Тур: 19. Стадион: Стад де ля Моссон. Главный судья: Хадж Хаким
Ход матча
27'
30'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
3 Офсайды 3
-
2 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Эстев
Максим
11
Саванье
Тежи
13
Шотар
Жорис
10
Хазри
Вахби
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
15
Йоро
Лени
32
Буадди
Айюб
23
Жегрова
Эдон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Эстев МаксимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
10 Хазри ВахбиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Сент-Люс ТеоЗащитник
- Защитник
-
38 Геген АксельЗащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
19 Делайе СашаПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
22 Фаяд ХалилНападающий
-
23 Йебоа КелвинНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
-
22 Сантос ТиагоЗащитник
-
15 Йоро ЛениЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Буадди АйюбПолузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Зедатка АкимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Языджи ЮсуфПолузащитник
-
34 Малуда АаронПолузащитник
-
11 Уна АдамНападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Монпелье
Лилль
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
44.4%
88.9%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
88.9%
7 побед 8 ничьих 0 побед
21 матч
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
19%
81%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Второй тайм
19%
81%
0 побед 4 ничьи 11 побед
30 матчей
26.7%
16.7%
56.6%
8 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
13.3%
40%
46.7%
4 победы 12 ничьих 14 побед
Второй тайм
23.3%
40%
36.7%
7 побед 12 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.13
0.67
Среднее время на гол
79
135
Всего голов
26
16
Голов в среднем за матч
1.73
1.07
Среднее время на гол
51
84
Всего голов
43
26
Голов в среднем за матч
1.43
0.87
Тотал матчей
2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
Среднее время на гол
62
103
Бомбардиры внутри турнира
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|7
|0.37
|Саванье Тежи
|5 (5)
|0.26
|Аль-Тамари Мусса
|5
|0.26
|Норден Арно
|2
|0.11
|Фаяд Халил
|2
|0.11
|Эстев Максим
|1
|0.05
|Хазри Вахби
|1
|0.05
|Куяте Кики
|0
|0
|Шотар Жорис
|0
|0
|Сако Фалае
|0
|0
|Леруа Лео
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|6 (1)
|0.32
|Языджи Юсуф
|3
|0.16
|Диаките Бафоде
|3
|0.16
|Жегрова Эдон
|2
|0.11
|Андре Бенжамин
|2
|0.11
|Йоро Лени
|2
|0.11
|Сантос Тиаго
|1
|0.05
|Кабелла Реми
|1
|0.05
|Кавалейру Иван
|1
|0.05
|Уна Адам
|1
|0.05
|Гомес Анхель
|0
|0
|Исмаили Гонсалвес
|0
|0
Карточки
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шотар Жорис
|5
|0
|Куяте Кики
|3
|1
|Саванье Тежи
|4
|0
|Жюльен Кристофер
|4
|0
|Эстев Максим
|2
|1
|Мишель Тер-Закарян
|1
|1
|Ферри Жордан
|2
|0
|Адамс Акор
|2
|0
|Омерагич Бечир
|2
|0
|Леруа Лео
|2
|0
|Фаяд Халил
|2
|0
|Лекомт Бенжамен
|1
|0
|Силла Иссиага
|1
|0
|Норден Арно
|1
|0
|Сент-Люс Тео
|1
|0
|Делайе Саша
|1
|0
|Тшато Энзо
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|5
|0
|Языджи Юсуф
|5
|0
|Рибейро Александро
|3
|1
|Сантос Тиаго
|3
|0
|Гомес Анхель
|3
|0
|Диаките Бафоде
|3
|0
|Йоро Лени
|3
|0
|Бенталеб Набиль
|2
|0
|Дэвид Джонатан
|2
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|2
|0
|Кавалейру Иван
|1
|0
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
|Паулу Фонсека
|1
|0
Результаты матчей
Монпелье
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Лилль
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
7
6
Монпелье
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Лилль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
11
13
Монпелье
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Лилль
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
18
19
Голы по времени матча
Забито
10
9
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
5
56%
31-45
3
30%
1
11%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
1
10%
1
11%
76-90
Пропущено
9
11
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
3
33%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
1
11%
4
36%
61-75
2
22%
2
18%
76-90
Забито
11
14
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 9
1
9%
2
14%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
3
27%
5
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
1
7%
61-75
2
18%
5
36%
76-90
Пропущено
12
4
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
3
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
4
33%
2
50%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Забито
21
23
10 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 11
8 Не забивали 2
3
14%
2
9%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
4
19%
10
43%
31-45
3
14%
1
4%
46-60
5
24%
2
9%
61-75
3
14%
6
26%
76-90
Пропущено
21
15
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
6
29%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
4
19%
1
7%
46-60
5
24%
6
40%
61-75
4
19%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Монпелье
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Феньи-Ольнуа - Монпелье 0:4 Брест - Монпелье 2:0 Амьен - Монпелье 1:2 Монпелье - Марсель 1:1
Мец - Монпелье 0:1 Монпелье - Ланс 0:0 Монако - Монпелье 2:0 Монпелье - Клермон 1:1 Монпелье - Брест 1:3 Монпелье - Ницца 0:0 ПСЖ - Монпелье 3:0 Монпелье - Тулуза 3:0 Нант - Монпелье 2:0 Лорьян - Монпелье 0:3 Монпелье - Ренн 0:0 Страсбург - Монпелье 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Монпелье - Реймс 1:3 Лион - Монпелье 1:4 Монпелье - Гавр 2:2
Лилль
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Расинг Коломбес - Лилль 0:1 Лилль - Лорьян 3:0 Лилль - Голден Лион 12:0 Страсбург - Лилль 2:1
Лилль - ПСЖ 1:1 Лилль - Клаксвик 3:0 Клермон - Лилль 0:0 Лилль - Мец 2:0 Олимпия Любляна - Лилль 0:2 Лион - Лилль 0:2 Лилль - Тулуза 1:1 Слован Братислава - Лилль 1:1 Марсель - Лилль 0:0 Лилль - Монако 2:0 Лилль - Слован Братислава 2:1 Лилль - Брест 1:0 Ланс - Лилль 1:1 Клаксвик - Лилль 0:0 Гавр - Лилль 0:2 Лилль - Реймс 1:2
Результаты матчей
Монпелье
Лилль
Точный счет
0:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Точный счет
0:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
9 раз 50%
2
6 раз 33%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Монпелье
Лилль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
27
45
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
72
36
36
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
162
513
711
315
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|44 - 14
|43
|2.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|20 - 11
|38
|3.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 15
|34
|4.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|36 - 27
|34
|5.
|0:0 Заявка
|19
|8
|8
|3
|24 - 14
|32
|6.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|25 - 24
|29
|7.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|28 - 21
|29
|8.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 19
|26
|9.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|28 - 24
|25
|10.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 23
|24
|11.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|19 - 20
|22
|12.
|0:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|23 - 25
|19
|13.
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|20 - 30
|18
|14.
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|16 - 23
|17
|15.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 29
|16
|16.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|19 - 33
|16
|17.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 31
|14
|18.
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|21 - 38
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|12 - 2
|24
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 8
|22
|3.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|17 - 5
|22
|4.
|0:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 4
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 8
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|7.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|8.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|10 - 9
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|20 - 14
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|13.
|0:0 Заявка
|10
|1
|7
|2
|13 - 12
|10
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|14 - 17
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|9
|16.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|10 - 9
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 10
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|19 - 6
|21
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 8
|16
|3.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 19
|16
|4.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 9
|14
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|6.
|0:0 Заявка
|10
|2
|6
|2
|10 - 10
|12
|7.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|8.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 19
|10
|9.
|0:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 14
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 18
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 14
|9
|14.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 11
|8
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|16.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 16
|7
|17.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 16
|6
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 21
|3
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|19 (3)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|10 (1)
|Лион
|Ляказетт Александр
|9
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|6 (7)
|Монако
|Закария Денис
|1 7
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 6
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 6
|Ренн
|Матич Неманья
|7
|Монако
|Головин Александр
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монпелье 0:0 Лилль
Исход игры
Монпелье
6% (7)
Ничья
28.4% (33)
Лилль
65.5% (76)
Тотал 2.5
Больше
45.54% (51)
Меньше
54.46% (61)
Обе команды забьют
Да
70.54% (79)
Нет
29.46% (33)
Популярный счёт
1:2 Лилль
34.5% (40)
1:1 Ничья
25% (29)
0:1 Лилль
22.4% (26)
2:1 Монпелье
5.2% (6)
0:2 Лилль
3.4% (4)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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