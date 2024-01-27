Тур: 19. Стадион: Erve Asito. Главный судья: Хиглер Деннис
Ход матча
12'
1:0
16'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
160 Количество передач 343
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.43 Победа «Аякса»
-
23
Хорнкамп
Ииц
40
Рамай
Диант
42
Марта
Арьяни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Хорнкамп ИицНападающий
- Запасные игроки
-
36 Янсинк ТимлВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Брюнс ТомасПолузащитник
-
32 Шеперман СэмПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Tim Geypens
-
Главный тренер: Ван де Лой Эрвин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Марта АрьяниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Гортер ДжейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
-
25 Соса БорнаЗащитник
- Полузащитник
-
24 Вос СилваноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Ван'т Схип Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хераклес
Аякс
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
150%
2 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
24 матча
12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа
Первый тайм
25%
75%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 2 ничьи 20 побед
30 матчей
10%
20%
70%
3 победы 6 ничьих 21 победа
Первый тайм
6.7%
50%
43.3%
2 победы 15 ничьих 13 побед
Второй тайм
13.3%
20%
66.7%
4 победы 6 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
0.86
0.5
Среднее время на гол
105
180
Всего голов
51
26
Голов в среднем за матч
3.19
1.86
Среднее время на гол
28
48
Всего голов
63
34
Голов в среднем за матч
2.1
1.13
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
Среднее время на гол
42
79
Бомбардиры внутри турнира
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ханссон Эмиль
|5 (2)
|0.26
|Энгельс Марио
|4
|0.21
|Санкох Мохамед
|4
|0.21
|Нанкиши Абденего
|3
|0.16
|Уахим Анас
|2
|0.11
|Хорнкамп Ииц
|2
|0.11
|Хоогма Джастин
|1
|0.05
|Де Кеерсмакер Брайан
|1
|0.05
|Лимбомбе Брайан
|1
|0.05
|Зонненберг Свен
|1
|0.05
|Роскен Рубен
|0
|0
|Брюнс Томас
|0
|0
|Бакбоорд Навайо
|0
|0
|Виекхофф Яннес
|0
|0
|Бультман Стив
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бробби Брайан
|13
|0.68
|Бергвейн Стевен
|8 (5)
|0.42
|Акпом Чуба
|5
|0.26
|Хлинссон Кристиан
|5
|0.26
|Бергёйс Стивен
|3
|0.16
|Тахирович Бенджамин
|2
|0.11
|Ван ден Бомен Бранко
|2
|0.11
|Боргес Карлос
|1
|0.05
|Тейлор Кеннет
|1
|0.05
|Ренсх Девайн
|1
|0.05
|Кудус Мохаммед
|1
|0.05
|Хато Йоррель
|1
|0.05
|Классен Дэви
|1
|0.05
|Медич Яков
|1
|0.05
|Соса Борна
|0
|0
|Салах-Эддин Анасс
|0
|0
|Марта Арьяни
|0
|0
Карточки
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брюнс Томас
|5
|0
|Энгельс Марио
|4
|0
|Уахим Анас
|4
|0
|Хоогма Джастин
|2
|1
|Бакбоорд Навайо
|3
|0
|Де Кеерсмакер Брайан
|3
|0
|Вейинович Марко
|2
|0
|Виллемс Джетро
|2
|0
|Ханссон Эмиль
|2
|0
|Виекхофф Яннес
|2
|0
|Шеперман Сэм
|2
|0
|Лимбомбе Брайан
|1
|0
|Хорнкамп Ииц
|1
|0
|Санкох Мохамед
|1
|0
|Роскен Рубен
|1
|0
|Бультман Стив
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бергвейн Стевен
|4
|0
|Бробби Брайан
|3
|0
|Тейлор Кеннет
|2
|0
|Ренсх Девайн
|2
|0
|Вос Силвано
|2
|0
|Тахирович Бенджамин
|2
|0
|Хато Йоррель
|2
|0
|Бергёйс Стивен
|1
|0
|Ван ден Бомен Бранко
|1
|0
|Соса Борна
|1
|0
|Медич Яков
|1
|0
|Авила Гастон
|1
|0
|Хлинссон Кристиан
|1
|0
|Стейн Морис
|1
|0
Результаты матчей
Хераклес
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Аякс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
5
10
Хераклес
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Аякс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
17
6
Упущенные победы
10
22
Хераклес
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
17% (3)
33% (6)
Аякс
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
20
11
Упущенные победы
15
32
Голы по времени матча
Забито
12
18
0 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
2
17%
4
22%
46-60
6
50%
4
22%
61-75
4
33%
2
11%
76-90
Пропущено
19
21
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
4
21%
2
10%
1-15
4
21%
1
5%
16-30
3
16%
4
19%
31-45
3
16%
7
33%
46-60
3
16%
3
14%
61-75
2
11%
4
19%
76-90
Забито
12
23
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
1
8%
4
17%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
2
17%
5
22%
31-45
4
33%
3
13%
46-60
2
17%
4
17%
61-75
3
25%
6
26%
76-90
Пропущено
21
13
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
4
19%
2
15%
1-15
4
19%
1
8%
16-30
3
14%
4
31%
31-45
1
5%
5
38%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
4
19%
1
8%
76-90
Забито
24
41
3 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 23
4 Забивали первыми 11
6 Не забивали 2
1
4%
5
12%
1-15
0
0%
4
10%
16-30
2
8%
9
22%
31-45
6
25%
7
17%
46-60
8
33%
8
20%
61-75
7
29%
29%
8
20%
76-90
Пропущено
40
34
22 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 16
8
20%
4
12%
1-15
8
20%
2
6%
16-30
6
15%
8
24%
31-45
4
10%
12
35%
46-60
8
20%
3
9%
61-75
6
15%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Хераклес
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хераклес - Волендам 1:1 Валвейк - Хераклес 1:2 ПСВ - Хераклес 1:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4
Витесс - Хераклес 2:0 Хераклес - Спарта Роттердам 0:1 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 Хераклес - ПСВ 0:6 Харденберг - Хераклес 2:0 Херенвен - Хераклес 3:0 Хераклес - Твенте 2:2 Шальке 04 - Хераклес 4:1 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 Волендам - Хераклес 2:2 Хераклес - Утрехт 1:3 Хераклес - Эксельсиор 3:1 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1
Аякс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Аякс - Валвейк 4:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3
УСВ Геркулес - Аякс 3:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 Аякс - АЕК 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 Марсель - Аякс 4:3 Аякс - Витесс 5:0 Алмере Сити - Аякс 2:2 Аякс - Брайтон 0:2 Аякс - Херенвен 4:1 Аякс - Волендам 2:0 ПСВ - Аякс 5:2 Брайтон - Аякс 2:0 Утрехт - Аякс 4:3 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2
Результаты матчей
Хераклес
Аякс
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
0:6
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
3 раза 33%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
3 раза 33%
4
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
4:1
2 раза 22%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
2:2
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%
2
4 раза 44%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
Точный счет
2:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
7 раз 39%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%
0
2 раза 11%
1
2 раза 11%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Хераклес
Аякс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
45
72
18
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
36
72
18
36
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
162
711
144
216
711
117
414
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|18
|1
|0
|62 - 8
|55
|2.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|55 - 17
|42
|3.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|36 - 21
|37
|4.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|39 - 20
|34
|5.
|1:1 Заявка
|19
|9
|5
|5
|46 - 39
|32
|6.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|30 - 26
|26
|7.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|25 - 25
|26
|8.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|36 - 31
|25
|9.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|28 - 32
|23
|10.
|0:0 Заявка
|19
|4
|9
|6
|31 - 35
|21
|11.
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|26 - 35
|20
|12.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|17 - 30
|20
|13.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|19 - 36
|20
|14.
|1:1 Заявка
|19
|5
|5
|9
|24 - 42
|20
|15.
|0:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|18 - 27
|20
|16.
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|20 - 38
|15
|17.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|19 - 42
|12
|18.
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|13 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|31 - 5
|30
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 12
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|26 - 8
|20
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|26 - 13
|20
|5.
|1:1 Заявка
|9
|6
|1
|2
|24 - 15
|19
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|7.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|22 - 12
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|21 - 15
|15
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 10
|13
|10.
|1:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 21
|12
|11.
|0:0 Заявка
|10
|2
|6
|2
|15 - 15
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|15.
|0:0 Заявка
|9
|1
|5
|3
|11 - 18
|8
|16.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 22
|8
|17.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 17
|7
|18.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|31 - 3
|25
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|29 - 9
|22
|3.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 9
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 7
|14
|6.
|1:1 Заявка
|10
|3
|4
|3
|22 - 24
|13
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 17
|12
|8.
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 9
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 19
|11
|10.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|15 - 16
|10
|11.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 14
|10
|12.
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|13.
|1:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 21
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 25
|7
|16.
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|7 - 27
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 25
|5
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 21
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|20 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|17 (7)
|Аякс
|Бробби Брайан
|13 (4)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|11 (4)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5
|Валвейк
|Мейерс Арон
|6
|Витесс
|Ороз Алоис
|6
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Прогноз на матч от Liveresult
-
1.43 Победа «Аякса»
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