Перес справа стал обыгрывать Мандава и упустил мяч за пределы поля. "Валенсии" не удаётся доводить свои атаки до ударов по воротам.

Герра справа продвинулся вперёд, где его встретил Хименес и аккуратно отобрал мяч.

ПИепелу попытался организовать атаку гостей левым флангом, но на пути мяча оказался Де Пауль.

Депай заработал первый угловой удар в матче. Гризманн навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Герра.

Перес на левом фланге забежал в офсайд.

Лино слева вывел к воротам Гризманна, удар которого в ближний угол Мамардашвили отразил ногами.

19' Лино слева делал скидку в штрафную площадь, и мяч попал в руку Фулкье. Арбитры вынесли решение, что это не повод для назначения пенальти.

18' Лино слева сделал пас в штрафную площадь на Депая. Мемфис с разворота прострелил в центр, где удар Гризманна в касание отразил Мамардашвили.

17' Лино слева прострелил к воротам. Мяч риокшетом от Гильямона отскочил в руки Мамардашвили.

16' Навес Молины справа к воротам прервал Москера.

15' В стартовые минуты территориальное преимущество на стороне "Атлетико". Хозяева заметно больше времени проводят в атаке, но опасных моментов пока им создавать не удаётся.

14' Гризманн справа у штрафной площади сыграл на подборе и сделал пас во фланг на Молину, которому прострелить к воротам соперники не позволили.

13' Перес справа не смог пройти вперёд и был вынужден откатить мяч на свою половину поля.