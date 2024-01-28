Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Оливер Бреуде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Оливер Бреуде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

49' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Овусу-Одуро Рим взял и забрал мяч на выходе

43' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

40' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из АЗ Алкмаар

39' Бохневич Павел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Сахрауи Осам пробил со штрафного прямо в стенку

37' Волемарк Патрик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Удар от ворот произведет Херенвен

35' Брауэрс Люк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Базур Рихедли навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Удар от ворот произведет Херенвен

24' Г О О О О Л - Класи Йорди уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

24' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Удар от ворот произведет Херенвен

17' Ван Бик Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Удар от ворот произведет Херенвен

14' Класи Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Мейнанс Свен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

8' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Судья начинает матч

8' Матч прерван

8' Матч возобновится спорным мячом

7' Матч приостановлен из-за петард на поле

6' Овусу-Одуро Рим взял и забрал мяч на выходе

5' Ольссон Симон не смог попасть в створ ударом издали

4' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Мёллер Вольфе Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Оливер Бреуде ослабляет давление, выбив мяч.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола