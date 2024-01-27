  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Хиглер Деннис
Хераклес
1:1
Перерыв
Аякс
0'
1:0
12' Гол
Хорнкамп Ииц
15' Желтая карточка
Де Кеерсмакер Брайан
1:1
16' Гол
Бробби Брайан

Ход матча

12'
Хорнкамп Ииц
(Виекхофф Яннес)
1:0
15'
Де Кеерсмакер Брайан
 
16'
1:1
Бробби Брайан
(Тахирович Бенджамин)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 160 Количество передач 343
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хераклес
Ничья
Аякс
6.10
Реклама, pari.ru
4.90
Реклама, pari.ru
1.88
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Браувер
Микаэль
35
Бультман
Стив
6
Честич
Сава-Арангел
21
Хоогма
Джастин
3
Виекхофф
Яннес
15
Виллемс
Джетро
5
Брюин
Джорди
18
Вейинович
Марко
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
29
Ханссон
Эмиль
23
Хорнкамп
Ииц
40
Рамай
Диант
47
Гуйер
Тристан
2
Ренсх
Девайн
4
Хато
Йоррель
42
Марта
Арьяни
33
Тахирович
Бенджамин
8
Тейлор
Кеннет
23
Бергёйс
Стивен
38
Хлинссон
Кристиан
11
Боргес
Карлос
9
Бробби
Брайан
Хераклес
5-4-1
Аякс
4-2-3-1

История личных встреч

Хераклес
Аякс

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
150%
2 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

24 матча

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа

Первый тайм

25%
75%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 2 ничьи 20 побед

30 матчей

10%
20%
70%
3 победы 6 ничьих 21 победа

Первый тайм

6.7%
50%
43.3%
2 победы 15 ничьих 13 побед

Второй тайм

13.3%
20%
66.7%
4 победы 6 ничьих 20 побед

История матчей

Э
4:1
Э
3:0
Э
0:0
Э
0:2
Э
5:0
Э
1:0
Э
4:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
4:1
Э
0:2
Э
0:0
Э
0:2
Э
0:2
Э
2:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
4:0
Э
3:3
Э
6:0
Э
2:3
Э
3:0
Э
1:4
Э
4:0
Э
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
5:1

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

0.86
0.5

Среднее время на гол

105
180

Всего голов

51
26

Голов в среднем за матч

3.19
1.86

Среднее время на гол

28
48

Всего голов

63
34

Голов в среднем за матч

2.1
1.13

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
27

Среднее время на гол

42
79

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ханссон Эмиль 5 (2) 0.26
Энгельс Марио 4 0.21
Санкох Мохамед 4 0.21
Нанкиши Абденего 3 0.16
Уахим Анас 2 0.11
Хорнкамп Ииц 2 0.11
Хоогма Джастин 1 0.05
Де Кеерсмакер Брайан 1 0.05
Лимбомбе Брайан 1 0.05
Зонненберг Свен 1 0.05
Роскен Рубен 0 0
Брюнс Томас 0 0
Бакбоорд Навайо 0 0
Виекхофф Яннес 0 0
Бультман Стив 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бробби Брайан 13 0.68
Бергвейн Стевен 8 (5) 0.42
Акпом Чуба 5 0.26
Хлинссон Кристиан 5 0.26
Бергёйс Стивен 3 0.16
Тахирович Бенджамин 2 0.11
Ван ден Бомен Бранко 2 0.11
Боргес Карлос 1 0.05
Тейлор Кеннет 1 0.05
Ренсх Девайн 1 0.05
Кудус Мохаммед 1 0.05
Хато Йоррель 1 0.05
Классен Дэви 1 0.05
Медич Яков 1 0.05
Соса Борна 0 0
Салах-Эддин Анасс 0 0
Марта Арьяни 0 0

Карточки

Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брюнс Томас 5 0
Энгельс Марио 4 0
Уахим Анас 4 0
Хоогма Джастин 2 1
Бакбоорд Навайо 3 0
Де Кеерсмакер Брайан 3 0
Вейинович Марко 2 0
Виллемс Джетро 2 0
Ханссон Эмиль 2 0
Виекхофф Яннес 2 0
Шеперман Сэм 2 0
Лимбомбе Брайан 1 0
Хорнкамп Ииц 1 0
Санкох Мохамед 1 0
Роскен Рубен 1 0
Бультман Стив 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергвейн Стевен 4 0
Бробби Брайан 3 0
Тейлор Кеннет 2 0
Ренсх Девайн 2 0
Вос Силвано 2 0
Тахирович Бенджамин 2 0
Хато Йоррель 2 0
Бергёйс Стивен 1 0
Ван ден Бомен Бранко 1 0
Соса Борна 1 0
Медич Яков 1 0
Авила Гастон 1 0
Хлинссон Кристиан 1 0
Стейн Морис 1 0

Результаты матчей

Хераклес
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Аякс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

5
10
Хераклес
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Аякс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

17
6

Упущенные победы

10
22
Хераклес
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
17% (3)
33% (6)
Аякс
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

20
11

Упущенные победы

15
32

Голы по времени матча

Забито

12
18
0 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
2
17%
4
22%
46-60
6
50%
4
22%
61-75
4
33%
2
11%
76-90

Пропущено

19
21
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
4
21%
2
10%
1-15
4
21%
1
5%
16-30
3
16%
4
19%
31-45
3
16%
7
33%
46-60
3
16%
3
14%
61-75
2
11%
4
19%
76-90

Забито

12
23
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
1
8%
4
17%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
2
17%
5
22%
31-45
4
33%
3
13%
46-60
2
17%
4
17%
61-75
3
25%
6
26%
76-90

Пропущено

21
13
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
4
19%
2
15%
1-15
4
19%
1
8%
16-30
3
14%
4
31%
31-45
1
5%
5
38%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
4
19%
1
8%
76-90

Забито

24
41
3 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 23
4 Забивали первыми 11
6 Не забивали 2
1
4%
5
12%
1-15
0
0%
4
10%
16-30
2
8%
9
22%
31-45
6
25%
7
17%
46-60
8
33%
8
20%
61-75
7
29%
29%
8
20%
76-90

Пропущено

40
34
22 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 16
8
20%
4
12%
1-15
8
20%
2
6%
16-30
6
15%
8
24%
31-45
4
10%
12
35%
46-60
8
20%
3
9%
61-75
6
15%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Хераклес
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хераклес - Волендам 1:1 Валвейк - Хераклес 1:2 ПСВ - Хераклес 1:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4
Витесс - Хераклес 2:0 Хераклес - Спарта Роттердам 0:1 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 Хераклес - ПСВ 0:6 Харденберг - Хераклес 2:0 Херенвен - Хераклес 3:0 Хераклес - Твенте 2:2 Шальке 04 - Хераклес 4:1 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 Волендам - Хераклес 2:2 Хераклес - Утрехт 1:3 Хераклес - Эксельсиор 3:1 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1
Аякс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Аякс - Валвейк 4:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3
УСВ Геркулес - Аякс 3:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 Аякс - АЕК 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 Марсель - Аякс 4:3 Аякс - Витесс 5:0 Алмере Сити - Аякс 2:2 Аякс - Брайтон 0:2 Аякс - Херенвен 4:1 Аякс - Волендам 2:0 ПСВ - Аякс 5:2 Брайтон - Аякс 2:0 Утрехт - Аякс 4:3 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2

Результаты матчей

Хераклес
Аякс

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
0:6
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
3 раза 33%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
3 раза 33%
4
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

4:1
2 раза 22%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
2:2
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%
2
4 раза 44%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%

Точный счет

2:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
7 раз 39%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%
0
2 раза 11%
1
2 раза 11%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Хераклес
Аякс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
7
2
1
8
2.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
7
2
1
8
2.5
3
6
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
16
2
7
11
1.5
14
4
2
16
2.5
7
11
1
17
3.5
4
14
1
17
4.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 19 18 1 0 62 - 8 55
2.
Фейеноорд
 Заявка 18 13 3 2 55 - 17 42
3.
Твенте
 Заявка 18 11 4 3 36 - 21 37
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 18 10 4 4 39 - 20 34
5.
Аякс
 1:1 Заявка 19 9 5 5 46 - 39 32
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 18 7 5 6 30 - 26 26
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 19 7 5 7 25 - 25 26
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 18 6 7 5 36 - 31 25
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 19 6 5 8 28 - 32 23
10.
Эксельсиор
 0:0 Заявка 19 4 9 6 31 - 35 21
11.
Херенвен
 Заявка 18 6 2 10 26 - 35 20
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 18 5 5 8 17 - 30 20
13.
Алмере Сити
 Заявка 19 5 5 9 19 - 36 20
14.
Хераклес
 1:1 Заявка 19 5 5 9 24 - 42 20
15.
Утрехт
 0:0 Заявка 19 4 8 7 18 - 27 20
16.
Валвейк
 Заявка 19 4 3 12 20 - 38 15
17.
Волендам
 Заявка 18 3 3 12 19 - 42 12
18.
Витесс
 Заявка 19 3 3 13 13 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 10 10 0 0 31 - 5 30
2.
Твенте
 Заявка 9 7 1 1 19 - 12 22
3.
Фейеноорд
 Заявка 9 6 2 1 26 - 8 20
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 10 6 2 2 26 - 13 20
5.
Аякс
 1:1 Заявка 9 6 1 2 24 - 15 19
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 9 5 2 2 13 - 9 17
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 9 5 1 3 22 - 12 16
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 4 3 3 21 - 15 15
9.
Херенвен
 Заявка 8 4 1 3 15 - 10 13
10.
Хераклес
 1:1 Заявка 10 3 3 4 12 - 21 12
11.
Эксельсиор
 0:0 Заявка 10 2 6 2 15 - 15 12
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 2 3 4 10 - 15 9
14.
Алмере Сити
 Заявка 9 2 3 4 10 - 17 9
15.
Утрехт
 0:0 Заявка 9 1 5 3 11 - 18 8
16.
Валвейк
 Заявка 10 2 2 6 13 - 22 8
17.
Волендам
 Заявка 8 2 1 5 8 - 17 7
18.
Витесс
 Заявка 9 1 3 5 6 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 8 1 0 31 - 3 25
2.
Фейеноорд
 Заявка 9 7 1 1 29 - 9 22
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
4.
Твенте
 Заявка 9 4 3 2 17 - 9 15
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 8 4 2 2 13 - 7 14
6.
Аякс
 1:1 Заявка 10 3 4 3 22 - 24 13
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 9 3 3 3 18 - 17 12
8.
Утрехт
 0:0 Заявка 10 3 3 4 7 - 9 12
9.
Алмере Сити
 Заявка 10 3 2 5 9 - 19 11
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 2 4 2 15 - 16 10
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 9 2 4 3 8 - 14 10
12.
Эксельсиор
 0:0 Заявка 9 2 3 4 16 - 20 9
13.
Хераклес
 1:1 Заявка 9 2 2 5 12 - 21 8
14.
Валвейк
 Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
15.
Херенвен
 Заявка 10 2 1 7 11 - 25 7
16.
Витесс
 Заявка 10 2 0 8 7 - 27 6
17.
Волендам
 Заявка 10 1 2 7 11 - 25 5
18.
Фортуна Ситтард
 Заявка 9 0 3 6 4 - 21 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 20 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 17 (7)
Аякс Бробби Брайан 13 (4)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Валвейк Мейерс Арон 6
Витесс Ороз Алоис 6
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Erve Asito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хераклес
    Ничья
    Аякс
    6.10
    Реклама, pari.ru
    4.90
    Реклама, pari.ru
    1.88
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Хераклес 1:1 Аякс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Хераклес
    Аякс
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный