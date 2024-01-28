Тур: 19. Стадион: Абе Ленстра. Зрители: 20202 Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
2:2
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаВан Амерсфоорт Пелле
0:1
19' ГолПавлидис Вангелис
23' Желтая карточкаДе Вит Дани
1:1
24' Гол в свои воротаКласи Йорди
33' Желтая карточкаМейнанс Свен
40' Undefined phrase: football_event_Касиус Денсо
40' Красная карточкаКасиус Денсо
2:1
51' ГолБрауэрс Люк
80' Желтая карточкаБрауэрс Люк
2:2
88' Гол в свои воротаБохневич Павел
90'+4
Ход матча
19'
23'
24'
1:1
33'
40'
40'
51'
2:1
80'
80'
80'
88'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
5 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
418 Количество передач 433
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Брауэрс
Люк
20
Сахрауи
Осам
30
Касиус
Денсо
16
Мейнанс
Свен
10
Де
Вит
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Брауэрс ЛюкПолузащитник
-
20 Сахрауи ОсамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
-
40 Ван Эе ЭспенПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
-
17 Нуннели ЧеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Вондерен Кес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Касиус ДенсоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Мейнанс СвенПолузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Де Вит МеесЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Садик ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мердинк МексПолузащитник
-
21 Поку ЭрнестНападающий
-
Главный тренер: Maarten Martens
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
История личных встреч
Херенвен
АЗ Алкмаар
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
76.9%
38.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
92.3%
15.4%
12 побед 2 ничьи 0 побед
27 матчей
18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 22 победы
Первый тайм
29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 17 побед
Второй тайм
25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 19 побед
40 матчей
30%
15%
55%
12 побед 6 ничьих 22 победы
Первый тайм
25%
32.5%
42.5%
10 побед 13 ничьих 17 побед
Второй тайм
30%
22.5%
47.5%
12 побед 9 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
30
Голов в среднем за матч
1.79
1.43
Среднее время на гол
50
63
Всего голов
42
41
Голов в среднем за матч
2
2.16
Среднее время на гол
45
41
Всего голов
76
71
Голов в среднем за матч
1.9
1.78
Тотал матчей
2.5
39
Больше 98%
Меньше 3%
1
35
Больше 88%
Меньше 13%
5
29
Больше 73%
Меньше 28%
11
22
Больше 55%
Меньше 45%
18
12
Больше 30%
Меньше 70%
28
9
Больше 23%
Меньше 78%
31
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
47
50
Бомбардиры внутри турнира
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сахрауи Осам
|4
|0.21
|Брауэрс Люк
|4
|0.21
|Николаеску Йон
|4
|0.21
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0.16
|Бохневич Павел
|2
|0.11
|Хайе Том
|2 (2)
|0.11
|Тахири Анас
|2 (2)
|0.11
|Ольссон Симон
|1
|0.05
|Нуннели Че
|1
|0.05
|Волемарк Патрик
|1
|0.05
|Ван Бик Свен
|1
|0.05
|Карлсбакк Даниэль
|1
|0.05
|Уэбстер Чарли
|1
|0.05
|Кёлерт Матс
|0
|0
|Ван Оттеле Сюб
|0
|0
|Брауде Оливер
|0
|0
|Виттевен Мелле
|0
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павлидис Вангелис
|21 (1)
|1.11
|Де Вит Дани
|5 (1)
|0.26
|Лахдо Майкель
|3
|0.16
|Класи Йорди
|2
|0.11
|Ван Боммел Рубен
|2
|0.11
|Инди Мартинс
|1
|0.05
|Мейнанс Свен
|1
|0.05
|Одгор Йенс
|1
|0.05
|Мёллер Вольфе Давид
|1
|0.05
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0.05
|Данташ Тьягу
|1
|0.05
|Сугавара Юкинари
|0
|0
|Поку Эрнест
|0
|0
|Садик Ибраим
|0
|0
|Касиус Денсо
|0
|0
|Пенетра Алешандре
|0
|0
Карточки
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайе Том
|3
|1
|Кёлерт Матс
|4
|0
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0
|Волемарк Патрик
|3
|0
|Брауэрс Люк
|2
|0
|Ольссон Симон
|2
|0
|Уэбстер Чарли
|0
|1
|Ван Бик Свен
|1
|0
|Тахири Анас
|1
|0
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0
|Халл Дензел
|1
|0
|Брауде Оливер
|1
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Вит Дани
|4
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|4
|0
|Инди Мартинс
|3
|0
|Базур Рихедли
|3
|0
|Класи Йорди
|2
|0
|Касиус Денсо
|0
|1
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Садик Ибраим
|1
|0
|Гаудмейн Кензо
|1
|0
|Мейнанс Свен
|1
|0
|Белич Кристиян
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Поку Эрнест
|1
|0
|Ван Боммел Рубен
|1
|0
Результаты матчей
Херенвен
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
АЗ Алкмаар
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
5
5
Херенвен
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
АЗ Алкмаар
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
22
6
Упущенные победы
7
23
Херенвен
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (10)
26% (5)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
21% (4)
26% (5)
АЗ Алкмаар
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
23
8
Упущенные победы
12
28
Голы по времени матча
Забито
17
15
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
3
18%
2
13%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
1
6%
5
33%
46-60
5
29%
29%
2
13%
61-75
2
12%
2
13%
76-90
Пропущено
12
9
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
4
33%
1
11%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
3
25%
2
22%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
1
8%
2
22%
76-90
Забито
11
24
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 7
13 Не забивали 10
1
9%
6
25%
1-15
2
18%
2
8%
16-30
2
18%
1
4%
31-45
0
0%
6
25%
46-60
1
9%
1
4%
61-75
5
45%
8
33%
76-90
Пропущено
25
12
12 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
3
12%
3
25%
1-15
6
24%
1
8%
16-30
3
12%
1
8%
31-45
2
8%
4
33%
46-60
7
28%
1
8%
61-75
4
16%
2
17%
76-90
Забито
28
39
14 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 14
5 Не забивали 2
4
14%
8
21%
1-15
5
18%
4
10%
16-30
5
18%
3
8%
31-45
1
4%
11
28%
46-60
6
21%
3
8%
61-75
7
25%
10
26%
76-90
Пропущено
37
21
19 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 14
3
8%
3
14%
1-15
10
27%
2
10%
16-30
6
16%
3
14%
31-45
5
14%
6
29%
46-60
8
22%
3
14%
61-75
5
14%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Херенвен
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Эксельсиор - Херенвен 3:0 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Витесс - Херенвен 1:0
Херенвен - Волендам 1:2 ПСВ - Херенвен 2:0 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Витесс - Херенвен 1:3 Аякс - Херенвен 4:1 Херенвен - ВВВ-Венло 5:1 Херенвен - Хераклес 3:0 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 Твенте - Херенвен 1:0 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Херенвен - Спарта Роттердам 1:3 Утрехт - Херенвен 0:2
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 АЗ Алкмаар - Квик Бойс 3:3 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2
Харденберг - АЗ Алкмаар 2:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 Легия - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Зриньски 1:0 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 АЗ Алкмаар - ХФС 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0
Результаты матчей
Херенвен
АЗ Алкмаар
Точный счет
3:0
3 раза 33%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:0
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
3
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
3:0
5 раз 26%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
3
5 раз 26%
2
4 раза 21%
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
4 раза 21%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Херенвен
АЗ Алкмаар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
91
54
73
45
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
81
46
54
19
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
172
910
127
514
712
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|18
|1
|0
|62 - 8
|55
|2.
|0:0 Заявка
|19
|13
|4
|2
|55 - 17
|43
|3.
|0:0 Заявка
|19
|11
|5
|3
|36 - 21
|38
|4.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|41 - 22
|35
|5.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|49 - 40
|34
|6.
|1:0 Заявка
|19
|7
|7
|5
|37 - 31
|28
|7.
|0:1 Заявка
|19
|7
|5
|7
|30 - 27
|26
|8.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|25 - 25
|26
|9.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|28 - 32
|23
|10.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|28 - 37
|21
|11.
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|32 - 36
|21
|12.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|17 - 30
|20
|13.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|19 - 36
|20
|14.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|19 - 28
|20
|15.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|25 - 45
|19
|16.
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|20 - 38
|15
|17.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|19 - 42
|12
|18.
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|13 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|31 - 5
|30
|2.
|0:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 12
|22
|3.
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|26 - 8
|21
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|26 - 13
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|24 - 15
|19
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|7.
|0:1 Заявка
|10
|5
|1
|4
|22 - 13
|16
|8.
|1:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|21 - 15
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 12
|14
|10.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|16 - 16
|12
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|12.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 24
|11
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|15.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|11 - 18
|8
|16.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 22
|8
|17.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 17
|7
|18.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|31 - 3
|25
|2.
|0:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|29 - 9
|22
|3.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|4.
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 9
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|25 - 25
|15
|7.
|1:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|16 - 16
|13
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 17
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 10
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 19
|11
|11.
|0:1 Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 14
|10
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 21
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 25
|7
|16.
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|7 - 27
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 25
|5
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 21
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|21 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|17 (7)
|Аякс
|Бробби Брайан
|14 (4)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5
|Валвейк
|Мейерс Арон
|6
|Витесс
|Ороз Алоис
|6