Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

87' Ромени Оле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

86' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Бауссайд Отман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Кензо Гудмийн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Удар от ворот произведет Эксельсиор

85' Фрауло Оскар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Ламмерс Сэм создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Матч возобновлен

81' Дриауех Каухайб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Удар от ворот произведет Утрехт

78' Удар от ворот произведет Утрехт

78' Оооо... вот это был удар! Удденес Оскар должен был забить с этой позиции.

78' Удденес Оскар не смог попасть в створ ударом издали

78' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Редуан Эль-Якуби из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

75' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

74' Бас Юлиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Хорошую попытку сделал Пири Кик . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Редуан Эль-Якуби из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

71' Кензо Гудмийн из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

71' Тоорнстра Йенс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Бас Юлиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Хорошую попытку сделал Удденес Оскар . Удар в створ, но вратарь начеку

69' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Удар от ворот произведет Эксельсиор

66' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Команда Эксельсиор сравняла счет! Игра продолжается!

65' Редуан Эль-Якуби сделал ключевой пас для гола!

65' Г О О О О Л - Хореман Сибе забивает с левой ноги!

65' Дриауех Каухайб создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Команда Утрехт забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

63' Г О О О О Л - Тоорнстра Йенс забивает ударом с правой ноги!

62' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Эль-Каруани Суфьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Удар от ворот произведет Эксельсиор

60' Бут Тейлор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

60' Кензо Гудмийн выиграл воздушное противоборство у Ламмерс Сэм

60' Удар от ворот произведет Утрехт

59' Оооо... вот это был удар! Пэрротт Трой должен был забить с этой позиции.

59' Дриауех Каухайб создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Оооо... вот это был удар! Пэрротт Трой должен был забить с этой позиции.

59' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

58' Пэрротт Трой из команды Эксельсиор нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.

58' Дриауех Каухайб создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Удар от ворот произведет Эксельсиор

57' Редуан Эль-Якуби из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

57' Тоорнстра Йенс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

55' Науйокс Ноа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Удар от ворот произведет Эксельсиор

53' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Редуан Эль-Якуби из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

52' Ламмерс Сэм выиграл воздушное противоборство у Кензо Гудмийн.

51' Удар от ворот произведет Утрехт

51' Бас Юлиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Утрехт

48' Дриауех Каухайб не смог попасть в створ ударом издали