28' Лекомт Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

28' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Удар от ворот произведет Монпелье

27' Судья подбегает и показывает Жюльен Кристофер из команды Монпелье отложенную желтую карточку за фол.

27' Дэвид Джонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Сантос Тиаго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Удар от ворот произведет Монпелье

24' Матч возобновлен

24' Ох, нехорошо это выглядит. Гомес Анхель получил травму и медбригада забирает его с поля.

23' Гомес Анхель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Гомес Анхель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Жегрова Эдон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Жегрова Эдон из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Игра в одни ворота сейчас. Лилль доминирует и владеет мячом

20' Сантос Тиаго из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Хорошую попытку сделал Саванье Тежи . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Хефти Сильван из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Матч возобновится спорным мячом

10' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

9' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Матч возобновлен

6' Ох, нехорошо это выглядит. Эстев Максим получил травму и медбригада забирает его с поля.

6' Эстев Максим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Шотар Жорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Саванье Тежи из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Монпелье начинает с центра поля