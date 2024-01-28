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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Зрители: 18839 Главный судья: Бускетс Матео
Кадис
0:0
Второй тайм: 79'
Атлетик Б
0'
23' Желтая карточка
Весга Микель
45' Желтая карточка
Лекуе Иньиго
47' Желтая карточка
Алькарас Рубен
73' Желтая карточка
Хименес Фали

Ход матча

23'
 
Весга Микель
45'
 
Лекуе Иньиго
47'
Алькарас Рубен
 
52'
 
Юри Берчиче
Лекуе Иньиго
52'
 
Сансет Ойян
Весга Микель
52'
 
Хаурегисар Микель
Гомес Унаи
62'
 
Уильямс Нико
Арес Малком
70'
 
Гурусета Горка
Вильялибре Асьер
73'
Хименес Фали
 
74'
Гвардиола Серхи
Собрино Рубен
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 5
  • 187 Количество передач 207
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 116
Кадис 4.3% (5)
X 12.1% (14)
Атлетик Б 83.6% (97)
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1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
3
Хименес
Фали
5
Чуст
Виктор
33
Пирес
Лукас
11
Алехо
Иван
4
Алькарас
Рубен
17
Эскаланте
Гонсало
27
Наварро
Роберто
7
Собрино
Рубен
16
Рамос
Кристофер
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
3
Вивиан
Даниэль
5
Йерай
Альварес
15
Лекуе
Иньиго
6
Весга
Микель
21
Эррера
Андер
9
Уильямс
Иньяки
30
Гомес
Унаи
29
Арес
Малком
20
Вильялибре
Асьер
Кадис
4-4-2
Атлетик Б
4-2-3-1

История личных встреч

Кадис
Атлетик Б

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

ЛЛ
3:0
ЛЛ
4:1
ЛЛ
0:4
ЛЛ
2:3
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:4
ЛЛ
0:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
0.75

Среднее время на гол

135
120

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

1.75
3.67

Среднее время на гол

51
24

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

1.29
2

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

70
45

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамос Кристофер 5 0.23
Мачис Дарвин 3 (1) 0.14
Рохер Марти 2 0.09
Алькарас Рубен 2 (1) 0.09
Эрнандес Луис 1 0.05
Сан Эметерио Феде 1 0.05
Пирес Лукас 1 0.05
Эскаланте Гонсало 0 0
Алехо Иван 0 0
Наварро Роберто 0 0
Эрнандес Хави V 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 8 0.36
Гурусета Горка 8 0.36
Беренгер Алекс 4 (1) 0.18
Уильямс Нико 3 0.14
Сансет Ойян 3 0.14
Весга Микель 3 (2) 0.14
Гомес Унаи 2 0.09
Де Маркос Оскар 1 0.05
Юри Берчиче 1 0.05
Руис Иньиго 1 0.05
Вильялибре Асьер 1 0.05
Гарсия Дани 1 0.05
Паредес Айтор 1 0.05
Эррера Андер 0 0
Лекуе Иньиго 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алехо Иван 12 0
Алькарас Рубен 11 0
Хименес Фали 9 0
Собрино Рубен 6 1
Эрнандес Хави V 5 0
Эрнандес Луис 4 0
Пирес Лукас 4 0
Сан Эметерио Феде 1 1
Алекс Фернандес 2 0
Рохер Марти 2 0
Куаме Роминигуе 2 0
Мбайе Мамаду 2 0
Макси Гомес 2 0
Рамос Кристофер 2 0
Мачис Дарвин 0 1
Эскаланте Гонсало 0 1
Чуст Виктор 0 1
Наварро Роберто 0 1
Мари Хосе 1 0
Хиль Давид 1 0
Гвардиола Серхи 1 0
Карселен Исаак 1 0
Окампо Брайан 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сансет Ойян 1 2
Руис Иньиго 4 0
Вивиан Даниэль 4 0
Паредес Айтор 4 0
Гарсия Рауль 3 0
Де Маркос Оскар 3 0
Гарсия Дани 3 0
Уильямс Иньяки 3 0
Лекуе Иньиго 3 0
Уильямс Нико 3 0
Юри Берчиче 2 0
Эррера Андер 2 0
Гурусета Горка 2 0
Весга Микель 2 0
Беренгер Алекс 2 0
Унай Симон 2 0
Арес Малком 2 0
Муньяин Икер 1 0
Йерай Альварес 1 0
Гомес Унаи 1 0

Результаты матчей

Кадис
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Атлетик Б
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

5
3
Кадис
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Атлетик Б
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

4
26
Кадис
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)
Атлетик Б
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
19% (4)
57% (12)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

15
4

Упущенные победы

9
29

Голы по времени матча

Забито

9
12
7 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
2
22%
3
25%
1-15
5
56%
5
42%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

13
8
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
3
23%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
2
25%
46-60
3
23%
2
25%
61-75
3
23%
3
38%
76-90

Забито

6
26
5 В 1-м тайме 11
1 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 11
2
33%
2
8%
1-15
2
33%
3
12%
16-30
1
17%
6
23%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
0
0%
7
27%
61-75
1
17%
6
23%
76-90

Пропущено

18
13
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
2
11%
2
15%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
2
11%
2
15%
31-45
4
22%
2
15%
46-60
4
22%
3
23%
61-75
4
22%
2
15%
76-90

Забито

15
38
12 В 1-м тайме 19
3 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 13
10 Не забивали 5
4
27%
5
13%
1-15
7
47%
8
21%
16-30
1
7%
6
16%
31-45
2
13%
3
8%
46-60
0
0%
8
21%
61-75
1
7%
8
21%
76-90

Пропущено

31
21
10 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 12
5
16%
2
10%
1-15
2
6%
3
14%
16-30
3
10%
2
10%
31-45
7
23%
4
19%
46-60
7
23%
5
24%
61-75
7
23%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Алавес - Кадис 1:0 Кадис - Валенсия 1:4 Гранада - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:0
Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Кадис - Осасуна 1:1 Арандина - Кадис 2:1 Сельта - Кадис 1:1 Мальорка - Кадис 1:1 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Атлетико Санлукеньо - Кадис 0:2 Хетафе - Кадис 1:0 Льягостера - Кадис 0:0 Кадис - Севилья 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 0:1 Атлетико М - Кадис 3:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Бетис - Кадис 1:1 Атлетик Б - Кадис 3:0
Атлетик Б
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Атлетик Б - Барселона 4:2 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1
Эйбар - Атлетик Б 0:3 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Кайон - Атлетик Б 0:3 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Жирона - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 4:3 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 УЕ Руби - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Барселона - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2

Результаты матчей

Кадис
Атлетик Б

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
4 раза 36%
4
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 36%
2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:2
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
6 раз 29%
1:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
0:2
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 48%
1
8 раз 38%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
2
7 раз 33%
0
5 раз 24%
1
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Кадис
Атлетик Б

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
10
1
2
8
1.5
9
2
1
9
2.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
6
4
1
10
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
10
0.5
Больше Меньше
16
5
3
18
1.5
13
8
1
20
2.5
6
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 22 17 4 1 52 - 25 55
2.
Реал Мадрид
 Заявка 21 17 3 1 45 - 14 54
3.
Барселона
 Заявка 21 13 5 3 43 - 29 44
4.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 22 12 6 4 38 - 21 42
5.
Атлетико М
 Заявка 20 13 2 5 40 - 23 41
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 22 9 9 4 32 - 21 36
7.
Бетис
 Заявка 22 8 10 4 25 - 24 34
8.
Валенсия
 Заявка 21 9 5 7 27 - 24 32
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 22 9 4 9 22 - 19 31
10.
Хетафе
 Заявка 20 6 8 6 26 - 28 26
11.
Алавес
 Заявка 22 7 5 10 22 - 27 26
12.
Осасуна
 Заявка 20 7 4 9 25 - 31 25
13.
Райо Вальекано
 Заявка 21 5 9 7 18 - 26 24
14.
Вильярреал
 Заявка 22 6 5 11 33 - 45 23
15.
Мальорка
 Заявка 22 3 11 8 19 - 26 20
16.
Сельта
 Заявка 22 3 8 11 21 - 32 17
17.
Севилья
 Заявка 21 3 7 11 26 - 35 16
18.
Кадис
 0:0 Заявка 22 2 10 10 15 - 31 16
19.
Гранада
 Заявка 21 2 5 14 22 - 42 11
20.
Альмерия
 Заявка 22 0 6 16 21 - 49 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 10 9 1 0 25 - 6 28
2.
Атлетико М
 Заявка 10 9 1 0 23 - 11 28
3.
Жирона
 Заявка 11 9 1 1 30 - 14 28
4.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 11 8 2 1 27 - 12 26
5.
Барселона
 Заявка 11 8 0 3 24 - 16 24
6.
Бетис
 Заявка 11 6 4 1 15 - 8 22
7.
Валенсия
 Заявка 10 6 2 2 13 - 5 20
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 5 5 1 18 - 11 20
9.
Хетафе
 Заявка 9 5 3 1 9 - 6 18
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
11.
Алавес
 Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
12.
Осасуна
 Заявка 11 4 3 4 12 - 14 15
13.
Мальорка
 Заявка 11 2 7 2 9 - 9 13
14.
Кадис
 0:0 Заявка 11 2 6 3 9 - 13 12
15.
Вильярреал
 Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
16.
Севилья
 Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
17.
Гранада
 Заявка 11 2 4 5 14 - 20 10
18.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 8 - 15 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 10 1 5 4 9 - 18 8
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 5 6 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 11 8 3 0 22 - 11 27
2.
Реал Мадрид
 Заявка 11 8 2 1 20 - 8 26
3.
Барселона
 Заявка 10 5 5 0 19 - 13 20
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
5.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 11 4 4 3 11 - 9 16
6.
Райо Вальекано
 Заявка 11 4 4 3 9 - 8 16
7.
Атлетико М
 Заявка 10 4 1 5 17 - 12 13
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 4 1 6 8 - 10 13
9.
Валенсия
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
10.
Вильярреал
 Заявка 11 3 3 5 15 - 23 12
11.
Бетис
 Заявка 11 2 6 3 10 - 16 12
12.
Осасуна
 Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
13.
Алавес
 Заявка 12 2 4 6 11 - 16 10
14.
Хетафе
 Заявка 11 1 5 5 17 - 22 8
15.
Сельта
 Заявка 10 1 4 5 13 - 17 7
16.
Мальорка
 Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
17.
Севилья
 Заявка 10 1 3 6 11 - 17 6
18.
Кадис
 0:0 Заявка 11 0 4 7 6 - 18 4
19.
Гранада
 Заявка 10 0 1 9 8 - 22 1
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 1 10 11 - 28 1
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Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 14 (3)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Хетафе Майораль Борха 13 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 12
Кадис Алькарас Рубен 11
Кадис Хименес Фали 10
Хетафе Дьене Даконам 1 8
Гранада Гумбау Херард 9
Весь список
  • 77'
    Хаурегисар Микель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 77'
    Рамос Кристофер выиграл воздушное противоборство у Сансет Ойян.
  • 77'
    Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 76'
    Эскаланте Гонсало ослабляет давление, выбив мяч.
  • 76'
    Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 76'
    Иван Алехо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 76'
    Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 75'
    Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Mirandilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы 116
    Кадис 4.3% (5)
    X 12.1% (14)
    Атлетик Б 83.6% (97)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кадис
    Ничья
    Атлетик Б
    8.50
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    3.60
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    5.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кадис 0:0 Атлетик Б

    Исход игры
    Кадис
    4.3% (5)
    Ничья
    12.1% (14)
    Атлетик Б
    83.6% (97)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.91% (56)
    Меньше
    49.09% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    60.91% (67)
    Нет
    39.09% (43)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетик Б
    38.8% (45)
    0:1 Атлетик Б
    22.4% (26)
    0:2 Атлетик Б
    13.8% (16)
    1:1 Ничья
    9.5% (11)
    1:3 Атлетик Б
    3.4% (4)
    2:1 Кадис
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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