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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Ван Букель Пол
Эксельсиор
0:0
Перерыв
Утрехт
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 251 Количество передач 215
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эксельсиор
Ничья
Утрехт
4.60
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3.65
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3.60
Все Коэффициенты
1
Ван
Гассел
Стейн
2
Хореман
Сибе
5
Виделль
Каспер
4
Эль-Яакуби
Редуан
12
Загре
Артур
33
Бас
Юлиан
10
Гаудмейн
Кензо
30
Санчес-Фернандес
Деренсили
14
Дриауех
Каухайб
15
Науйокс
Ноа
9
Пэрротт
Трой
1
Баркас
Василис
5
Тер
Авест
Хидде
3
Ван
дер
Хорн
Майк
24
Виргевер
Ник
16
Эль-Каруани
Суфьян
8
Фрауло
Оскар
34
Фламинго
Райан
18
Тоорнстра
Йенс
10
Бут
Тейлор
9
Ламмерс
Сэм
26
Бауссайд
Отман
Эксельсиор
4-2-3-1
Утрехт
4-3-3

История личных встреч

Эксельсиор
Утрехт

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

19 матчей

10.5%
31.6%
57.9%
2 победы 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

10.5%
47.4%
42.1%
2 победы 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

5.3%
52.6%
42.1%
1 победа 10 ничьих 8 побед

История матчей

Э
2:2
Э
1:0
Э
0:1
Э
0:0
Э
3:3
Э
2:2
Э
3:1
Э
1:3
Э
2:1
Э
2:1
Э
1:0
Э
2:2
Э
2:2
Э
3:2
Э
2:3
Э
3:1
Э
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1

Голы

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.56
1

Среднее время на гол

57
90

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

2.1
1.89

Среднее время на гол

42
47

Всего голов

35
27

Голов в среднем за матч

1.84
1.42

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

48
63

Бомбардиры внутри турнира

Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пэрротт Трой 6 0.32
Аграфиотис Николас 5 0.26
Дриауех Каухайб 4 0.21
Лампру Лазарос 3 0.16
Удденес Оскар 3 0.16
Бас Юлиан 2 0.11
Хореман Сибе 1 0.05
Загре Артур 1 0.05
Оморова Ричи 1 0.05
Сандра Сиссе 1 0.05
Ньивпорт Свен 1 0.05
Виделль Каспер 1 0.05
Санчес-Фернандес Деренсили 1 0.05
Эль-Яакуби Редуан 0 0
Фитц-Джим Киян 0 0
Науйокс Ноа 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йенсен Виктор 4 0.21
Фрауло Оскар 2 0.11
Фламинго Райан 2 0.11
Лидберг Исак 1 0.05
Сёнтьенс Матс 1 0.05
Рамселар Барт 1 0.05
Бауссайд Отман 1 0.05
Боздоган Джан 1 0.05
Тоорнстра Йенс 1 0.05
Ван дер Хорн Майк 1 0.05
Модибо Саньян 1 0.05
Ромени Оле 1 0.05
Лабьяд Закария 0 0
Тер Авест Хидде 0 0
Ламмерс Сэм 0 0
Азаркан Маруан 0 0

Карточки

Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Загре Артур 4 1
Лампру Лазарос 3 1
Бас Юлиан 4 0
Хореман Сибе 3 0
Дриауех Каухайб 3 0
Эль-Яакуби Редуан 2 0
Пэрротт Трой 2 0
Marinus Dijkhuizen 1 0
Ньивпорт Свен 1 0
Смеулерс Ян 1 0
Сеймор Серано 1 0
Фитц-Джим Киян 1 0
Науйокс Ноа 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрауло Оскар 4 0
Виргевер Ник 1 1
Новоа Уго 1 1
Тоорнстра Йенс 2 0
Ван дер Хорн Майк 2 0
Сёнтьенс Матс 2 0
Баркас Василис 2 0
Азаркан Маруан 2 0
Фламинго Райан 2 0
Ван дер Марел Марк 1 0
Лидберг Исак 1 0
Бауссайд Отман 1 0
Модибо Саньян 1 0
Йенсен Виктор 1 0
Боздоган Джан 1 0
Эль-Каруани Суфьян 1 0
Дескотт Антони 1 0
Yannick Leliendal 1 0

Результаты матчей

Эксельсиор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Утрехт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

10
0
Эксельсиор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Утрехт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

10
10
Эксельсиор
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Утрехт
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

14
12

Упущенные победы

20
10

Голы по времени матча

Забито

15
6
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 15
0
0%
3
50%
1-15
4
27%
1
17%
16-30
2
13%
1
17%
31-45
1
7%
1
17%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Пропущено

15
10
2 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
3
20%
2
20%
46-60
7
47%
2
20%
61-75
3
20%
2
20%
76-90

Забито

15
11
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
3
27%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
2
13%
3
27%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
4
27%
2
18%
76-90

Пропущено

21
18
6 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
5%
2
11%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
3
14%
3
17%
31-45
7
33%
4
22%
46-60
4
19%
4
22%
61-75
4
19%
4
22%
76-90

Забито

30
17
13 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
2 Не забивали 8
3
10%
3
18%
1-15
6
20%
4
24%
16-30
4
13%
2
12%
31-45
3
10%
4
24%
46-60
6
20%
2
12%
61-75
8
27%
2
12%
76-90

Пропущено

36
28
8 В 1-м тайме 10
28 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
2
6%
2
7%
1-15
3
8%
1
4%
16-30
3
8%
7
25%
31-45
10
28%
6
21%
46-60
11
31%
6
21%
61-75
7
19%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Эксельсиор
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Эксельсиор - Херенвен 3:0 Эксельсиор - Гронинген 0:2 ПСВ - Эксельсиор 3:1 Спакенбург - Эксельсиор 2:3
Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - Эксельсиор 4:2 Валвейк - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 1:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 Ден Бош - Эксельсиор 1:2 Волендам - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 Витесс - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Хераклес - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2
Утрехт
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Утрехт - ПСВ 1:1 Витесс - Утрехт 0:0 Утрехт - Беверен 4:4 Утрехт - Васланд-Беверен 4:4
Фейеноорд - Утрехт 2:1 Утрехт - Валвейк 1:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Утрехт 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2 Утрехт - Твенте 1:1 Утрехт - Валвейк 3:2 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 Утрехт - Аякс 4:3 Волендам - Утрехт 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 Хераклес - Утрехт 1:3 Утрехт - Фейеноорд 1:5

Результаты матчей

Эксельсиор
Утрехт

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
2:4
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:1
4 раза 44%
0:2
2 раза 22%
1:5
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

3:1
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:2
4 раза 22%
3:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:4
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 44%
1
5 раз 28%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Эксельсиор
Утрехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
6
3
1.5
2
7
1
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
3
6
5
4
1.5
3
6
2
7
2.5
1
8
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
10
8
11
7
1.5
5
13
3
15
2.5
2
16
1
17
3.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 19 18 1 0 62 - 8 55
2.
Фейеноорд
 Заявка 18 13 3 2 55 - 17 42
3.
Твенте
 Заявка 18 11 4 3 36 - 21 37
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 18 10 4 4 39 - 20 34
5.
Аякс
 1:1 Заявка 19 9 5 5 46 - 39 32
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 18 7 5 6 30 - 26 26
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 19 7 5 7 25 - 25 26
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 18 6 7 5 36 - 31 25
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 19 6 5 8 28 - 32 23
10.
Эксельсиор
 0:0 Заявка 19 4 9 6 31 - 35 21
11.
Херенвен
 Заявка 18 6 2 10 26 - 35 20
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 18 5 5 8 17 - 30 20
13.
Алмере Сити
 Заявка 19 5 5 9 19 - 36 20
14.
Хераклес
 1:1 Заявка 19 5 5 9 24 - 42 20
15.
Утрехт
 0:0 Заявка 19 4 8 7 18 - 27 20
16.
Валвейк
 Заявка 19 4 3 12 20 - 38 15
17.
Волендам
 Заявка 18 3 3 12 19 - 42 12
18.
Витесс
 Заявка 19 3 3 13 13 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 10 10 0 0 31 - 5 30
2.
Твенте
 Заявка 9 7 1 1 19 - 12 22
3.
Фейеноорд
 Заявка 9 6 2 1 26 - 8 20
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 10 6 2 2 26 - 13 20
5.
Аякс
 1:1 Заявка 9 6 1 2 24 - 15 19
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 9 5 2 2 13 - 9 17
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 9 5 1 3 22 - 12 16
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 4 3 3 21 - 15 15
9.
Херенвен
 Заявка 8 4 1 3 15 - 10 13
10.
Хераклес
 1:1 Заявка 10 3 3 4 12 - 21 12
11.
Эксельсиор
 0:0 Заявка 10 2 6 2 15 - 15 12
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 2 3 4 10 - 15 9
14.
Алмере Сити
 Заявка 9 2 3 4 10 - 17 9
15.
Утрехт
 0:0 Заявка 9 1 5 3 11 - 18 8
16.
Валвейк
 Заявка 10 2 2 6 13 - 22 8
17.
Волендам
 Заявка 8 2 1 5 8 - 17 7
18.
Витесс
 Заявка 9 1 3 5 6 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 8 1 0 31 - 3 25
2.
Фейеноорд
 Заявка 9 7 1 1 29 - 9 22
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
4.
Твенте
 Заявка 9 4 3 2 17 - 9 15
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 8 4 2 2 13 - 7 14
6.
Аякс
 1:1 Заявка 10 3 4 3 22 - 24 13
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 9 3 3 3 18 - 17 12
8.
Утрехт
 0:0 Заявка 10 3 3 4 7 - 9 12
9.
Алмере Сити
 Заявка 10 3 2 5 9 - 19 11
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 2 4 2 15 - 16 10
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 9 2 4 3 8 - 14 10
12.
Эксельсиор
 0:0 Заявка 9 2 3 4 16 - 20 9
13.
Хераклес
 1:1 Заявка 9 2 2 5 12 - 21 8
14.
Валвейк
 Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
15.
Херенвен
 Заявка 10 2 1 7 11 - 25 7
16.
Витесс
 Заявка 10 2 0 8 7 - 27 6
17.
Волендам
 Заявка 10 1 2 7 11 - 25 5
18.
Фортуна Ситтард
 Заявка 9 0 3 6 4 - 21 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 20 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 17 (7)
Аякс Бробби Брайан 13 (4)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Валвейк Мейерс Арон 6
Витесс Ороз Алоис 6
Весь список
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