Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Шарль-Андреас Брим нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Шарль-Андреас Брим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Хорошую попытку сделал Шарль-Андреас Брим. Удар в створ, но вратарь начеку

Джевенсио ван дер Куст не смог попасть в створ ударом издали

Первый тайм

47' Команда Валвейк играла лучше в этом тайме.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Матч возобновлен

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Румерату Годфрид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Мейерс Арон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Хорошую попытку сделал Клеонизе Денильо . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Румерату Годфрид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Хорошую попытку сделал Версейрен Арно . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Джевенсио ван дер Куст из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

37' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Клеонизе Денильо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

34' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Удар от ворот произведет Валвейк

30' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Укили Яссин из команды Валвейк наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

29' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Румерату Годфрид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Укили Яссин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Мейерс Арон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Китолано Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Шарль-Андреас Брим пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем

19' Локеза Крис не смог попасть в створ ударом издали

18' Вормердам Дьянго навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Метиньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Укили Яссин нанес удар головой, но Ник Олей спокойно отбил мяч.

12' Клеонизе Денильо из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Укили Яссин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Удар от ворот произведет Валвейк

10' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Шарль-Андреас Брим бьет со штрафного в створ, но Этьен Вассен держит все под контролем

7' Гаари Жюрьен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

7' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Метиньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Метиньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

3' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Шарль-Андреас Брим и попал в перекладину!

2' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Валвейк начинает с центра поля