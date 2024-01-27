Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

37' Ренсх Девайн нанес удар головой, но Майкл Броувер спокойно отбил мяч.

37' Брайан Де Керсмакер успешно блокирует удар.

36' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Оооо... вот это был удар! Бробби Брайан должен был забить с этой позиции.

36' Удар от ворот произведет Хераклес

36' Бробби Брайан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Хлинссон Кристиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Тахирович Бенджамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Бергёйс Стивен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Хорошую попытку сделал Бергёйс Стивен . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Бергёйс Стивен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Тейлор Кеннет пробует нанести удар издали, но Майкл Броувер держит все под контролем

33' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Матч возобновлен

31' Ох, нехорошо это выглядит. Хорнкамп Ииц получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Брюин Джорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Брайан Де Керсмакер пробует нанести удар издали, но Диант Рамаж держит все под контролем

25' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Аякс

25' Брюин Джорди не смог попасть в створ ударом издали

22' Удар от ворот произведет Хераклес

22' Бробби Брайан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Боргес Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Хорошую попытку сделал Брюин Джорди . Удар в створ, но вратарь начеку

17' Виекхофф Яннес из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Г О О О О Л - Бробби Брайан забивает с правой ноги!

16' Тахирович Бенджамин из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Брайан Де Керсмакер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

15' Безумный фол. Брайан Де Керсмакер грубо играет против соперника. Пострадал Бергёйс Стивен

15' Хлинссон Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Хераклес

12' Г О О О О Л - Хорнкамп Ииц из команды Хераклес правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

12' Виекхофф Яннес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Удар от ворот произведет Хераклес

11' Удар от ворот произведет Хераклес

11' Тейлор Кеннет не смог попасть в створ ударом издали

9' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Марта Арьяни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Удар от ворот произведет Хераклес

8' Боргес Карлос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Удар от ворот произведет Аякс

5' Брайан Де Керсмакер из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Брайан Де Керсмакер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Гуйер Тристан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Боргес Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Браувер Микаэль взял и забрал мяч на выходе

1' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Хераклес начинает с центра поля