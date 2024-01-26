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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Мелеро Марио
Сельта
 
Позже
Жирона
Прогнозы 46
Сельта 19.6% (9)
X 10.9% (5)
Жирона 69.6% (32)
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Жирона

История личных встреч

Сельта
Жирона

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

16 матчей

43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

12.5%
56.3%
31.2%
2 победы 9 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:1
П
2:1
П
3:2
П
1:0
П
3:3
С
0:1
С
2:0
С
0:4
С
1:1
С
2:1
С
1:2
КК
1:3
С
2:2
С
0:1

Голы

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.43
1.33

Среднее время на гол

63
67

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1.11
1.57

Среднее время на гол

81
57

Всего голов

20
23

Голов в среднем за матч

1.25
1.44

Тотал матчей

2.5
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

72
62

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 7 0.33
Аспас Яго 3 (1) 0.14
Дувикас Анастасиос 3 0.14
Бамба Джонатан 2 0.1
Сведберг Виллиот 2 0.1
Нуньес Унай 1 0.05
Мингеса Оскар 1 0.05
Старфельт Карл 1 0.05
Санчес Мануэль 0 0
Де ла Торре Лука 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 14 (3) 0.67
Стуани Кристиан 7 0.33
Савио III 5 0.24
Цыганков Виктор 4 0.19
Мартин Иван 4 0.19
Эррера Янгель 4 0.19
Гарсия Алеш 3 0.14
Порту Кристиан 2 0.1
Давид Лопес 2 0.1
Фернандес Валери 2 0.1
Коуто Ян 1 0.05
Гутьеррес Мигель 1 0.05
Блинд Дэйли 1 0.05
Гарсия Эрик 1 0.05
Мартинес Арнау 0 0
Торре Пабло 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 4 1
Нуньес Унай 4 0
Тапия Ренато 2 1
Де ла Торре Лука 2 1
Васкес Кевин 3 0
Гуаита Висенте 2 0
Родригес Мигель 2 0
Старфельт Карл 2 0
Санчес Мануэль 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Ларсен Йорген 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Дотор Карлос 2 0
Вильяр Иван 0 1
Серви Франко 1 0
Ристич Михайло 1 0
Перес Карлес 1 0
Дувикас Анастасиос 1 0
Домингес Карлос 1 0
Рафаэль Бенитес 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стуани Кристиан 5 0
Эррера Янгель 4 0
Мартинес Арнау 4 0
Коуто Ян 4 0
Гарсия Алеш 2 1
Савио III 3 0
Блинд Дэйли 3 0
Гутьеррес Мигель 3 0
Хуанпе Хуан 3 0
Давид Лопес 3 0
Мартин Иван 3 0
Гассанига Пауло 2 0
Довбик Артём 1 0
Гарсия Эрик 1 0
Фернандес Валери 1 0
Кебе Ибрахима 1 0

Результаты матчей

Сельта
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Жирона
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

1
9

Упущенные победы

4
2
Сельта
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Жирона
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

5
30
Сельта
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)
Жирона
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
14% (3)
43% (9)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

14
12

Упущенные победы

9
32

Голы по времени матча

Забито

7
21
5 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 6
16 Не забивали 12
0
0%
1
5%
1-15
4
57%
3
14%
16-30
1
14%
5
24%
31-45
1
14%
3
14%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
1
14%
5
24%
76-90

Пропущено

15
11
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
3
20%
2
18%
1-15
3
20%
2
18%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
4
27%
1
9%
61-75
3
20%
3
27%
76-90

Забито

13
30
6 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
1
8%
4
13%
1-15
3
23%
4
13%
16-30
2
15%
8
27%
31-45
2
15%
5
17%
46-60
2
15%
2
7%
61-75
3
23%
7
23%
76-90

Пропущено

17
14
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
6%
4
29%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
4
24%
1
7%
31-45
3
18%
2
14%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
7
41%
2
14%
76-90

Забито

20
51
11 В 1-м тайме 25
9 Во 2-м тайме 26
7 Забивали первыми 12
9 Не забивали 2
1
5%
5
10%
1-15
7
35%
7
14%
16-30
3
15%
13
25%
31-45
3
15%
8
16%
46-60
2
10%
6
12%
61-75
4
20%
12
24%
76-90

Пропущено

32
25
14 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 15
4
13%
6
24%
1-15
4
13%
5
20%
16-30
6
19%
2
8%
31-45
3
9%
4
16%
46-60
5
16%
3
12%
61-75
10
31%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Валенсия - Сельта 1:3 Мальорка - Сельта 1:1
Аморебьета - Сельта 2:4 Сельта - Бетис 2:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Сельта - Гранада 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сестао - Сельта 1:2 Сельта - Кадис 1:1 Валенсия - Сельта 0:0 Атлетик Б - Сельта 4:3 Сельта - Севилья 1:1 Турегано КФ - Сельта 0:4 Жирона - Сельта 1:0 Сельта - Атлетико М 0:3 Сельта - Хетафе 2:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Сельта - Алавес 1:1
Жирона
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Мальорка - Жирона 3:2 Жирона - Севилья 5:1 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Альмерия - Жирона 0:0
Эльче - Жирона 0:2 Жирона - Атлетико М 4:3 Бетис - Жирона 1:1 Жирона - Алавес 3:0 Барселона - Жирона 2:4 Ориуэла - Жирона 2:5 Жирона - Валенсия 2:1 Жирона - Атлетик Б 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Осасуна - Жирона 2:4 Сан-Роке Лепе - Жирона 1:2 Жирона - Сельта 1:0 Жирона - Альмерия 5:2 Кадис - Жирона 0:1 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Вильярреал - Жирона 1:2

Результаты матчей

Сельта
Жирона

Точный счет

0:1
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
3 раза 27%
5
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:2
3 раза 30%
2:4
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
4
3 раза 30%
0
1 раз 10%

Точный счет

1:1
5 раз 24%
0:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:4
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 38%
1
7 раз 33%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
1
6 раз 29%
2
4 раза 19%
4
4 раза 19%
5
3 раза 14%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Сельта
Жирона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
10
1
2
9
1.5
7
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
1
4
6
1.5
6
4
2
8
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
8
0.5
Больше Меньше
19
2
6
15
1.5
13
8
2
19
2.5
9
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 21 16 4 1 51 - 25 52
2.
Реал Мадрид
 Заявка 20 16 3 1 43 - 13 51
3.
Барселона
 Заявка 20 13 5 2 40 - 24 44
4.
Атлетико М
 Заявка 20 13 2 5 40 - 23 41
5.
Атлетик Б
 Заявка 21 12 5 4 38 - 21 41
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 21 9 8 4 32 - 21 35
7.
Валенсия
 Заявка 21 9 5 7 27 - 24 32
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 21 9 4 8 21 - 17 31
9.
Бетис
 Заявка 21 7 10 4 24 - 24 31
10.
Хетафе
 Заявка 20 6 8 6 26 - 28 26
11.
Осасуна
 Заявка 20 7 4 9 25 - 31 25
12.
Райо Вальекано
 Заявка 20 5 8 7 18 - 26 23
13.
Алавес
 Заявка 21 6 5 10 19 - 27 23
14.
Вильярреал
 Заявка 21 5 5 11 28 - 42 20
15.
Мальорка
 Заявка 21 3 11 7 19 - 25 20
16.
Сельта
 Заявка 21 3 8 10 21 - 31 17
17.
Севилья
 Заявка 21 3 7 11 26 - 35 16
18.
Кадис
 Заявка 21 2 9 10 15 - 31 15
19.
Гранада
 Заявка 21 2 5 14 22 - 42 11
20.
Альмерия
 Заявка 21 0 6 15 21 - 46 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 10 9 1 0 25 - 6 28
2.
Атлетико М
 Заявка 10 9 1 0 23 - 11 28
3.
Жирона
 Заявка 11 9 1 1 30 - 14 28
4.
Атлетик Б
 Заявка 11 8 2 1 27 - 12 26
5.
Барселона
 Заявка 10 8 0 2 21 - 11 24
6.
Бетис
 Заявка 11 6 4 1 15 - 8 22
7.
Валенсия
 Заявка 10 6 2 2 13 - 5 20
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
9.
Хетафе
 Заявка 9 5 3 1 9 - 6 18
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
11.
Алавес
 Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
12.
Осасуна
 Заявка 11 4 3 4 12 - 14 15
13.
Мальорка
 Заявка 10 2 7 1 9 - 8 13
14.
Кадис
 Заявка 10 2 5 3 9 - 13 11
15.
Вильярреал
 Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
16.
Севилья
 Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
17.
Сельта
 Заявка 11 2 4 5 8 - 14 10
18.
Гранада
 Заявка 11 2 4 5 14 - 20 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 10 1 5 4 9 - 18 8
20.
Альмерия
 Заявка 10 0 5 5 10 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 10 7 3 0 21 - 11 24
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 7 2 1 18 - 7 23
3.
Барселона
 Заявка 10 5 5 0 19 - 13 20
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
5.
Атлетик Б
 Заявка 10 4 3 3 11 - 9 15
6.
Райо Вальекано
 Заявка 10 4 3 3 9 - 8 15
7.
Атлетико М
 Заявка 10 4 1 5 17 - 12 13
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 4 1 6 8 - 10 13
9.
Валенсия
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
10.
Осасуна
 Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
11.
Вильярреал
 Заявка 10 2 3 5 10 - 20 9
12.
Бетис
 Заявка 10 1 6 3 9 - 16 9
13.
Хетафе
 Заявка 11 1 5 5 17 - 22 8
14.
Сельта
 Заявка 10 1 4 5 13 - 17 7
15.
Мальорка
 Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
16.
Алавес
 Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
17.
Севилья
 Заявка 10 1 3 6 11 - 17 6
18.
Кадис
 Заявка 11 0 4 7 6 - 18 4
19.
Гранада
 Заявка 10 0 1 9 8 - 22 1
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 1 10 11 - 28 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 14 (3)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Хетафе Майораль Борха 13 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 12
Кадис Алькарас Рубен 10
Хетафе Дьене Даконам 1 8
Гранада Гумбау Херард 9
Кадис Хименес Фали 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сельта - Жирона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 января 2024, осталось 2 дня 5 часов 37 минут.

    Главный судья: Мелеро Марио

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 27 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 46
    Сельта 19.6% (9)
    X 10.9% (5)
    Жирона 69.6% (32)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сельта
    Ничья
    Жирона
    3.55
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    3.52
    2.83
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Сельта - Жирона

    Исход игры
    Сельта
    19.6% (9)
    Ничья
    10.9% (5)
    Жирона
    69.6% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.79% (27)
    Меньше
    37.21% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    74.42% (32)
    Нет
    25.58% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Жирона
    39.1% (18)
    0:1 Жирона
    15.2% (7)
    1:1 Ничья
    10.9% (5)
    1:3 Жирона
    8.7% (4)
    2:1 Сельта
    6.5% (3)
    1:0 Сельта
    6.5% (3)
    2:3 Жирона
    4.3% (2)
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