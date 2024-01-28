Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Твенте

90' Ганцко Давид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

88' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Матиас Кьело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Тимбер Квинтен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Матч возобновлен

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Дилросун Джавайро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Удар от ворот произведет Твенте

73' Ганцко Давид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Виффер Матс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Юнювар Наджи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Матч возобновлен

66' Матиас Кьело на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Проппер Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Виффер Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Удар от ворот произведет Фейеноорд

63' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Пайшао Игор навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Оооо... вот это был удар! Хименес Сантьяго Томас должен был забить с этой позиции.

61' Хорошую попытку сделал Хименес Сантьяго Томас . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Ганцко Давид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Твенте

57' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Пайшао Игор навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Виффер Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Матиас Кьело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Тимбер Квинтен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Гертрейда Лютсхарел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Эйтинг Карел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Удар от ворот произведет Твенте

50' Матч возобновлен

50' Хименес Сантьяго Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Пайшао Игор навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Хорошую попытку сделал Тимбер Квинтен . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Хорошую попытку сделал Ганцко Давид . Удар в створ, но вратарь начеку

47' ОН ПРОМАЗАЛ - Хименес Сантьяго Томас пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.

47' После проверки VAR судья не изменил решения - Фейеноорд пробьет пенальти!

47' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Фейеноорд