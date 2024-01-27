  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Зрители: 6517 Главный судья: Alex Bos
Валвейк
1:1
Конец матча
Спарта Роттердам
0'
7' Желтая карточка
Гаари Жюрьен
46' Желтая карточка
Метиньо
1:0
53' Гол в свои ворота
Версейрен Арно
54' Желтая карточка
Крамер Михил
57' Желтая карточка
Версейрен Арно
75' Красная карточка
Румерату Годфрид
82' Желтая карточка
Вассен Этьенн
1:1
82' Пенальти
Китолано Джошуа
87' Желтая карточка
Мейерс Арон
90'+8

Ход матча

7'
Гаари Жюрьен
 
46'
Леливелд Юлиан
Гаари Жюрьен
 
46'
 
Метиньо
53'
Версейрен Арно
1:0
54'
Крамер Михил
 
57'
 
Версейрен Арно
65'
 
Саито Коки
Мито Шунсуке
65'
 
Негли Камиель
Бакари Саид
67'
 
Клемент Пелле
Метиньо
73'
Нимейер Рёвен
Крамер Михил
 
75'
Румерату Годфрид
 
82'
Вассен Этьенн
 
82'
1:1
Китолано Джошуа
86'
Фелида Кевин
Клеонизе Денильо
 
86'
Мин Давид
Локеза Крис
 
87'
Мейерс Арон
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 21 Нарушения правил 6
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 417 Количество передач 466
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Вассен
Этьенн
23
Гаари
Жюрьен
4
Адевойе
Шоун
3
Ван
ден
Бёйс
Дарио
14
Локеза
Крис
28
Мейерс
Арон
7
Клеонизе
Денильо
6
Укили
Яссин
24
Румерату
Годфрид
20
Сёнтьенс
Матс
29
Крамер
Михил
1
Олай
Ник
2
Бакари
Саид
3
Вриндс
Барт
4
Эрдхёйзен
Майк
5
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
6
Метиньо
8
Китолано
Джошуа
7
Мито
Шунсуке
10
Версейрен
Арно
11
Вормердам
Дьянго
9
Брим
Шарль-Андреас
Валвейк
5-4-1
Спарта Роттердам
4-2-3-1

История личных встреч

Валвейк
Спарта Роттердам

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
87.5%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед

22 матча

18.2%
27.3%
54.5%
4 победы 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

13.6%
59.1%
27.3%
3 победы 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

18.2%
45.5%
36.3%
4 победы 10 ничьих 8 побед

История матчей

Э
2:0
ТМК
1:0
Э
0:0
Э
2:2
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:0
Э
0:2
ТМС
1:1
Э
0:1
Э
4:0
ПД
2:1
ПД
0:1
К
1:0
ПД
5:2
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
2:1
ТМС
2:0
ПД
1:1
Э
4:1
Э
1:0

Голы

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.18
0.45

Среднее время на гол

76
198

Всего голов

22
11

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

35
16

Голов в среднем за матч

1.59
0.73

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

56
123

Бомбардиры внутри турнира

Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 7 (4) 0.37
Укили Яссин 6 0.32
Стеванович Филип 2 0.11
Клеонизе Денильо 1 0.05
Локеза Крис 1 0.05
Мин Давид 1 0.05
Маргарет Рихонелл 1 0.05
Мейерс Арон 0 0
Леливелд Юлиан 0 0
Румерату Годфрид 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леуритсен Тобиас 5 (3) 0.26
Китолано Джошуа 5 (2) 0.26
Версейрен Арно 3 0.16
Вриндс Барт 2 0.11
Саито Коки 2 0.11
Брим Шарль-Андреас 2 0.11
Негли Камиель 2 0.11
Де Гузман Джонатан 1 0.05
Мито Шунсуке 1 0.05
Метиньо 1 0.05
Ван дер Кюст Джевенсио 0 0
Ван Крой Вито 0 0

Карточки

Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мейерс Арон 6 0
Укили Яссин 5 0
Румерату Годфрид 3 1
Крамер Михил 4 0
Адевойе Шоун 1 1
Ван ден Бёйс Дарио 2 0
Вассен Этьенн 2 0
Гаари Жюрьен 2 0
Фелида Кевин 2 0
Маргарет Рихонелл 2 0
Леливелд Юлиан 1 0
Мин Давид 1 0
Стеванович Филип 1 0
Локеза Крис 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Версейрен Арно 3 1
Бакари Саид 3 1
Де Гузман Джонатан 4 0
Ван дер Кюст Джевенсио 2 0
Велтхёйс Тейс 2 0
Вриндс Барт 1 0
Ван Крой Вито 1 0
Вормердам Дьянго 1 0
Леуритсен Тобиас 1 0
Клемент Пелле 1 0
Китолано Джошуа 1 0
Брим Шарль-Андреас 1 0
Негли Камиель 1 0
Ван Мюллем Джереми 1 0
Метиньо 1 0

Результаты матчей

Валвейк
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Спарта Роттердам
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

8
4
Валвейк
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Спарта Роттердам
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

5
8
Валвейк
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Спарта Роттердам
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

15
14

Упущенные победы

13
12

Голы по времени матча

Забито

11
15
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
0
0%
1
7%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
3
20%
31-45
3
27%
5
33%
46-60
1
9%
3
20%
61-75
2
18%
3
20%
76-90

Пропущено

19
10
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
0
0%
3
30%
1-15
2
11%
2
20%
16-30
4
21%
1
10%
31-45
6
32%
0
0%
46-60
2
11%
2
20%
61-75
5
26%
2
20%
76-90

Забито

7
10
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
14 Не забивали 12
2
29%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
2
29%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Пропущено

16
15
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
6%
3
20%
1-15
5
31%
0
0%
16-30
3
19%
1
7%
31-45
1
6%
5
33%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
6
40%
76-90

Забито

18
25
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 9
7 Не забивали 4
2
11%
2
8%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
28%
5
20%
31-45
5
28%
9
36%
46-60
1
6%
4
16%
61-75
3
17%
5
20%
76-90

Пропущено

35
25
15 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 13
1
3%
6
24%
1-15
7
20%
2
8%
16-30
7
20%
2
8%
31-45
7
20%
5
20%
46-60
4
11%
2
8%
61-75
9
26%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Валвейк
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Аякс - Валвейк 4:1 Валвейк - Хераклес 1:2 Валвейк - Кавкаб Марракеш 1:1 Утрехт - Валвейк 1:1
Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Валвейк - Аякс 2:3 Валвейк - Эксельсиор 2:2 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Валвейк - Фейеноорд 1:2 Утрехт - Валвейк 3:2 Спарта Роттердам - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 2:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Витесс - Валвейк 0:2 Валвейк - ПСВ 0:4 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Валвейк 3:1
Спарта Роттердам
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 0:2 АДО-20 - Спарта Роттердам 1:5 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - АКВ 3:1
Спарта Роттердам - АХ Лёвен 1:2 АДО Ден Хааг - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Твенте 2:2 Спарта Роттердам - ГВВВ Венендал 0:3 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:1 Хераклес - Спарта Роттердам 0:1 Квик Бойс - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Утрехт 1:2 Спарта Роттердам - Катвийк 0:2 Алмере Сити-2 - Спарта Роттердам 1:1 Спакенбург - Спарта Роттердам 3:1 Волендам - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 0:0 Спарта Роттердам - Алмере Сити 1:2 Козаккен Бойз - Спарта Роттердам 1:2

Результаты матчей

Валвейк
Спарта Роттердам

Точный счет

1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:2
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
5 раз 26%
1
8 раз 42%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Валвейк
Спарта Роттердам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
2
3
7
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
8
2
2
7
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
15
4
5
14
1.5
7
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 19 18 1 0 62 - 8 55
2.
Фейеноорд
 Заявка 18 13 3 2 55 - 17 42
3.
Твенте
 Заявка 18 11 4 3 36 - 21 37
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 18 10 4 4 39 - 20 34
5.
Аякс
 1:1 Заявка 19 9 5 5 46 - 39 32
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 18 7 5 6 30 - 26 26
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 19 7 5 7 25 - 25 26
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 18 6 7 5 36 - 31 25
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 19 6 5 8 28 - 32 23
10.
Эксельсиор
 0:0 Заявка 19 4 9 6 31 - 35 21
11.
Херенвен
 Заявка 18 6 2 10 26 - 35 20
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 18 5 5 8 17 - 30 20
13.
Алмере Сити
 Заявка 19 5 5 9 19 - 36 20
14.
Хераклес
 1:1 Заявка 19 5 5 9 24 - 42 20
15.
Утрехт
 0:0 Заявка 19 4 8 7 18 - 27 20
16.
Валвейк
 Заявка 19 4 3 12 20 - 38 15
17.
Волендам
 Заявка 18 3 3 12 19 - 42 12
18.
Витесс
 Заявка 19 3 3 13 13 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 10 10 0 0 31 - 5 30
2.
Твенте
 Заявка 9 7 1 1 19 - 12 22
3.
Фейеноорд
 Заявка 9 6 2 1 26 - 8 20
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 10 6 2 2 26 - 13 20
5.
Аякс
 1:1 Заявка 9 6 1 2 24 - 15 19
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 9 5 2 2 13 - 9 17
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 9 5 1 3 22 - 12 16
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 4 3 3 21 - 15 15
9.
Херенвен
 Заявка 8 4 1 3 15 - 10 13
10.
Хераклес
 1:1 Заявка 10 3 3 4 12 - 21 12
11.
Эксельсиор
 0:0 Заявка 10 2 6 2 15 - 15 12
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 2 3 4 10 - 15 9
14.
Алмере Сити
 Заявка 9 2 3 4 10 - 17 9
15.
Утрехт
 0:0 Заявка 9 1 5 3 11 - 18 8
16.
Валвейк
 Заявка 10 2 2 6 13 - 22 8
17.
Волендам
 Заявка 8 2 1 5 8 - 17 7
18.
Витесс
 Заявка 9 1 3 5 6 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 8 1 0 31 - 3 25
2.
Фейеноорд
 Заявка 9 7 1 1 29 - 9 22
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
4.
Твенте
 Заявка 9 4 3 2 17 - 9 15
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 8 4 2 2 13 - 7 14
6.
Аякс
 1:1 Заявка 10 3 4 3 22 - 24 13
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 9 3 3 3 18 - 17 12
8.
Утрехт
 0:0 Заявка 10 3 3 4 7 - 9 12
9.
Алмере Сити
 Заявка 10 3 2 5 9 - 19 11
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 2 4 2 15 - 16 10
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 9 2 4 3 8 - 14 10
12.
Эксельсиор
 0:0 Заявка 9 2 3 4 16 - 20 9
13.
Хераклес
 1:1 Заявка 9 2 2 5 12 - 21 8
14.
Валвейк
 Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
15.
Херенвен
 Заявка 10 2 1 7 11 - 25 7
16.
Витесс
 Заявка 10 2 0 8 7 - 27 6
17.
Волендам
 Заявка 10 1 2 7 11 - 25 5
18.
Фортуна Ситтард
 Заявка 9 0 3 6 4 - 21 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 20 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 17 (7)
Аякс Бробби Брайан 13 (4)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Валвейк Мейерс Арон 6
Витесс Ороз Алоис 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mandemakers Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Валвейк 1:1 Спарта Роттердам онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный