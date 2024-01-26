Тур: 22. Стадион: Цивитас Метрополитано. Главный судья: Де Бургос Рикардо
Позже
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
-
Главный тренер: Бараха Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Атлетико М
Валенсия
25 матчей
80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
48%
48%
4%
12 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
68%
20%
12%
17 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
41 матч
48.8%
31.7%
19.5%
20 побед 13 ничьих 8 побед
Первый тайм
29.3%
51.2%
19.5%
12 побед 21 ничья 8 побед
Второй тайм
41.5%
29.3%
29.2%
17 побед 12 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
24
Голов в среднем за матч
2
1.14
Среднее время на гол
45
78
Всего голов
29
16
Голов в среднем за матч
1.38
0.8
Среднее время на гол
65
112
Всего голов
69
40
Голов в среднем за матч
1.68
0.98
Тотал матчей
2.5
38
Больше 93%
Меньше 7%
3
29
Больше 71%
Меньше 29%
12
20
Больше 49%
Меньше 51%
21
14
Больше 34%
Меньше 66%
27
6
Больше 15%
Меньше 85%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
Среднее время на гол
53
92
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мората Альваро
|13
|0.65
|Гризманн Антуан
|11 (3)
|0.55
|Корреа Анхель
|4
|0.2
|Льоренте Маркос
|3
|0.15
|Рикельме Родриго
|2
|0.1
|Лино Сэмуел
|2
|0.1
|Молина Науэль
|2
|0.1
|Депай Мемфис
|2
|0.1
|Витсель Аксель
|1
|0.05
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Коке Хорхе
|0
|0
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Карраско Янник
|0
|0
|Эрмосо Марио
|0
|0
|Ривас Пабло Барриос
|0
|0
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуро Уго
|9
|0.43
|Герра Хавьер
|4
|0.19
|Пепелу
|4 (4)
|0.19
|Ногуэроль Диего Лопес
|3
|0.14
|Перес Фран
|1
|0.05
|Гайя Хосе
|1
|0.05
|Каньос Серхи
|1
|0.05
|Васкес Хесус
|1
|0.05
|Яремчук Роман
|1
|0.05
|Дьякаби Муктар
|1
|0.05
|Гильямон Уго
|1
|0.05
|Корреа Тьерри
|0
|0
|Гонсалес Уго
|0
|0
|Амалла Селим
|0
|0
|Алмейда Андре IV
|0
|0
|Мари Альберто
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрмосо Марио
|6
|0
|Савич Стефан
|3
|1
|Коке Хорхе
|4
|0
|Хименес Хосе
|4
|0
|Мората Альваро
|2
|1
|Аспиликуэта Сесар
|3
|0
|Гризманн Антуан
|3
|0
|Ньигес Сауль
|3
|0
|Де Пауль Родриго
|3
|0
|Льоренте Маркос
|3
|0
|Витсель Аксель
|2
|0
|Ривас Пабло Барриос
|2
|0
|Сёюнджю Чаглар
|0
|1
|Рикельме Родриго
|1
|0
|Облак Ян
|1
|0
|Корреа Анхель
|1
|0
|Галан Хави
|1
|0
|Молина Науэль
|1
|0
|Лино Сэмуел
|1
|0
|Диего Симеоне
|1
|0
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэль Паулиста
|5
|1
|Амалла Селим
|4
|1
|Дьякаби Муктар
|5
|0
|Перес Фран
|4
|0
|Корреа Тьерри
|2
|1
|Герра Хавьер
|2
|1
|Гайя Хосе
|3
|0
|Гильямон Уго
|3
|0
|Фулкье Димитри
|2
|0
|Пепелу
|2
|0
|Дуро Уго
|2
|0
|Озкаджар Дженк
|2
|0
|Мамардашвили Георгий
|2
|0
|Ногуэроль Диего Лопес
|2
|0
|Бараха Рубен
|1
|0
|Васкес Хесус
|1
|0
|Москера Кристиан
|1
|0
|Гасиоровски Ярек
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико М
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Валенсия
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
3
8
Атлетико М
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Валенсия
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
13
12
Атлетико М
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
20% (4)
35% (7)
Валенсия
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
14% (3)
48% (10)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
20
5
Упущенные победы
16
20
Голы по времени матча
Забито
23
15
11 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
10 Не забивали 12
1
4%
3
20%
1-15
5
22%
0
0%
16-30
5
22%
1
7%
31-45
3
13%
3
20%
46-60
5
22%
4
27%
61-75
4
17%
4
27%
76-90
Пропущено
11
18
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
9%
2
11%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
1
9%
3
17%
31-45
1
9%
4
22%
46-60
3
27%
2
11%
61-75
3
27%
6
33%
76-90
Забито
17
13
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
2
12%
3
23%
1-15
3
18%
2
15%
16-30
2
12%
2
15%
31-45
2
12%
2
15%
46-60
3
18%
3
23%
61-75
5
29%
29%
1
8%
76-90
Пропущено
12
5
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
3
25%
1
20%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
1
8%
1
20%
76-90
Забито
40
28
18 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 12
4 Не забивали 4
3
8%
6
21%
1-15
8
20%
2
7%
16-30
7
18%
3
11%
31-45
5
13%
5
18%
46-60
8
20%
7
25%
61-75
9
23%
5
18%
76-90
Пропущено
23
23
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
3
13%
2
9%
1-15
4
17%
2
9%
16-30
3
13%
4
17%
31-45
4
17%
5
22%
46-60
5
22%
3
13%
61-75
4
17%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3
Луго - Атлетико М 1:3 Жирона - Атлетико М 4:3 Атлетико М - Севилья 1:0 Атлетико М - Хетафе 3:3 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Лацио 2:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:0 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Атлетико М - Селтик 6:0 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Атлетико М - Алавес 2:1 Селтик - Атлетико М 2:2 Сельта - Атлетико М 0:3
Валенсия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Валенсия - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Сельта 1:3 Кадис - Валенсия 1:4 Картахена - Валенсия 1:2
Валенсия - Вильярреал 3:1 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Ароза - Валенсия 0:1 Жирона - Валенсия 2:1 Валенсия - Сельта 0:0 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Валенсия - Гранада 1:0 Логроньес - Валенсия 0:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Мальорка - Валенсия 1:1 Бетис - Валенсия 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Альмерия - Валенсия 2:2
Результаты матчей
Атлетико М
Валенсия
Точный счет
3:1
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
3
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:7
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
2:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
7
1 раз 10%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:1
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
3:1
3 раза 15%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:7
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:0
5 раз 24%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
3
7 раз 35%
0
4 раза 20%
1
4 раза 20%
2
4 раза 20%
7
1 раз 5%
1
9 раз 43%
0
5 раз 24%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Атлетико М
Валенсия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
37
55
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
83
46
47
37
110
19
110
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
165
128
714
812
318
119
120
119
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|16
|4
|1
|51 - 25
|52
|2.
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|43 - 13
|51
|3.
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|40 - 24
|44
|4.
|Заявка
|20
|13
|2
|5
|40 - 23
|41
|5.
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|38 - 21
|41
|6.
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|32 - 21
|35
|7.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|27 - 24
|32
|8.
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|21 - 17
|31
|9.
|Заявка
|21
|7
|10
|4
|24 - 24
|31
|10.
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|26 - 28
|26
|11.
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|25 - 31
|25
|12.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|18 - 26
|23
|13.
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|19 - 27
|23
|14.
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|28 - 42
|20
|15.
|Заявка
|21
|3
|11
|7
|19 - 25
|20
|16.
|Заявка
|21
|3
|8
|10
|21 - 31
|17
|17.
|Заявка
|21
|3
|7
|11
|26 - 35
|16
|18.
|Заявка
|21
|2
|9
|10
|15 - 31
|15
|19.
|Заявка
|21
|2
|5
|14
|22 - 42
|11
|20.
|Заявка
|21
|0
|6
|15
|21 - 46
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|25 - 6
|28
|2.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 11
|28
|3.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 14
|28
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 12
|26
|5.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|21 - 11
|24
|6.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|15 - 8
|22
|7.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 5
|20
|8.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|9.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|9 - 6
|18
|10.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|11.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 11
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 14
|15
|13.
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|9 - 8
|13
|14.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 13
|11
|15.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 22
|11
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 18
|10
|17.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 14
|10
|18.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 20
|10
|19.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 18
|8
|20.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|10 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|21 - 11
|24
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|3.
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|19 - 13
|20
|4.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 12
|13
|8.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|8 - 10
|13
|9.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|11.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 20
|9
|12.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 16
|9
|13.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|17 - 22
|8
|14.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 17
|7
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 17
|7
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 17
|6
|18.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|6 - 18
|4
|19.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|8 - 22
|1
|20.
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|11 - 28
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|14 (3)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Хетафе
|Майораль Борха
|13 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|11 (4)
|Кадис
|Алехо Иван
|12
|Кадис
|Алькарас Рубен
|10
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 8
|Гранада
|Гумбау Херард
|9
|Кадис
|Хименес Фали
|9
Прогнозы на матч Атлетико М - Валенсия
Исход игры
Атлетико М
83.3% (35)
Ничья
9.5% (4)
Валенсия
7.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
51.28% (20)
Меньше
48.72% (19)
Обе команды забьют
Да
58.97% (23)
Нет
41.03% (16)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
31% (13)
2:0 Атлетико М
21.4% (9)
1:0 Атлетико М
16.7% (7)
3:1 Атлетико М
9.5% (4)
1:1 Ничья
7.1% (3)
1:2 Валенсия
4.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!