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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Зрители: 34400 Главный судья: Дьперинк Роб
ПСВ
2:0
Конец матча
Алмере Сити
0'
5' Желтая карточка
Флоранюс Шерел
40' Желтая карточка
Пенья Альваро
1:0
45' Гол
Де Йонг Люк
2:0
63' Пенальти
Де Йонг Люк
90'+4

Ход матча

5'
 
Флоранюс Шерел
40'
 
Пенья Альваро
45'
Де Йонг Люк
(Дест Серджиньо)
1:0
46'
 
Акуджоби Хамди
Ван Де Камп Йокем Ритмистер
63'
Де Йонг Люк
2:0
66'
Жуниор Мауро
Ланг Ноа
 
70'
 
Ван Дайвен Джейсон
Пенья Альваро
70'
 
Барбе Тео
Ван Брюген Дамиан
75'
Вертессен Йорбе
Лосано Ирвинг
 
80'
 
Коррин Милан
Катлайн Йоанн
80'
 
Ван ла Парра Райив
Ресинк Стейе
83'
Пепи Рикардо
Де Йонг Люк
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 4 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 664 Количество передач 285
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
8
Дест
Серджиньо
20
Тиль
Гус
22
Схаутен
Йерди
27
Лосано
Ирвинг
11
Бакайоко
Жоан
9
Де
Йонг
Люк
7
Ланг
Ноа
1
Баккер
Нордин
3
Якобс
Йоей
4
Ван
Брюген
Дамиан
5
Мбе
Со
Лоик
2
Флоранюс
Шерел
6
Пенья
Альваро
39
Ван
Де
Камп
Йокем
Ритмистер
15
Копмейнерс
Пер
28
Ресинк
Стейе
19
Катлайн
Йоанн
9
Робине
Тома
ПСВ
4-3-3
Алмере Сити
4-1-4-1

История личных встреч

ПСВ
Алмере Сити

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

Э
0:4
К
1:5

Голы

Всего голов

0
9

Голов в среднем за матч

0
4.5

Среднее время на гол

0
20

Всего голов

1
9

Голов в среднем за матч

0.5
4.5

Тотал матчей

4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
20

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 17 (5) 0.89
Тиль Гус 7 0.37
Тильман Малик 5 0.26
Лосано Ирвинг 5 0.26
Бакайоко Жоан 4 0.21
Сайбари Исмаэль 4 0.21
Ланг Ноа 4 0.21
Пепи Рикардо 4 (1) 0.21
Веерман Йоэй 3 0.16
Вертессен Йорбе 3 0.16
Рамальо Андре 2 0.11
Дест Серджиньо 1 0.05
Боскальи Оливье 1 0.05
Схаутен Йерди 1 0.05
Тезе Джордан 0 0
Ван Анхольт Патрик 0 0
Сангаре Ибрахим 0 0
Алмере Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Робине Тома 7 (2) 0.37
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 2 0.11
Якобс Йоей 2 0.11
Китала Янн 2 0.11
Катлайн Йоанн 1 0.05
Ван ла Парра Райив 1 0.05
Мбе Со Лоик 1 0.05
Хансен Корнелиус 1 0.05
Пост Данни 1 0.05
Пенья Альваро 1 0.05
Копмейнерс Пер 0 0
Дёйвестейн Лансе 0 0
Флоранюс Шерел 0 0
Коррин Милан 0 0
Акуджоби Хамди 0 0
Эсаяс Марселенсио 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Йонг Люк 2 0
Рамальо Андре 2 0
Боскальи Оливье 2 0
Схаутен Йерди 2 0
Пепи Рикардо 2 0
Бенитес Вальтер 1 0
Тезе Джордан 1 0
Дест Серджиньо 1 0
Сайбари Исмаэль 1 0
Бакайоко Жоан 1 0
Бабади Исаак 1 0
Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Брюген Дамиан 5 1
Флоранюс Шерел 5 0
Копмейнерс Пер 4 0
Ресинк Стейе 4 0
Якобс Йоей 3 0
Робине Тома 2 0
Ройо Манел 2 0
Барбе Тео 2 0
Мбе Со Лоик 2 0
Китала Янн 2 0
Ван ла Парра Райив 1 0
Пенья Альваро 1 0
Дёйвестейн Лансе 1 0
Акуджоби Хамди 1 0
Хансен Корнелиус 1 0
Катлайн Йоанн 1 0
Эсаяс Марселенсио 1 0

Результаты матчей

ПСВ
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
90% (9)
0% (0)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
90% (9)
10% (1)
0% (0)
Алмере Сити
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

0
5
ПСВ
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
0% (0)
89% (8)
Алмере Сити
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

0
15

Упущенные победы

30
8
ПСВ
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
53% (10)
11% (2)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
5% (1)
42% (8)
Алмере Сити
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

5
16

Упущенные победы

30
13

Голы по времени матча

Забито

31
10
13 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 5
9 Не забивали 12
3
10%
3
30%
1-15
5
16%
0
0%
16-30
5
16%
2
20%
31-45
9
29%
29%
1
10%
46-60
3
10%
0
0%
61-75
6
19%
4
40%
76-90

Пропущено

5
18
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
20%
4
22%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
20%
2
11%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
3
60%
4
22%
76-90

Забито

30
10
10 В 1-м тайме 3
20 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
10 Не забивали 14
3
10%
0
0%
1-15
3
10%
1
10%
16-30
4
13%
2
20%
31-45
5
17%
0
0%
46-60
8
27%
2
20%
61-75
7
23%
5
50%
76-90

Пропущено

4
17
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
12%
1-15
1
25%
1
6%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
50%
1
6%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
1
25%
7
41%
76-90

Забито

61
20
23 В 1-м тайме 8
38 Во 2-м тайме 12
17 Забивали первыми 8
0 Не забивали 7
6
10%
3
15%
1-15
8
13%
1
5%
16-30
9
15%
4
20%
31-45
14
23%
1
5%
46-60
11
18%
2
10%
61-75
13
21%
9
45%
76-90

Пропущено

9
35
3 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 23
2 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
1
11%
6
17%
1-15
1
11%
3
9%
16-30
1
11%
3
9%
31-45
2
22%
2
6%
46-60
0
0%
10
29%
61-75
4
44%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Фейеноорд - ПСВ 1:0 Утрехт - ПСВ 1:1 ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Эксельсиор 3:1
ПСВ - Гамбург 2:2 ПСВ - Хераклес 1:1 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 ПСВ - Арсенал 1:1 ПСВ - Херенвен 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:2 Севилья - ПСВ 2:3 Твенте - ПСВ 0:3 ПСВ - Шальке 04 0:2 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПСВ - Ланс 1:0 Хераклес - ПСВ 0:6 ПСВ - Аякс 5:2 Ланс - ПСВ 1:1 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:4
Алмере Сити
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Волендам - Алмере Сити 0:1 Херенвен - Алмере Сити 2:4
Катвийк - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Витесс 5:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Алмере Сити - Аякс 2:2 Спарта Роттердам - Алмере Сити 1:2 Росмален - Алмере Сити 1:8 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2 Алмере Сити - ПСВ 0:4 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1

Результаты матчей

ПСВ
Алмере Сити

Точный счет

2:0
3 раза 30%
3:1
3 раза 30%
4:0
2 раза 20%
3:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
2
3 раза 30%
4
2 раза 20%
5
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:4
4 раза 44%
0:3
1 раз 11%
0:6
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%

Точное количество голов

4
4 раза 44%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
6
1 раз 11%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Точный счет

0:4
4 раза 21%
2:0
3 раза 16%
3:1
3 раза 16%
4:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

3
6 раз 32%
4
6 раз 32%
2
4 раза 21%
1
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
8 раз 42%
0
7 раз 37%
2
3 раза 16%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

ПСВ
Алмере Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
2.5
Больше Меньше
1
8
3
7
3.5
1
8
1
9
4.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
1.5
Больше Меньше
2
8
7
2
2.5
5
4
3.5
1
8
4.5
1
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
1
1.5
Больше Меньше
4
15
14
5
2.5
1
18
8
11
3.5
1
18
2
17
4.5
1
18
1
18
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 19 18 1 0 62 - 8 55
2.
Фейеноорд
 Заявка 18 13 3 2 55 - 17 42
3.
Твенте
 Заявка 18 11 4 3 36 - 21 37
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 18 10 4 4 39 - 20 34
5.
Аякс
 1:1 Заявка 19 9 5 5 46 - 39 32
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 18 7 5 6 30 - 26 26
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 19 7 5 7 25 - 25 26
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 18 6 7 5 36 - 31 25
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 19 6 5 8 28 - 32 23
10.
Эксельсиор
 0:0 Заявка 19 4 9 6 31 - 35 21
11.
Херенвен
 Заявка 18 6 2 10 26 - 35 20
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 18 5 5 8 17 - 30 20
13.
Алмере Сити
 Заявка 19 5 5 9 19 - 36 20
14.
Хераклес
 1:1 Заявка 19 5 5 9 24 - 42 20
15.
Утрехт
 0:0 Заявка 19 4 8 7 18 - 27 20
16.
Валвейк
 Заявка 19 4 3 12 20 - 38 15
17.
Волендам
 Заявка 18 3 3 12 19 - 42 12
18.
Витесс
 Заявка 19 3 3 13 13 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 10 10 0 0 31 - 5 30
2.
Твенте
 Заявка 9 7 1 1 19 - 12 22
3.
Фейеноорд
 Заявка 9 6 2 1 26 - 8 20
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 10 6 2 2 26 - 13 20
5.
Аякс
 1:1 Заявка 9 6 1 2 24 - 15 19
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 9 5 2 2 13 - 9 17
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 9 5 1 3 22 - 12 16
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 4 3 3 21 - 15 15
9.
Херенвен
 Заявка 8 4 1 3 15 - 10 13
10.
Хераклес
 1:1 Заявка 10 3 3 4 12 - 21 12
11.
Эксельсиор
 0:0 Заявка 10 2 6 2 15 - 15 12
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 2 3 4 10 - 15 9
14.
Алмере Сити
 Заявка 9 2 3 4 10 - 17 9
15.
Утрехт
 0:0 Заявка 9 1 5 3 11 - 18 8
16.
Валвейк
 Заявка 10 2 2 6 13 - 22 8
17.
Волендам
 Заявка 8 2 1 5 8 - 17 7
18.
Витесс
 Заявка 9 1 3 5 6 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 8 1 0 31 - 3 25
2.
Фейеноорд
 Заявка 9 7 1 1 29 - 9 22
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
4.
Твенте
 Заявка 9 4 3 2 17 - 9 15
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 8 4 2 2 13 - 7 14
6.
Аякс
 1:1 Заявка 10 3 4 3 22 - 24 13
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 9 3 3 3 18 - 17 12
8.
Утрехт
 0:0 Заявка 10 3 3 4 7 - 9 12
9.
Алмере Сити
 Заявка 10 3 2 5 9 - 19 11
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 2 4 2 15 - 16 10
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 9 2 4 3 8 - 14 10
12.
Эксельсиор
 0:0 Заявка 9 2 3 4 16 - 20 9
13.
Хераклес
 1:1 Заявка 9 2 2 5 12 - 21 8
14.
Валвейк
 Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
15.
Херенвен
 Заявка 10 2 1 7 11 - 25 7
16.
Витесс
 Заявка 10 2 0 8 7 - 27 6
17.
Волендам
 Заявка 10 1 2 7 11 - 25 5
18.
Фортуна Ситтард
 Заявка 9 0 3 6 4 - 21 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 20 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 17 (7)
Аякс Бробби Брайан 13 (4)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Валвейк Мейерс Арон 6
Витесс Ороз Алоис 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 87'
      Жуниор Мауро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 86'
      Мбе Со Лоик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 85'
      Схаутен Йерди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 85'
      Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 85'
      Контроль мяча: ПСВ: 69%, Алмере Сити: 31%.
    • 85'
      Сегодняшная посещаемость составляет 34400 болельщиков
    • 84'
      Баккер Нордин взял и забрал мяч на выходе
    • 84'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 83'
      Тактическая замена. Де Йонг Люк уходит с поля и его заменяет Рикардо Пепи
    • 82'
      Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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