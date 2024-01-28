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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Куадра Гильермо
Севилья
1:0
Второй тайм: 49'
Осасуна
0'
6' Желтая карточка
Агум Люсьен
1:0
24' Гол
Берналь Исаак Ромеро

Ход матча

6'
Агум Люсьен
 
24'
Берналь Исаак Ромеро
(Акунья Маркос)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 4 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 222 Количество передач 244
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 108
Севилья 71.3% (77)
X 20.4% (22)
Осасуна 8.3% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Севилья
Ничья
Осасуна
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Нюланд
Эрьян
22
Баде
Луак
4
Рамос
Серхио
23
Маркан
Маркос
16
Навас
Хесус
19
Акунья
Маркос
42
Агум
Люсьен
24
Сумаре
Бубакари
7
Сусо
Хесус
5
Окампос
Лукас
20
Берналь
Исаак
Ромеро
1
Эррера
Серхио
5
Гарсия
Давид
III
24
Катена
Алехандро
3
Круз
Хуан
15
Пенья
Рубен
22
Мохика
Хоан
19
Ибаньес
Пабло
34
Муньос
Икер
16
Гомес
Мойсес
23
Гарсия
Рауль
17
Будимир
Анте
Севилья
3-4-2-1
Осасуна
5-3-2

История личных встреч

Севилья
Осасуна

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

26 матчей

53.8%
26.9%
19.3%
14 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

38.5%
53.8%
7.7%
10 побед 14 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.3%
34.6%
23.1%
11 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:3
КК
2:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:2
ЛЛ
1:1
П
5:0
П
3:4
П
1:2
П
2:1
П
2:1
П
1:0
П
2:0
П
0:0
П
3:2
П
1:0
П
1:0
П
0:2
П
0:0
П
1:1
ПД
2:1
ПД
1:1

Голы

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

1.92
1.21

Среднее время на гол

46
74

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.07
0.67

Среднее время на гол

84
135

Всего голов

38
25

Голов в среднем за матч

1.46
0.96

Тотал матчей

2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

61
93

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 5 0.23
Окампос Лукас 3 (1) 0.14
Ракитич Иван 2 0.09
Лукебакио Доди 2 0.09
Ламела Эрик 2 0.09
Мир Рафа 2 0.09
Берналь Исаак Ромеро 2 0.09
Салас Кике 2 0.09
Педроса Адриа 1 0.05
Сусо Хесус 1 0.05
Соу Джибрил 1 0.05
Рамос Серхио 1 0.05
Гудель Неманья 1 0.05
Хуанлу Санчес 0 0
Акунья Маркос 0 0
Баде Луак 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 9 (3) 0.43
Гарсия Рауль 3 0.14
Гарсия Рубен 2 0.1
Гомес Мойсес 2 0.1
Муньос Икер 2 0.1
Авила Эсекьель 1 0.05
Ибаньес Пабло 1 0.05
Арнаис Хосе 1 0.05
Катена Алехандро 1 0.05
Аресо Хесус 1 0.05
Орос Аймар 1 (1) 0.05
Видаль Начо 1 0.05
Мохика Хоан 0 0
Круз Хуан 0 0
Пенья Рубен 0 0
Монкайола Хон 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракитич Иван 6 0
Гудель Неманья 6 0
Рамос Серхио 4 1
Навас Хесус 4 1
Сумаре Бубакари 5 0
Окампос Лукас 4 0
Соу Джибрил 4 0
Ламела Эрик 3 0
Торрес Оливер 3 0
Сусо Хесус 3 0
Салас Кике 3 0
Баде Луак 1 1
Акунья Маркос 2 0
Эн-Несири Юссеф 2 0
Маркан Маркос 2 0
Хуанлу Санчес 2 0
Дмитрович Марко 1 0
Хордан Хоан 1 0
Мир Рафа 1 0
Диас Мариано 1 0
Педроса Адриа 1 0
Агум Люсьен 1 0
Межбри Ханнибал 1 0
Буэно Ману 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 7 1
Авила Эсекьель 3 2
Гарсия Рауль 4 0
Будимир Анте 4 0
Гарсия Давид III 4 0
Торро Лукас 3 0
Круз Хуан 3 0
Аррасате Ягоба 1 1
Гомес Мойсес 2 0
Эррера Серхио 2 0
Пенья Рубен 2 0
Барха Энрике 2 0
Орос Аймар 2 0
Муньос Икер 2 0
Ибаньес Пабло 1 0
Айтор Фернандес 1 0
Унаи Гарсия 1 0
Арнаис Хосе 1 0
Монкайола Хон 1 0
Аресо Хесус 1 0

Результаты матчей

Севилья
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Осасуна
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

8
7
Севилья
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Осасуна
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
10

Упущенные победы

6
9
Севилья
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
24% (5)
38% (8)
Осасуна
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

14
11

Упущенные победы

14
16

Голы по времени матча

Забито

14
13
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
2
14%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
14%
2
15%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
4
29%
2
15%
61-75
4
29%
5
38%
76-90

Пропущено

19
17
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
1
5%
2
12%
1-15
5
26%
1
6%
16-30
2
11%
2
12%
31-45
2
11%
4
24%
46-60
3
16%
4
24%
61-75
6
32%
4
24%
76-90

Забито

12
12
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
2
17%
3
25%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
3
25%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
25%
3
25%
76-90

Пропущено

16
14
11 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
6
38%
1
7%
1-15
4
25%
3
21%
16-30
1
6%
2
14%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
1
6%
4
29%
76-90

Забито

26
25
10 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
6 Не забивали 4
4
15%
4
16%
1-15
1
4%
4
16%
16-30
5
19%
3
12%
31-45
5
19%
3
12%
46-60
4
15%
3
12%
61-75
7
27%
8
32%
76-90

Пропущено

35
31
19 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 14
7
20%
3
10%
1-15
9
26%
4
13%
16-30
3
9%
4
13%
31-45
6
17%
4
13%
46-60
3
9%
8
26%
61-75
7
20%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Атлетико М - Севилья 1:0 Жирона - Севилья 5:1 Хетафе - Севилья 1:3 Севилья - Алавес 2:3
Расинг Ферроль - Севилья 1:2 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Севилья 0:3 Севилья - Хетафе 0:3 Ланс - Севилья 2:1 Мальорка - Севилья 1:0 Атлетико Асторга - Севилья 0:2 Севилья - Вильярреал 1:1 Севилья - ПСВ 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Бетис 1:1 Арсенал - Севилья 2:0 Сельта - Севилья 1:1 КД Кинтанар - Севилья 0:3 Кадис - Севилья 2:2
Осасуна
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Осасуна - Хетафе 3:2 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Барселона - Осасуна 2:0 Кастельон - Осасуна 0:1
Осасуна - Альмерия 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Кадис - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Осасуна 3:1 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Осасуна - Жирона 2:4 Бетис - Осасуна 2:1 Осасуна - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Осасуна - Севилья 0:0 Хетафе - Осасуна 3:2 Осасуна - Барселона 1:2

Результаты матчей

Севилья
Осасуна

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
5
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%

Точный счет

1:0
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
5:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:2
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
3:2
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 43%
0
6 раз 29%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
1
8 раз 40%
2
7 раз 35%
0
4 раза 20%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Севилья
Осасуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
3
3
8
1.5
3
8
1
10
2.5
1
10
1
10
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
1
3
7
1.5
5
4
2
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
16
4
6
15
1.5
8
12
3
18
2.5
1
19
1
20
3.5
1
20
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 22 17 4 1 52 - 25 55
2.
Реал Мадрид
 Заявка 21 17 3 1 45 - 14 54
3.
Барселона
 Заявка 21 13 5 3 43 - 29 44
4.
Атлетик Б
 Заявка 22 12 6 4 38 - 21 42
5.
Атлетико М
 Заявка 20 13 2 5 40 - 23 41
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 22 9 9 4 32 - 21 36
7.
Бетис
 Заявка 22 8 10 4 25 - 24 34
8.
Валенсия
 Заявка 21 9 5 7 27 - 24 32
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 22 9 4 9 22 - 19 31
10.
Хетафе
 Заявка 20 6 8 6 26 - 28 26
11.
Алавес
 Заявка 22 7 5 10 22 - 27 26
12.
Осасуна
 0:1 Заявка 21 7 4 10 25 - 32 25
13.
Райо Вальекано
 Заявка 21 5 9 7 18 - 26 24
14.
Вильярреал
 Заявка 22 6 5 11 33 - 45 23
15.
Мальорка
 Заявка 22 3 11 8 19 - 26 20
16.
Севилья
 1:0 Заявка 22 4 7 11 27 - 35 19
17.
Сельта
 Заявка 22 3 8 11 21 - 32 17
18.
Кадис
 Заявка 22 2 10 10 15 - 31 16
19.
Гранада
 Заявка 21 2 5 14 22 - 42 11
20.
Альмерия
 Заявка 22 0 6 16 21 - 49 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 10 9 1 0 25 - 6 28
2.
Атлетико М
 Заявка 10 9 1 0 23 - 11 28
3.
Жирона
 Заявка 11 9 1 1 30 - 14 28
4.
Атлетик Б
 Заявка 11 8 2 1 27 - 12 26
5.
Барселона
 Заявка 11 8 0 3 24 - 16 24
6.
Бетис
 Заявка 11 6 4 1 15 - 8 22
7.
Валенсия
 Заявка 10 6 2 2 13 - 5 20
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 5 5 1 18 - 11 20
9.
Хетафе
 Заявка 9 5 3 1 9 - 6 18
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
11.
Алавес
 Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
12.
Осасуна
 0:1 Заявка 11 4 3 4 12 - 14 15
13.
Мальорка
 Заявка 11 2 7 2 9 - 9 13
14.
Севилья
 1:0 Заявка 12 3 4 5 16 - 18 13
15.
Кадис
 Заявка 11 2 6 3 9 - 13 12
16.
Вильярреал
 Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
17.
Гранада
 Заявка 11 2 4 5 14 - 20 10
18.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 8 - 15 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 10 1 5 4 9 - 18 8
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 5 6 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 11 8 3 0 22 - 11 27
2.
Реал Мадрид
 Заявка 11 8 2 1 20 - 8 26
3.
Барселона
 Заявка 10 5 5 0 19 - 13 20
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
5.
Атлетик Б
 Заявка 11 4 4 3 11 - 9 16
6.
Райо Вальекано
 Заявка 11 4 4 3 9 - 8 16
7.
Атлетико М
 Заявка 10 4 1 5 17 - 12 13
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 4 1 6 8 - 10 13
9.
Валенсия
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
10.
Вильярреал
 Заявка 11 3 3 5 15 - 23 12
11.
Бетис
 Заявка 11 2 6 3 10 - 16 12
12.
Осасуна
 0:1 Заявка 10 3 1 6 13 - 18 10
13.
Алавес
 Заявка 12 2 4 6 11 - 16 10
14.
Хетафе
 Заявка 11 1 5 5 17 - 22 8
15.
Сельта
 Заявка 10 1 4 5 13 - 17 7
16.
Мальорка
 Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
17.
Севилья
 1:0 Заявка 10 1 3 6 11 - 17 6
18.
Кадис
 Заявка 11 0 4 7 6 - 18 4
19.
Гранада
 Заявка 10 0 1 9 8 - 22 1
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 1 10 11 - 28 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 14 (3)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Хетафе Майораль Борха 13 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Кадис Алькарас Рубен 11
Кадис Хименес Фали 10
Хетафе Дьене Даконам 1 8
Гранада Гумбау Херард 9
Весь список
  • 47'
    Мохика Хоан из команды Осасуна заходит слишком далеко, он валит Навас Хесус.
  • 46'
    Баде Луак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 46'
    Осасуна пытается что-то создать.
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Команда Севилья имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: Севилья: 48%, Осасуна: 52%.
  • 47'
    Севилья контролирует мяч.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 38.9% пользователей.
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    Прогнозы 108
    Севилья 71.3% (77)
    X 20.4% (22)
    Осасуна 8.3% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Осасуна
    2.19
    4.76
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    3.70
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Севилья 1:0 Осасуна

    Исход игры
    Севилья
    71.3% (77)
    Ничья
    20.4% (22)
    Осасуна
    8.3% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.43% (54)
    Меньше
    48.57% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (75)
    Нет
    28.57% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Севилья
    38.9% (42)
    1:0 Севилья
    21.3% (23)
    1:1 Ничья
    19.4% (21)
    1:2 Осасуна
    6.5% (7)
    2:0 Севилья
    5.6% (6)
    3:1 Севилья
    1.9% (2)
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