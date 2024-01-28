Тур: 19. Стадион: Де Кёйп. Главный судья: Линдхут Аллард
Ход матча
47'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
9 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 0
-
9 Угловые 0
-
2 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
487 Количество передач 252
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Ганцко
Давид
20
Виффер
Матс
14
Пайшао
Игор
11
Даан
Ротс
18
Влап
Михел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Виффер МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Пайшао ИгорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Минте ЯнкубаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Даан РотсНападающий
-
18 Влап МихелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
39 Роц МатсЗащитник
- Защитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Юнювар НаджиПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Остинг Джозеф
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фейеноорд
Твенте
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
22.2%
15 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед
33 матча
42.4%
30.3%
27.3%
14 побед 10 ничьих 9 побед
Первый тайм
27.3%
48.5%
24.2%
9 побед 16 ничьих 8 побед
Второй тайм
45.5%
24.2%
30.3%
15 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
17
Голов в среднем за матч
1.88
1.06
Среднее время на гол
47
84
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.25
0.94
Среднее время на гол
72
95
Всего голов
52
33
Голов в среднем за матч
1.58
1
Тотал матчей
2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
57
90
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (1)
|1.11
|Тимбер Квинтен
|6
|0.32
|Стенгс Келвин
|5
|0.26
|Гертрейда Лютсхарел
|5
|0.26
|Пайшао Игор
|5
|0.26
|Минте Янкуба
|3
|0.16
|Виффер Матс
|2
|0.11
|Лингр Ондржей
|2
|0.11
|Сейер Лео
|1
|0.05
|Дилросун Джавайро
|1
|0.05
|Иванушец Лука
|1
|0.05
|Миламбо Антони
|1
|0.05
|Ниукоп Барт
|1
|0.05
|Уэда Аясэ
|1
|0.05
|Хартман Квилиндси
|0
|0
|Траунер Гернот
|0
|0
|Ганцко Давид
|0
|0
|Джаханбахш Алиреза
|0
|0
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стейн Сем
|10 (1)
|0.53
|Угальде Манфред
|7
|0.37
|Ван Волфсвинкель Рикки
|7 (1)
|0.37
|Даан Ротс
|2
|0.11
|Влап Михел
|2
|0.11
|Юнювар Наджи
|2
|0.11
|Эль-Идрис Юнус Та
|2
|0.11
|Садилек Михал
|1
|0.05
|Проппер Робин
|1
|0.05
|Регер Юри
|1
|0.05
|Сампстед Альфонс
|0
|0
|Эйтинг Карел
|0
|0
|Бренет Джошуа
|0
|0
|Ван Берген Митчелл
|0
|0
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хименес Сантьяго Томас
|3
|0
|Пайшао Игор
|3
|0
|Ниукоп Барт
|1
|1
|Велленройтер Тимон
|2
|0
|Виффер Матс
|2
|0
|Тимбер Квинтен
|2
|0
|Хартман Квилиндси
|2
|0
|Слот Арне
|1
|0
|Траунер Гернот
|1
|0
|Бейло Юстин
|1
|0
|Ганцко Давид
|1
|0
|Зерруки Рамиз
|1
|0
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садилек Михал
|5
|1
|Меес Хилгерс
|4
|1
|Проппер Робин
|5
|0
|Угальде Манфред
|3
|0
|Даан Ротс
|3
|0
|Ван Волфсвинкель Рикки
|2
|0
|Эйтинг Карел
|2
|0
|Кьёлё Матиас
|2
|0
|Эль-Идрис Юнус Та
|2
|0
|Макс Брюнс
|0
|1
|Уннерсталл Ларс
|1
|0
|Влап Михел
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Стейн Сем
|1
|0
|Ван Хоренбек Алек
|1
|0
|Регер Юри
|1
|0
Результаты матчей
Фейеноорд
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Твенте
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
3
5
Фейеноорд
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
Твенте
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
25
18
Фейеноорд
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)
Твенте
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
28
23
Голы по времени матча
Забито
26
17
13 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
5
19%
2
12%
1-15
6
23%
2
12%
16-30
2
8%
4
24%
31-45
4
15%
2
12%
46-60
3
12%
1
6%
61-75
6
23%
6
35%
76-90
Пропущено
8
9
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
3
33%
46-60
2
25%
3
33%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Забито
26
19
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
4
15%
3
16%
1-15
5
19%
1
5%
16-30
2
8%
4
21%
31-45
5
19%
2
11%
46-60
4
15%
2
11%
61-75
6
23%
7
37%
76-90
Пропущено
9
12
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
11%
3
25%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
3
25%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
2
22%
3
25%
76-90
Забито
52
36
24 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 12
2 Не забивали 3
9
17%
5
14%
1-15
11
21%
3
8%
16-30
4
8%
8
22%
31-45
9
17%
4
11%
46-60
7
13%
3
8%
61-75
12
23%
13
36%
76-90
Пропущено
17
21
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 14
1
6%
3
14%
1-15
4
24%
1
5%
16-30
3
18%
3
14%
31-45
2
12%
5
24%
46-60
3
18%
4
19%
61-75
4
24%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Фейеноорд - ПСВ 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 Фейеноорд - Майнц 1:2
Фейеноорд - Утрехт 2:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Селтик - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Волендам 3:1 Фейеноорд - ПСВ 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Валвейк - Фейеноорд 1:2 Твенте - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Лацио 3:1 Фейеноорд - Витесс 4:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1
Твенте
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
НЕК Неймеген - Твенте 1:0 ПСВ - Твенте 3:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Твенте - Оснабрюк 2:2
Эльденсе - Твенте 0:1 Спарта Роттердам - Твенте 2:2 Твенте - Эксельсиор 4:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 Твенте - ПСВ 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 Утрехт - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 2:1 Хераклес - Твенте 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 1:0 Твенте - Витесс 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Твенте - Аякс 3:1 Волендам - Твенте 0:2
Результаты матчей
Фейеноорд
Твенте
Точный счет
0:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
6:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
6
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:4
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
4
3 раза 33%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
6:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
0:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
5 раз 26%
4
4 раза 21%
1
3 раза 16%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
6
2 раза 11%
5
1 раз 5%
2
5 раз 26%
3
5 раз 26%
0
4 раза 21%
1
3 раза 16%
4
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Фейеноорд
Твенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
81
64
63
55
45
37
18
28
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
64
45
37
45
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
154
145
127
910
712
712
217
316
217
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|18
|1
|0
|62 - 8
|55
|2.
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|55 - 17
|43
|3.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|36 - 21
|38
|4.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|41 - 22
|35
|5.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|49 - 40
|34
|6.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|32 - 28
|27
|7.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|25 - 25
|26
|8.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|38 - 33
|26
|9.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|28 - 32
|23
|10.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|28 - 37
|21
|11.
|0:0 Заявка
|19
|5
|6
|8
|17 - 30
|21
|12.
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|32 - 36
|21
|13.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|19 - 36
|20
|14.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|19 - 28
|20
|15.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|25 - 45
|19
|16.
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|20 - 38
|15
|17.
|0:0 Заявка
|19
|3
|4
|12
|19 - 42
|13
|18.
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|13 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|31 - 5
|30
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 12
|22
|3.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|26 - 8
|21
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|26 - 13
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|24 - 15
|19
|6.
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|24 - 14
|17
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|21 - 15
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 12
|14
|10.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|16 - 16
|12
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|12.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 24
|11
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|15.
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 17
|8
|16.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|11 - 18
|8
|17.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 22
|8
|18.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|31 - 3
|25
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|29 - 9
|22
|3.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|4.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 9
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|25 - 25
|15
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 17
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 10
|12
|9.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|17 - 18
|11
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 19
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 14
|10
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 21
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 25
|7
|16.
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|7 - 27
|6
|17.
|0:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 25
|5
|18.
|0:0 Заявка
|10
|0
|4
|6
|4 - 21
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|21 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|17 (7)
|Аякс
|Бробби Брайан
|14 (4)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5
|Валвейк
|Мейерс Арон
|6
|Витесс
|Ороз Алоис
|6