среднее время на гол

57
60

Всего голов

23
20

Голов в среднем за матч

1.77
1.54

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

50
58

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 10 (2) 0.5
Кутеса Дерек 4 0.2
Гийемено Джереми 4 0.2
Кривелли Энцо 4 (2) 0.2
Конья Тимоте 2 0.1
Стеванович Мирослав 2 0.1
Болла Бендегуз 2 0.1
Мазику Брэдли 1 0.05
Севрен Йоан 1 0.05
Антунес Алексис 1 0.05
Роделен Ронни 1 0.05
Руй Стив 1 0.05
Флюке Патрик 1 0.05
Барон Энтони 0 0
Ондуа Гаэль 0 0
Цунэмото Кэйго 0 0
Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ташар Варол 6 0.3
Махиус Аймен 4 (1) 0.2
Evans Maurin 3 0.15
Оморуйи Кевин 3 0.15
Сеспедес Борис 3 (1) 0.15
Лунгой Кристофер 2 0.1
Сотье Антони 1 0.05
Lizeiro 1 0.05
Тижани Мохамед 1 0.05
Клепач Михаель 1 0.05
Лусиф Хайтем 0 0
William Le Pogam 0 0
Родригес Мауро 0 0
Азеведо Рикардо 0 0
Brian Beyer 0 0
Johan Kury 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бедья Крис 5 0
Ондуа Гаэль 3 1
Дулин Давид 3 0
Гийемено Джереми 3 0
Севрен Йоан 3 0
Мазику Брэдли 3 0
Антунес Алексис 3 0
Стеванович Мирослав 1 1
Кривелли Энцо 2 0
Кутеса Дерек 2 0
Конья Тимоте 2 0
Цунэмото Кэйго 2 0
Диба Самба 2 0
Малл Джоэл 1 0
Руй Стив 1 0
Болла Бендегуз 1 0
Барон Энтони 1 0
Вуйоз Николя 1 0
Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тижани Мохамед 5 1
Лунгой Кристофер 5 1
Ташар Варол 5 0
Nehemie Lucuena 3 1
Сотье Антони 3 0
Дель Фабро Дарио 3 0
Сеспедес Борис 3 0
Лусиф Хайтем 3 0
Гуннарссон Никлас 2 0
Махиус Аймен 2 0
Родригес Мауро 2 0
Оморуйи Кевин 2 0
Алессандро Мангиаррати 1 0
Мартин Кевин 1 0
William Le Pogam 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Азеведо Рикардо 1 0
Breston Malula 1 0
Brian Beyer 1 0
Корнесс Доминик 1 0
Marco Schaellibaum 1 0

Результаты матчей

Серветт
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Ивердон
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

8
7
Серветт
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Ивердон
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

13
17
Серветт
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
20% (4)
25% (5)
Ивердон
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
15% (3)
35% (7)
50% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

21
24

Голы по времени матча

Забито

21
9
6 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
2
10%
1
11%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
1
11%
31-45
4
19%
3
33%
46-60
3
14%
2
22%
61-75
8
38%
2
22%
76-90

Пропущено

11
20
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
2
18%
1
5%
1-15
1
9%
8
40%
16-30
3
27%
3
15%
31-45
2
18%
1
5%
46-60
1
9%
3
15%
61-75
2
18%
4
20%
76-90

Забито

15
17
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
5
33%
4
24%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
4
27%
2
12%
61-75
3
20%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

12
18
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
8%
2
11%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
3
25%
3
17%
46-60
3
25%
4
22%
61-75
3
25%
4
22%
76-90

Забито

36
26
14 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 7
1 Не забивали 5
7
19%
5
19%
1-15
4
11%
2
8%
16-30
3
8%
2
8%
31-45
4
11%
6
23%
46-60
7
19%
4
15%
61-75
11
31%
7
27%
76-90

Пропущено

23
38
9 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 19
3
13%
3
8%
1-15
3
13%
10
26%
16-30
3
13%
6
16%
31-45
5
22%
4
11%
46-60
4
17%
7
18%
61-75
5
22%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Винтертур - Серветт 3:3 Серветт - Хиберниан 5:1 Галф Юнайтед - Серветт 0:4 Серветт - Лугано 2:2
Славия Прага - Серветт 4:0 Лозанна - Серветт 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:1 Серветт - Рома 1:1 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Серветт - Базель 4:1 Серветт - Шериф 2:1 Цюрих - Серветт 0:2 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Серветт - Люцерн 4:2 Шериф - Серветт 1:1 Базель - Серветт 0:1 Лугано - Серветт 0:1 Рома - Серветт 4:0 Серветт - Лозанна 2:1 Серветт - Винтертур 2:2
Ивердон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ивердон - Люцерн 2:1 Ивердон - Стад де Ньон 1:3 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1
Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Ивердон - Лугано 0:5 Ивердон - Лозанна 2:2 Базель - Ивердон 2:1 Ивердон - Винтертур 1:1 Люцерн - Ивердон 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Ивердон - Базель 3:2 Рапперсвиль-Йона - Ивердон 1:0 Винтертур - Ивердон 1:1 Ивердон - Серветт 4:1 ФК Хёуте Грюйер - Ивердон 0:9 Лугано - Ивердон 6:1 Лозанна - Ивердон 1:2

Результаты матчей

Серветт
Ивердон

Точный счет

2:2
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:1
4 раза 20%
1:1
4 раза 20%
1:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
2
6 раз 30%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
1
8 раз 40%
0
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Серветт
Ивердон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
7
3
1.5
6
4
2
8
2.5
2
8
2
8
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
3
7
1.5
1
9
2
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
2
0.5
Больше Меньше
15
5
10
10
1.5
7
13
4
16
2.5
2
18
2
18
3.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 0:1 20 12 5 3 41 - 18 41
2.
Санкт-Галлен
 19 11 3 5 34 - 21 36
3.
Серветт
 20 9 8 3 34 - 25 35
4.
Цюрих
 19 8 8 3 31 - 17 32
5.
Лугано
 19 8 2 9 34 - 33 26
6.
Винтертур
 20 7 5 8 38 - 43 26
7.
Люцерн
 19 7 4 8 25 - 31 25
8.
Ивердон
 20 6 6 8 25 - 39 24
9.
Базель
 1:0 20 6 4 10 24 - 33 22
10.
Грасcхоппер
 19 6 3 10 27 - 27 21
11.
Лозанна
 19 5 5 9 25 - 31 20
12.
Стад Лозанна-Уши
 20 3 5 12 23 - 43 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Янг Бойз
 0:1 10 8 2 0 26 - 6 26
3.
Люцерн
 9 6 1 2 16 - 11 19
4.
Серветт
 10 5 4 1 20 - 12 19
5.
Цюрих
 10 5 4 1 16 - 9 19
6.
Винтертур
 10 5 3 2 17 - 15 18
7.
Ивердон
 10 5 3 2 17 - 18 18
8.
Лугано
 10 5 1 4 16 - 14 16
9.
Лозанна
 10 4 3 3 15 - 12 15
10.
Грасcхоппер
 9 4 2 3 18 - 11 14
11.
Базель
 1:0 10 4 2 4 14 - 13 14
12.
Стад Лозанна-Уши
 10 1 4 5 11 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 10 4 4 2 14 - 13 16
2.
Янг Бойз
 0:1 10 4 3 3 15 - 12 15
3.
Цюрих
 9 3 4 2 15 - 8 13
4.
Лугано
 9 3 1 5 18 - 19 10
5.
Санкт-Галлен
 10 2 3 5 10 - 14 9
6.
Винтертур
 10 2 2 6 21 - 28 8
7.
Базель
 1:0 10 2 2 6 10 - 20 8
8.
Грасcхоппер
 10 2 1 7 9 - 16 7
9.
Стад Лозанна-Уши
 10 2 1 7 12 - 20 7
10.
Люцерн
 10 1 3 6 9 - 20 6
11.
Ивердон
 10 1 3 6 8 - 21 6
12.
Лозанна
 9 1 2 6 10 - 19 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 8
Цюрих Маркезано Антонио 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 8
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 6
Лозанна Дюссенн Ноэ 7
Грасcхоппер Кристерс Тоберс 7
Ивердон Тижани Мохамед 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Гийемено Джереми получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    Гийемено Джереми получил желтую карточку от судьи
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