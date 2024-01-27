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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Стад Лозанна-Уши
1:3
Конец матча
Винтертур
0'
0:0
12' Не забитый пенальти
Gabriel Kyeremateng
0:1
14' Гол
Дзуффи Лука
0:2
18' Гол
Буркарт Нишан
39' Желтая карточка
Буркарт Нишан
1:2
58' Гол
Mergim Qarri
66' Желтая карточка
Сидлер Сильван
1:3
90' Гол
Randy Schneider
90'+7

Ход матча

12'
Gabriel Kyeremateng
0:0
14'
0:1
Дзуффи Лука
(Диаби Сулейман)
18'
0:2
Буркарт Нишан
(Adrian Gantenbein)
39'
 
Буркарт Нишан
46'
 
Стильхарт Базиль
Дзуффи Лука
46'
 
Лтайеф Сайфалла
Туркес Алдин
46'
Liridon Mulaj
Айдини Альбан
 
58'
Mergim Qarri
(Акичи Огу)
1:2
62'
Домашкан Виталий
Valon Hamdiju
 
62'
 
Фофана Бубакар
Adrian Gantenbein
66'
 
Сидлер Сильван
72'
Махмуд Элиес
Gabriel Kyeremateng
 
73'
 
Манзамби Нефтали
Буркарт Нишан
78'
Sahmkou Camara
Али Мохамед Абдалла
 
78'
Байар Ромен
Акичи Огу
 
82'
 
Loic Luthi
Диаби Сулейман
90'
1:3
Randy Schneider

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 6
  • 11 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 624 Количество передач 298
  • 67 Владение мячом, % 33
74
Вашу
Жереми
4
Lucas
Pos
5
Хайрулаху
Лавдрим
19
Уэдраого
Дилан
29
Али
Мохамед
Абдалла
16
Mischa
Eberhard
10
Mergim
Qarri
76
Valon
Hamdiju
24
Акичи
Огу
17
Айдини
Альбан
99
Gabriel
Kyeremateng
33
Келлер
Марвин
24
Сидлер
Сильван
23
Granit
Lekaj
16
Арнольд
Ремо
18
Диаби
Сулейман
45
Янкевиц
Александр
77
Дзуффи
Лука
19
Adrian
Gantenbein
6
Randy
Schneider
99
Буркарт
Нишан
11
Туркес
Алдин
Стад Лозанна-Уши
5-4-1
Винтертур
4-2-3-1

История личных встреч

Стад Лозанна-Уши
Винтертур

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

14 матчей

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы

История матчей

С
2:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
3:1
ЧЛ
0:0
ЧЛ
1:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
4:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
2:2
ЧЛ
1:0
ЧЛ
1:2
ЧЛ
1:2
К
0:3

Голы

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.71
0.86

Среднее время на гол

52
105

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.29
1.57

Среднее время на гол

70
57

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1.5
1.21

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

60
74

Бомбардиры внутри турнира

Стад Лозанна-Уши
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарби Исмаэль 4 0.2
Mergim Qarri 3 0.15
Айдини Альбан 3 (1) 0.15
Liridon Mulaj 3 0.15
Махмуд Элиес 2 0.1
Florian Danho 2 0.1
Gabriel Kyeremateng 1 (1) 0.05
Lucas Pos 1 0.05
Mischa Eberhard 1 0.05
Giovani Bamba 1 0.05
Sahmkou Camara 1 0.05
Акичи Огу 0 0
Кадима Райан 0 0
Али Мохамед Абдалла 0 0
Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Джусто Маттео 6 0.3
Лтайеф Сайфалла 6 0.3
Samuel Ballet 5 0.25
Туркес Алдин 5 (1) 0.25
Randy Schneider 3 0.15
Буркарт Нишан 3 0.15
Adrian Gantenbein 2 0.1
Стильхарт Базиль 2 0.1
Буэсс Роман 2 (1) 0.1
Дзуффи Лука 1 0.05
Шеттин Тобиас 1 0.05
Арнольд Ремо 1 0.05
Янкевиц Александр 0 0
Samir Ramizi 0 0
Диаби Сулейман 0 0
Сидлер Сильван 0 0

Карточки

Стад Лозанна-Уши
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Florian Danho 3 2
Акичи Огу 6 0
Mergim Qarri 6 0
Giovani Bamba 6 0
Махмуд Элиес 3 1
Гарби Исмаэль 3 1
Кадима Райан 4 0
Sahmkou Camara 4 0
Lucas Pos 3 0
Али Мохамед Абдалла 3 0
Valon Hamdiju 3 0
Обексер Линус 2 0
Liridon Mulaj 2 0
Уэдраого Дилан 2 0
Айдини Альбан 2 0
Хаджи Закари 0 1
Гассама Ламин 1 0
Байар Ромен 1 0
Хайрулаху Лавдрим 1 0
Mischa Eberhard 1 0
Michael Heule 1 0
Nathan Garcia 1 0
Эссиам Эммануэль 1 0
Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидлер Сильван 6 0
Samuel Ballet 6 0
Стильхарт Базиль 5 0
Янкевиц Александр 5 0
Шеттин Тобиас 4 0
Лтайеф Сайфалла 4 0
Буэсс Роман 3 0
Туркес Алдин 3 0
Буркарт Нишан 3 0
Randy Schneider 3 0
Диаби Сулейман 2 0
Арнольд Ремо 2 0
Дзуффи Лука 1 0
Samir Ramizi 1 0
Араз Муса 1 0
Thibault Corbaz 1 0
Шмид Янник 1 0
Келлер Марвин 1 0

Результаты матчей

Стад Лозанна-Уши
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Винтертур
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

9
12
Стад Лозанна-Уши
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Винтертур
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

7
14
Стад Лозанна-Уши
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (4)
30% (6)
50% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
30% (6)
20% (4)
Винтертур
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
40% (8)
45% (9)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

18
10

Упущенные победы

16
26

Голы по времени матча

Забито

11
20
2 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
0
0%
5
25%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
18%
3
15%
31-45
2
18%
3
15%
46-60
3
27%
1
5%
61-75
4
36%
7
35%
76-90

Пропущено

23
29
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
4
17%
5
17%
1-15
5
22%
3
10%
16-30
2
9%
4
14%
31-45
4
17%
5
17%
46-60
2
9%
1
3%
61-75
6
26%
11
38%
76-90

Забито

12
17
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
3
25%
1
6%
1-15
3
25%
2
12%
16-30
2
17%
3
18%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
17%
5
29%
29%
61-75
2
17%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

20
15
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
1
5%
3
20%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
6
30%
3
20%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
3
15%
4
27%
61-75
6
30%
3
20%
76-90

Забито

23
37
10 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 12
5 Не забивали 1
3
13%
6
16%
1-15
3
13%
3
8%
16-30
4
17%
6
16%
31-45
2
9%
4
11%
46-60
5
22%
6
16%
61-75
6
26%
12
32%
76-90

Пропущено

43
44
20 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 18
5
12%
8
18%
1-15
7
16%
5
11%
16-30
8
19%
7
16%
31-45
6
14%
5
11%
46-60
5
12%
5
11%
61-75
12
28%
14
32%
76-90

Результаты последних матчей

Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Тун - Стад Лозанна-Уши 0:1 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1
Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Гранд-Саконне - Стад Лозанна-Уши 0:4 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3
Винтертур
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Винтертур - Серветт 3:3 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 4:0 Винтертур - Ливингстон 3:2 Винтертур - Волендам 0:2
Винтертур - Германнштадт 4:2 Винтертур - Хельмонд 0:0 Винтертур - Хелмонд Спорт 0:0 Винтертур - Лозанна 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1 Лугано - Винтертур 2:1 Люцерн - Винтертур 3:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Блэк Старз - Винтертур 2:6 Ивердон - Винтертур 1:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Цюрих - Винтертур 3:2 Винтертур - Лугано 2:3 Серветт - Винтертур 2:2 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1

Результаты матчей

Стад Лозанна-Уши
Винтертур

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:3
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
5:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 20%
2:1
4 раза 20%
0:3
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
2:1
4 раза 20%
1:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
5:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 45%
0
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
2
9 раз 45%
1
6 раз 30%
3
3 раза 15%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Стад Лозанна-Уши
Винтертур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
1
3
7
1.5
6
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
3
7
1.5
7
3
2
8
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
19
1
6
14
1.5
13
7
2
18
2.5
4
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 19 12 5 2 41 - 17 41
2.
Санкт-Галлен
 19 11 3 5 34 - 21 36
3.
Серветт
 20 9 8 3 34 - 25 35
4.
Цюрих
 19 8 8 3 31 - 17 32
5.
Лугано
 19 8 2 9 34 - 33 26
6.
Винтертур
 20 7 5 8 38 - 43 26
7.
Люцерн
 19 7 4 8 25 - 31 25
8.
Ивердон
 20 6 6 8 25 - 39 24
9.
Грасcхоппер
 19 6 3 10 27 - 27 21
10.
Лозанна
 19 5 5 9 25 - 31 20
11.
Базель
 19 5 4 10 23 - 33 19
12.
Стад Лозанна-Уши
 20 3 5 12 23 - 43 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Янг Бойз
 10 8 2 0 26 - 6 26
3.
Люцерн
 9 6 1 2 16 - 11 19
4.
Серветт
 10 5 4 1 20 - 12 19
5.
Цюрих
 10 5 4 1 16 - 9 19
6.
Винтертур
 10 5 3 2 17 - 15 18
7.
Ивердон
 10 5 3 2 17 - 18 18
8.
Лугано
 10 5 1 4 16 - 14 16
9.
Лозанна
 10 4 3 3 15 - 12 15
10.
Грасcхоппер
 9 4 2 3 18 - 11 14
11.
Базель
 9 3 2 4 13 - 13 11
12.
Стад Лозанна-Уши
 10 1 4 5 11 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 10 4 4 2 14 - 13 16
2.
Янг Бойз
 9 4 3 2 15 - 11 15
3.
Цюрих
 9 3 4 2 15 - 8 13
4.
Лугано
 9 3 1 5 18 - 19 10
5.
Санкт-Галлен
 10 2 3 5 10 - 14 9
6.
Винтертур
 10 2 2 6 21 - 28 8
7.
Базель
 10 2 2 6 10 - 20 8
8.
Грасcхоппер
 10 2 1 7 9 - 16 7
9.
Стад Лозанна-Уши
 10 2 1 7 12 - 20 7
10.
Люцерн
 10 1 3 6 9 - 20 6
11.
Ивердон
 10 1 3 6 8 - 21 6
12.
Лозанна
 9 1 2 6 10 - 19 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 8
Цюрих Маркезано Антонио 7 (3)
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Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 8
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 6
Лозанна Дюссенн Ноэ 7
Грасcхоппер Кристерс Тоберс 7
Ивердон Тижани Мохамед 1 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Буркарт Нишан получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Adrian Gantenbein сделал результативную передачу.
    • 18'
      Г О О О О Л - Буркарт Нишан бьет в цель!
    • 14'
      Диаби Сулейман сделал результативную передачу.
    • 14'
      Г О О О О Л - Дзуффи Лука бьет в цель!
    • 12'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Gabriel Kyeremateng пробил пенальти, но не смог забить!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Стад Лозанна-Уши 1:3 Винтертур онлайн

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