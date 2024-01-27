Тур: 20. Стадион: Стад де Женев.
0'
30' Желтая карточкаЛунгой Кристофер
39' Желтая карточкаГийемено Джереми
77' Желтая карточкаТижани Мохамед
1:0
79' ГолКутеса Дерек
90'+5
Ход матча
30'
39'
77'
79'
Статистика матча
-
20 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 3
-
10 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
463 Количество передач 311
-
60 Владение мячом, % 40
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
17
Кутеса
Дерек
32
Сотье
Антони
28
Lizeiro
27
Ташар
Варол
81
Махиус
Аймен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
-
20 Маньен ТеоПолузащитник
-
30 Диба СамбаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Туати ХусейнНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайлер Рене
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Сотье АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 LizeiroПолузащитник
-
27 Ташар ВаролНападающий
-
81 Махиус АйменНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Мартин КевинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Лусиф ХайтемПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Манджарратти Алессандро
История личных встреч
Серветт
Ивердон
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
13 матчей
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
2.25
1.56
Среднее время на гол
40
57
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
1.56
1.5
Среднее время на гол
57
60
Всего голов
23
20
Голов в среднем за матч
1.77
1.54
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
50
58
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бедья Крис
|10 (2)
|0.5
|Кутеса Дерек
|4
|0.2
|Гийемено Джереми
|4
|0.2
|Кривелли Энцо
|4 (2)
|0.2
|Конья Тимоте
|2
|0.1
|Стеванович Мирослав
|2
|0.1
|Болла Бендегуз
|2
|0.1
|Мазику Брэдли
|1
|0.05
|Севрен Йоан
|1
|0.05
|Антунес Алексис
|1
|0.05
|Роделен Ронни
|1
|0.05
|Руй Стив
|1
|0.05
|Флюке Патрик
|1
|0.05
|Барон Энтони
|0
|0
|Ондуа Гаэль
|0
|0
|Цунэмото Кэйго
|0
|0
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ташар Варол
|6
|0.3
|Махиус Аймен
|4 (1)
|0.2
|Evans Maurin
|3
|0.15
|Оморуйи Кевин
|3
|0.15
|Сеспедес Борис
|3 (1)
|0.15
|Лунгой Кристофер
|2
|0.1
|Сотье Антони
|1
|0.05
|Lizeiro
|1
|0.05
|Тижани Мохамед
|1
|0.05
|Клепач Михаель
|1
|0.05
|Лусиф Хайтем
|0
|0
|William Le Pogam
|0
|0
|Родригес Мауро
|0
|0
|Азеведо Рикардо
|0
|0
|Brian Beyer
|0
|0
|Johan Kury
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бедья Крис
|5
|0
|Ондуа Гаэль
|3
|1
|Дулин Давид
|3
|0
|Гийемено Джереми
|3
|0
|Севрен Йоан
|3
|0
|Мазику Брэдли
|3
|0
|Антунес Алексис
|3
|0
|Стеванович Мирослав
|1
|1
|Кривелли Энцо
|2
|0
|Кутеса Дерек
|2
|0
|Конья Тимоте
|2
|0
|Цунэмото Кэйго
|2
|0
|Диба Самба
|2
|0
|Малл Джоэл
|1
|0
|Руй Стив
|1
|0
|Болла Бендегуз
|1
|0
|Барон Энтони
|1
|0
|Вуйоз Николя
|1
|0
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тижани Мохамед
|5
|1
|Лунгой Кристофер
|5
|1
|Ташар Варол
|5
|0
|Nehemie Lucuena
|3
|1
|Сотье Антони
|3
|0
|Дель Фабро Дарио
|3
|0
|Сеспедес Борис
|3
|0
|Лусиф Хайтем
|3
|0
|Гуннарссон Никлас
|2
|0
|Махиус Аймен
|2
|0
|Родригес Мауро
|2
|0
|Оморуйи Кевин
|2
|0
|Алессандро Мангиаррати
|1
|0
|Мартин Кевин
|1
|0
|William Le Pogam
|1
|0
|Бреза Себастьян
|1
|0
|Гуэ Самюэль
|1
|0
|Азеведо Рикардо
|1
|0
|Breston Malula
|1
|0
|Brian Beyer
|1
|0
|Корнесс Доминик
|1
|0
|Marco Schaellibaum
|1
|0
Результаты матчей
Серветт
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Ивердон
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
8
7
Серветт
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Ивердон
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
13
17
Серветт
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
20% (4)
25% (5)
Ивердон
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
15% (3)
35% (7)
50% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
21
24
Голы по времени матча
Забито
21
9
6 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
2
10%
1
11%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
1
11%
31-45
4
19%
3
33%
46-60
3
14%
2
22%
61-75
8
38%
2
22%
76-90
Пропущено
11
20
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
2
18%
1
5%
1-15
1
9%
8
40%
16-30
3
27%
3
15%
31-45
2
18%
1
5%
46-60
1
9%
3
15%
61-75
2
18%
4
20%
76-90
Забито
15
17
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
5
33%
4
24%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
4
27%
2
12%
61-75
3
20%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
12
18
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
8%
2
11%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
3
25%
3
17%
46-60
3
25%
4
22%
61-75
3
25%
4
22%
76-90
Забито
36
26
14 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 7
1 Не забивали 5
7
19%
5
19%
1-15
4
11%
2
8%
16-30
3
8%
2
8%
31-45
4
11%
6
23%
46-60
7
19%
4
15%
61-75
11
31%
7
27%
76-90
Пропущено
23
38
9 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 19
3
13%
3
8%
1-15
3
13%
10
26%
16-30
3
13%
6
16%
31-45
5
22%
4
11%
46-60
4
17%
7
18%
61-75
5
22%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Винтертур - Серветт 3:3 Серветт - Хиберниан 5:1 Галф Юнайтед - Серветт 0:4 Серветт - Лугано 2:2
Славия Прага - Серветт 4:0 Лозанна - Серветт 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:1 Серветт - Рома 1:1 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Серветт - Базель 4:1 Серветт - Шериф 2:1 Цюрих - Серветт 0:2 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Серветт - Люцерн 4:2 Шериф - Серветт 1:1 Базель - Серветт 0:1 Лугано - Серветт 0:1 Рома - Серветт 4:0 Серветт - Лозанна 2:1 Серветт - Винтертур 2:2
Ивердон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ивердон - Люцерн 2:1 Ивердон - Стад де Ньон 1:3 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1
Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Ивердон - Лугано 0:5 Ивердон - Лозанна 2:2 Базель - Ивердон 2:1 Ивердон - Винтертур 1:1 Люцерн - Ивердон 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Ивердон - Базель 3:2 Рапперсвиль-Йона - Ивердон 1:0 Винтертур - Ивердон 1:1 Ивердон - Серветт 4:1 ФК Хёуте Грюйер - Ивердон 0:9 Лугано - Ивердон 6:1 Лозанна - Ивердон 1:2
Результаты матчей
Серветт
Ивердон
Точный счет
2:2
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:1
4 раза 20%
1:1
4 раза 20%
1:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
2
6 раз 30%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
1
8 раз 40%
0
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Серветт
Ивердон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
82
73
64
28
28
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
73
37
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
182
Больше Меньше
155
1010
713
416
218
218
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|20
|12
|5
|3
|41 - 18
|41
|2.
|19
|11
|3
|5
|34 - 21
|36
|3.
|20
|9
|8
|3
|34 - 25
|35
|4.
|19
|8
|8
|3
|31 - 17
|32
|5.
|19
|8
|2
|9
|34 - 33
|26
|6.
|20
|7
|5
|8
|38 - 43
|26
|7.
|19
|7
|4
|8
|25 - 31
|25
|8.
|20
|6
|6
|8
|25 - 39
|24
|9.
|1:0
|20
|6
|4
|10
|24 - 33
|22
|10.
|19
|6
|3
|10
|27 - 27
|21
|11.
|19
|5
|5
|9
|25 - 31
|20
|12.
|20
|3
|5
|12
|23 - 43
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|9
|0
|0
|24 - 7
|27
|2.
|0:1
|10
|8
|2
|0
|26 - 6
|26
|3.
|9
|6
|1
|2
|16 - 11
|19
|4.
|10
|5
|4
|1
|20 - 12
|19
|5.
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|6.
|10
|5
|3
|2
|17 - 15
|18
|7.
|10
|5
|3
|2
|17 - 18
|18
|8.
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|9.
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|10.
|9
|4
|2
|3
|18 - 11
|14
|11.
|1:0
|10
|4
|2
|4
|14 - 13
|14
|12.
|10
|1
|4
|5
|11 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|4
|4
|2
|14 - 13
|16
|2.
|0:1
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|3.
|9
|3
|4
|2
|15 - 8
|13
|4.
|9
|3
|1
|5
|18 - 19
|10
|5.
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|6.
|10
|2
|2
|6
|21 - 28
|8
|7.
|1:0
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|8.
|10
|2
|1
|7
|9 - 16
|7
|9.
|10
|2
|1
|7
|12 - 20
|7
|10.
|10
|1
|3
|6
|9 - 20
|6
|11.
|10
|1
|3
|6
|8 - 21
|6
|12.
|9
|1
|2
|6
|10 - 19
|5
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|9 (1)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|8
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|7 (3)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|8
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 6
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|7
|Грасcхоппер
|Кристерс Тоберс
|7
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 5