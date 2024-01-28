Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

53' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

52' Игрок из команды Гоу Эхед Иглс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

51' Г О О О О О Л - Маттссон Магнус из команды НЕК Неймеген забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Джеффри де Ланге прыгнул не в ту сторону.

51' Рефери не любит споров - именно за это Кюйперс Бас сейчас получил желтую

48' Эдвардсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

45' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

44' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Сано Кадаи пробует нанести удар издали, но Джеффри де Ланге ловит мяч

41' Крамер Йорис получил желтую карточку от судьи

41' Ван Рой Барт не смог попасть в створ ударом издали

40' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Хансен Сонтье оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Нюйтинк Брэм получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Нюйтинк Брэм на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Вердонк Калвин получил желтую карточку от судьи

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Матч возобновлен

28' Линторст Эверт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Матч возобновлен

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Эдвардсен Оливер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Хорошую попытку сделал Хансен Сонтье . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Маттссон Магнус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

9' Сано Кадаи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Огава Коки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Хорошую попытку сделал Эдвардсен Виктор . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Линторст Эверт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть