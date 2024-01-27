Тур: 19. Стадион: Филипс. Зрители: 34400 Главный судья: Дьперинк Роб
2:0
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаФлоранюс Шерел
40' Желтая карточкаПенья Альваро
1:0
45' ГолДе Йонг Люк
2:0
63' ПенальтиДе Йонг Люк
90'+4
Ход матча
40'
45'
1:0
63'
2:0
66'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
4 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
664 Количество передач 285
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Тиль
Гус
7
Ланг
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
7 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Жуниор МауроЗащитник
- Защитник
-
26 Бабади ИсаакПолузащитник
-
31 Лэнд ТайгоПолузащитник
-
14 Пепи РикардоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ресинк СтейеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Барбе ТеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Коррин МиланПолузащитник
- Нападающий
-
11 Китала ЯннНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пастор Алекс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
ПСВ
Алмере Сити
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
9
Голов в среднем за матч
0
4.5
Среднее время на гол
0
20
Всего голов
1
9
Голов в среднем за матч
0.5
4.5
Тотал матчей
4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
20
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Йонг Люк
|17 (5)
|0.89
|Тиль Гус
|7
|0.37
|Тильман Малик
|5
|0.26
|Лосано Ирвинг
|5
|0.26
|Бакайоко Жоан
|4
|0.21
|Сайбари Исмаэль
|4
|0.21
|Ланг Ноа
|4
|0.21
|Пепи Рикардо
|4 (1)
|0.21
|Веерман Йоэй
|3
|0.16
|Вертессен Йорбе
|3
|0.16
|Рамальо Андре
|2
|0.11
|Дест Серджиньо
|1
|0.05
|Боскальи Оливье
|1
|0.05
|Схаутен Йерди
|1
|0.05
|Тезе Джордан
|0
|0
|Ван Анхольт Патрик
|0
|0
|Сангаре Ибрахим
|0
|0
Алмере Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Робине Тома
|7 (2)
|0.37
|Ван Де Камп Йокем Ритмистер
|2
|0.11
|Якобс Йоей
|2
|0.11
|Китала Янн
|2
|0.11
|Катлайн Йоанн
|1
|0.05
|Ван ла Парра Райив
|1
|0.05
|Мбе Со Лоик
|1
|0.05
|Хансен Корнелиус
|1
|0.05
|Пост Данни
|1
|0.05
|Пенья Альваро
|1
|0.05
|Копмейнерс Пер
|0
|0
|Дёйвестейн Лансе
|0
|0
|Флоранюс Шерел
|0
|0
|Коррин Милан
|0
|0
|Акуджоби Хамди
|0
|0
|Эсаяс Марселенсио
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Йонг Люк
|2
|0
|Рамальо Андре
|2
|0
|Боскальи Оливье
|2
|0
|Схаутен Йерди
|2
|0
|Пепи Рикардо
|2
|0
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|Тезе Джордан
|1
|0
|Дест Серджиньо
|1
|0
|Сайбари Исмаэль
|1
|0
|Бакайоко Жоан
|1
|0
|Бабади Исаак
|1
|0
Алмере Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Брюген Дамиан
|5
|1
|Флоранюс Шерел
|5
|0
|Копмейнерс Пер
|4
|0
|Ресинк Стейе
|4
|0
|Якобс Йоей
|3
|0
|Робине Тома
|2
|0
|Ройо Манел
|2
|0
|Барбе Тео
|2
|0
|Мбе Со Лоик
|2
|0
|Китала Янн
|2
|0
|Ван ла Парра Райив
|1
|0
|Пенья Альваро
|1
|0
|Дёйвестейн Лансе
|1
|0
|Акуджоби Хамди
|1
|0
|Хансен Корнелиус
|1
|0
|Катлайн Йоанн
|1
|0
|Эсаяс Марселенсио
|1
|0
Результаты матчей
ПСВ
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
90% (9)
0% (0)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
90% (9)
10% (1)
0% (0)
Алмере Сити
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
0
5
ПСВ
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
0% (0)
89% (8)
Алмере Сити
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
0
15
Упущенные победы
30
8
ПСВ
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
53% (10)
11% (2)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
5% (1)
42% (8)
Алмере Сити
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
5
16
Упущенные победы
30
13
Голы по времени матча
Забито
31
10
13 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 5
9 Не забивали 12
3
10%
3
30%
1-15
5
16%
0
0%
16-30
5
16%
2
20%
31-45
9
29%
29%
1
10%
46-60
3
10%
0
0%
61-75
6
19%
4
40%
76-90
Пропущено
5
18
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
20%
4
22%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
20%
2
11%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
3
60%
4
22%
76-90
Забито
30
10
10 В 1-м тайме 3
20 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
10 Не забивали 14
3
10%
0
0%
1-15
3
10%
1
10%
16-30
4
13%
2
20%
31-45
5
17%
0
0%
46-60
8
27%
2
20%
61-75
7
23%
5
50%
76-90
Пропущено
4
17
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
12%
1-15
1
25%
1
6%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
50%
1
6%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
1
25%
7
41%
76-90
Забито
61
20
23 В 1-м тайме 8
38 Во 2-м тайме 12
17 Забивали первыми 8
0 Не забивали 7
6
10%
3
15%
1-15
8
13%
1
5%
16-30
9
15%
4
20%
31-45
14
23%
1
5%
46-60
11
18%
2
10%
61-75
13
21%
9
45%
76-90
Пропущено
9
35
3 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 23
2 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
1
11%
6
17%
1-15
1
11%
3
9%
16-30
1
11%
3
9%
31-45
2
22%
2
6%
46-60
0
0%
10
29%
61-75
4
44%
11
31%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Фейеноорд - ПСВ 1:0 Утрехт - ПСВ 1:1 ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Эксельсиор 3:1
ПСВ - Гамбург 2:2 ПСВ - Хераклес 1:1 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 ПСВ - Арсенал 1:1 ПСВ - Херенвен 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:2 Севилья - ПСВ 2:3 Твенте - ПСВ 0:3 ПСВ - Шальке 04 0:2 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПСВ - Ланс 1:0 Хераклес - ПСВ 0:6 ПСВ - Аякс 5:2 Ланс - ПСВ 1:1 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:4
Алмере Сити
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Волендам - Алмере Сити 0:1 Херенвен - Алмере Сити 2:4
Катвийк - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Витесс 5:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Алмере Сити - Аякс 2:2 Спарта Роттердам - Алмере Сити 1:2 Росмален - Алмере Сити 1:8 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2 Алмере Сити - ПСВ 0:4 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1
Результаты матчей
ПСВ
Алмере Сити
Точный счет
2:0
3 раза 30%
3:1
3 раза 30%
4:0
2 раза 20%
3:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
3
4 раза 40%
2
3 раза 30%
4
2 раза 20%
5
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:4
4 раза 44%
0:3
1 раз 11%
0:6
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
Точное количество голов
4
4 раза 44%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
6
1 раз 11%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Точный счет
0:4
4 раза 21%
2:0
3 раза 16%
3:1
3 раза 16%
4:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
3
6 раз 32%
4
6 раз 32%
2
4 раза 21%
1
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
8 раз 42%
0
7 раз 37%
2
3 раза 16%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
ПСВ
Алмере Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
18
37
18
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
28
72
54
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
181
Больше Меньше
415
145
118
811
118
217
118
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|18
|1
|0
|62 - 8
|55
|2.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|55 - 17
|42
|3.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|36 - 21
|37
|4.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|39 - 20
|34
|5.
|1:1 Заявка
|19
|9
|5
|5
|46 - 39
|32
|6.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|30 - 26
|26
|7.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|25 - 25
|26
|8.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|36 - 31
|25
|9.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|28 - 32
|23
|10.
|0:0 Заявка
|19
|4
|9
|6
|31 - 35
|21
|11.
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|26 - 35
|20
|12.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|17 - 30
|20
|13.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|19 - 36
|20
|14.
|1:1 Заявка
|19
|5
|5
|9
|24 - 42
|20
|15.
|0:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|18 - 27
|20
|16.
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|20 - 38
|15
|17.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|19 - 42
|12
|18.
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|13 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|31 - 5
|30
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 12
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|26 - 8
|20
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|26 - 13
|20
|5.
|1:1 Заявка
|9
|6
|1
|2
|24 - 15
|19
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|7.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|22 - 12
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|21 - 15
|15
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 10
|13
|10.
|1:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 21
|12
|11.
|0:0 Заявка
|10
|2
|6
|2
|15 - 15
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|15.
|0:0 Заявка
|9
|1
|5
|3
|11 - 18
|8
|16.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 22
|8
|17.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 17
|7
|18.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|31 - 3
|25
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|29 - 9
|22
|3.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 9
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 7
|14
|6.
|1:1 Заявка
|10
|3
|4
|3
|22 - 24
|13
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 17
|12
|8.
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 9
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 19
|11
|10.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|15 - 16
|10
|11.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 14
|10
|12.
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|13.
|1:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 21
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 25
|7
|16.
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|7 - 27
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 25
|5
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 21
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|20 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|17 (7)
|Аякс
|Бробби Брайан
|13 (4)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|11 (4)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5
|Валвейк
|Мейерс Арон
|6
|Витесс
|Ороз Алоис
|6