Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Иван Алехо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Гурусета Горка пробил со штрафного прямо в стенку

89' Эскаланте Гонсало совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

89' Сансет Ойян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Алькарас Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Алекс Фернандес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Алекс Фернандес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Эскаланте Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Удар от ворот произведет Кадис

84' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

82' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

82' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Матч возобновлен

80' Наварро Роберто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Иван Алехо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

78' Назначен штрафной. Пострадал Гурусета Горка , его свалил Иван Алехо.

78' Уильямс Нико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Хаурегисар Микель навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Хаурегисар Микель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Иван Алехо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Удар от ворот произведет Кадис

73' Хименес Фали - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

73' Хаурегисар Микель выиграл воздушное противоборство у Иван Алехо.

73' Эскаланте Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Де Маркос Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Эскаланте Гонсало не смог попасть в створ ударом издали

67' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Алькарас Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Уильямс Нико навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Иван Алехо из команды Кадис в офсайде

63' Хаурегисар Микель навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Матч возобновлен

62' Ох, нехорошо это выглядит. Арес Малком получил травму и медбригада забирает его с поля.

61' Арес Малком на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Матч возобновлен

60' Ох, нехорошо это выглядит. Эскаланте Гонсало получил травму и медбригада забирает его с поля.

60' Эскаланте Гонсало на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Йерай Альварес выиграл воздушное противоборство у Иван Алехо.

57' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Удар от ворот произведет Кадис

51' Эррера Андер не смог попасть в створ ударом издали

50' Йерай Альварес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Весга Микель выиграл воздушное противоборство у Иван Алехо.

50' Удар от ворот произведет Кадис

50' Сегодняшная посещаемость составляет 18839 болельщиков

47' Алькарас Рубен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

47' Весга Микель выиграл воздушное противоборство у Иван Алехо.

46' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника