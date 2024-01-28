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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Зрители: 30640 Главный судья: Куадра Гильермо
Севилья
1:1
Конец матча
Осасуна
0'
6' Желтая карточка
Агум Люсьен
1:0
24' Гол
Берналь Исаак Ромеро
1:1
55' Гол
Будимир Анте
56' Желтая карточка
Сумаре Бубакари
84' Желтая карточка
Рамос Серхио
84' Undefined phrase: football_event_
Сусо Хесус
86' Красная карточка
Сусо Хесус
90'+8

Ход матча

6'
Агум Люсьен
 
24'
Берналь Исаак Ромеро
(Акунья Маркос)
1:0
55'
1:1
Будимир Анте
(Гарсия Давид III)
56'
Сумаре Бубакари
 
59'
Педроса Адриа
Акунья Маркос
 
59'
Соу Джибрил
Агум Люсьен
 
66'
 
Аресо Хесус
Пенья Рубен
67'
Торрес Оливер
Соу Джибрил
 
71'
Хуанлу Санчес
Навас Хесус
 
71'
Мир Рафа
Маркан Маркос
 
76'
 
Монкайола Хон
Ибаньес Пабло
76'
 
Орос Аймар
Гомес Мойсес
83'
 
Арнаис Хосе
Гарсия Рауль
84'
Рамос Серхио
 
84'
Сусо Хесус
 
86'
Сусо Хесус
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 4
  • 5 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 361 Количество передач 471
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 108
Севилья 71.3% (77)
X 20.4% (22)
Осасуна 8.3% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Нюланд
Эрьян
22
Баде
Луак
4
Рамос
Серхио
23
Маркан
Маркос
16
Навас
Хесус
19
Акунья
Маркос
42
Агум
Люсьен
24
Сумаре
Бубакари
7
Сусо
Хесус
5
Окампос
Лукас
20
Берналь
Исаак
Ромеро
1
Эррера
Серхио
5
Гарсия
Давид
III
24
Катена
Алехандро
3
Круз
Хуан
15
Пенья
Рубен
22
Мохика
Хоан
19
Ибаньес
Пабло
34
Муньос
Икер
16
Гомес
Мойсес
23
Гарсия
Рауль
17
Будимир
Анте
Севилья
3-4-2-1
Осасуна
5-3-2

История личных встреч

Севилья
Осасуна

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

26 матчей

53.8%
26.9%
19.3%
14 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

38.5%
53.8%
7.7%
10 побед 14 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.3%
34.6%
23.1%
11 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:3
КК
2:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:2
ЛЛ
1:1
П
5:0
П
3:4
П
1:2
П
2:1
П
2:1
П
1:0
П
2:0
П
0:0
П
3:2
П
1:0
П
1:0
П
0:2
П
0:0
П
1:1
ПД
2:1
ПД
1:1

Голы

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

1.92
1.21

Среднее время на гол

46
74

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.07
0.67

Среднее время на гол

84
135

Всего голов

38
25

Голов в среднем за матч

1.46
0.96

Тотал матчей

2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

61
93

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 5 0.23
Окампос Лукас 3 (1) 0.14
Ракитич Иван 2 0.09
Лукебакио Доди 2 0.09
Ламела Эрик 2 0.09
Мир Рафа 2 0.09
Берналь Исаак Ромеро 2 0.09
Салас Кике 2 0.09
Педроса Адриа 1 0.05
Сусо Хесус 1 0.05
Соу Джибрил 1 0.05
Рамос Серхио 1 0.05
Гудель Неманья 1 0.05
Хуанлу Санчес 0 0
Акунья Маркос 0 0
Баде Луак 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 10 (3) 0.48
Гарсия Рауль 3 0.14
Гарсия Рубен 2 0.1
Гомес Мойсес 2 0.1
Муньос Икер 2 0.1
Авила Эсекьель 1 0.05
Ибаньес Пабло 1 0.05
Арнаис Хосе 1 0.05
Катена Алехандро 1 0.05
Аресо Хесус 1 0.05
Орос Аймар 1 (1) 0.05
Видаль Начо 1 0.05
Мохика Хоан 0 0
Круз Хуан 0 0
Пенья Рубен 0 0
Гарсия Давид III 0 0
Монкайола Хон 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамос Серхио 5 1
Ракитич Иван 6 0
Гудель Неманья 6 0
Сумаре Бубакари 6 0
Навас Хесус 4 1
Сусо Хесус 3 1
Окампос Лукас 4 0
Соу Джибрил 4 0
Ламела Эрик 3 0
Торрес Оливер 3 0
Салас Кике 3 0
Баде Луак 1 1
Акунья Маркос 2 0
Эн-Несири Юссеф 2 0
Маркан Маркос 2 0
Хуанлу Санчес 2 0
Дмитрович Марко 1 0
Хордан Хоан 1 0
Мир Рафа 1 0
Диас Мариано 1 0
Педроса Адриа 1 0
Агум Люсьен 1 0
Межбри Ханнибал 1 0
Буэно Ману 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 7 1
Авила Эсекьель 3 2
Гарсия Рауль 4 0
Будимир Анте 4 0
Гарсия Давид III 4 0
Торро Лукас 3 0
Круз Хуан 3 0
Аррасате Ягоба 1 1
Гомес Мойсес 2 0
Эррера Серхио 2 0
Пенья Рубен 2 0
Барха Энрике 2 0
Орос Аймар 2 0
Муньос Икер 2 0
Ибаньес Пабло 1 0
Айтор Фернандес 1 0
Унаи Гарсия 1 0
Арнаис Хосе 1 0
Монкайола Хон 1 0
Аресо Хесус 1 0

Результаты матчей

Севилья
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Осасуна
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

9
8
Севилья
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Осасуна
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
10

Упущенные победы

6
9
Севилья
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
23% (5)
41% (9)
Осасуна
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

14
11

Упущенные победы

15
17

Голы по времени матча

Забито

15
14
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
2
13%
1
7%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
4
27%
2
14%
61-75
4
27%
5
36%
76-90

Пропущено

20
18
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
1
5%
2
11%
1-15
5
25%
2
11%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
3
15%
4
22%
46-60
3
15%
4
22%
61-75
6
30%
4
22%
76-90

Забито

12
12
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
2
17%
3
25%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
3
25%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
25%
3
25%
76-90

Пропущено

16
14
11 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
6
38%
1
7%
1-15
4
25%
3
21%
16-30
1
6%
2
14%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
1
6%
4
29%
76-90

Забито

27
26
11 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 9
6 Не забивали 4
4
15%
4
15%
1-15
2
7%
4
15%
16-30
5
19%
3
12%
31-45
5
19%
4
15%
46-60
4
15%
3
12%
61-75
7
26%
8
31%
76-90

Пропущено

36
32
19 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 15
7
19%
3
9%
1-15
9
25%
5
16%
16-30
3
8%
4
13%
31-45
7
19%
4
13%
46-60
3
8%
8
25%
61-75
7
19%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Атлетико М - Севилья 1:0 Жирона - Севилья 5:1 Хетафе - Севилья 1:3 Севилья - Алавес 2:3
Расинг Ферроль - Севилья 1:2 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Севилья 0:3 Севилья - Хетафе 0:3 Ланс - Севилья 2:1 Мальорка - Севилья 1:0 Атлетико Асторга - Севилья 0:2 Севилья - Вильярреал 1:1 Севилья - ПСВ 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Бетис 1:1 Арсенал - Севилья 2:0 Сельта - Севилья 1:1 КД Кинтанар - Севилья 0:3 Кадис - Севилья 2:2
Осасуна
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Осасуна - Хетафе 3:2 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Барселона - Осасуна 2:0 Кастельон - Осасуна 0:1
Осасуна - Альмерия 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Кадис - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Осасуна 3:1 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Осасуна - Жирона 2:4 Бетис - Осасуна 2:1 Осасуна - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Осасуна - Севилья 0:0 Хетафе - Осасуна 3:2 Осасуна - Барселона 1:2

Результаты матчей

Севилья
Осасуна

Точный счет

1:1
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
5 раз 50%
1
4 раза 40%
0
1 раз 10%

Точный счет

1:1
5 раз 23%
1:0
4 раза 18%
0:3
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
5:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:2
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
3:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 45%
0
6 раз 27%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%
5
1 раз 5%
1
9 раз 43%
2
7 раз 33%
0
4 раза 19%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Севилья
Осасуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
3
3
9
1.5
3
8
1
11
2.5
1
10
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
9
1
3
7
1.5
5
5
2
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
6
0.5
Больше Меньше
17
4
6
16
1.5
8
13
3
19
2.5
1
20
1
21
3.5
1
21
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 22 17 4 1 52 - 25 55
2.
Реал Мадрид
 Заявка 21 17 3 1 45 - 14 54
3.
Барселона
 Заявка 21 13 5 3 43 - 29 44
4.
Атлетико М
 0:0 Заявка 21 13 3 5 40 - 23 42
5.
Атлетик Б
 Заявка 22 12 6 4 38 - 21 42
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 22 9 9 4 32 - 21 36
7.
Бетис
 Заявка 22 8 10 4 25 - 24 34
8.
Валенсия
 0:0 Заявка 22 9 6 7 27 - 24 33
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 22 9 4 9 22 - 19 31
10.
Хетафе
 Заявка 20 6 8 6 26 - 28 26
11.
Осасуна
 Заявка 21 7 5 9 26 - 32 26
12.
Алавес
 Заявка 22 7 5 10 22 - 27 26
13.
Райо Вальекано
 Заявка 21 5 9 7 18 - 26 24
14.
Вильярреал
 Заявка 22 6 5 11 33 - 45 23
15.
Мальорка
 Заявка 22 3 11 8 19 - 26 20
16.
Севилья
 Заявка 22 3 8 11 27 - 36 17
17.
Сельта
 Заявка 22 3 8 11 21 - 32 17
18.
Кадис
 Заявка 22 2 10 10 15 - 31 16
19.
Гранада
 Заявка 21 2 5 14 22 - 42 11
20.
Альмерия
 Заявка 22 0 6 16 21 - 49 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 0:0 Заявка 11 9 2 0 23 - 11 29
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 9 1 0 25 - 6 28
3.
Жирона
 Заявка 11 9 1 1 30 - 14 28
4.
Атлетик Б
 Заявка 11 8 2 1 27 - 12 26
5.
Барселона
 Заявка 11 8 0 3 24 - 16 24
6.
Бетис
 Заявка 11 6 4 1 15 - 8 22
7.
Валенсия
 0:0 Заявка 10 6 2 2 13 - 5 20
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 5 5 1 18 - 11 20
9.
Хетафе
 Заявка 9 5 3 1 9 - 6 18
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
11.
Алавес
 Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
12.
Осасуна
 Заявка 11 4 3 4 12 - 14 15
13.
Мальорка
 Заявка 11 2 7 2 9 - 9 13
14.
Кадис
 Заявка 11 2 6 3 9 - 13 12
15.
Вильярреал
 Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
16.
Севилья
 Заявка 12 2 5 5 16 - 19 11
17.
Гранада
 Заявка 11 2 4 5 14 - 20 10
18.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 8 - 15 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 10 1 5 4 9 - 18 8
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 5 6 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 11 8 3 0 22 - 11 27
2.
Реал Мадрид
 Заявка 11 8 2 1 20 - 8 26
3.
Барселона
 Заявка 10 5 5 0 19 - 13 20
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
5.
Атлетик Б
 Заявка 11 4 4 3 11 - 9 16
6.
Райо Вальекано
 Заявка 11 4 4 3 9 - 8 16
7.
Атлетико М
 0:0 Заявка 10 4 1 5 17 - 12 13
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 4 1 6 8 - 10 13
9.
Валенсия
 0:0 Заявка 12 3 4 5 14 - 19 13
10.
Вильярреал
 Заявка 11 3 3 5 15 - 23 12
11.
Бетис
 Заявка 11 2 6 3 10 - 16 12
12.
Осасуна
 Заявка 10 3 2 5 14 - 18 11
13.
Алавес
 Заявка 12 2 4 6 11 - 16 10
14.
Хетафе
 Заявка 11 1 5 5 17 - 22 8
15.
Сельта
 Заявка 10 1 4 5 13 - 17 7
16.
Мальорка
 Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
17.
Севилья
 Заявка 10 1 3 6 11 - 17 6
18.
Кадис
 Заявка 11 0 4 7 6 - 18 4
19.
Гранада
 Заявка 10 0 1 9 8 - 22 1
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 1 10 11 - 28 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 14 (3)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Хетафе Майораль Борха 13 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Кадис Алькарас Рубен 11
Кадис Хименес Фали 10
Хетафе Дьене Даконам 1 8
Гранада Гумбау Херард 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 96'
    Шанс! Баде Луак из команды Севилья пробил головой, но мимо
  • 96'
    Торрес Оливер из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 96'
    Орос Аймар из команды Осасуна перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Торрес Оливер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 96'
    Рамос Серхио пробует нанести удар издали, но Серхио Эррера держит все под контролем
  • 95'
    Баде Луак создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 95'
    Торрес Оливер из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 95'
    Матч возобновлен
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 108
    Севилья 71.3% (77)
    X 20.4% (22)
    Осасуна 8.3% (9)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Севилья 1:1 Осасуна

    Исход игры
    Севилья
    71.3% (77)
    Ничья
    20.4% (22)
    Осасуна
    8.3% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.43% (54)
    Меньше
    48.57% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (75)
    Нет
    28.57% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Севилья
    38.9% (42)
    1:0 Севилья
    21.3% (23)
    1:1 Ничья
    19.4% (21)
    1:2 Осасуна
    6.5% (7)
    2:0 Севилья
    5.6% (6)
    3:1 Севилья
    1.9% (2)
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