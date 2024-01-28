Тур: 22. Стадион: Балаидос. Главный судья: Мелеро Марио
Прогноз на матч от Liveresult
10
Аспас
Яго
20
Коуто
Ян
17
Блинд
Дэйли
14
Гарсия
Алеш
16
Савио
III
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Вильяр ИванВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Полузащитник
-
30 Сотело ХьюгоПолузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Бенитес Рафаэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Коуто ЯнЗащитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия АлешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 СавиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Фуйдиас ТониВратарь
- Защитник
-
10 Гарсия БорхаПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Торре ПаблоПолузащитник
-
22 Солис ДжонПолузащитник
-
23 Мартин ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Сельта
Жирона
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед
16 матчей
43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
12.5%
56.3%
31.2%
2 победы 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
1.43
1.33
Среднее время на гол
63
67
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
1.11
1.57
Среднее время на гол
81
57
Всего голов
20
23
Голов в среднем за матч
1.25
1.44
Тотал матчей
2.5
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
72
62
Бомбардиры внутри турнира
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Йорген
|7
|0.33
|Аспас Яго
|3 (1)
|0.14
|Дувикас Анастасиос
|3
|0.14
|Бамба Джонатан
|2
|0.1
|Сведберг Виллиот
|2
|0.1
|Нуньес Унай
|1
|0.05
|Мингеса Оскар
|1
|0.05
|Старфельт Карл
|1
|0.05
|Санчес Мануэль
|0
|0
|Де ла Торре Лука
|0
|0
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|14 (3)
|0.67
|Стуани Кристиан
|7
|0.33
|Савио III
|5
|0.24
|Цыганков Виктор
|4
|0.19
|Мартин Иван
|4
|0.19
|Эррера Янгель
|4
|0.19
|Гарсия Алеш
|3
|0.14
|Порту Кристиан
|2
|0.1
|Давид Лопес
|2
|0.1
|Фернандес Валери
|2
|0.1
|Коуто Ян
|1
|0.05
|Гутьеррес Мигель
|1
|0.05
|Блинд Дэйли
|1
|0.05
|Гарсия Эрик
|1
|0.05
|Мартинес Арнау
|0
|0
|Торре Пабло
|0
|0
Карточки
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспас Яго
|4
|1
|Нуньес Унай
|4
|0
|Тапия Ренато
|2
|1
|Де ла Торре Лука
|2
|1
|Васкес Кевин
|3
|0
|Гуаита Висенте
|2
|0
|Родригес Мигель
|2
|0
|Старфельт Карл
|2
|0
|Санчес Мануэль
|2
|0
|Пейнадо Франсиско
|2
|0
|Ларсен Йорген
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Дотор Карлос
|2
|0
|Вильяр Иван
|0
|1
|Серви Франко
|1
|0
|Ристич Михайло
|1
|0
|Перес Карлес
|1
|0
|Дувикас Анастасиос
|1
|0
|Домингес Карлос
|1
|0
|Рафаэль Бенитес
|1
|0
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стуани Кристиан
|5
|0
|Эррера Янгель
|4
|0
|Мартинес Арнау
|4
|0
|Коуто Ян
|4
|0
|Гарсия Алеш
|2
|1
|Савио III
|3
|0
|Блинд Дэйли
|3
|0
|Гутьеррес Мигель
|3
|0
|Хуанпе Хуан
|3
|0
|Давид Лопес
|3
|0
|Мартин Иван
|3
|0
|Гассанига Пауло
|2
|0
|Довбик Артём
|1
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Кебе Ибрахима
|1
|0
Результаты матчей
Сельта
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Жирона
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
1
9
Упущенные победы
4
2
Сельта
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Жирона
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
5
30
Сельта
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)
Жирона
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
14% (3)
43% (9)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
14
12
Упущенные победы
9
32
Голы по времени матча
Забито
7
21
5 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 6
16 Не забивали 12
0
0%
1
5%
1-15
4
57%
3
14%
16-30
1
14%
5
24%
31-45
1
14%
3
14%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
1
14%
5
24%
76-90
Пропущено
15
11
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
3
20%
2
18%
1-15
3
20%
2
18%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
4
27%
1
9%
61-75
3
20%
3
27%
76-90
Забито
13
30
6 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
1
8%
4
13%
1-15
3
23%
4
13%
16-30
2
15%
8
27%
31-45
2
15%
5
17%
46-60
2
15%
2
7%
61-75
3
23%
7
23%
76-90
Пропущено
17
14
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
6%
4
29%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
4
24%
1
7%
31-45
3
18%
2
14%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
7
41%
2
14%
76-90
Забито
20
51
11 В 1-м тайме 25
9 Во 2-м тайме 26
7 Забивали первыми 12
9 Не забивали 2
1
5%
5
10%
1-15
7
35%
7
14%
16-30
3
15%
13
25%
31-45
3
15%
8
16%
46-60
2
10%
6
12%
61-75
4
20%
12
24%
76-90
Пропущено
32
25
14 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 15
4
13%
6
24%
1-15
4
13%
5
20%
16-30
6
19%
2
8%
31-45
3
9%
4
16%
46-60
5
16%
3
12%
61-75
10
31%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Сельта
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Валенсия - Сельта 1:3 Мальорка - Сельта 1:1
Аморебьета - Сельта 2:4 Сельта - Бетис 2:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Сельта - Гранада 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сестао - Сельта 1:2 Сельта - Кадис 1:1 Валенсия - Сельта 0:0 Атлетик Б - Сельта 4:3 Сельта - Севилья 1:1 Турегано КФ - Сельта 0:4 Жирона - Сельта 1:0 Сельта - Атлетико М 0:3 Сельта - Хетафе 2:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Сельта - Алавес 1:1
Жирона
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Мальорка - Жирона 3:2 Жирона - Севилья 5:1 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Альмерия - Жирона 0:0
Эльче - Жирона 0:2 Жирона - Атлетико М 4:3 Бетис - Жирона 1:1 Жирона - Алавес 3:0 Барселона - Жирона 2:4 Ориуэла - Жирона 2:5 Жирона - Валенсия 2:1 Жирона - Атлетик Б 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Осасуна - Жирона 2:4 Сан-Роке Лепе - Жирона 1:2 Жирона - Сельта 1:0 Жирона - Альмерия 5:2 Кадис - Жирона 0:1 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Вильярреал - Жирона 1:2
Результаты матчей
Сельта
Жирона
Точный счет
0:1
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
3 раза 27%
5
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:2
3 раза 30%
2:4
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
4
3 раза 30%
0
1 раз 10%
Точный счет
1:1
5 раз 24%
0:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:4
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 38%
1
7 раз 33%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
1
6 раз 29%
2
4 раза 19%
4
4 раза 19%
5
3 раза 14%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Сельта
Жирона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
101
29
74
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
91
46
64
28
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
138
Больше Меньше
192
615
138
219
912
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|17
|3
|1
|45 - 14
|54
|2.
|Заявка
|21
|16
|4
|1
|51 - 25
|52
|3.
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|43 - 29
|44
|4.
|Заявка
|20
|13
|2
|5
|40 - 23
|41
|5.
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|38 - 21
|41
|6.
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|32 - 21
|36
|7.
|Заявка
|22
|8
|10
|4
|25 - 24
|34
|8.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|27 - 24
|32
|9.
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|22 - 19
|31
|10.
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|26 - 28
|26
|11.
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|22 - 27
|26
|12.
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|25 - 31
|25
|13.
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|18 - 26
|24
|14.
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|33 - 45
|23
|15.
|Заявка
|22
|3
|11
|8
|19 - 26
|20
|16.
|Заявка
|21
|3
|8
|10
|21 - 31
|17
|17.
|Заявка
|21
|3
|7
|11
|26 - 35
|16
|18.
|Заявка
|21
|2
|9
|10
|15 - 31
|15
|19.
|Заявка
|21
|2
|5
|14
|22 - 42
|11
|20.
|Заявка
|22
|0
|6
|16
|21 - 49
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|25 - 6
|28
|2.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 11
|28
|3.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 14
|28
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 12
|26
|5.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|24 - 16
|24
|6.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|15 - 8
|22
|7.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 5
|20
|8.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|18 - 11
|20
|9.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|9 - 6
|18
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|11.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 11
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 14
|15
|13.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|9 - 9
|13
|14.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 13
|11
|15.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 22
|11
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 18
|10
|17.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 14
|10
|18.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 20
|10
|19.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 18
|8
|20.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|2.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|21 - 11
|24
|3.
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|19 - 13
|20
|4.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|5.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|9 - 8
|16
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 12
|13
|8.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|8 - 10
|13
|9.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 23
|12
|11.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|10 - 16
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|13.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 16
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|17 - 22
|8
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 17
|7
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 17
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 17
|6
|18.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|6 - 18
|4
|19.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|8 - 22
|1
|20.
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|11 - 28
|1
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- — Вылет в Сегунду
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|14 (3)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Хетафе
|Майораль Борха
|13 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|11 (4)
|Кадис
|Алехо Иван
|12
|Кадис
|Алькарас Рубен
|10
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 8
|Гранада
|Гумбау Херард
|9
|Кадис
|Хименес Фали
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сельта - Жирона
Исход игры
Сельта
9.7% (14)
Ничья
15.2% (22)
Жирона
75.2% (109)
Тотал 2.5
Больше
66.37% (75)
Меньше
33.63% (38)
Обе команды забьют
Да
82.3% (93)
Нет
17.7% (20)
Популярный счёт
1:2 Жирона
37.2% (54)
1:1 Ничья
13.1% (19)
1:3 Жирона
9.7% (14)
0:1 Жирона
8.3% (12)
1:0 Сельта
2.8% (4)
2:1 Сельта
2.1% (3)
2:3 Жирона
1.4% (2)
2:0 Сельта
1.4% (2)
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