Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

84' Г О О О О Л - Хлинссон Кристиан забивает с левой ноги!

84' Ренсх Девайн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Бергёйс Стивен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Тахирович Бенджамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Тейлор Кеннет - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

81' Тейлор Кеннет наказан за толчок Брайан Де Керсмакер

81' Брайан Де Керсмакер ослабляет давление, выбив мяч.

79' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Тейлор Кеннет пробует нанести удар издали, но Майкл Броувер держит все под контролем

79' Бергёйс Стивен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Оооо... вот это был удар! Хлинссон Кристиан должен был забить с этой позиции.

78' Хорошую попытку сделал Хлинссон Кристиан . Удар в створ, но вратарь начеку

77' Бергёйс Стивен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Бергёйс Стивен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Хорошую попытку сделал Боргес Карлос . Удар в створ, но вратарь начеку

74' Бергёйс Стивен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Удар от ворот произведет Аякс

72' Брюнс Томас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Брайан Де Керсмакер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Матч возобновлен

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Хорнкамп Ииц пробует нанести удар издали, но Диант Рамаж ловит мяч

67' Энгельс Марио из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Хоогма Джастин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Бробби Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Брюнс Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Хорошую попытку сделал Энгельс Марио . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Удар от ворот произведет Хераклес

62' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Гуйер Тристан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Ренсх Девайн плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

60' Г О О О О Л - Энгельс Марио наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

59' Брюнс Томас из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Г О О О О Л - Бробби Брайан из команды Аякс правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

57' Хато Йоррель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Тактическая замена. Брюин Джорди уходит с поля и его заменяет Бриан Лимбомбе

55' Г О О О О Л - Бергёйс Стивен забивает с левой ноги!

55' Хлинссон Кристиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Хато Йоррель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Браувер Микаэль взял и забрал мяч на выходе

54' Брайан Де Керсмакер из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

52' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Бробби Брайан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Гуйер Тристан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Брюнс Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Брайан Де Керсмакер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Ханссон Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Брюнс Томас пробует нанести удар издали, но Диант Рамаж держит все под контролем

46' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.