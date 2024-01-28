Тур: 22. Стадион: Рамон Санчес Писхуан. Главный судья: Куадра Гильермо
Ход матча
6'
24'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
4 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
222 Количество передач 244
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Нюланд
Эрьян
22
Баде
Луак
16
Навас
Хесус
42
Агум
Люсьен
15
Пенья
Рубен
22
Мохика
Хоан
34
Муньос
Икер
16
Гомес
Мойсес
23
Гарсия
Рауль
17
Будимир
Анте
- Основной состав
-
13 Нюланд ЭрьянВратарь
-
22 Баде ЛуакЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Навас ХесусЗащитник
- Защитник
-
42 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Ньянзу ТангиЗащитник
- Полузащитник
-
18 Соу ДжибрилПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Янузай АднанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Мир РафаНападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Пенья РубенЗащитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
- Полузащитник
-
34 Муньос ИкерПолузащитник
-
16 Гомес МойсесПолузащитник
-
23 Гарсия РаульНападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Аресо ХесусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Орос АймарПолузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
-
20 Арнаис ХосеПолузащитник
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Севилья
Осасуна
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
26 матчей
53.8%
26.9%
19.3%
14 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
38.5%
53.8%
7.7%
10 побед 14 ничьих 2 победы
Второй тайм
42.3%
34.6%
23.1%
11 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
17
Голов в среднем за матч
1.92
1.21
Среднее время на гол
46
74
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.07
0.67
Среднее время на гол
84
135
Всего голов
38
25
Голов в среднем за матч
1.46
0.96
Тотал матчей
2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
61
93
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|5
|0.23
|Окампос Лукас
|3 (1)
|0.14
|Ракитич Иван
|2
|0.09
|Лукебакио Доди
|2
|0.09
|Ламела Эрик
|2
|0.09
|Мир Рафа
|2
|0.09
|Берналь Исаак Ромеро
|2
|0.09
|Салас Кике
|2
|0.09
|Педроса Адриа
|1
|0.05
|Сусо Хесус
|1
|0.05
|Соу Джибрил
|1
|0.05
|Рамос Серхио
|1
|0.05
|Гудель Неманья
|1
|0.05
|Хуанлу Санчес
|0
|0
|Акунья Маркос
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будимир Анте
|9 (3)
|0.43
|Гарсия Рауль
|3
|0.14
|Гарсия Рубен
|2
|0.1
|Гомес Мойсес
|2
|0.1
|Муньос Икер
|2
|0.1
|Авила Эсекьель
|1
|0.05
|Ибаньес Пабло
|1
|0.05
|Арнаис Хосе
|1
|0.05
|Катена Алехандро
|1
|0.05
|Аресо Хесус
|1
|0.05
|Орос Аймар
|1 (1)
|0.05
|Видаль Начо
|1
|0.05
|Мохика Хоан
|0
|0
|Круз Хуан
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
|Монкайола Хон
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракитич Иван
|6
|0
|Гудель Неманья
|6
|0
|Рамос Серхио
|4
|1
|Навас Хесус
|4
|1
|Сумаре Бубакари
|5
|0
|Окампос Лукас
|4
|0
|Соу Джибрил
|4
|0
|Ламела Эрик
|3
|0
|Торрес Оливер
|3
|0
|Сусо Хесус
|3
|0
|Салас Кике
|3
|0
|Баде Луак
|1
|1
|Акунья Маркос
|2
|0
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0
|Маркан Маркос
|2
|0
|Хуанлу Санчес
|2
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Хордан Хоан
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Диас Мариано
|1
|0
|Педроса Адриа
|1
|0
|Агум Люсьен
|1
|0
|Межбри Ханнибал
|1
|0
|Буэно Ману
|1
|0
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катена Алехандро
|7
|1
|Авила Эсекьель
|3
|2
|Гарсия Рауль
|4
|0
|Будимир Анте
|4
|0
|Гарсия Давид III
|4
|0
|Торро Лукас
|3
|0
|Круз Хуан
|3
|0
|Аррасате Ягоба
|1
|1
|Гомес Мойсес
|2
|0
|Эррера Серхио
|2
|0
|Пенья Рубен
|2
|0
|Барха Энрике
|2
|0
|Орос Аймар
|2
|0
|Муньос Икер
|2
|0
|Ибаньес Пабло
|1
|0
|Айтор Фернандес
|1
|0
|Унаи Гарсия
|1
|0
|Арнаис Хосе
|1
|0
|Монкайола Хон
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
Результаты матчей
Севилья
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Осасуна
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
8
7
Севилья
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Осасуна
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
13
10
Упущенные победы
6
9
Севилья
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
24% (5)
38% (8)
Осасуна
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
14
11
Упущенные победы
14
16
Голы по времени матча
Забито
14
13
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
2
14%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
14%
2
15%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
4
29%
2
15%
61-75
4
29%
5
38%
76-90
Пропущено
19
17
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
1
5%
2
12%
1-15
5
26%
1
6%
16-30
2
11%
2
12%
31-45
2
11%
4
24%
46-60
3
16%
4
24%
61-75
6
32%
4
24%
76-90
Забито
12
12
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
2
17%
3
25%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
3
25%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
25%
3
25%
76-90
Пропущено
16
14
11 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
6
38%
1
7%
1-15
4
25%
3
21%
16-30
1
6%
2
14%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
1
6%
4
29%
76-90
Забито
26
25
10 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
6 Не забивали 4
4
15%
4
16%
1-15
1
4%
4
16%
16-30
5
19%
3
12%
31-45
5
19%
3
12%
46-60
4
15%
3
12%
61-75
7
27%
8
32%
76-90
Пропущено
35
31
19 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 14
7
20%
3
10%
1-15
9
26%
4
13%
16-30
3
9%
4
13%
31-45
6
17%
4
13%
46-60
3
9%
8
26%
61-75
7
20%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Атлетико М - Севилья 1:0 Жирона - Севилья 5:1 Хетафе - Севилья 1:3 Севилья - Алавес 2:3
Расинг Ферроль - Севилья 1:2 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Севилья 0:3 Севилья - Хетафе 0:3 Ланс - Севилья 2:1 Мальорка - Севилья 1:0 Атлетико Асторга - Севилья 0:2 Севилья - Вильярреал 1:1 Севилья - ПСВ 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Бетис 1:1 Арсенал - Севилья 2:0 Сельта - Севилья 1:1 КД Кинтанар - Севилья 0:3 Кадис - Севилья 2:2
Осасуна
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Осасуна - Хетафе 3:2 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Барселона - Осасуна 2:0 Кастельон - Осасуна 0:1
Осасуна - Альмерия 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Кадис - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Осасуна 3:1 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Осасуна - Жирона 2:4 Бетис - Осасуна 2:1 Осасуна - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Осасуна - Севилья 0:0 Хетафе - Осасуна 3:2 Осасуна - Барселона 1:2
Результаты матчей
Севилья
Осасуна
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
5
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
Точный счет
1:0
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
5:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:2
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
3:2
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 43%
0
6 раз 29%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
1
8 раз 40%
2
7 раз 35%
0
4 раза 20%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Севилья
Осасуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
83
38
38
110
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
81
37
54
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
156
Больше Меньше
164
615
812
318
119
120
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|17
|4
|1
|52 - 25
|55
|2.
|Заявка
|21
|17
|3
|1
|45 - 14
|54
|3.
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|43 - 29
|44
|4.
|Заявка
|22
|12
|6
|4
|38 - 21
|42
|5.
|Заявка
|20
|13
|2
|5
|40 - 23
|41
|6.
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|32 - 21
|36
|7.
|Заявка
|22
|8
|10
|4
|25 - 24
|34
|8.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|27 - 24
|32
|9.
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|22 - 19
|31
|10.
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|26 - 28
|26
|11.
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|22 - 27
|26
|12.
|0:1 Заявка
|21
|7
|4
|10
|25 - 32
|25
|13.
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|18 - 26
|24
|14.
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|33 - 45
|23
|15.
|Заявка
|22
|3
|11
|8
|19 - 26
|20
|16.
|1:0 Заявка
|22
|4
|7
|11
|27 - 35
|19
|17.
|Заявка
|22
|3
|8
|11
|21 - 32
|17
|18.
|Заявка
|22
|2
|10
|10
|15 - 31
|16
|19.
|Заявка
|21
|2
|5
|14
|22 - 42
|11
|20.
|Заявка
|22
|0
|6
|16
|21 - 49
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|25 - 6
|28
|2.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 11
|28
|3.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 14
|28
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 12
|26
|5.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|24 - 16
|24
|6.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|15 - 8
|22
|7.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 5
|20
|8.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|18 - 11
|20
|9.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|9 - 6
|18
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|11.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 11
|16
|12.
|0:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 14
|15
|13.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|9 - 9
|13
|14.
|1:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 18
|13
|15.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|9 - 13
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 22
|11
|17.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 20
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 15
|10
|19.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 18
|8
|20.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|22 - 11
|27
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|3.
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|19 - 13
|20
|4.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|5.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 9
|16
|6.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|9 - 8
|16
|7.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 12
|13
|8.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|8 - 10
|13
|9.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 23
|12
|11.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|10 - 16
|12
|12.
|0:1 Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 18
|10
|13.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 16
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|17 - 22
|8
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 17
|7
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 17
|7
|17.
|1:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 17
|6
|18.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|6 - 18
|4
|19.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|8 - 22
|1
|20.
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|11 - 28
|1
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|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|14 (3)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Хетафе
|Майораль Борха
|13 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|11 (4)
|Кадис
|Алехо Иван
|13
|Кадис
|Алькарас Рубен
|11
|Кадис
|Хименес Фали
|10
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 8
|Гранада
|Гумбау Херард
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Севилья 1:0 Осасуна
Исход игры
Севилья
71.3% (77)
Ничья
20.4% (22)
Осасуна
8.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
51.43% (54)
Меньше
48.57% (51)
Обе команды забьют
Да
71.43% (75)
Нет
28.57% (30)
Популярный счёт
2:1 Севилья
38.9% (42)
1:0 Севилья
21.3% (23)
1:1 Ничья
19.4% (21)
1:2 Осасуна
6.5% (7)
2:0 Севилья
5.6% (6)
3:1 Севилья
1.9% (2)
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