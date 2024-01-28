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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Зрители: 9997 Главный судья: Оострём Ингмар
Гоу Эхед Иглс
2:2
Конец матча
НЕК Неймеген
0'
34' Желтая карточка
Вердонк Калвин
41' Желтая карточка
Крамер Йорис
45' Желтая карточка
Ван Рой Барт
0:1
45' Пенальти
Маттссон Магнус
45' Желтая карточка
Кюйперс Бас
1:1
74' Гол
Кюйперс Бас
80' Желтая карточка
Силлессен Яспер
1:2
83' Гол
Чери Тьяронн
2:2
87' Пенальти
Эдвардсен Виктор
90' Желтая карточка
Сандлер Филипп
90'+6

Ход матча

33'
Бломме Ксандер
Линторст Эверт
 
34'
 
Вердонк Калвин
41'
Крамер Йорис
 
45'
 
Ван Рой Барт
45'
0:1
Маттссон Магнус
45'
Кюйперс Бас
 
64'
Батен Тибо
Наубер Геррит
 
70'
 
Чери Тьяронн
Хансен Сонтье
74'
Кюйперс Бас
(Адеканье Бобби)
1:1
80'
 
Силлессен Яспер
80'
Мартинсен Якоб
Эдвардсен Оливер
 
80'
Со Силла
Льянсана Энрик
 
83'
1:2
Чери Тьяронн
(Сано Кадаи)
87'
Эдвардсен Виктор
2:2
90'
 
Сандлер Филипп

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 1
  • 276 Количество передач 346
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
3
Наубер
Геррит
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
8
Линторст
Эверт
21
Льянсана
Энрик
11
Адеканье
Бобби
18
Виллюмссон
Виллюм
23
Эдвардсен
Оливер
16
Эдвардсен
Виктор
1
Силлессен
Яспер
28
Ван
Рой
Барт
3
Сандлер
Филипп
17
Нюйтинк
Брэм
24
Вердонк
Калвин
6
Худемакерс
Меес
71
Пропер
Дирк
23
Сано
Кадаи
8
Маттссон
Магнус
10
Хансен
Сонтье
18
Огава
Коки
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1
НЕК Неймеген
4-2-3-1

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
НЕК Неймеген

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

20 матчей

30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед

История матчей

К
2:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
3:3
Э
1:0
К
0:2
Э
0:2
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
3:3
ПД
4:4
ПД
1:1
ПД
5:1
ПД
1:1
Э
1:2
Э
2:2
Э
1:1
Э
4:3
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

2
1.42

Среднее время на гол

45
63

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

1.92
1.75

Среднее время на гол

46
51

Всего голов

39
31

Голов в среднем за матч

1.95
1.55

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

46
58

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллюмссон Виллюм 6 0.32
Со Силла 5 0.26
Эдвардсен Виктор 5 (2) 0.26
Кюйперс Бас 4 0.21
Эдвардсен Оливер 4 0.21
Ромменс Филипп 3 (1) 0.16
Крамер Йорис 2 0.11
Льянсана Энрик 2 0.11
Амофа Джамал 1 0.05
Адеканье Бобби 0 0
Дейл Матс 0 0
Наубер Геррит 0 0
Батен Тибо 0 0
Мартинсен Якоб 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маттссон Магнус 12 (2) 0.63
Огава Коки 5 0.26
Дост Бас 4 (1) 0.21
Пропер Дирк 3 0.16
Бас Юри 3 0.16
Ван Рой Барт 2 0.11
Хансен Сонтье 2 0.11
Тавшан Элаис 2 0.11
Росс Матиас 2 0.11
Гонсалес Роберто 1 0.05
Вердонк Калвин 1 0.05
Чери Тьяронн 1 0.05
Шоне Лассе 0 0
Худемакерс Меес 0 0
Сано Кадаи 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амофа Джамал 5 1
Кюйперс Бас 5 0
Адеканье Бобби 2 1
Наубер Геррит 3 0
Крамер Йорис 2 0
Дейл Матс 2 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Ромменс Филипп 1 0
Виллюмссон Виллюм 1 0
Со Силла 1 0
Льянсана Энрик 1 0
Мартинсен Якоб 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Рой Барт 4 1
Вердонк Калвин 4 0
Тавшан Элаис 2 1
Худемакерс Меес 1 1
Шоне Лассе 2 0
Ван Вермескеркен Саи 2 0
Росс Матиас 2 0
Пропер Дирк 2 0
Бас Юри 2 0
Нюйтинк Брэм 1 0
Гонсалес Роберто 1 0
Силлессен Яспер 1 0
Маркеш Педру 1 0
Огава Коки 1 0
Сандлер Филипп 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Перейра Брайанн 1 0
Неттен Люк 1 0

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
НЕК Неймеген
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

5
10
Гоу Эхед Иглс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
НЕК Неймеген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

11
9

Упущенные победы

6
16
Гоу Эхед Иглс
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
58% (11)
5% (1)
НЕК Неймеген
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
21% (4)
47% (9)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

15
11

Упущенные победы

11
26

Голы по времени матча

Забито

24
15
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
2
8%
1
7%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
6
25%
5
33%
31-45
2
8%
5
33%
46-60
5
21%
1
7%
61-75
7
29%
29%
2
13%
76-90

Пропущено

14
17
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
2
14%
1
6%
1-15
3
21%
2
12%
16-30
3
21%
3
18%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
2
14%
4
24%
61-75
4
29%
5
29%
29%
76-90

Забито

8
21
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
1
13%
1
5%
1-15
1
13%
2
10%
16-30
0
0%
6
29%
31-45
2
25%
3
14%
46-60
2
25%
3
14%
61-75
2
25%
6
29%
76-90

Пропущено

14
15
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
14%
2
13%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
5
36%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
5
36%
7
47%
76-90

Забито

32
36
12 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 10
4 Не забивали 1
3
9%
2
6%
1-15
3
9%
3
8%
16-30
6
19%
11
31%
31-45
4
13%
8
22%
46-60
7
22%
4
11%
61-75
9
28%
8
22%
76-90

Пропущено

28
32
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 16
4
14%
3
9%
1-15
4
14%
2
6%
16-30
4
14%
5
16%
31-45
5
18%
4
13%
46-60
2
7%
6
19%
61-75
9
32%
12
38%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 0:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2
Гоу Эхед Иглс - Де Трефферс 7:1 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1 Конинклейке - Гоу Эхед Иглс 1:4 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2
НЕК Неймеген
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
НЕК Неймеген - Твенте 1:0 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0
ГВВВ Венендал - НЕК Неймеген 1:6 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 НЕК Неймеген - Волендам 3:3 НЕК Неймеген - Рода 5:3 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
НЕК Неймеген

Точный счет

0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
5 раз 50%
3
4 раза 40%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 5%
1
8 раз 42%
3
6 раз 32%
2
3 раза 16%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Гоу Эхед Иглс
НЕК Неймеген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
1.5
5
5
5
5
2.5
5
5
3
7
3.5
1
9
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
1
8
1.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
18
1
8
11
1.5
10
9
5
14
2.5
7
12
3
16
3.5
1
18
1
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 19 18 1 0 62 - 8 55
2.
Фейеноорд
 Заявка 19 13 4 2 55 - 17 43
3.
Твенте
 Заявка 19 11 5 3 36 - 21 38
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 19 10 5 4 41 - 22 35
5.
Аякс
 Заявка 19 10 4 5 49 - 40 34
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 19 7 6 6 32 - 28 27
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 19 7 5 7 25 - 25 26
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 19 6 8 5 38 - 33 26
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 19 6 5 8 28 - 32 23
10.
Херенвен
 Заявка 19 6 3 10 28 - 37 21
11.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 19 5 6 8 17 - 30 21
12.
Эксельсиор
 Заявка 19 4 9 6 32 - 36 21
13.
Алмере Сити
 Заявка 19 5 5 9 19 - 36 20
14.
Утрехт
 Заявка 19 4 8 7 19 - 28 20
15.
Хераклес
 Заявка 19 5 4 10 25 - 45 19
16.
Валвейк
 Заявка 19 4 3 12 20 - 38 15
17.
Волендам
 0:0 Заявка 19 3 4 12 19 - 42 13
18.
Витесс
 Заявка 19 3 3 13 13 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 10 10 0 0 31 - 5 30
2.
Твенте
 Заявка 9 7 1 1 19 - 12 22
3.
Фейеноорд
 Заявка 10 6 3 1 26 - 8 21
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 10 6 2 2 26 - 13 20
5.
Аякс
 Заявка 9 6 1 2 24 - 15 19
6.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 9 5 2 2 13 - 9 17
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 10 5 2 3 24 - 14 17
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 4 3 3 21 - 15 15
9.
Херенвен
 Заявка 9 4 2 3 17 - 12 14
10.
Эксельсиор
 Заявка 10 2 6 2 16 - 16 12
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
12.
Хераклес
 Заявка 10 3 2 5 13 - 24 11
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 2 3 4 10 - 15 9
14.
Алмере Сити
 Заявка 9 2 3 4 10 - 17 9
15.
Волендам
 0:0 Заявка 9 2 2 5 8 - 17 8
16.
Утрехт
 Заявка 9 1 5 3 11 - 18 8
17.
Валвейк
 Заявка 10 2 2 6 13 - 22 8
18.
Витесс
 Заявка 9 1 3 5 6 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 8 1 0 31 - 3 25
2.
Фейеноорд
 Заявка 9 7 1 1 29 - 9 22
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
4.
Твенте
 Заявка 10 4 4 2 17 - 9 16
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 4 3 2 15 - 9 15
6.
Аякс
 Заявка 10 4 3 3 25 - 25 15
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 9 3 3 3 18 - 17 12
8.
Утрехт
 Заявка 10 3 3 4 8 - 10 12
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 2 5 2 17 - 18 11
10.
Алмере Сити
 Заявка 10 3 2 5 9 - 19 11
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 9 2 4 3 8 - 14 10
12.
Эксельсиор
 Заявка 9 2 3 4 16 - 20 9
13.
Хераклес
 Заявка 9 2 2 5 12 - 21 8
14.
Валвейк
 Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
15.
Херенвен
 Заявка 10 2 1 7 11 - 25 7
16.
Витесс
 Заявка 10 2 0 8 7 - 27 6
17.
Волендам
 0:0 Заявка 10 1 2 7 11 - 25 5
18.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 10 0 4 6 4 - 21 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 21 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 17 (7)
Аякс Бробби Брайан 14 (4)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Валвейк Мейерс Арон 6
Витесс Ороз Алоис 6
Весь список
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