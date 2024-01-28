Тур: 22. Стадион: Нуэво Мирандилья. Зрители: 18839 Главный судья: Бускетс Матео
0'
23' Желтая карточкаВесга Микель
45' Желтая карточкаЛекуе Иньиго
47' Желтая карточкаАлькарас Рубен
73' Желтая карточкаХименес Фали
Ход матча
23'
45'
47'
73'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
6 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 5
-
187 Количество передач 207
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Пирес
Лукас
11
Алехо
Иван
15
Лекуе
Иньиго
21
Эррера
Андер
30
Гомес
Унаи
29
Арес
Малком
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Пирес ЛукасЗащитник
-
11 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
-
14 Мбайе МамадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Мере ХорхеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Макси ГомесНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Полузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Гомес УнаиПолузащитник
-
29 Арес МалкомПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
11 Уильямс НикоПолузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Кадис
Атлетик Б
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
7 матчей
28.6%
71.4%
2 победы 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
0.75
Среднее время на гол
135
120
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
1.75
3.67
Среднее время на гол
51
24
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
1.29
2
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
70
45
Бомбардиры внутри турнира
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамос Кристофер
|5
|0.23
|Мачис Дарвин
|3 (1)
|0.14
|Рохер Марти
|2
|0.09
|Алькарас Рубен
|2 (1)
|0.09
|Эрнандес Луис
|1
|0.05
|Сан Эметерио Феде
|1
|0.05
|Пирес Лукас
|1
|0.05
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
|Алехо Иван
|0
|0
|Наварро Роберто
|0
|0
|Эрнандес Хави V
|0
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Иньяки
|8
|0.36
|Гурусета Горка
|8
|0.36
|Беренгер Алекс
|4 (1)
|0.18
|Уильямс Нико
|3
|0.14
|Сансет Ойян
|3
|0.14
|Весга Микель
|3 (2)
|0.14
|Гомес Унаи
|2
|0.09
|Де Маркос Оскар
|1
|0.05
|Юри Берчиче
|1
|0.05
|Руис Иньиго
|1
|0.05
|Вильялибре Асьер
|1
|0.05
|Гарсия Дани
|1
|0.05
|Паредес Айтор
|1
|0.05
|Эррера Андер
|0
|0
|Лекуе Иньиго
|0
|0
Карточки
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алехо Иван
|12
|0
|Алькарас Рубен
|11
|0
|Хименес Фали
|9
|0
|Собрино Рубен
|6
|1
|Эрнандес Хави V
|5
|0
|Эрнандес Луис
|4
|0
|Пирес Лукас
|4
|0
|Сан Эметерио Феде
|1
|1
|Алекс Фернандес
|2
|0
|Рохер Марти
|2
|0
|Куаме Роминигуе
|2
|0
|Мбайе Мамаду
|2
|0
|Макси Гомес
|2
|0
|Рамос Кристофер
|2
|0
|Мачис Дарвин
|0
|1
|Эскаланте Гонсало
|0
|1
|Чуст Виктор
|0
|1
|Наварро Роберто
|0
|1
|Мари Хосе
|1
|0
|Хиль Давид
|1
|0
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|Карселен Исаак
|1
|0
|Окампо Брайан
|1
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сансет Ойян
|1
|2
|Руис Иньиго
|4
|0
|Вивиан Даниэль
|4
|0
|Паредес Айтор
|4
|0
|Гарсия Рауль
|3
|0
|Де Маркос Оскар
|3
|0
|Гарсия Дани
|3
|0
|Уильямс Иньяки
|3
|0
|Лекуе Иньиго
|3
|0
|Уильямс Нико
|3
|0
|Юри Берчиче
|2
|0
|Эррера Андер
|2
|0
|Гурусета Горка
|2
|0
|Весга Микель
|2
|0
|Беренгер Алекс
|2
|0
|Унай Симон
|2
|0
|Арес Малком
|2
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Йерай Альварес
|1
|0
|Гомес Унаи
|1
|0
Результаты матчей
Кадис
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Атлетик Б
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
5
3
Кадис
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Атлетик Б
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
14
2
Упущенные победы
4
26
Кадис
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)
Атлетик Б
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
19% (4)
57% (12)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
15
4
Упущенные победы
9
29
Голы по времени матча
Забито
9
12
7 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
2
22%
3
25%
1-15
5
56%
5
42%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
13
8
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
3
23%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
2
25%
46-60
3
23%
2
25%
61-75
3
23%
3
38%
76-90
Забито
6
26
5 В 1-м тайме 11
1 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 11
2
33%
2
8%
1-15
2
33%
3
12%
16-30
1
17%
6
23%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
0
0%
7
27%
61-75
1
17%
6
23%
76-90
Пропущено
18
13
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
2
11%
2
15%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
2
11%
2
15%
31-45
4
22%
2
15%
46-60
4
22%
3
23%
61-75
4
22%
2
15%
76-90
Забито
15
38
12 В 1-м тайме 19
3 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 13
10 Не забивали 5
4
27%
5
13%
1-15
7
47%
8
21%
16-30
1
7%
6
16%
31-45
2
13%
3
8%
46-60
0
0%
8
21%
61-75
1
7%
8
21%
76-90
Пропущено
31
21
10 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 12
5
16%
2
10%
1-15
2
6%
3
14%
16-30
3
10%
2
10%
31-45
7
23%
4
19%
46-60
7
23%
5
24%
61-75
7
23%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Кадис
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Алавес - Кадис 1:0 Кадис - Валенсия 1:4 Гранада - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:0
Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Кадис - Осасуна 1:1 Арандина - Кадис 2:1 Сельта - Кадис 1:1 Мальорка - Кадис 1:1 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Атлетико Санлукеньо - Кадис 0:2 Хетафе - Кадис 1:0 Льягостера - Кадис 0:0 Кадис - Севилья 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 0:1 Атлетико М - Кадис 3:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Бетис - Кадис 1:1 Атлетик Б - Кадис 3:0
Атлетик Б
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Атлетик Б - Барселона 4:2 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1
Эйбар - Атлетик Б 0:3 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Кайон - Атлетик Б 0:3 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Жирона - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 4:3 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 УЕ Руби - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Барселона - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2
Результаты матчей
Кадис
Атлетик Б
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
4 раза 36%
4
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 36%
2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:2
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
6 раз 29%
1:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
0:2
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 48%
1
8 раз 38%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
2
7 раз 33%
0
5 раз 24%
1
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Кадис
Атлетик Б
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
101
28
92
19
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
64
110
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1110
Больше Меньше
165
318
138
120
615
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|17
|4
|1
|52 - 25
|55
|2.
|Заявка
|21
|17
|3
|1
|45 - 14
|54
|3.
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|43 - 29
|44
|4.
|0:0 Заявка
|22
|12
|6
|4
|38 - 21
|42
|5.
|Заявка
|20
|13
|2
|5
|40 - 23
|41
|6.
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|32 - 21
|36
|7.
|Заявка
|22
|8
|10
|4
|25 - 24
|34
|8.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|27 - 24
|32
|9.
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|22 - 19
|31
|10.
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|26 - 28
|26
|11.
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|22 - 27
|26
|12.
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|25 - 31
|25
|13.
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|18 - 26
|24
|14.
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|33 - 45
|23
|15.
|Заявка
|22
|3
|11
|8
|19 - 26
|20
|16.
|Заявка
|22
|3
|8
|11
|21 - 32
|17
|17.
|Заявка
|21
|3
|7
|11
|26 - 35
|16
|18.
|0:0 Заявка
|22
|2
|10
|10
|15 - 31
|16
|19.
|Заявка
|21
|2
|5
|14
|22 - 42
|11
|20.
|Заявка
|22
|0
|6
|16
|21 - 49
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|25 - 6
|28
|2.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 11
|28
|3.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 14
|28
|4.
|0:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 12
|26
|5.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|24 - 16
|24
|6.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|15 - 8
|22
|7.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 5
|20
|8.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|18 - 11
|20
|9.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|9 - 6
|18
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|11.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 11
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 14
|15
|13.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|9 - 9
|13
|14.
|0:0 Заявка
|11
|2
|6
|3
|9 - 13
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 22
|11
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 18
|10
|17.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 20
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 15
|10
|19.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 18
|8
|20.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|22 - 11
|27
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|3.
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|19 - 13
|20
|4.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|5.
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 9
|16
|6.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|9 - 8
|16
|7.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 12
|13
|8.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|8 - 10
|13
|9.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 23
|12
|11.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|10 - 16
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|13.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 16
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|17 - 22
|8
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 17
|7
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 17
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 17
|6
|18.
|0:0 Заявка
|11
|0
|4
|7
|6 - 18
|4
|19.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|8 - 22
|1
|20.
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|11 - 28
|1
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|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|14 (3)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Хетафе
|Майораль Борха
|13 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|11 (4)
|Кадис
|Алехо Иван
|12
|Кадис
|Алькарас Рубен
|11
|Кадис
|Хименес Фали
|10
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 8
|Гранада
|Гумбау Херард
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кадис 0:0 Атлетик Б
Исход игры
Кадис
4.3% (5)
Ничья
12.1% (14)
Атлетик Б
83.6% (97)
Тотал 2.5
Больше
50.91% (56)
Меньше
49.09% (54)
Обе команды забьют
Да
60.91% (67)
Нет
39.09% (43)
Популярный счёт
1:2 Атлетик Б
38.8% (45)
0:1 Атлетик Б
22.4% (26)
0:2 Атлетик Б
13.8% (16)
1:1 Ничья
9.5% (11)
1:3 Атлетик Б
3.4% (4)
2:1 Кадис
3.4% (4)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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