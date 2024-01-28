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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Де Бургос Рикардо
Атлетико М
0:0
Первый тайм: 26'
Валенсия
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 74 Владение мячом, % 26

Владение мячом

Прогнозы 129
Атлетико М 88.4% (114)
X 5.4% (7)
Валенсия 6.2% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Атлетико М
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Валенсия
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13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
2
Хименес
Хосе
23
Мандава
Рейнилду
16
Молина
Науэль
5
Де
Пауль
Родриго
6
Коке
Хорхе
24
Ривас
Пабло
Барриос
12
Лино
Сэмуел
7
Гризманн
Антуан
9
Депай
Мемфис
25
Мамардашвили
Георгий
20
Фулкье
Димитри
3
Москера
Кристиан
5
Габриэль
Паулиста
14
Гайя
Хосе
6
Гильямон
Уго
18
Пепелу
23
Перес
Фран
8
Герра
Хавьер
16
Ногуэроль
Диего
Лопес
9
Дуро
Уго
Атлетико М
3-5-2
Валенсия
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико М
Валенсия

25 матчей

80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

48%
48%
4%
12 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

68%
20%
12%
17 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

41 матч

48.8%
31.7%
19.5%
20 побед 13 ничьих 8 побед

Первый тайм

29.3%
51.2%
19.5%
12 побед 21 ничья 8 побед

Второй тайм

41.5%
29.3%
29.2%
17 побед 12 ничьих 12 побед

История матчей

ЛЛ
3:0
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:2
ЛЛ
3:3
ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:1
П
3:2
П
1:1
П
1:0
П
0:0
П
3:0
П
0:2
П
1:3
П
2:1
П
1:1
П
3:1
П
0:1
КК
2:0
КК
1:1
П
3:0
П
1:1
П
2:0
ЛЕ
0:1
ЛЕ
4:2
П
0:0
П
1:0
П
1:2
П
1:1
ЛЕ
0:0
ЛЕ
2:2
П
4:1
П
2:2
П
1:0
П
3:1
ПД
3:1
КК
3:2
КК
1:0
ПД
1:0

Голы

Всего голов

40
24

Голов в среднем за матч

2
1.14

Среднее время на гол

45
78

Всего голов

29
16

Голов в среднем за матч

1.38
0.8

Среднее время на гол

65
112

Всего голов

69
40

Голов в среднем за матч

1.68
0.98

Тотал матчей

2.5
38
Больше 93%
Меньше 7%
3
29
Больше 71%
Меньше 29%
12
20
Больше 49%
Меньше 51%
21
14
Больше 34%
Меньше 66%
27
6
Больше 15%
Меньше 85%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
39

Среднее время на гол

53
92

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 13 0.62
Гризманн Антуан 11 (3) 0.52
Корреа Анхель 4 0.19
Льоренте Маркос 3 0.14
Рикельме Родриго 2 0.1
Лино Сэмуел 2 0.1
Молина Науэль 2 0.1
Депай Мемфис 2 0.1
Витсель Аксель 1 0.05
Ньигес Сауль 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Коке Хорхе 0 0
Аспиликуэта Сесар 0 0
Карраско Янник 0 0
Эрмосо Марио 0 0
Ривас Пабло Барриос 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 9 0.41
Герра Хавьер 4 0.18
Пепелу 4 (4) 0.18
Ногуэроль Диего Лопес 3 0.14
Перес Фран 1 0.05
Гайя Хосе 1 0.05
Каньос Серхи 1 0.05
Васкес Хесус 1 0.05
Яремчук Роман 1 0.05
Дьякаби Муктар 1 0.05
Гильямон Уго 1 0.05
Корреа Тьерри 0 0
Гонсалес Уго 0 0
Амалла Селим 0 0
Алмейда Андре IV 0 0
Мари Альберто 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрмосо Марио 6 0
Савич Стефан 3 1
Коке Хорхе 4 0
Хименес Хосе 4 0
Мората Альваро 2 1
Аспиликуэта Сесар 3 0
Гризманн Антуан 3 0
Ньигес Сауль 3 0
Де Пауль Родриго 3 0
Льоренте Маркос 3 0
Витсель Аксель 2 0
Ривас Пабло Барриос 2 0
Сёюнджю Чаглар 0 1
Рикельме Родриго 1 0
Облак Ян 1 0
Корреа Анхель 1 0
Галан Хави 1 0
Молина Науэль 1 0
Лино Сэмуел 1 0
Диего Симеоне 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Паулиста 5 1
Амалла Селим 4 1
Дьякаби Муктар 5 0
Перес Фран 4 0
Корреа Тьерри 2 1
Герра Хавьер 2 1
Гайя Хосе 3 0
Гильямон Уго 3 0
Фулкье Димитри 2 0
Пепелу 2 0
Дуро Уго 2 0
Озкаджар Дженк 2 0
Мамардашвили Георгий 2 0
Ногуэроль Диего Лопес 2 0
Бараха Рубен 1 0
Васкес Хесус 1 0
Москера Кристиан 1 0
Гасиоровски Ярек 1 0

Результаты матчей

Атлетико М
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Валенсия
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

3
8
Атлетико М
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Валенсия
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

13
12
Атлетико М
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
20% (4)
35% (7)
Валенсия
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
14% (3)
48% (10)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

20
5

Упущенные победы

16
20

Голы по времени матча

Забито

23
15
11 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
10 Не забивали 12
1
4%
3
20%
1-15
5
22%
0
0%
16-30
5
22%
1
7%
31-45
3
13%
3
20%
46-60
5
22%
4
27%
61-75
4
17%
4
27%
76-90

Пропущено

11
18
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
9%
2
11%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
1
9%
3
17%
31-45
1
9%
4
22%
46-60
3
27%
2
11%
61-75
3
27%
6
33%
76-90

Забито

17
13
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
2
12%
3
23%
1-15
3
18%
2
15%
16-30
2
12%
2
15%
31-45
2
12%
2
15%
46-60
3
18%
3
23%
61-75
5
29%
29%
1
8%
76-90

Пропущено

12
5
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
3
25%
1
20%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
1
8%
1
20%
76-90

Забито

40
28
18 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 12
4 Не забивали 4
3
8%
6
21%
1-15
8
20%
2
7%
16-30
7
18%
3
11%
31-45
5
13%
5
18%
46-60
8
20%
7
25%
61-75
9
23%
5
18%
76-90

Пропущено

23
23
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
3
13%
2
9%
1-15
4
17%
2
9%
16-30
3
13%
4
17%
31-45
4
17%
5
22%
46-60
5
22%
3
13%
61-75
4
17%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3
Луго - Атлетико М 1:3 Жирона - Атлетико М 4:3 Атлетико М - Севилья 1:0 Атлетико М - Хетафе 3:3 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Лацио 2:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:0 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Атлетико М - Селтик 6:0 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Атлетико М - Алавес 2:1 Селтик - Атлетико М 2:2 Сельта - Атлетико М 0:3
Валенсия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Валенсия - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Сельта 1:3 Кадис - Валенсия 1:4 Картахена - Валенсия 1:2
Валенсия - Вильярреал 3:1 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Ароза - Валенсия 0:1 Жирона - Валенсия 2:1 Валенсия - Сельта 0:0 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Валенсия - Гранада 1:0 Логроньес - Валенсия 0:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Мальорка - Валенсия 1:1 Бетис - Валенсия 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Альмерия - Валенсия 2:2

Результаты матчей

Атлетико М
Валенсия

Точный счет

3:1
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

3
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:7
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
2:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
7
1 раз 10%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:1
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
3:1
3 раза 15%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:7
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:0
5 раз 24%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

3
7 раз 35%
0
4 раза 20%
1
4 раза 20%
2
4 раза 20%
7
1 раз 5%
1
9 раз 43%
0
5 раз 24%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Атлетико М
Валенсия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
1.5
Больше Меньше
3
7
5
5
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
3
4
6
1.5
4
7
3
7
2.5
1
10
1
9
3.5
1
10
1
9
4.5
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
16
5
12
8
1.5
7
14
8
12
2.5
3
18
1
19
3.5
1
20
1
19
4.5
1
19
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 22 17 4 1 52 - 25 55
2.
Реал Мадрид
 Заявка 21 17 3 1 45 - 14 54
3.
Барселона
 Заявка 21 13 5 3 43 - 29 44
4.
Атлетико М
 0:0 Заявка 21 13 3 5 40 - 23 42
5.
Атлетик Б
 Заявка 22 12 6 4 38 - 21 42
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 22 9 9 4 32 - 21 36
7.
Бетис
 Заявка 22 8 10 4 25 - 24 34
8.
Валенсия
 0:0 Заявка 22 9 6 7 27 - 24 33
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 22 9 4 9 22 - 19 31
10.
Хетафе
 Заявка 20 6 8 6 26 - 28 26
11.
Осасуна
 Заявка 21 7 5 9 26 - 32 26
12.
Алавес
 Заявка 22 7 5 10 22 - 27 26
13.
Райо Вальекано
 Заявка 21 5 9 7 18 - 26 24
14.
Вильярреал
 Заявка 22 6 5 11 33 - 45 23
15.
Мальорка
 Заявка 22 3 11 8 19 - 26 20
16.
Севилья
 Заявка 22 3 8 11 27 - 36 17
17.
Сельта
 Заявка 22 3 8 11 21 - 32 17
18.
Кадис
 Заявка 22 2 10 10 15 - 31 16
19.
Гранада
 Заявка 21 2 5 14 22 - 42 11
20.
Альмерия
 Заявка 22 0 6 16 21 - 49 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 0:0 Заявка 11 9 2 0 23 - 11 29
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 9 1 0 25 - 6 28
3.
Жирона
 Заявка 11 9 1 1 30 - 14 28
4.
Атлетик Б
 Заявка 11 8 2 1 27 - 12 26
5.
Барселона
 Заявка 11 8 0 3 24 - 16 24
6.
Бетис
 Заявка 11 6 4 1 15 - 8 22
7.
Валенсия
 0:0 Заявка 10 6 2 2 13 - 5 20
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 5 5 1 18 - 11 20
9.
Хетафе
 Заявка 9 5 3 1 9 - 6 18
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
11.
Алавес
 Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
12.
Осасуна
 Заявка 11 4 3 4 12 - 14 15
13.
Мальорка
 Заявка 11 2 7 2 9 - 9 13
14.
Кадис
 Заявка 11 2 6 3 9 - 13 12
15.
Вильярреал
 Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
16.
Севилья
 Заявка 12 2 5 5 16 - 19 11
17.
Гранада
 Заявка 11 2 4 5 14 - 20 10
18.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 8 - 15 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 10 1 5 4 9 - 18 8
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 5 6 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 11 8 3 0 22 - 11 27
2.
Реал Мадрид
 Заявка 11 8 2 1 20 - 8 26
3.
Барселона
 Заявка 10 5 5 0 19 - 13 20
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
5.
Атлетик Б
 Заявка 11 4 4 3 11 - 9 16
6.
Райо Вальекано
 Заявка 11 4 4 3 9 - 8 16
7.
Атлетико М
 0:0 Заявка 10 4 1 5 17 - 12 13
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 4 1 6 8 - 10 13
9.
Валенсия
 0:0 Заявка 12 3 4 5 14 - 19 13
10.
Вильярреал
 Заявка 11 3 3 5 15 - 23 12
11.
Бетис
 Заявка 11 2 6 3 10 - 16 12
12.
Осасуна
 Заявка 10 3 2 5 14 - 18 11
13.
Алавес
 Заявка 12 2 4 6 11 - 16 10
14.
Хетафе
 Заявка 11 1 5 5 17 - 22 8
15.
Сельта
 Заявка 10 1 4 5 13 - 17 7
16.
Мальорка
 Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
17.
Севилья
 Заявка 10 1 3 6 11 - 17 6
18.
Кадис
 Заявка 11 0 4 7 6 - 18 4
19.
Гранада
 Заявка 10 0 1 9 8 - 22 1
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 1 10 11 - 28 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 14 (3)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Хетафе Майораль Борха 13 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Кадис Алькарас Рубен 11
Кадис Хименес Фали 10
Хетафе Дьене Даконам 1 8
Гранада Гумбау Херард 9
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    26'
    Лино слева вывел к воротам Гризманна, удар которого в ближний угол Мамардашвили отразил ногами.
  • Офсайд
    25'
    Перес на левом фланге забежал в офсайд.
  • Угловой
    24'
    Депай заработал первый угловой удар в матче. Гризманн навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Герра.
  • 23'
    ПИепелу попытался организовать атаку гостей левым флангом, но на пути мяча оказался Де Пауль.
  • Фол, нарушение
    22'
    Мандава у центрального круга сбил Переса.
  • 21'
    Герра справа продвинулся вперёд, где его встретил Хименес и аккуратно отобрал мяч.
  • 20'
    Перес справа стал обыгрывать Мандава и упустил мяч за пределы поля. "Валенсии" не удаётся доводить свои атаки до ударов по воротам.
  • 19'
    Лино слева делал скидку в штрафную площадь, и мяч попал в руку Фулкье. Арбитры вынесли решение, что это не повод для назначения пенальти.
  • Опасный момент
    18'
    Лино слева сделал пас в штрафную площадь на Депая. Мемфис с разворота прострелил в центр, где удар Гризманна в касание отразил Мамардашвили.
  • 17'
    Лино слева прострелил к воротам. Мяч риокшетом от Гильямона отскочил в руки Мамардашвили.
  • 16'
    Навес Молины справа к воротам прервал Москера.
  • 15'
    В стартовые минуты территориальное преимущество на стороне "Атлетико". Хозяева заметно больше времени проводят в атаке, но опасных моментов пока им создавать не удаётся.
  • 14'
    Гризманн справа у штрафной площади сыграл на подборе и сделал пас во фланг на Молину, которому прострелить к воротам соперники не позволили.
  • 13'
    Перес справа не смог пройти вперёд и был вынужден откатить мяч на свою половину поля.
  • 12'
    Пепелу некоторое время проведёт за пределами поля. Замена, скорее всего, не потребуется.
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    • Травма, повреждение
      10'
      Гризманн со штрафного пробил в стенку. Мяч попал в голову Пепелу, которому теперь требуется помощь медиков.
    • Фол, нарушение
      9'
      Диего Лопес на подходе к штрафной площади толкнул в спину Де Пауля. Двадцать три метра до ворот.
    • 8'
      Коке справа пас на ход партнёру сделал немного сильно. Габриэль сыграл на перехвате и от соперника выбил мяч за пределы поля.
    • 7'
      Коке слева ворвался в штрафную площадь и сделал пас в цент на Депая. Мемфису в окружении соперников нанести удар по воротам не удалось.
    • Фол, нарушение
      6'
      Пепелу на чужой половине поля толкнул в спину Де Пауля.
    • Офсайд
      5'
      Молина справа забежал в офсайд.
    • 4'
      Депай справа отправил к воротам Молину, который с пятнадцати метров пробил в ближний угол. Мамардашвили верно занял позицию и мяч поймал.
    • 3'
      Фулкье справа не смог сделать точную передачу на Переса. Мяч оказался за боковой линией поля и перешёл к соперникам.
    • 2'
      "Атлетико" играет в полосатых красно-белых футболках и си них трусах, "Валенсия" - в тёмно-синих футболках и оранжевых трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Цивитас Метрополитано"!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Атлетико М 0:0 Валенсия

    Исход игры
    Атлетико М
    88.4% (114)
    Ничья
    5.4% (7)
    Валенсия
    6.2% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (64)
    Меньше
    42.86% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    61.61% (69)
    Нет
    38.39% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетико М
    38.8% (50)
    2:0 Атлетико М
    18.6% (24)
    1:0 Атлетико М
    14% (18)
    3:1 Атлетико М
    5.4% (7)
    1:1 Ничья
    3.9% (5)
    1:2 Валенсия
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    3:2 Атлетико М
    1.6% (2)
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