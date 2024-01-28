Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

46' Даан Ротс из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Хартман Квилиндси создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Удар от ворот произведет Твенте

43' Хартман Квилиндси из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

42' Удар от ворот произведет Твенте

42' Пайшао Игор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Твенте

40' Ганцко Давид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Хартман Квилиндси из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Виффер Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Траунер Гернот выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Гертрейда Лютсхарел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Ниукоп Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

29' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

28' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Твенте

28' Даан Ротс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Меес Хилгерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Удар от ворот произведет Твенте

24' Пайшао Игор из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Бренет Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Фейеноорд

17' Оооо... вот это был удар! Даан Ротс должен был забить с этой позиции.

17' Даан Ротс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Матиас Кьело создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Хартман Квилиндси наказан за толчок Матиас Кьело

13' Пайшао Игор навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Траунер Гернот выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Бренет Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Гертрейда Лютсхарел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Траунер Гернот выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Матч возобновлен

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Ван Ден Белт Томас пробует нанести удар издали, но Ларс Уннерсталль держит все под контролем

8' Хартман Квилиндси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Удар от ворот произведет Фейеноорд

6' Хартман Квилиндси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Траунер Гернот выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Садилек Михал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Твенте начинает с центра поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника