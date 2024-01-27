Тур: 19. Стадион: Мандемейкерс. Зрители: 6517 Главный судья: Alex Bos
1:1
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаГаари Жюрьен
46' Желтая карточкаМетиньо
1:0
53' Гол в свои воротаВерсейрен Арно
54' Желтая карточкаКрамер Михил
57' Желтая карточкаВерсейрен Арно
75' Красная карточкаРумерату Годфрид
82' Желтая карточкаВассен Этьенн
1:1
82' ПенальтиКитолано Джошуа
87' Желтая карточкаМейерс Арон
90'+8
Ход матча
7'
46'
53'
1:0
54'
57'
67'
75'
82'
82'
1:1
86'
87'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 6
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
21 Нарушения правил 6
-
4 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
417 Количество передач 466
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Гаари
Жюрьен
14
Локеза
Крис
28
Мейерс
Арон
29
Крамер
Михил
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Гаари ЖюрьенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Локеза КрисЗащитник
-
28 Мейерс АронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Крамер МихилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 МетиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Мейссен РикЗащитник
- Полузащитник
-
19 Саито КокиПолузащитник
- Нападающий
-
-
15 Max de Ligt
-
21 Dano Lourens
-
12 Jay den Haan
-
Главный тренер: Рейсдейк Йерун
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Валвейк
Спарта Роттердам
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
87.5%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед
22 матча
18.2%
27.3%
54.5%
4 победы 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
13.6%
59.1%
27.3%
3 победы 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
18.2%
45.5%
36.3%
4 победы 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1.18
0.45
Среднее время на гол
76
198
Всего голов
22
11
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
35
16
Голов в среднем за матч
1.59
0.73
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
56
123
Бомбардиры внутри турнира
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Михил
|7 (4)
|0.37
|Укили Яссин
|6
|0.32
|Стеванович Филип
|2
|0.11
|Клеонизе Денильо
|1
|0.05
|Локеза Крис
|1
|0.05
|Мин Давид
|1
|0.05
|Маргарет Рихонелл
|1
|0.05
|Мейерс Арон
|0
|0
|Леливелд Юлиан
|0
|0
|Румерату Годфрид
|0
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леуритсен Тобиас
|5 (3)
|0.26
|Китолано Джошуа
|5 (2)
|0.26
|Версейрен Арно
|3
|0.16
|Вриндс Барт
|2
|0.11
|Саито Коки
|2
|0.11
|Брим Шарль-Андреас
|2
|0.11
|Негли Камиель
|2
|0.11
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.05
|Мито Шунсуке
|1
|0.05
|Метиньо
|1
|0.05
|Ван дер Кюст Джевенсио
|0
|0
|Ван Крой Вито
|0
|0
Карточки
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мейерс Арон
|6
|0
|Укили Яссин
|5
|0
|Румерату Годфрид
|3
|1
|Крамер Михил
|4
|0
|Адевойе Шоун
|1
|1
|Ван ден Бёйс Дарио
|2
|0
|Вассен Этьенн
|2
|0
|Гаари Жюрьен
|2
|0
|Фелида Кевин
|2
|0
|Маргарет Рихонелл
|2
|0
|Леливелд Юлиан
|1
|0
|Мин Давид
|1
|0
|Стеванович Филип
|1
|0
|Локеза Крис
|1
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Версейрен Арно
|3
|1
|Бакари Саид
|3
|1
|Де Гузман Джонатан
|4
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|2
|0
|Велтхёйс Тейс
|2
|0
|Вриндс Барт
|1
|0
|Ван Крой Вито
|1
|0
|Вормердам Дьянго
|1
|0
|Леуритсен Тобиас
|1
|0
|Клемент Пелле
|1
|0
|Китолано Джошуа
|1
|0
|Брим Шарль-Андреас
|1
|0
|Негли Камиель
|1
|0
|Ван Мюллем Джереми
|1
|0
|Метиньо
|1
|0
Результаты матчей
Валвейк
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Спарта Роттердам
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
8
4
Валвейк
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Спарта Роттердам
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
14
10
Упущенные победы
5
8
Валвейк
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Спарта Роттердам
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
15
14
Упущенные победы
13
12
Голы по времени матча
Забито
11
15
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
0
0%
1
7%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
3
20%
31-45
3
27%
5
33%
46-60
1
9%
3
20%
61-75
2
18%
3
20%
76-90
Пропущено
19
10
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
0
0%
3
30%
1-15
2
11%
2
20%
16-30
4
21%
1
10%
31-45
6
32%
0
0%
46-60
2
11%
2
20%
61-75
5
26%
2
20%
76-90
Забито
7
10
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
14 Не забивали 12
2
29%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
2
29%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Пропущено
16
15
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
6%
3
20%
1-15
5
31%
0
0%
16-30
3
19%
1
7%
31-45
1
6%
5
33%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
6
40%
76-90
Забито
18
25
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 9
7 Не забивали 4
2
11%
2
8%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
28%
5
20%
31-45
5
28%
9
36%
46-60
1
6%
4
16%
61-75
3
17%
5
20%
76-90
Пропущено
35
25
15 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 13
1
3%
6
24%
1-15
7
20%
2
8%
16-30
7
20%
2
8%
31-45
7
20%
5
20%
46-60
4
11%
2
8%
61-75
9
26%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Валвейк
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Аякс - Валвейк 4:1 Валвейк - Хераклес 1:2 Валвейк - Кавкаб Марракеш 1:1 Утрехт - Валвейк 1:1
Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Валвейк - Аякс 2:3 Валвейк - Эксельсиор 2:2 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Валвейк - Фейеноорд 1:2 Утрехт - Валвейк 3:2 Спарта Роттердам - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 2:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Витесс - Валвейк 0:2 Валвейк - ПСВ 0:4 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Валвейк 3:1
Спарта Роттердам
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 0:2 АДО-20 - Спарта Роттердам 1:5 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - АКВ 3:1
Спарта Роттердам - АХ Лёвен 1:2 АДО Ден Хааг - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Твенте 2:2 Спарта Роттердам - ГВВВ Венендал 0:3 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:1 Хераклес - Спарта Роттердам 0:1 Квик Бойс - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Утрехт 1:2 Спарта Роттердам - Катвийк 0:2 Алмере Сити-2 - Спарта Роттердам 1:1 Спакенбург - Спарта Роттердам 3:1 Волендам - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 0:0 Спарта Роттердам - Алмере Сити 1:2 Козаккен Бойз - Спарта Роттердам 1:2
Результаты матчей
Валвейк
Спарта Роттердам
Точный счет
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:2
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
5 раз 26%
1
8 раз 42%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Валвейк
Спарта Роттердам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
72
37
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
82
27
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
154
514
712
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|18
|1
|0
|62 - 8
|55
|2.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|55 - 17
|42
|3.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|36 - 21
|37
|4.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|39 - 20
|34
|5.
|1:1 Заявка
|19
|9
|5
|5
|46 - 39
|32
|6.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|30 - 26
|26
|7.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|25 - 25
|26
|8.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|36 - 31
|25
|9.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|28 - 32
|23
|10.
|0:0 Заявка
|19
|4
|9
|6
|31 - 35
|21
|11.
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|26 - 35
|20
|12.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|17 - 30
|20
|13.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|19 - 36
|20
|14.
|1:1 Заявка
|19
|5
|5
|9
|24 - 42
|20
|15.
|0:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|18 - 27
|20
|16.
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|20 - 38
|15
|17.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|19 - 42
|12
|18.
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|13 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|31 - 5
|30
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 12
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|26 - 8
|20
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|26 - 13
|20
|5.
|1:1 Заявка
|9
|6
|1
|2
|24 - 15
|19
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|7.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|22 - 12
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|21 - 15
|15
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 10
|13
|10.
|1:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 21
|12
|11.
|0:0 Заявка
|10
|2
|6
|2
|15 - 15
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|15.
|0:0 Заявка
|9
|1
|5
|3
|11 - 18
|8
|16.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 22
|8
|17.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 17
|7
|18.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|31 - 3
|25
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|29 - 9
|22
|3.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 9
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 7
|14
|6.
|1:1 Заявка
|10
|3
|4
|3
|22 - 24
|13
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 17
|12
|8.
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 9
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 19
|11
|10.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|15 - 16
|10
|11.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 14
|10
|12.
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|13.
|1:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 21
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 25
|7
|16.
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|7 - 27
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 25
|5
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 21
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|20 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|17 (7)
|Аякс
|Бробби Брайан
|13 (4)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|11 (4)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5
|Валвейк
|Мейерс Арон
|6
|Витесс
|Ороз Алоис
|6