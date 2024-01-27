Пеер Копмейнерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

47' Команда ПСВ имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Г О О О О Л - Де Йонг Люк левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

45' Дест Серджиньо из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

38' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

36' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Йоей Якобс нанес удар головой, но Вальтер Бенитес спокойно отбил мяч.

34' Удар от ворот произведет ПСВ

33' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Ланг Ноа бьет со штрафного в створ, но Нордин Баккер держит все под контролем

30' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Удар от ворот произведет ПСВ

29' Лосано Ирвинг пробует нанести удар издали, но Нордин Баккер ловит мяч

28' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Схаутен Йерди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Тиль Гус из команды ПСВ не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

25' Хорошую попытку сделал Бакайоко Жоан . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Ресинк Стейе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Ланг Ноа из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Тезе Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Пеер Копмейнерс ослабляет давление, выбив мяч.

21' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Схаутен Йерди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Пенья Альваро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Флоранюс Шерел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Матч возобновлен

15' Ох, нехорошо это выглядит. Ресинк Стейе получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Ресинк Стейе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Матч возобновится спорным мячом

12' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

11' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Хорошую попытку сделал Лосано Ирвинг . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Де Йонг Люк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Матч возобновлен

8' Ох, нехорошо это выглядит. Лосано Ирвинг получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Лосано Ирвинг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Лосано Ирвинг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

7' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Дест Серджиньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Матч возобновится спорным мячом

7' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

6' Схаутен Йерди из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Флоранюс Шерел - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

5' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

5' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

3' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Йоей Якобс ослабляет давление, выбив мяч.

2' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре