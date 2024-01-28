  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Зрители: 20202 Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
Херенвен
2:2
Конец матча
АЗ Алкмаар
0'
8' Желтая карточка
Ван Амерсфоорт Пелле
0:1
19' Гол
Павлидис Вангелис
23' Желтая карточка
Де Вит Дани
1:1
24' Гол в свои ворота
Класи Йорди
33' Желтая карточка
Мейнанс Свен
40' Undefined phrase: football_event_
Касиус Денсо
40' Красная карточка
Касиус Денсо
2:1
51' Гол
Брауэрс Люк
80' Желтая карточка
Брауэрс Люк
2:2
88' Гол в свои ворота
Бохневич Павел
90'+4

Ход матча

8'
Ван Амерсфоорт Пелле
 
19'
0:1
Павлидис Вангелис
(Касиус Денсо)
23'
 
Де Вит Дани
24'
Класи Йорди
1:1
33'
 
Мейнанс Свен
40'
 
Касиус Денсо
40'
 
Касиус Денсо
46'
 
Поку Эрнест
Лахдо Майкель
46'
 
Гус Ваутер
Де Вит Дани
51'
Брауэрс Люк
(Сахрауи Осам)
2:1
65'
Хайе Том
Ван Оттеле Сюб
 
65'
Карлсбакк Даниэль
Ван Амерсфоорт Пелле
 
69'
 
Ван Боммел Рубен
Ван Бредероде Мирон
75'
Нуннели Че
Волемарк Патрик
 
80'
 
Одгор Йенс
Мейнанс Свен
80'
 
Базур Рихедли
80'
Брауэрс Люк
 
80'
 
Де Вит Меес
88'
2:2
Бохневич Павел
89'
Ван Эе Эспен
Брауэрс Люк
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 418 Количество передач 433
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
44
Нопперт
Андрис
45
Брауде
Оливер
4
Ван
Бик
Свен
5
Бохневич
Павел
7
Кёлерт
Матс
6
Ван
Оттеле
Сюб
19
Ольссон
Симон
24
Волемарк
Патрик
28
Брауэрс
Люк
20
Сахрауи
Осам
11
Ван
Амерсфоорт
Пелле
20
Овусу-Одуро
Рим
30
Касиус
Денсо
25
Базур
Рихедли
5
Пенетра
Алешандре
18
Мёллер
Вольфе
Давид
16
Мейнанс
Свен
10
Де
Вит
Дани
8
Класи
Йорди
23
Лахдо
Майкель
9
Павлидис
Вангелис
19
Ван
Бредероде
Мирон
Херенвен
4-2-3-1
АЗ Алкмаар
4-3-3

История личных встреч

Херенвен
АЗ Алкмаар

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

76.9%
38.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.3%
15.4%
12 побед 2 ничьи 0 побед

27 матчей

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 22 победы

Первый тайм

29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 17 побед

Второй тайм

25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 19 побед

40 матчей

30%
15%
55%
12 побед 6 ничьих 22 победы

Первый тайм

25%
32.5%
42.5%
10 побед 13 ничьих 17 побед

Второй тайм

30%
22.5%
47.5%
12 побед 9 ничьих 19 побед

История матчей

Э
3:0
Э
1:1
Э
0:2
ЭПОЗВВЛЕ
2:0
ЭПОЗВВЛЕ
3:2
Э
2:1
Э
1:3
Э
3:1
Э
0:3
Э
1:2
Э
2:4
Э
0:2
Э
2:3
Э
3:1
Э
1:2
Э
1:2
К
1:0
Э
2:2
Э
4:2
Э
3:1
Э
5:2
Э
0:1
Э
1:0
Э
3:0
Э
1:5
К
2:2
Э
4:2
Э
0:4
Э
0:0
Э
3:3
Э
5:1
Э
0:2
Э
2:2
Э
4:1
Э
0:2
С
1:5
ПЛ
3:1
ПЛ
3:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

34
30

Голов в среднем за матч

1.79
1.43

Среднее время на гол

50
63

Всего голов

42
41

Голов в среднем за матч

2
2.16

Среднее время на гол

45
41

Всего голов

76
71

Голов в среднем за матч

1.9
1.78

Тотал матчей

2.5
39
Больше 98%
Меньше 3%
1
35
Больше 88%
Меньше 13%
5
29
Больше 73%
Меньше 28%
11
22
Больше 55%
Меньше 45%
18
12
Больше 30%
Меньше 70%
28
9
Больше 23%
Меньше 78%
31
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

47
50

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сахрауи Осам 4 0.21
Брауэрс Люк 4 0.21
Николаеску Йон 4 0.21
Ван Амерсфоорт Пелле 3 0.16
Бохневич Павел 2 0.11
Хайе Том 2 (2) 0.11
Тахири Анас 2 (2) 0.11
Ольссон Симон 1 0.05
Нуннели Че 1 0.05
Волемарк Патрик 1 0.05
Ван Бик Свен 1 0.05
Карлсбакк Даниэль 1 0.05
Уэбстер Чарли 1 0.05
Кёлерт Матс 0 0
Ван Оттеле Сюб 0 0
Брауде Оливер 0 0
Виттевен Мелле 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 21 (1) 1.11
Де Вит Дани 5 (1) 0.26
Лахдо Майкель 3 0.16
Класи Йорди 2 0.11
Ван Боммел Рубен 2 0.11
Инди Мартинс 1 0.05
Мейнанс Свен 1 0.05
Одгор Йенс 1 0.05
Мёллер Вольфе Давид 1 0.05
Ван Бредероде Мирон 1 0.05
Данташ Тьягу 1 0.05
Сугавара Юкинари 0 0
Поку Эрнест 0 0
Садик Ибраим 0 0
Касиус Денсо 0 0
Пенетра Алешандре 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайе Том 3 1
Кёлерт Матс 4 0
Ван Амерсфоорт Пелле 3 0
Волемарк Патрик 3 0
Брауэрс Люк 2 0
Ольссон Симон 2 0
Уэбстер Чарли 0 1
Ван Бик Свен 1 0
Тахири Анас 1 0
Ван Оттеле Сюб 1 0
Халл Дензел 1 0
Брауде Оливер 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Вит Дани 4 0
Мёллер Вольфе Давид 4 0
Инди Мартинс 3 0
Базур Рихедли 3 0
Класи Йорди 2 0
Касиус Денсо 0 1
Хацидиакос Пантелис 1 0
Садик Ибраим 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Мейнанс Свен 1 0
Белич Кристиян 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Поку Эрнест 1 0
Ван Боммел Рубен 1 0

Результаты матчей

Херенвен
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
АЗ Алкмаар
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

5
5
Херенвен
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
АЗ Алкмаар
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

22
6

Упущенные победы

7
23
Херенвен
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (10)
26% (5)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
21% (4)
26% (5)
АЗ Алкмаар
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

23
8

Упущенные победы

12
28

Голы по времени матча

Забито

17
15
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
3
18%
2
13%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
1
6%
5
33%
46-60
5
29%
29%
2
13%
61-75
2
12%
2
13%
76-90

Пропущено

12
9
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
4
33%
1
11%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
3
25%
2
22%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
1
8%
2
22%
76-90

Забито

11
24
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 7
13 Не забивали 10
1
9%
6
25%
1-15
2
18%
2
8%
16-30
2
18%
1
4%
31-45
0
0%
6
25%
46-60
1
9%
1
4%
61-75
5
45%
8
33%
76-90

Пропущено

25
12
12 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
3
12%
3
25%
1-15
6
24%
1
8%
16-30
3
12%
1
8%
31-45
2
8%
4
33%
46-60
7
28%
1
8%
61-75
4
16%
2
17%
76-90

Забито

28
39
14 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 14
5 Не забивали 2
4
14%
8
21%
1-15
5
18%
4
10%
16-30
5
18%
3
8%
31-45
1
4%
11
28%
46-60
6
21%
3
8%
61-75
7
25%
10
26%
76-90

Пропущено

37
21
19 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 14
3
8%
3
14%
1-15
10
27%
2
10%
16-30
6
16%
3
14%
31-45
5
14%
6
29%
46-60
8
22%
3
14%
61-75
5
14%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Эксельсиор - Херенвен 3:0 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Витесс - Херенвен 1:0
Херенвен - Волендам 1:2 ПСВ - Херенвен 2:0 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Витесс - Херенвен 1:3 Аякс - Херенвен 4:1 Херенвен - ВВВ-Венло 5:1 Херенвен - Хераклес 3:0 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 Твенте - Херенвен 1:0 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Херенвен - Спарта Роттердам 1:3 Утрехт - Херенвен 0:2
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 АЗ Алкмаар - Квик Бойс 3:3 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2
Харденберг - АЗ Алкмаар 2:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 Легия - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Зриньски 1:0 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 АЗ Алкмаар - ХФС 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0

Результаты матчей

Херенвен
АЗ Алкмаар

Точный счет

3:0
3 раза 33%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:0
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

3
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

3:0
5 раз 26%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
3
5 раз 26%
2
4 раза 21%
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
4 раза 21%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Херенвен
АЗ Алкмаар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
9
1
5
4
1.5
7
3
4
5
2.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
1
4
6
1.5
5
4
1
9
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
17
2
9
10
1.5
12
7
5
14
2.5
7
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 19 18 1 0 62 - 8 55
2.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 19 13 4 2 55 - 17 43
3.
Твенте
 0:0 Заявка 19 11 5 3 36 - 21 38
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 19 10 5 4 41 - 22 35
5.
Аякс
 Заявка 19 10 4 5 49 - 40 34
6.
НЕК Неймеген
 1:0 Заявка 19 7 7 5 37 - 31 28
7.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 Заявка 19 7 5 7 30 - 27 26
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 19 7 5 7 25 - 25 26
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 19 6 5 8 28 - 32 23
10.
Херенвен
 Заявка 19 6 3 10 28 - 37 21
11.
Эксельсиор
 Заявка 19 4 9 6 32 - 36 21
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 18 5 5 8 17 - 30 20
13.
Алмере Сити
 Заявка 19 5 5 9 19 - 36 20
14.
Утрехт
 Заявка 19 4 8 7 19 - 28 20
15.
Хераклес
 Заявка 19 5 4 10 25 - 45 19
16.
Валвейк
 Заявка 19 4 3 12 20 - 38 15
17.
Волендам
 Заявка 18 3 3 12 19 - 42 12
18.
Витесс
 Заявка 19 3 3 13 13 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 10 10 0 0 31 - 5 30
2.
Твенте
 0:0 Заявка 9 7 1 1 19 - 12 22
3.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 10 6 3 1 26 - 8 21
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 10 6 2 2 26 - 13 20
5.
Аякс
 Заявка 9 6 1 2 24 - 15 19
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 9 5 2 2 13 - 9 17
7.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 Заявка 10 5 1 4 22 - 13 16
8.
НЕК Неймеген
 1:0 Заявка 10 4 3 3 21 - 15 15
9.
Херенвен
 Заявка 9 4 2 3 17 - 12 14
10.
Эксельсиор
 Заявка 10 2 6 2 16 - 16 12
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
12.
Хераклес
 Заявка 10 3 2 5 13 - 24 11
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 2 3 4 10 - 15 9
14.
Алмере Сити
 Заявка 9 2 3 4 10 - 17 9
15.
Утрехт
 Заявка 9 1 5 3 11 - 18 8
16.
Валвейк
 Заявка 10 2 2 6 13 - 22 8
17.
Волендам
 Заявка 8 2 1 5 8 - 17 7
18.
Витесс
 Заявка 9 1 3 5 6 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 8 1 0 31 - 3 25
2.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 9 7 1 1 29 - 9 22
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
4.
Твенте
 0:0 Заявка 10 4 4 2 17 - 9 16
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 4 3 2 15 - 9 15
6.
Аякс
 Заявка 10 4 3 3 25 - 25 15
7.
НЕК Неймеген
 1:0 Заявка 9 3 4 2 16 - 16 13
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 9 3 3 3 18 - 17 12
9.
Утрехт
 Заявка 10 3 3 4 8 - 10 12
10.
Алмере Сити
 Заявка 10 3 2 5 9 - 19 11
11.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 Заявка 9 2 4 3 8 - 14 10
12.
Эксельсиор
 Заявка 9 2 3 4 16 - 20 9
13.
Хераклес
 Заявка 9 2 2 5 12 - 21 8
14.
Валвейк
 Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
15.
Херенвен
 Заявка 10 2 1 7 11 - 25 7
16.
Витесс
 Заявка 10 2 0 8 7 - 27 6
17.
Волендам
 Заявка 10 1 2 7 11 - 25 5
18.
Фортуна Ситтард
 Заявка 9 0 3 6 4 - 21 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 21 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 17 (7)
Аякс Бробби Брайан 14 (4)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Валвейк Мейерс Арон 6
Витесс Ороз Алоис 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Сегодняшная посещаемость составляет 20202 болельщиков
  • 94'
    Команда АЗ Алкмаар сравняла счет.
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Херенвен: 50%, АЗ Алкмаар: 50%.
  • 94'
    Класи Йорди успешно блокирует удар.
  • 94'
    Хайе Том нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 93'
    Херенвен пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Херенвен 2:2 АЗ Алкмаар онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный