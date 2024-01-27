Тур: 20. Стадион: Center sportif de Vidy.
1:3
Конец матча
0'
0:0
12' Не забитый пенальтиGabriel Kyeremateng
0:1
14' ГолДзуффи Лука
0:2
18' ГолБуркарт Нишан
39' Желтая карточкаБуркарт Нишан
1:2
58' ГолMergim Qarri
66' Желтая карточкаСидлер Сильван
1:3
90' ГолRandy Schneider
90'+7
Ход матча
12'
14'
0:1
18'
39'
58'
1:2
66'
78'
90'
1:3
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 7
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 6
-
11 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
624 Количество передач 298
-
67 Владение мячом, % 33
74
Вашу
Жереми
10
Mergim
Qarri
24
Акичи
Огу
23
Granit
Lekaj
16
Арнольд
Ремо
77
Дзуффи
Лука
11
Туркес
Алдин
- Основной состав
-
74 Вашу ЖеремиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Mergim QarriПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Акичи ОгуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Кадима РайанЗащитник
-
28 Махмуд ЭлиесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Dionisio
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Granit LekajЗащитник
-
16 Арнольд РемоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Дзуффи ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Туркес АлдинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Loic Luthi
-
Главный тренер: Рахмен Патрик
История личных встреч
Стад Лозанна-Уши
Винтертур
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
14 матчей
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.71
0.86
Среднее время на гол
52
105
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1.29
1.57
Среднее время на гол
70
57
Всего голов
21
17
Голов в среднем за матч
1.5
1.21
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
60
74
Бомбардиры внутри турнира
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарби Исмаэль
|4
|0.2
|Mergim Qarri
|3
|0.15
|Айдини Альбан
|3 (1)
|0.15
|Liridon Mulaj
|3
|0.15
|Махмуд Элиес
|2
|0.1
|Florian Danho
|2
|0.1
|Gabriel Kyeremateng
|1 (1)
|0.05
|Lucas Pos
|1
|0.05
|Mischa Eberhard
|1
|0.05
|Giovani Bamba
|1
|0.05
|Sahmkou Camara
|1
|0.05
|Акичи Огу
|0
|0
|Кадима Райан
|0
|0
|Али Мохамед Абдалла
|0
|0
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Джусто Маттео
|6
|0.3
|Лтайеф Сайфалла
|6
|0.3
|Samuel Ballet
|5
|0.25
|Туркес Алдин
|5 (1)
|0.25
|Randy Schneider
|3
|0.15
|Буркарт Нишан
|3
|0.15
|Adrian Gantenbein
|2
|0.1
|Стильхарт Базиль
|2
|0.1
|Буэсс Роман
|2 (1)
|0.1
|Дзуффи Лука
|1
|0.05
|Шеттин Тобиас
|1
|0.05
|Арнольд Ремо
|1
|0.05
|Янкевиц Александр
|0
|0
|Samir Ramizi
|0
|0
|Диаби Сулейман
|0
|0
|Сидлер Сильван
|0
|0
Карточки
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Florian Danho
|3
|2
|Акичи Огу
|6
|0
|Mergim Qarri
|6
|0
|Giovani Bamba
|6
|0
|Махмуд Элиес
|3
|1
|Гарби Исмаэль
|3
|1
|Кадима Райан
|4
|0
|Sahmkou Camara
|4
|0
|Lucas Pos
|3
|0
|Али Мохамед Абдалла
|3
|0
|Valon Hamdiju
|3
|0
|Обексер Линус
|2
|0
|Liridon Mulaj
|2
|0
|Уэдраого Дилан
|2
|0
|Айдини Альбан
|2
|0
|Хаджи Закари
|0
|1
|Гассама Ламин
|1
|0
|Байар Ромен
|1
|0
|Хайрулаху Лавдрим
|1
|0
|Mischa Eberhard
|1
|0
|Michael Heule
|1
|0
|Nathan Garcia
|1
|0
|Эссиам Эммануэль
|1
|0
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидлер Сильван
|6
|0
|Samuel Ballet
|6
|0
|Стильхарт Базиль
|5
|0
|Янкевиц Александр
|5
|0
|Шеттин Тобиас
|4
|0
|Лтайеф Сайфалла
|4
|0
|Буэсс Роман
|3
|0
|Туркес Алдин
|3
|0
|Буркарт Нишан
|3
|0
|Randy Schneider
|3
|0
|Диаби Сулейман
|2
|0
|Арнольд Ремо
|2
|0
|Дзуффи Лука
|1
|0
|Samir Ramizi
|1
|0
|Араз Муса
|1
|0
|Thibault Corbaz
|1
|0
|Шмид Янник
|1
|0
|Келлер Марвин
|1
|0
Результаты матчей
Стад Лозанна-Уши
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Винтертур
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
9
12
Стад Лозанна-Уши
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Винтертур
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
17
7
Упущенные победы
7
14
Стад Лозанна-Уши
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (4)
30% (6)
50% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
30% (6)
20% (4)
Винтертур
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
40% (8)
45% (9)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
18
10
Упущенные победы
16
26
Голы по времени матча
Забито
11
20
2 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
0
0%
5
25%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
18%
3
15%
31-45
2
18%
3
15%
46-60
3
27%
1
5%
61-75
4
36%
7
35%
76-90
Пропущено
23
29
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
4
17%
5
17%
1-15
5
22%
3
10%
16-30
2
9%
4
14%
31-45
4
17%
5
17%
46-60
2
9%
1
3%
61-75
6
26%
11
38%
76-90
Забито
12
17
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
3
25%
1
6%
1-15
3
25%
2
12%
16-30
2
17%
3
18%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
17%
5
29%
29%
61-75
2
17%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
20
15
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
1
5%
3
20%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
6
30%
3
20%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
3
15%
4
27%
61-75
6
30%
3
20%
76-90
Забито
23
37
10 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 12
5 Не забивали 1
3
13%
6
16%
1-15
3
13%
3
8%
16-30
4
17%
6
16%
31-45
2
9%
4
11%
46-60
5
22%
6
16%
61-75
6
26%
12
32%
76-90
Пропущено
43
44
20 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 18
5
12%
8
18%
1-15
7
16%
5
11%
16-30
8
19%
7
16%
31-45
6
14%
5
11%
46-60
5
12%
5
11%
61-75
12
28%
14
32%
76-90
Результаты последних матчей
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Тун - Стад Лозанна-Уши 0:1 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1
Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Гранд-Саконне - Стад Лозанна-Уши 0:4 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3
Винтертур
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Винтертур - Серветт 3:3 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 4:0 Винтертур - Ливингстон 3:2 Винтертур - Волендам 0:2
Винтертур - Германнштадт 4:2 Винтертур - Хельмонд 0:0 Винтертур - Хелмонд Спорт 0:0 Винтертур - Лозанна 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1 Лугано - Винтертур 2:1 Люцерн - Винтертур 3:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Блэк Старз - Винтертур 2:6 Ивердон - Винтертур 1:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Цюрих - Винтертур 3:2 Винтертур - Лугано 2:3 Серветт - Винтертур 2:2 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1
Результаты матчей
Стад Лозанна-Уши
Винтертур
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:3
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
5:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 20%
2:1
4 раза 20%
0:3
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
2:1
4 раза 20%
1:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
5:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 45%
0
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
2
9 раз 45%
1
6 раз 30%
3
3 раза 15%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Стад Лозанна-Уши
Винтертур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
91
37
64
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
37
73
28
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
191
614
137
218
416
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|9 (1)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|8
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|7 (3)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|8
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 6
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|7
|Грасcхоппер
|Кристерс Тоберс
|7
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 5