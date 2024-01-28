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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Линдхут Аллард
Фейеноорд
0:0
Второй тайм: 56'
Твенте
0'
0:0
47' Не забитый пенальти
Хименес Сантьяго Томас

Ход матча

46'
Дилросун Джавайро
Ниукоп Барт
 
47'
Хименес Сантьяго Томас
0:0

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 302 Количество передач 221
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
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Фейеноорд
Ничья
Твенте
5.10
7.70
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бейло
Юстин
4
Гертрейда
Лютсхарел
18
Траунер
Гернот
33
Ганцко
Давид
5
Хартман
Квилиндси
16
Ван
Ден
Белт
Томас
20
Виффер
Матс
8
Тимбер
Квинтен
2
Ниукоп
Барт
29
Хименес
Сантьяго
Томас
14
Пайшао
Игор
1
Уннерсталл
Ларс
12
Сампстед
Альфонс
2
Меес
Хилгерс
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
6
Эйтинг
Карел
4
Кьёлё
Матиас
23
Садилек
Михал
20
Бренет
Джошуа
11
Даан
Ротс
18
Влап
Михел
Фейеноорд
4-3-3
Твенте
4-3-3

История личных встреч

Фейеноорд
Твенте

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
22.2%
15 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

33 матча

42.4%
30.3%
27.3%
14 побед 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

27.3%
48.5%
24.2%
9 побед 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

45.5%
24.2%
30.3%
15 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

Э
2:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:2
К
2:1
Э
0:0
Э
2:2
Э
1:1
ТМС
0:0
Э
5:1
Э
1:3
Э
2:1
Э
0:2
Э
2:0
Э
0:1
Э
5:0
Э
3:1
Э
0:0
Э
2:2
Э
1:4
Э
0:0
Э
3:0
Э
0:2
Э
3:2
Э
2:1
Э
0:1
Э
2:0
К
2:1
Э
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

32
17

Голов в среднем за матч

1.88
1.06

Среднее время на гол

47
84

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.25
0.94

Среднее время на гол

72
95

Всего голов

52
33

Голов в среднем за матч

1.58
1

Тотал матчей

2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

57
90

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 21 (1) 1.11
Тимбер Квинтен 6 0.32
Стенгс Келвин 5 0.26
Гертрейда Лютсхарел 5 0.26
Пайшао Игор 5 0.26
Минте Янкуба 3 0.16
Виффер Матс 2 0.11
Лингр Ондржей 2 0.11
Сейер Лео 1 0.05
Дилросун Джавайро 1 0.05
Иванушец Лука 1 0.05
Миламбо Антони 1 0.05
Ниукоп Барт 1 0.05
Уэда Аясэ 1 0.05
Хартман Квилиндси 0 0
Траунер Гернот 0 0
Ганцко Давид 0 0
Джаханбахш Алиреза 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 10 (1) 0.53
Угальде Манфред 7 0.37
Ван Волфсвинкель Рикки 7 (1) 0.37
Даан Ротс 2 0.11
Влап Михел 2 0.11
Юнювар Наджи 2 0.11
Эль-Идрис Юнус Та 2 0.11
Садилек Михал 1 0.05
Проппер Робин 1 0.05
Регер Юри 1 0.05
Сампстед Альфонс 0 0
Эйтинг Карел 0 0
Бренет Джошуа 0 0
Ван Берген Митчелл 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хименес Сантьяго Томас 3 0
Пайшао Игор 3 0
Ниукоп Барт 1 1
Велленройтер Тимон 2 0
Виффер Матс 2 0
Тимбер Квинтен 2 0
Хартман Квилиндси 2 0
Слот Арне 1 0
Траунер Гернот 1 0
Бейло Юстин 1 0
Ганцко Давид 1 0
Зерруки Рамиз 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садилек Михал 5 1
Меес Хилгерс 4 1
Проппер Робин 5 0
Угальде Манфред 3 0
Даан Ротс 3 0
Ван Волфсвинкель Рикки 2 0
Эйтинг Карел 2 0
Кьёлё Матиас 2 0
Эль-Идрис Юнус Та 2 0
Макс Брюнс 0 1
Уннерсталл Ларс 1 0
Влап Михел 1 0
Смал Гийс 1 0
Стейн Сем 1 0
Ван Хоренбек Алек 1 0
Регер Юри 1 0

Результаты матчей

Фейеноорд
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Твенте
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
5
Фейеноорд
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
Твенте
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

25
18
Фейеноорд
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Твенте
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

28
23

Голы по времени матча

Забито

26
17
13 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
5
19%
2
12%
1-15
6
23%
2
12%
16-30
2
8%
4
24%
31-45
4
15%
2
12%
46-60
3
12%
1
6%
61-75
6
23%
6
35%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
3
33%
46-60
2
25%
3
33%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Забито

26
19
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
4
15%
3
16%
1-15
5
19%
1
5%
16-30
2
8%
4
21%
31-45
5
19%
2
11%
46-60
4
15%
2
11%
61-75
6
23%
7
37%
76-90

Пропущено

9
12
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
11%
3
25%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
3
25%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
2
22%
3
25%
76-90

Забито

52
36
24 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 12
1 Не забивали 2
9
17%
5
14%
1-15
11
21%
3
8%
16-30
4
8%
8
22%
31-45
9
17%
4
11%
46-60
7
13%
3
8%
61-75
12
23%
13
36%
76-90

Пропущено

17
21
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 14
1
6%
3
14%
1-15
4
24%
1
5%
16-30
3
18%
3
14%
31-45
2
12%
5
24%
46-60
3
18%
4
19%
61-75
4
24%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Фейеноорд - ПСВ 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 Фейеноорд - Майнц 1:2
Фейеноорд - Утрехт 2:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Селтик - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Волендам 3:1 Фейеноорд - ПСВ 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Валвейк - Фейеноорд 1:2 Твенте - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Лацио 3:1 Фейеноорд - Витесс 4:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1
Твенте
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
НЕК Неймеген - Твенте 1:0 ПСВ - Твенте 3:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Твенте - Оснабрюк 2:2
Эльденсе - Твенте 0:1 Спарта Роттердам - Твенте 2:2 Твенте - Эксельсиор 4:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 Твенте - ПСВ 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 Утрехт - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 2:1 Хераклес - Твенте 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 1:0 Твенте - Витесс 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Твенте - Аякс 3:1 Волендам - Твенте 0:2

Результаты матчей

Фейеноорд
Твенте

Точный счет

6:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
6
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:4
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
2:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
4
3 раза 33%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:2
3 раза 17%
0:4
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
6:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
0:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 28%
4
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
2 раза 11%
6
2 раза 11%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
5 раз 28%
3
5 раз 28%
0
3 раза 17%
1
3 раза 17%
4
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Фейеноорд
Твенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
6
3
1.5
6
3
5
4
2.5
4
5
3
6
3.5
1
8
2
7
4.5
2
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
1.5
Больше Меньше
6
3
4
5
2.5
3
6
4
5
3.5
1
8
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
15
3
14
4
1.5
12
6
9
9
2.5
7
11
7
11
3.5
2
16
3
15
4.5
2
16
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 19 18 1 0 62 - 8 55
2.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 19 13 4 2 55 - 17 43
3.
Твенте
 0:0 Заявка 19 11 5 3 36 - 21 38
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 19 10 5 4 41 - 22 35
5.
Аякс
 Заявка 19 10 4 5 49 - 40 34
6.
НЕК Неймеген
 1:0 Заявка 19 7 7 5 37 - 31 28
7.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 Заявка 19 7 5 7 30 - 27 26
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 19 7 5 7 25 - 25 26
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 19 6 5 8 28 - 32 23
10.
Херенвен
 Заявка 19 6 3 10 28 - 37 21
11.
Эксельсиор
 Заявка 19 4 9 6 32 - 36 21
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 18 5 5 8 17 - 30 20
13.
Алмере Сити
 Заявка 19 5 5 9 19 - 36 20
14.
Утрехт
 Заявка 19 4 8 7 19 - 28 20
15.
Хераклес
 Заявка 19 5 4 10 25 - 45 19
16.
Валвейк
 Заявка 19 4 3 12 20 - 38 15
17.
Волендам
 Заявка 18 3 3 12 19 - 42 12
18.
Витесс
 Заявка 19 3 3 13 13 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 10 10 0 0 31 - 5 30
2.
Твенте
 0:0 Заявка 9 7 1 1 19 - 12 22
3.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 10 6 3 1 26 - 8 21
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 10 6 2 2 26 - 13 20
5.
Аякс
 Заявка 9 6 1 2 24 - 15 19
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 9 5 2 2 13 - 9 17
7.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 Заявка 10 5 1 4 22 - 13 16
8.
НЕК Неймеген
 1:0 Заявка 10 4 3 3 21 - 15 15
9.
Херенвен
 Заявка 9 4 2 3 17 - 12 14
10.
Эксельсиор
 Заявка 10 2 6 2 16 - 16 12
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
12.
Хераклес
 Заявка 10 3 2 5 13 - 24 11
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 2 3 4 10 - 15 9
14.
Алмере Сити
 Заявка 9 2 3 4 10 - 17 9
15.
Утрехт
 Заявка 9 1 5 3 11 - 18 8
16.
Валвейк
 Заявка 10 2 2 6 13 - 22 8
17.
Волендам
 Заявка 8 2 1 5 8 - 17 7
18.
Витесс
 Заявка 9 1 3 5 6 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 8 1 0 31 - 3 25
2.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 9 7 1 1 29 - 9 22
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
4.
Твенте
 0:0 Заявка 10 4 4 2 17 - 9 16
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 4 3 2 15 - 9 15
6.
Аякс
 Заявка 10 4 3 3 25 - 25 15
7.
НЕК Неймеген
 1:0 Заявка 9 3 4 2 16 - 16 13
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 9 3 3 3 18 - 17 12
9.
Утрехт
 Заявка 10 3 3 4 8 - 10 12
10.
Алмере Сити
 Заявка 10 3 2 5 9 - 19 11
11.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 Заявка 9 2 4 3 8 - 14 10
12.
Эксельсиор
 Заявка 9 2 3 4 16 - 20 9
13.
Хераклес
 Заявка 9 2 2 5 12 - 21 8
14.
Валвейк
 Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
15.
Херенвен
 Заявка 10 2 1 7 11 - 25 7
16.
Витесс
 Заявка 10 2 0 8 7 - 27 6
17.
Волендам
 Заявка 10 1 2 7 11 - 25 5
18.
Фортуна Ситтард
 Заявка 9 0 3 6 4 - 21 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 21 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 17 (7)
Аякс Бробби Брайан 14 (4)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Валвейк Мейерс Арон 6
Витесс Ороз Алоис 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 47'
      После проверки VAR судья не изменил решения - Фейеноорд пробьет пенальти!
    • 47'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Фейеноорд.
    • 46'
      ПЕНАЛЬТИ - Садилек Михал из команды Твенте привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Пайшао Игор.
    • 46'
      Тактическая замена. Ниукоп Барт уходит с поля и его заменяет Дилросун Джавайро
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фейеноорд
    Ничья
    Твенте
    5.10
    7.70
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    7.50
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