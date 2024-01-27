Тур: 19. Стадион: Ван Донге и Де Роо. Главный судья: Ван Букель Пол
0:0
Перерыв
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
251 Количество передач 215
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Загре
Артур
33
Бас
Юлиан
15
Науйокс
Ноа
24
Виргевер
Ник
10
Бут
Тейлор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Загре АртурЗащитник
-
33 Бас ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Науйокс НоаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Пири КикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Оморова РичиНападающий
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бут ТейлорНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Ромени ОлеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
История личных встреч
Эксельсиор
Утрехт
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
19 матчей
10.5%
31.6%
57.9%
2 победы 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
10.5%
47.4%
42.1%
2 победы 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
5.3%
52.6%
42.1%
1 победа 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.56
1
Среднее время на гол
57
90
Всего голов
21
17
Голов в среднем за матч
2.1
1.89
Среднее время на гол
42
47
Всего голов
35
27
Голов в среднем за матч
1.84
1.42
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
48
63
Бомбардиры внутри турнира
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пэрротт Трой
|6
|0.32
|Аграфиотис Николас
|5
|0.26
|Дриауех Каухайб
|4
|0.21
|Лампру Лазарос
|3
|0.16
|Удденес Оскар
|3
|0.16
|Бас Юлиан
|2
|0.11
|Хореман Сибе
|1
|0.05
|Загре Артур
|1
|0.05
|Оморова Ричи
|1
|0.05
|Сандра Сиссе
|1
|0.05
|Ньивпорт Свен
|1
|0.05
|Виделль Каспер
|1
|0.05
|Санчес-Фернандес Деренсили
|1
|0.05
|Эль-Яакуби Редуан
|0
|0
|Фитц-Джим Киян
|0
|0
|Науйокс Ноа
|0
|0
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йенсен Виктор
|4
|0.21
|Фрауло Оскар
|2
|0.11
|Фламинго Райан
|2
|0.11
|Лидберг Исак
|1
|0.05
|Сёнтьенс Матс
|1
|0.05
|Рамселар Барт
|1
|0.05
|Бауссайд Отман
|1
|0.05
|Боздоган Джан
|1
|0.05
|Тоорнстра Йенс
|1
|0.05
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0.05
|Модибо Саньян
|1
|0.05
|Ромени Оле
|1
|0.05
|Лабьяд Закария
|0
|0
|Тер Авест Хидде
|0
|0
|Ламмерс Сэм
|0
|0
|Азаркан Маруан
|0
|0
Карточки
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Загре Артур
|4
|1
|Лампру Лазарос
|3
|1
|Бас Юлиан
|4
|0
|Хореман Сибе
|3
|0
|Дриауех Каухайб
|3
|0
|Эль-Яакуби Редуан
|2
|0
|Пэрротт Трой
|2
|0
|Marinus Dijkhuizen
|1
|0
|Ньивпорт Свен
|1
|0
|Смеулерс Ян
|1
|0
|Сеймор Серано
|1
|0
|Фитц-Джим Киян
|1
|0
|Науйокс Ноа
|1
|0
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрауло Оскар
|4
|0
|Виргевер Ник
|1
|1
|Новоа Уго
|1
|1
|Тоорнстра Йенс
|2
|0
|Ван дер Хорн Майк
|2
|0
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|Баркас Василис
|2
|0
|Азаркан Маруан
|2
|0
|Фламинго Райан
|2
|0
|Ван дер Марел Марк
|1
|0
|Лидберг Исак
|1
|0
|Бауссайд Отман
|1
|0
|Модибо Саньян
|1
|0
|Йенсен Виктор
|1
|0
|Боздоган Джан
|1
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|1
|0
|Дескотт Антони
|1
|0
|Yannick Leliendal
|1
|0
Результаты матчей
Эксельсиор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Утрехт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
10
0
Эксельсиор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Утрехт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
10
10
Эксельсиор
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Утрехт
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
14
12
Упущенные победы
20
10
Голы по времени матча
Забито
15
6
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 15
0
0%
3
50%
1-15
4
27%
1
17%
16-30
2
13%
1
17%
31-45
1
7%
1
17%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
Пропущено
15
10
2 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
3
20%
2
20%
46-60
7
47%
2
20%
61-75
3
20%
2
20%
76-90
Забито
15
11
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
3
27%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
2
13%
3
27%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
4
27%
2
18%
76-90
Пропущено
21
18
6 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
5%
2
11%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
3
14%
3
17%
31-45
7
33%
4
22%
46-60
4
19%
4
22%
61-75
4
19%
4
22%
76-90
Забито
30
17
13 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
2 Не забивали 8
3
10%
3
18%
1-15
6
20%
4
24%
16-30
4
13%
2
12%
31-45
3
10%
4
24%
46-60
6
20%
2
12%
61-75
8
27%
2
12%
76-90
Пропущено
36
28
8 В 1-м тайме 10
28 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
2
6%
2
7%
1-15
3
8%
1
4%
16-30
3
8%
7
25%
31-45
10
28%
6
21%
46-60
11
31%
6
21%
61-75
7
19%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Эксельсиор
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Эксельсиор - Херенвен 3:0 Эксельсиор - Гронинген 0:2 ПСВ - Эксельсиор 3:1 Спакенбург - Эксельсиор 2:3
Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - Эксельсиор 4:2 Валвейк - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 1:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 Ден Бош - Эксельсиор 1:2 Волендам - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 Витесс - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Хераклес - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2
Утрехт
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Утрехт - ПСВ 1:1 Витесс - Утрехт 0:0 Утрехт - Беверен 4:4 Утрехт - Васланд-Беверен 4:4
Фейеноорд - Утрехт 2:1 Утрехт - Валвейк 1:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Утрехт 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2 Утрехт - Твенте 1:1 Утрехт - Валвейк 3:2 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 Утрехт - Аякс 4:3 Волендам - Утрехт 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 Хераклес - Утрехт 1:3 Утрехт - Фейеноорд 1:5
Результаты матчей
Эксельсиор
Утрехт
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
2:4
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:1
4 раза 44%
0:2
2 раза 22%
1:5
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
3:1
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:2
4 раза 22%
3:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:4
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 44%
1
5 раз 28%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Эксельсиор
Утрехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
63
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
36
54
36
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
108
117
513
315
216
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|18
|1
|0
|62 - 8
|55
|2.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|55 - 17
|42
|3.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|36 - 21
|37
|4.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|39 - 20
|34
|5.
|1:1 Заявка
|19
|9
|5
|5
|46 - 39
|32
|6.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|30 - 26
|26
|7.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|25 - 25
|26
|8.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|36 - 31
|25
|9.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|28 - 32
|23
|10.
|0:0 Заявка
|19
|4
|9
|6
|31 - 35
|21
|11.
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|26 - 35
|20
|12.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|17 - 30
|20
|13.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|19 - 36
|20
|14.
|1:1 Заявка
|19
|5
|5
|9
|24 - 42
|20
|15.
|0:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|18 - 27
|20
|16.
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|20 - 38
|15
|17.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|19 - 42
|12
|18.
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|13 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|31 - 5
|30
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 12
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|26 - 8
|20
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|26 - 13
|20
|5.
|1:1 Заявка
|9
|6
|1
|2
|24 - 15
|19
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|7.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|22 - 12
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|21 - 15
|15
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 10
|13
|10.
|1:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 21
|12
|11.
|0:0 Заявка
|10
|2
|6
|2
|15 - 15
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|15.
|0:0 Заявка
|9
|1
|5
|3
|11 - 18
|8
|16.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 22
|8
|17.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 17
|7
|18.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|31 - 3
|25
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|29 - 9
|22
|3.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 9
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 7
|14
|6.
|1:1 Заявка
|10
|3
|4
|3
|22 - 24
|13
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 17
|12
|8.
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 9
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 19
|11
|10.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|15 - 16
|10
|11.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 14
|10
|12.
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|13.
|1:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 21
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 25
|7
|16.
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|7 - 27
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 25
|5
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 21
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|20 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|17 (7)
|Аякс
|Бробби Брайан
|13 (4)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|11 (4)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5
|Валвейк
|Мейерс Арон
|6
|Витесс
|Ороз Алоис
|6