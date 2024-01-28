Тур: 19. Стадион: Крас. Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
0:0
Второй тайм: 47'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
283 Количество передач 193
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Твигт
Калвин
14
Гут
Родриго
12
Пинту
Иву
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Твигт КалвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Лауэрс БарриВратарь
- Защитник
-
24 Дуири АшрафПолузащитник
-
10 Маулун РобинПолузащитник
-
14 Куол ГарангНападающий
-
27 Хуве КвинсиНападающий
-
21 Мюрен РобертНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Regillio Simons
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Пинту ИвуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Хендрикс ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Гриффит ИманНападающий
-
27 Браф ДжейденНападающий
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
История личных встреч
Волендам
Фортуна Ситтард
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
23 матча
52.2%
4.3%
43.5%
12 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
39.1%
34.8%
26.1%
9 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
39.1%
26.1%
34.8%
9 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
2
1.55
Среднее время на гол
45
58
Всего голов
19
27
Голов в среднем за матч
1.58
2.25
Среднее время на гол
56
40
Всего голов
41
44
Голов в среднем за матч
1.78
1.91
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
50
47
Бомбардиры внутри турнира
Волендам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюрен Роберт
|5
|0.26
|Зеефейк Ликвинсио
|3
|0.16
|Бенамар Бенаисса
|3
|0.16
|Milan de Haan
|3
|0.16
|Твигт Калвин
|2 (1)
|0.11
|Улд-Ших Биляль
|1
|0.05
|Куол Гаранг
|1
|0.05
|Ван Мигем Дарил
|1
|0.05
|Мирани Деймон
|0
|0
|Кокс Джордж
|0
|0
|Джонсон Дариус
|0
|0
|Флинт Джош
|0
|0
|Дуири Ашраф
|0
|0
|Zach Booth
|0
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сирхейс Кай
|5 (1)
|0.26
|Нослин Тейяни
|3
|0.16
|Халилович Ален
|2
|0.11
|Озьякуп Огузхан
|1
|0.05
|Дуарте Дерой
|1
|0.05
|Розье Лорейнц
|1
|0.05
|Бельхейр Мухамед
|1
|0.05
|Гут Родриго
|1
|0.05
|Робберехт Милан
|1
|0.05
|Пинту Иву
|0
|0
|Кордоба Иньиго
|0
|0
|Дейкс Митчелл
|0
|0
|Ферати Арианит
|0
|0
Карточки
Волендам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Твигт Калвин
|4
|0
|Улд-Ших Биляль
|3
|0
|Мио Бакхаус
|3
|0
|Бенамар Бенаисса
|1
|1
|Зеефейк Ликвинсио
|2
|0
|Пайн Дерон
|2
|0
|Хуве Квинси
|2
|0
|Мюрен Роберт
|0
|1
|Мёркин Дерри
|1
|0
|Мбуямба Ксавьер
|1
|0
|Кокс Джордж
|1
|0
|Плат Брайан
|1
|0
|Milan de Haan
|1
|0
|Дуири Ашраф
|1
|0
|Куол Гаранг
|1
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гут Родриго
|6
|0
|Сиовас Димитрис
|4
|0
|Дейкс Митчелл
|4
|0
|Розье Лорейнц
|4
|0
|Нослин Тейяни
|2
|1
|Дуарте Дерой
|3
|0
|Бельхейр Мухамед
|1
|1
|Пинту Иву
|2
|0
|Озьякуп Огузхан
|2
|0
|Сирхейс Кай
|2
|0
|Бёйс Данни
|1
|0
|Халилович Ален
|1
|0
|Петерсон Кристофер
|1
|0
|Кордоба Иньиго
|1
|0
|Оратмангун Рагнар
|1
|0
|Пандур Ивор
|1
|0
|Вут Симен
|1
|0
|Лазетич Марко
|1
|0
|Робберехт Милан
|1
|0
Результаты матчей
Волендам
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Фортуна Ситтард
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
5
Волендам
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Фортуна Ситтард
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
20
5
Упущенные победы
6
12
Волендам
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Фортуна Ситтард
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
21
5
Упущенные победы
10
17
Голы по времени матча
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
13 Не забивали 14
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
2
40%
61-75
1
13%
3
60%
76-90
Пропущено
17
20
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
2
12%
0
0%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
18%
6
30%
31-45
4
24%
2
10%
46-60
2
12%
4
20%
61-75
6
35%
6
30%
76-90
Забито
11
12
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
1
9%
2
17%
1-15
1
9%
3
25%
16-30
3
27%
2
17%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
4
36%
2
17%
76-90
Пропущено
25
10
8 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
5
20%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
12%
3
30%
31-45
5
20%
2
20%
46-60
3
12%
1
10%
61-75
9
36%
2
20%
76-90
Забито
19
17
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 9
3
16%
2
12%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
3
16%
2
12%
31-45
4
21%
2
12%
46-60
3
16%
3
18%
61-75
5
26%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
42
30
13 В 1-м тайме 13
29 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 13
7
17%
1
3%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
6
14%
9
30%
31-45
9
21%
4
13%
46-60
5
12%
5
17%
61-75
15
36%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Волендам
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Хераклес - Волендам 1:1 Волендам - Алмере Сити 0:1 Винтертур - Волендам 0:2 Волендам - Партизани 1:1
Херенвен - Волендам 1:2 Фейеноорд - Волендам 3:1 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 Эксельсиор Масслёйс - Волендам 1:0 Волендам - Спарта Роттердам 1:4 НЕК Неймеген - Волендам 3:3 Аякс - Волендам 2:0 Волендам - Эксельсиор 3:1 Валвейк - Волендам 2:1 Волендам - Утрехт 1:0 ПСВ - Волендам 3:1 Волендам - Хераклес 2:2 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Волендам - Твенте 0:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:2 Эйндховен - Фортуна Ситтард 0:2
НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Фортуна Ситтард - Витесс 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Спарта Нейкерк - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2
Результаты матчей
Волендам
Фортуна Ситтард
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 44%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
3:1
3 раза 30%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
3:1
4 раза 22%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
3:1
3 раза 17%
3:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
0
10 раз 56%
1
3 раза 17%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Волендам
Фортуна Ситтард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
54
26
45
17
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
36
28
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
810
414
513
216
315
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|18
|1
|0
|62 - 8
|55
|2.
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|55 - 17
|43
|3.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|36 - 21
|38
|4.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|41 - 22
|35
|5.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|49 - 40
|34
|6.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|32 - 28
|27
|7.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|25 - 25
|26
|8.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|38 - 33
|26
|9.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|28 - 32
|23
|10.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|28 - 37
|21
|11.
|0:0 Заявка
|19
|5
|6
|8
|17 - 30
|21
|12.
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|32 - 36
|21
|13.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|19 - 36
|20
|14.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|19 - 28
|20
|15.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|25 - 45
|19
|16.
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|20 - 38
|15
|17.
|0:0 Заявка
|19
|3
|4
|12
|19 - 42
|13
|18.
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|13 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|31 - 5
|30
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 12
|22
|3.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|26 - 8
|21
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|26 - 13
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|24 - 15
|19
|6.
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|24 - 14
|17
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|21 - 15
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 12
|14
|10.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|16 - 16
|12
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|12.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 24
|11
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|15.
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 17
|8
|16.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|11 - 18
|8
|17.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 22
|8
|18.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|31 - 3
|25
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|29 - 9
|22
|3.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|4.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 9
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|25 - 25
|15
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 17
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 10
|12
|9.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|17 - 18
|11
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 19
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 14
|10
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 21
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 25
|7
|16.
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|7 - 27
|6
|17.
|0:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 25
|5
|18.
|0:0 Заявка
|10
|0
|4
|6
|4 - 21
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|21 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|17 (7)
|Аякс
|Бробби Брайан
|14 (4)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5
|Валвейк
|Мейерс Арон
|6
|Витесс
|Ороз Алоис
|6