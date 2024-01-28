Тур: 19. Стадион: Де Аделарсхорст. Зрители: 9997 Главный судья: Оострём Ингмар
2:2
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаВердонк Калвин
41' Желтая карточкаКрамер Йорис
45' Желтая карточкаВан Рой Барт
0:1
45' ПенальтиМаттссон Магнус
45' Желтая карточкаКюйперс Бас
1:1
74' ГолКюйперс Бас
80' Желтая карточкаСиллессен Яспер
1:2
83' ГолЧери Тьяронн
2:2
87' ПенальтиЭдвардсен Виктор
90' Желтая карточкаСандлер Филипп
90'+6
Ход матча
34'
41'
45'
45'
0:1
45'
74'
1:1
80'
83'
1:2
87'
2:2
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
7 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 5
-
9 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 1
-
276 Количество передач 346
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Ван
Рой
Барт
17
Нюйтинк
Брэм
71
Пропер
Дирк
23
Сано
Кадаи
18
Огава
Коки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Малдер ЭрвинВратарь
-
30 Янсен СвенВратарь
-
15 Джеймс ДеанЗащитник
-
9 Со СиллаЗащитник
- Полузащитник
-
28 Саатоф ПимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Батен ТибоНападающий
-
24 Лука Эверинк
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
-
23 Сано КадаиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Огава КокиНападающий
- Запасные игроки
-
22 Руфс РобинВратарь
-
31 Янсе РейкВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 D'Leanu Arts
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Гоу Эхед Иглс
НЕК Неймеген
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
20 матчей
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
17
Голов в среднем за матч
2
1.42
Среднее время на гол
45
63
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
1.92
1.75
Среднее время на гол
46
51
Всего голов
39
31
Голов в среднем за матч
1.95
1.55
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
46
58
Бомбардиры внутри турнира
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллюмссон Виллюм
|6
|0.32
|Со Силла
|5
|0.26
|Эдвардсен Виктор
|5 (2)
|0.26
|Кюйперс Бас
|4
|0.21
|Эдвардсен Оливер
|4
|0.21
|Ромменс Филипп
|3 (1)
|0.16
|Крамер Йорис
|2
|0.11
|Льянсана Энрик
|2
|0.11
|Амофа Джамал
|1
|0.05
|Адеканье Бобби
|0
|0
|Дейл Матс
|0
|0
|Наубер Геррит
|0
|0
|Батен Тибо
|0
|0
|Мартинсен Якоб
|0
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маттссон Магнус
|12 (2)
|0.63
|Огава Коки
|5
|0.26
|Дост Бас
|4 (1)
|0.21
|Пропер Дирк
|3
|0.16
|Бас Юри
|3
|0.16
|Ван Рой Барт
|2
|0.11
|Хансен Сонтье
|2
|0.11
|Тавшан Элаис
|2
|0.11
|Росс Матиас
|2
|0.11
|Гонсалес Роберто
|1
|0.05
|Вердонк Калвин
|1
|0.05
|Чери Тьяронн
|1
|0.05
|Шоне Лассе
|0
|0
|Худемакерс Меес
|0
|0
|Сано Кадаи
|0
|0
Карточки
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амофа Джамал
|5
|1
|Кюйперс Бас
|5
|0
|Адеканье Бобби
|2
|1
|Наубер Геррит
|3
|0
|Крамер Йорис
|2
|0
|Дейл Матс
|2
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|Ромменс Филипп
|1
|0
|Виллюмссон Виллюм
|1
|0
|Со Силла
|1
|0
|Льянсана Энрик
|1
|0
|Мартинсен Якоб
|1
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Рой Барт
|4
|1
|Вердонк Калвин
|4
|0
|Тавшан Элаис
|2
|1
|Худемакерс Меес
|1
|1
|Шоне Лассе
|2
|0
|Ван Вермескеркен Саи
|2
|0
|Росс Матиас
|2
|0
|Пропер Дирк
|2
|0
|Бас Юри
|2
|0
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|Гонсалес Роберто
|1
|0
|Силлессен Яспер
|1
|0
|Маркеш Педру
|1
|0
|Огава Коки
|1
|0
|Сандлер Филипп
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Перейра Брайанн
|1
|0
|Неттен Люк
|1
|0
Результаты матчей
Гоу Эхед Иглс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
НЕК Неймеген
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
5
10
Гоу Эхед Иглс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
НЕК Неймеген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
11
9
Упущенные победы
6
16
Гоу Эхед Иглс
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
58% (11)
5% (1)
НЕК Неймеген
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
21% (4)
47% (9)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
15
11
Упущенные победы
11
26
Голы по времени матча
Забито
24
15
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
2
8%
1
7%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
6
25%
5
33%
31-45
2
8%
5
33%
46-60
5
21%
1
7%
61-75
7
29%
29%
2
13%
76-90
Пропущено
14
17
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
2
14%
1
6%
1-15
3
21%
2
12%
16-30
3
21%
3
18%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
2
14%
4
24%
61-75
4
29%
5
29%
29%
76-90
Забито
8
21
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
1
13%
1
5%
1-15
1
13%
2
10%
16-30
0
0%
6
29%
31-45
2
25%
3
14%
46-60
2
25%
3
14%
61-75
2
25%
6
29%
76-90
Пропущено
14
15
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
14%
2
13%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
5
36%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
5
36%
7
47%
76-90
Забито
32
36
12 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 10
4 Не забивали 1
3
9%
2
6%
1-15
3
9%
3
8%
16-30
6
19%
11
31%
31-45
4
13%
8
22%
46-60
7
22%
4
11%
61-75
9
28%
8
22%
76-90
Пропущено
28
32
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 16
4
14%
3
9%
1-15
4
14%
2
6%
16-30
4
14%
5
16%
31-45
5
18%
4
13%
46-60
2
7%
6
19%
61-75
9
32%
12
38%
76-90
Результаты последних матчей
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 0:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2
Гоу Эхед Иглс - Де Трефферс 7:1 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1 Конинклейке - Гоу Эхед Иглс 1:4 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2
НЕК Неймеген
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
НЕК Неймеген - Твенте 1:0 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0
ГВВВ Венендал - НЕК Неймеген 1:6 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 НЕК Неймеген - Волендам 3:3 НЕК Неймеген - Рода 5:3 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0
Результаты матчей
Гоу Эхед Иглс
НЕК Неймеген
Точный счет
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
5 раз 50%
3
4 раза 40%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 5%
1
8 раз 42%
3
6 раз 32%
2
3 раза 16%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Гоу Эхед Иглс
НЕК Неймеген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
55
55
55
37
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
18
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
181
811
109
514
712
316
118
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|18
|1
|0
|62 - 8
|55
|2.
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|55 - 17
|43
|3.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|36 - 21
|38
|4.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|41 - 22
|35
|5.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|49 - 40
|34
|6.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|32 - 28
|27
|7.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|25 - 25
|26
|8.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|38 - 33
|26
|9.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|28 - 32
|23
|10.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|28 - 37
|21
|11.
|0:0 Заявка
|19
|5
|6
|8
|17 - 30
|21
|12.
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|32 - 36
|21
|13.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|19 - 36
|20
|14.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|19 - 28
|20
|15.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|25 - 45
|19
|16.
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|20 - 38
|15
|17.
|0:0 Заявка
|19
|3
|4
|12
|19 - 42
|13
|18.
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|13 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|31 - 5
|30
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 12
|22
|3.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|26 - 8
|21
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|26 - 13
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|24 - 15
|19
|6.
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|24 - 14
|17
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|21 - 15
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 12
|14
|10.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|16 - 16
|12
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|12.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 24
|11
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|15.
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 17
|8
|16.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|11 - 18
|8
|17.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 22
|8
|18.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|31 - 3
|25
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|29 - 9
|22
|3.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|4.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 9
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|25 - 25
|15
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 17
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 10
|12
|9.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|17 - 18
|11
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 19
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 14
|10
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 21
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 25
|7
|16.
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|7 - 27
|6
|17.
|0:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 25
|5
|18.
|0:0 Заявка
|10
|0
|4
|6
|4 - 21
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|21 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|17 (7)
|Аякс
|Бробби Брайан
|14 (4)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5
|Валвейк
|Мейерс Арон
|6
|Витесс
|Ороз Алоис
|6