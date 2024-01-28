Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Игрок из команды Осасуна делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

93' Орос Аймар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Севилья

90' Орос Аймар не смог попасть в створ ударом издали

90' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Игрок из команды Осасуна делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

87' Матч возобновлен

86' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Сусо Хесус из команды Севилья - была желтая, а стала красная.

86' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Севилья

85' Орос Аймар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Рефери не любит споров - именно за это Рамос Серхио сейчас получил желтую

84' Мохика Хоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Нюланд Эрьян взял и забрал мяч на выходе

84' Удар от ворот произведет Осасуна

83' Тактическая замена. Рауль Гарсия уходит с поля и его заменяет Арнаис Хосе

83' Окампос Лукас не смог попасть в створ ударом издали

82' Монкайола Хон из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Рамос Серхио выиграл воздушное противоборство у Рауль Гарсия.

79' Игрок из команды Осасуна делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

78' Удар от ворот произведет Осасуна

78' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Сумаре Бубакари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Матч возобновится спорным мячом

72' Матч остановлен

72' Берналь Исаак Ромеро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

68' Ибаньес Пабло пробует нанести удар издали, но Эрьян Нюланд держит все под контролем

68' Будимир Анте выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Торрес Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Удар от ворот произведет Севилья

68' Матч возобновлен

66' Соу Джибрил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Навас Хесус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Рауль Гарсия выиграл воздушное противоборство у Маркан Маркос

62' Матч возобновлен

62' Ох, нехорошо это выглядит. Рамос Серхио получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Рамос Серхио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Пенья Рубен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Игрок из команды Севилья делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

58' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Сумаре Бубакари получил желтую карточку от судьи

55' Команда Осасуна сравняла счет! Игра продолжается!

55' Гарсия Давид III оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Удар от ворот произведет Севилья

53' Шанс! Рауль Гарсия из команды Осасуна пробил головой, но мимо

53' Пенья Рубен из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Мохика Хоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Сегодняшная посещаемость составляет 30640 болельщиков

51' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Акунья Маркос пробует нанести удар издали, но Серхио Эррера держит все под контролем

47' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Баде Луак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.