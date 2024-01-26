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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Де Бургос Рикардо
Атлетико М
 
Позже
Валенсия
Прогнозы 42
Атлетико М 83.3% (35)
X 9.5% (4)
Валенсия 7.1% (3)
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Атлетико М
Валенсия

История личных встреч

Атлетико М
Валенсия

25 матчей

80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

48%
48%
4%
12 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

68%
20%
12%
17 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

41 матч

48.8%
31.7%
19.5%
20 побед 13 ничьих 8 побед

Первый тайм

29.3%
51.2%
19.5%
12 побед 21 ничья 8 побед

Второй тайм

41.5%
29.3%
29.2%
17 побед 12 ничьих 12 побед

История матчей

ЛЛ
3:0
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:2
ЛЛ
3:3
ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:1
П
3:2
П
1:1
П
1:0
П
0:0
П
3:0
П
0:2
П
1:3
П
2:1
П
1:1
П
3:1
П
0:1
КК
2:0
КК
1:1
П
3:0
П
1:1
П
2:0
ЛЕ
0:1
ЛЕ
4:2
П
0:0
П
1:0
П
1:2
П
1:1
ЛЕ
0:0
ЛЕ
2:2
П
4:1
П
2:2
П
1:0
П
3:1
ПД
3:1
КК
3:2
КК
1:0
ПД
1:0

Голы

Всего голов

40
24

Голов в среднем за матч

2
1.14

Среднее время на гол

45
78

Всего голов

29
16

Голов в среднем за матч

1.38
0.8

Среднее время на гол

65
112

Всего голов

69
40

Голов в среднем за матч

1.68
0.98

Тотал матчей

2.5
38
Больше 93%
Меньше 7%
3
29
Больше 71%
Меньше 29%
12
20
Больше 49%
Меньше 51%
21
14
Больше 34%
Меньше 66%
27
6
Больше 15%
Меньше 85%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
39

Среднее время на гол

53
92

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 13 0.65
Гризманн Антуан 11 (3) 0.55
Корреа Анхель 4 0.2
Льоренте Маркос 3 0.15
Рикельме Родриго 2 0.1
Лино Сэмуел 2 0.1
Молина Науэль 2 0.1
Депай Мемфис 2 0.1
Витсель Аксель 1 0.05
Ньигес Сауль 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Коке Хорхе 0 0
Аспиликуэта Сесар 0 0
Карраско Янник 0 0
Эрмосо Марио 0 0
Ривас Пабло Барриос 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 9 0.43
Герра Хавьер 4 0.19
Пепелу 4 (4) 0.19
Ногуэроль Диего Лопес 3 0.14
Перес Фран 1 0.05
Гайя Хосе 1 0.05
Каньос Серхи 1 0.05
Васкес Хесус 1 0.05
Яремчук Роман 1 0.05
Дьякаби Муктар 1 0.05
Гильямон Уго 1 0.05
Корреа Тьерри 0 0
Гонсалес Уго 0 0
Амалла Селим 0 0
Алмейда Андре IV 0 0
Мари Альберто 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрмосо Марио 6 0
Савич Стефан 3 1
Коке Хорхе 4 0
Хименес Хосе 4 0
Мората Альваро 2 1
Аспиликуэта Сесар 3 0
Гризманн Антуан 3 0
Ньигес Сауль 3 0
Де Пауль Родриго 3 0
Льоренте Маркос 3 0
Витсель Аксель 2 0
Ривас Пабло Барриос 2 0
Сёюнджю Чаглар 0 1
Рикельме Родриго 1 0
Облак Ян 1 0
Корреа Анхель 1 0
Галан Хави 1 0
Молина Науэль 1 0
Лино Сэмуел 1 0
Диего Симеоне 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Паулиста 5 1
Амалла Селим 4 1
Дьякаби Муктар 5 0
Перес Фран 4 0
Корреа Тьерри 2 1
Герра Хавьер 2 1
Гайя Хосе 3 0
Гильямон Уго 3 0
Фулкье Димитри 2 0
Пепелу 2 0
Дуро Уго 2 0
Озкаджар Дженк 2 0
Мамардашвили Георгий 2 0
Ногуэроль Диего Лопес 2 0
Бараха Рубен 1 0
Васкес Хесус 1 0
Москера Кристиан 1 0
Гасиоровски Ярек 1 0

Результаты матчей

Атлетико М
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Валенсия
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

3
8
Атлетико М
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Валенсия
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

13
12
Атлетико М
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
20% (4)
35% (7)
Валенсия
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
14% (3)
48% (10)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

20
5

Упущенные победы

16
20

Голы по времени матча

Забито

23
15
11 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
10 Не забивали 12
1
4%
3
20%
1-15
5
22%
0
0%
16-30
5
22%
1
7%
31-45
3
13%
3
20%
46-60
5
22%
4
27%
61-75
4
17%
4
27%
76-90

Пропущено

11
18
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
9%
2
11%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
1
9%
3
17%
31-45
1
9%
4
22%
46-60
3
27%
2
11%
61-75
3
27%
6
33%
76-90

Забито

17
13
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
2
12%
3
23%
1-15
3
18%
2
15%
16-30
2
12%
2
15%
31-45
2
12%
2
15%
46-60
3
18%
3
23%
61-75
5
29%
29%
1
8%
76-90

Пропущено

12
5
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
3
25%
1
20%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
1
8%
1
20%
76-90

Забито

40
28
18 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 12
4 Не забивали 4
3
8%
6
21%
1-15
8
20%
2
7%
16-30
7
18%
3
11%
31-45
5
13%
5
18%
46-60
8
20%
7
25%
61-75
9
23%
5
18%
76-90

Пропущено

23
23
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
3
13%
2
9%
1-15
4
17%
2
9%
16-30
3
13%
4
17%
31-45
4
17%
5
22%
46-60
5
22%
3
13%
61-75
4
17%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3
Луго - Атлетико М 1:3 Жирона - Атлетико М 4:3 Атлетико М - Севилья 1:0 Атлетико М - Хетафе 3:3 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Лацио 2:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:0 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Атлетико М - Селтик 6:0 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Атлетико М - Алавес 2:1 Селтик - Атлетико М 2:2 Сельта - Атлетико М 0:3
Валенсия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Валенсия - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Сельта 1:3 Кадис - Валенсия 1:4 Картахена - Валенсия 1:2
Валенсия - Вильярреал 3:1 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Ароза - Валенсия 0:1 Жирона - Валенсия 2:1 Валенсия - Сельта 0:0 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Валенсия - Гранада 1:0 Логроньес - Валенсия 0:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Мальорка - Валенсия 1:1 Бетис - Валенсия 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Альмерия - Валенсия 2:2

Результаты матчей

Атлетико М
Валенсия

Точный счет

3:1
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

3
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:7
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
2:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
7
1 раз 10%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:1
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
3:1
3 раза 15%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:7
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:0
5 раз 24%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

3
7 раз 35%
0
4 раза 20%
1
4 раза 20%
2
4 раза 20%
7
1 раз 5%
1
9 раз 43%
0
5 раз 24%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Атлетико М
Валенсия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
1.5
Больше Меньше
3
7
5
5
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
3
4
6
1.5
4
7
3
7
2.5
1
10
1
9
3.5
1
10
1
9
4.5
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
16
5
12
8
1.5
7
14
8
12
2.5
3
18
1
19
3.5
1
20
1
19
4.5
1
19
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 21 16 4 1 51 - 25 52
2.
Реал Мадрид
 Заявка 20 16 3 1 43 - 13 51
3.
Барселона
 Заявка 20 13 5 2 40 - 24 44
4.
Атлетико М
 Заявка 20 13 2 5 40 - 23 41
5.
Атлетик Б
 Заявка 21 12 5 4 38 - 21 41
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 21 9 8 4 32 - 21 35
7.
Валенсия
 Заявка 21 9 5 7 27 - 24 32
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 21 9 4 8 21 - 17 31
9.
Бетис
 Заявка 21 7 10 4 24 - 24 31
10.
Хетафе
 Заявка 20 6 8 6 26 - 28 26
11.
Осасуна
 Заявка 20 7 4 9 25 - 31 25
12.
Райо Вальекано
 Заявка 20 5 8 7 18 - 26 23
13.
Алавес
 Заявка 21 6 5 10 19 - 27 23
14.
Вильярреал
 Заявка 21 5 5 11 28 - 42 20
15.
Мальорка
 Заявка 21 3 11 7 19 - 25 20
16.
Сельта
 Заявка 21 3 8 10 21 - 31 17
17.
Севилья
 Заявка 21 3 7 11 26 - 35 16
18.
Кадис
 Заявка 21 2 9 10 15 - 31 15
19.
Гранада
 Заявка 21 2 5 14 22 - 42 11
20.
Альмерия
 Заявка 21 0 6 15 21 - 46 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 10 9 1 0 25 - 6 28
2.
Атлетико М
 Заявка 10 9 1 0 23 - 11 28
3.
Жирона
 Заявка 11 9 1 1 30 - 14 28
4.
Атлетик Б
 Заявка 11 8 2 1 27 - 12 26
5.
Барселона
 Заявка 10 8 0 2 21 - 11 24
6.
Бетис
 Заявка 11 6 4 1 15 - 8 22
7.
Валенсия
 Заявка 10 6 2 2 13 - 5 20
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
9.
Хетафе
 Заявка 9 5 3 1 9 - 6 18
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
11.
Алавес
 Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
12.
Осасуна
 Заявка 11 4 3 4 12 - 14 15
13.
Мальорка
 Заявка 10 2 7 1 9 - 8 13
14.
Кадис
 Заявка 10 2 5 3 9 - 13 11
15.
Вильярреал
 Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
16.
Севилья
 Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
17.
Сельта
 Заявка 11 2 4 5 8 - 14 10
18.
Гранада
 Заявка 11 2 4 5 14 - 20 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 10 1 5 4 9 - 18 8
20.
Альмерия
 Заявка 10 0 5 5 10 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 10 7 3 0 21 - 11 24
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 7 2 1 18 - 7 23
3.
Барселона
 Заявка 10 5 5 0 19 - 13 20
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
5.
Атлетик Б
 Заявка 10 4 3 3 11 - 9 15
6.
Райо Вальекано
 Заявка 10 4 3 3 9 - 8 15
7.
Атлетико М
 Заявка 10 4 1 5 17 - 12 13
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 4 1 6 8 - 10 13
9.
Валенсия
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
10.
Осасуна
 Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
11.
Вильярреал
 Заявка 10 2 3 5 10 - 20 9
12.
Бетис
 Заявка 10 1 6 3 9 - 16 9
13.
Хетафе
 Заявка 11 1 5 5 17 - 22 8
14.
Сельта
 Заявка 10 1 4 5 13 - 17 7
15.
Мальорка
 Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
16.
Алавес
 Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
17.
Севилья
 Заявка 10 1 3 6 11 - 17 6
18.
Кадис
 Заявка 11 0 4 7 6 - 18 4
19.
Гранада
 Заявка 10 0 1 9 8 - 22 1
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 1 10 11 - 28 1
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Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 14 (3)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Хетафе Майораль Борха 13 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 12
Кадис Алькарас Рубен 10
Хетафе Дьене Даконам 1 8
Гранада Гумбау Херард 9
Кадис Хименес Фали 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 января 2024, осталось 2 дня 12 часов 37 минут.

    Главный судья: Де Бургос Рикардо

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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    • Прогнозы 42
    Атлетико М 83.3% (35)
    X 9.5% (4)
    Валенсия 7.1% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Валенсия
    1.53
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    4.50
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    6.63
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    Прогнозы на матч Атлетико М - Валенсия

    Исход игры
    Атлетико М
    83.3% (35)
    Ничья
    9.5% (4)
    Валенсия
    7.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.28% (20)
    Меньше
    48.72% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    58.97% (23)
    Нет
    41.03% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетико М
    31% (13)
    2:0 Атлетико М
    21.4% (9)
    1:0 Атлетико М
    16.7% (7)
    3:1 Атлетико М
    9.5% (4)
    1:1 Ничья
    7.1% (3)
    1:2 Валенсия
    4.8% (2)
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    Атлетико М
    Валенсия
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