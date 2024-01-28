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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
Волендам
0:0
Второй тайм: 47'
Фортуна Ситтард
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 283 Количество передач 193
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
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Волендам
Ничья
Фортуна Ситтард
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Все Коэффициенты
1
Мио
Бакхаус
3
Плат
Брайан
4
Мирани
Деймон
6
Бенамар
Бенаисса
2
Буур
Оскар
17
Твигт
Калвин
36
Milan
de
Haan
8
Ле
Ру
Люк
5
Кокс
Джордж
11
Улд-Ших
Биляль
25
Зеефейк
Ликвинсио
99
Веррипс
Михаэл
14
Гут
Родриго
33
Сиовас
Димитрис
35
Дейкс
Митчелл
12
Пинту
Иву
19
Ферати
Арианит
10
Халилович
Ален
32
Розье
Лорейнц
21
Лонвейк
Джастин
7
Кордоба
Иньиго
9
Сирхейс
Кай
Волендам
3-5-2
Фортуна Ситтард
5-3-2

История личных встреч

Волендам
Фортуна Ситтард

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

23 матча

52.2%
4.3%
43.5%
12 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

39.1%
34.8%
26.1%
9 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

39.1%
26.1%
34.8%
9 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

Э
3:1
Э
2:1
Э
2:0
ТМК
0:13
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
3:0
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
0:6
ПД
2:4
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
2:3
ПД
3:2
ПД
1:0
ПД
3:2
ПД
3:2
ПД
2:1
ПД
1:2
ВД(GD
0:0
ВД(GD
3:2
ВД(GD
2:3

Голы

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

2
1.55

Среднее время на гол

45
58

Всего голов

19
27

Голов в среднем за матч

1.58
2.25

Среднее время на гол

56
40

Всего голов

41
44

Голов в среднем за матч

1.78
1.91

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

50
47

Бомбардиры внутри турнира

Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюрен Роберт 5 0.26
Зеефейк Ликвинсио 3 0.16
Бенамар Бенаисса 3 0.16
Milan de Haan 3 0.16
Твигт Калвин 2 (1) 0.11
Улд-Ших Биляль 1 0.05
Куол Гаранг 1 0.05
Ван Мигем Дарил 1 0.05
Мирани Деймон 0 0
Кокс Джордж 0 0
Джонсон Дариус 0 0
Флинт Джош 0 0
Дуири Ашраф 0 0
Zach Booth 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сирхейс Кай 5 (1) 0.26
Нослин Тейяни 3 0.16
Халилович Ален 2 0.11
Озьякуп Огузхан 1 0.05
Дуарте Дерой 1 0.05
Розье Лорейнц 1 0.05
Бельхейр Мухамед 1 0.05
Гут Родриго 1 0.05
Робберехт Милан 1 0.05
Пинту Иву 0 0
Кордоба Иньиго 0 0
Дейкс Митчелл 0 0
Ферати Арианит 0 0

Карточки

Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Твигт Калвин 4 0
Улд-Ших Биляль 3 0
Мио Бакхаус 3 0
Бенамар Бенаисса 1 1
Зеефейк Ликвинсио 2 0
Пайн Дерон 2 0
Хуве Квинси 2 0
Мюрен Роберт 0 1
Мёркин Дерри 1 0
Мбуямба Ксавьер 1 0
Кокс Джордж 1 0
Плат Брайан 1 0
Milan de Haan 1 0
Дуири Ашраф 1 0
Куол Гаранг 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гут Родриго 6 0
Сиовас Димитрис 4 0
Дейкс Митчелл 4 0
Розье Лорейнц 4 0
Нослин Тейяни 2 1
Дуарте Дерой 3 0
Бельхейр Мухамед 1 1
Пинту Иву 2 0
Озьякуп Огузхан 2 0
Сирхейс Кай 2 0
Бёйс Данни 1 0
Халилович Ален 1 0
Петерсон Кристофер 1 0
Кордоба Иньиго 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
Пандур Ивор 1 0
Вут Симен 1 0
Лазетич Марко 1 0
Робберехт Милан 1 0

Результаты матчей

Волендам
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Фортуна Ситтард
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
5
Волендам
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Фортуна Ситтард
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

20
5

Упущенные победы

6
12
Волендам
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Фортуна Ситтард
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

21
5

Упущенные победы

10
17

Голы по времени матча

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
13 Не забивали 14
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
2
40%
61-75
1
13%
3
60%
76-90

Пропущено

17
20
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
2
12%
0
0%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
18%
6
30%
31-45
4
24%
2
10%
46-60
2
12%
4
20%
61-75
6
35%
6
30%
76-90

Забито

11
12
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
1
9%
2
17%
1-15
1
9%
3
25%
16-30
3
27%
2
17%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
4
36%
2
17%
76-90

Пропущено

25
10
8 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
5
20%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
12%
3
30%
31-45
5
20%
2
20%
46-60
3
12%
1
10%
61-75
9
36%
2
20%
76-90

Забито

19
17
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 9
3
16%
2
12%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
3
16%
2
12%
31-45
4
21%
2
12%
46-60
3
16%
3
18%
61-75
5
26%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

42
30
13 В 1-м тайме 13
29 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 13
7
17%
1
3%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
6
14%
9
30%
31-45
9
21%
4
13%
46-60
5
12%
5
17%
61-75
15
36%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Волендам
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Хераклес - Волендам 1:1 Волендам - Алмере Сити 0:1 Винтертур - Волендам 0:2 Волендам - Партизани 1:1
Херенвен - Волендам 1:2 Фейеноорд - Волендам 3:1 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 Эксельсиор Масслёйс - Волендам 1:0 Волендам - Спарта Роттердам 1:4 НЕК Неймеген - Волендам 3:3 Аякс - Волендам 2:0 Волендам - Эксельсиор 3:1 Валвейк - Волендам 2:1 Волендам - Утрехт 1:0 ПСВ - Волендам 3:1 Волендам - Хераклес 2:2 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Волендам - Твенте 0:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:2 Эйндховен - Фортуна Ситтард 0:2
НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Фортуна Ситтард - Витесс 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Спарта Нейкерк - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2

Результаты матчей

Волендам
Фортуна Ситтард

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 44%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

3:1
3 раза 30%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

3:1
4 раза 22%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
3:1
3 раза 17%
3:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
0
10 раз 56%
1
3 раза 17%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Волендам
Фортуна Ситтард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
4
2
6
1.5
4
5
1
7
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
3
6
2
8
1.5
1
8
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
8
10
4
14
1.5
5
13
2
16
2.5
3
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 19 18 1 0 62 - 8 55
2.
Фейеноорд
 Заявка 19 13 4 2 55 - 17 43
3.
Твенте
 Заявка 19 11 5 3 36 - 21 38
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 19 10 5 4 41 - 22 35
5.
Аякс
 Заявка 19 10 4 5 49 - 40 34
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 19 7 6 6 32 - 28 27
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 19 7 5 7 25 - 25 26
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 19 6 8 5 38 - 33 26
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 19 6 5 8 28 - 32 23
10.
Херенвен
 Заявка 19 6 3 10 28 - 37 21
11.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 19 5 6 8 17 - 30 21
12.
Эксельсиор
 Заявка 19 4 9 6 32 - 36 21
13.
Алмере Сити
 Заявка 19 5 5 9 19 - 36 20
14.
Утрехт
 Заявка 19 4 8 7 19 - 28 20
15.
Хераклес
 Заявка 19 5 4 10 25 - 45 19
16.
Валвейк
 Заявка 19 4 3 12 20 - 38 15
17.
Волендам
 0:0 Заявка 19 3 4 12 19 - 42 13
18.
Витесс
 Заявка 19 3 3 13 13 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 10 10 0 0 31 - 5 30
2.
Твенте
 Заявка 9 7 1 1 19 - 12 22
3.
Фейеноорд
 Заявка 10 6 3 1 26 - 8 21
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 10 6 2 2 26 - 13 20
5.
Аякс
 Заявка 9 6 1 2 24 - 15 19
6.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 9 5 2 2 13 - 9 17
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 10 5 2 3 24 - 14 17
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 4 3 3 21 - 15 15
9.
Херенвен
 Заявка 9 4 2 3 17 - 12 14
10.
Эксельсиор
 Заявка 10 2 6 2 16 - 16 12
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
12.
Хераклес
 Заявка 10 3 2 5 13 - 24 11
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 2 3 4 10 - 15 9
14.
Алмере Сити
 Заявка 9 2 3 4 10 - 17 9
15.
Волендам
 0:0 Заявка 9 2 2 5 8 - 17 8
16.
Утрехт
 Заявка 9 1 5 3 11 - 18 8
17.
Валвейк
 Заявка 10 2 2 6 13 - 22 8
18.
Витесс
 Заявка 9 1 3 5 6 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 8 1 0 31 - 3 25
2.
Фейеноорд
 Заявка 9 7 1 1 29 - 9 22
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
4.
Твенте
 Заявка 10 4 4 2 17 - 9 16
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 4 3 2 15 - 9 15
6.
Аякс
 Заявка 10 4 3 3 25 - 25 15
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 9 3 3 3 18 - 17 12
8.
Утрехт
 Заявка 10 3 3 4 8 - 10 12
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 2 5 2 17 - 18 11
10.
Алмере Сити
 Заявка 10 3 2 5 9 - 19 11
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 9 2 4 3 8 - 14 10
12.
Эксельсиор
 Заявка 9 2 3 4 16 - 20 9
13.
Хераклес
 Заявка 9 2 2 5 12 - 21 8
14.
Валвейк
 Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
15.
Херенвен
 Заявка 10 2 1 7 11 - 25 7
16.
Витесс
 Заявка 10 2 0 8 7 - 27 6
17.
Волендам
 0:0 Заявка 10 1 2 7 11 - 25 5
18.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 10 0 4 6 4 - 21 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 21 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 17 (7)
Аякс Бробби Брайан 14 (4)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Валвейк Мейерс Арон 6
Витесс Ороз Алоис 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Халилович Ален из команды Фортуна Ситтард не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 46'
    Буур Оскар из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Волендам
    Ничья
    Фортуна Ситтард
    4.50
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    3.60
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    2.45
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