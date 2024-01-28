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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Хадж Хаким
Монпелье
0:0
Первый тайм: 35'
Лилль
0'
27' Желтая карточка
Жюльен Кристофер
30' Желтая карточка
Паулу Фонсека

Ход матча

27'
Жюльен Кристофер
 
30'
 
Паулу Фонсека

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 3 Офсайды 3
  • 2 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Прогнозы 116
Монпелье 6% (7)
X 28.4% (33)
Лилль 65.5% (76)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Монпелье
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Лекомт
Бенжамен
27
Омерагич
Бечир
6
Жюльен
Кристофер
14
Эстев
Максим
36
Хефти
Сильван
35
Минкарелли
Дэвин
Лукас
7
Норден
Арно
11
Саванье
Тежи
13
Шотар
Жорис
10
Хазри
Вахби
8
Адамс
Акор
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
15
Йоро
Лени
4
Рибейро
Александро
31
Исмаили
Гонсалвес
21
Андре
Бенжамин
32
Буадди
Айюб
23
Жегрова
Эдон
8
Гомес
Анхель
5
Гудмундссон
Габриэль
9
Дэвид
Джонатан
Монпелье
5-3-2
Лилль
4-2-3-1

История личных встреч

Монпелье
Лилль

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

44.4%
88.9%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
88.9%
7 побед 8 ничьих 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Второй тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 11 побед

30 матчей

26.7%
16.7%
56.6%
8 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

13.3%
40%
46.7%
4 победы 12 ничьих 14 побед

Второй тайм

23.3%
40%
36.7%
7 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
1:3
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
2:3
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
0:3
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
4:1
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
1:0
КЛ
2:1
Л1
3:1
Л1
4:1
Л1
2:0
КЛ
1:1

Голы

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.13
0.67

Среднее время на гол

79
135

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

1.73
1.07

Среднее время на гол

51
84

Всего голов

43
26

Голов в среднем за матч

1.43
0.87

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
27

Среднее время на гол

62
103

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 7 0.37
Саванье Тежи 5 (5) 0.26
Аль-Тамари Мусса 5 0.26
Норден Арно 2 0.11
Фаяд Халил 2 0.11
Эстев Максим 1 0.05
Хазри Вахби 1 0.05
Куяте Кики 0 0
Шотар Жорис 0 0
Сако Фалае 0 0
Леруа Лео 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 6 (1) 0.32
Языджи Юсуф 3 0.16
Диаките Бафоде 3 0.16
Жегрова Эдон 2 0.11
Андре Бенжамин 2 0.11
Йоро Лени 2 0.11
Сантос Тиаго 1 0.05
Кабелла Реми 1 0.05
Кавалейру Иван 1 0.05
Уна Адам 1 0.05
Гомес Анхель 0 0
Исмаили Гонсалвес 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шотар Жорис 5 0
Куяте Кики 3 1
Саванье Тежи 4 0
Жюльен Кристофер 4 0
Эстев Максим 2 1
Мишель Тер-Закарян 1 1
Ферри Жордан 2 0
Адамс Акор 2 0
Омерагич Бечир 2 0
Леруа Лео 2 0
Фаяд Халил 2 0
Лекомт Бенжамен 1 0
Силла Иссиага 1 0
Норден Арно 1 0
Сент-Люс Тео 1 0
Делайе Саша 1 0
Тшато Энзо 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 5 0
Языджи Юсуф 5 0
Рибейро Александро 3 1
Сантос Тиаго 3 0
Гомес Анхель 3 0
Диаките Бафоде 3 0
Йоро Лени 3 0
Бенталеб Набиль 2 0
Дэвид Джонатан 2 0
Харальдссон Хакон-Арнар 2 0
Кавалейру Иван 1 0
Гудмундссон Габриэль 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Паулу Фонсека 1 0

Результаты матчей

Монпелье
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Лилль
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

7
6
Монпелье
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Лилль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

11
13
Монпелье
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Лилль
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

18
19

Голы по времени матча

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
5
56%
31-45
3
30%
1
11%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
1
10%
1
11%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
3
33%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
1
11%
4
36%
61-75
2
22%
2
18%
76-90

Забито

11
14
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 9
1
9%
2
14%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
3
27%
5
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
1
7%
61-75
2
18%
5
36%
76-90

Пропущено

12
4
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
3
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
4
33%
2
50%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Забито

21
23
10 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 11
8 Не забивали 2
3
14%
2
9%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
4
19%
10
43%
31-45
3
14%
1
4%
46-60
5
24%
2
9%
61-75
3
14%
6
26%
76-90

Пропущено

21
15
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
6
29%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
4
19%
1
7%
46-60
5
24%
6
40%
61-75
4
19%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Феньи-Ольнуа - Монпелье 0:4 Брест - Монпелье 2:0 Амьен - Монпелье 1:2 Монпелье - Марсель 1:1
Мец - Монпелье 0:1 Монпелье - Ланс 0:0 Монако - Монпелье 2:0 Монпелье - Клермон 1:1 Монпелье - Брест 1:3 Монпелье - Ницца 0:0 ПСЖ - Монпелье 3:0 Монпелье - Тулуза 3:0 Нант - Монпелье 2:0 Лорьян - Монпелье 0:3 Монпелье - Ренн 0:0 Страсбург - Монпелье 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Монпелье - Реймс 1:3 Лион - Монпелье 1:4 Монпелье - Гавр 2:2
Лилль
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Расинг Коломбес - Лилль 0:1 Лилль - Лорьян 3:0 Лилль - Голден Лион 12:0 Страсбург - Лилль 2:1
Лилль - ПСЖ 1:1 Лилль - Клаксвик 3:0 Клермон - Лилль 0:0 Лилль - Мец 2:0 Олимпия Любляна - Лилль 0:2 Лион - Лилль 0:2 Лилль - Тулуза 1:1 Слован Братислава - Лилль 1:1 Марсель - Лилль 0:0 Лилль - Монако 2:0 Лилль - Слован Братислава 2:1 Лилль - Брест 1:0 Ланс - Лилль 1:1 Клаксвик - Лилль 0:0 Гавр - Лилль 0:2 Лилль - Реймс 1:2

Результаты матчей

Монпелье
Лилль

Точный счет

0:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
9 раз 50%
2
6 раз 33%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Монпелье
Лилль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
2
7
1.5
4
5
1
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
3
6
2
7
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
16
2
5
13
1.5
7
11
3
15
2.5
1
17
1
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 18 13 4 1 44 - 14 43
2.
Ницца
 Заявка 19 11 5 3 20 - 11 38
3.
Брест
 Заявка 18 10 4 4 27 - 15 34
4.
Монако
 Заявка 19 10 4 5 36 - 27 34
5.
Лилль
 0:0 Заявка 19 8 8 3 24 - 14 32
6.
Реймс
 Заявка 18 9 2 7 25 - 24 29
7.
Марсель
 Заявка 19 7 8 4 28 - 21 29
8.
Ланс
 Заявка 18 7 5 6 21 - 19 26
9.
Ренн
 Заявка 19 6 7 6 28 - 24 25
10.
Страсбург
 Заявка 18 6 6 6 19 - 23 24
11.
Гавр
 Заявка 18 5 7 6 19 - 20 22
12.
Монпелье
 0:0 Заявка 19 4 8 7 23 - 25 19
13.
Нант
 Заявка 18 5 3 10 20 - 30 18
14.
Тулуза
 Заявка 18 3 8 7 16 - 23 17
15.
Мец
 Заявка 19 4 4 11 16 - 29 16
16.
Лион
 Заявка 19 4 4 11 19 - 33 16
17.
Клермон
 Заявка 18 3 5 10 15 - 31 14
18.
Лорьян
 Заявка 18 2 6 10 21 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 10 7 3 0 12 - 2 24
2.
ПСЖ
 Заявка 9 7 1 1 25 - 8 22
3.
Марсель
 Заявка 10 6 4 0 17 - 5 22
4.
Лилль
 0:0 Заявка 9 6 2 1 14 - 4 20
5.
Монако
 Заявка 9 6 0 3 16 - 8 18
6.
Брест
 Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
7.
Ланс
 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
8.
Реймс
 Заявка 8 5 0 3 10 - 9 15
9.
Страсбург
 Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
10.
Ренн
 Заявка 10 4 3 3 20 - 14 15
11.
Гавр
 Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
12.
Нант
 Заявка 10 3 3 4 14 - 14 12
13.
Монпелье
 0:0 Заявка 10 1 7 2 13 - 12 10
14.
Лорьян
 Заявка 9 2 3 4 14 - 17 9
15.
Лион
 Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
16.
Тулуза
 Заявка 8 1 5 2 10 - 9 8
17.
Мец
 Заявка 9 1 3 5 7 - 10 6
18.
Клермон
 Заявка 9 1 2 6 4 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 6 3 0 19 - 6 21
2.
Брест
 Заявка 9 5 1 3 10 - 8 16
3.
Монако
 Заявка 10 4 4 2 20 - 19 16
4.
Ницца
 Заявка 9 4 2 3 8 - 9 14
5.
Реймс
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
6.
Лилль
 0:0 Заявка 10 2 6 2 10 - 10 12
7.
Ренн
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
8.
Мец
 Заявка 10 3 1 6 9 - 19 10
9.
Монпелье
 0:0 Заявка 9 3 1 5 10 - 13 9
10.
Ланс
 Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
11.
Страсбург
 Заявка 9 2 3 4 7 - 14 9
12.
Клермон
 Заявка 9 2 3 4 11 - 18 9
13.
Тулуза
 Заявка 10 2 3 5 6 - 14 9
14.
Гавр
 Заявка 9 1 5 3 7 - 11 8
15.
Лион
 Заявка 9 2 1 6 6 - 14 7
16.
Марсель
 Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
17.
Нант
 Заявка 8 2 0 6 6 - 16 6
18.
Лорьян
 Заявка 9 0 3 6 7 - 21 3
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Монако Бен-Йеддер Виссам 10 (1)
Лион Ляказетт Александр 9
Монпелье Адамс Акор 7
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 6 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 7
Ланс Гради Жонатан 1 6
Брест Брассье Лилиан 1 6
Ренн Матич Неманья 7
Монако Головин Александр 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 35'
    Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: Монпелье: 36%, Лилль: 64%.
  • 35'
    Андре Бенжамин из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 35'
    Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 34'
    Рибейро Александро ослабляет давление, выбив мяч.
  • 34'
    Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 34'
    Удар от ворот произведет Лилль
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    Прогнозы 116
    Монпелье 6% (7)
    X 28.4% (33)
    Лилль 65.5% (76)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Монпелье
    Ничья
    Лилль
    3.95
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    3.55
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    3.65
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монпелье 0:0 Лилль

    Исход игры
    Монпелье
    6% (7)
    Ничья
    28.4% (33)
    Лилль
    65.5% (76)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.54% (51)
    Меньше
    54.46% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    70.54% (79)
    Нет
    29.46% (33)
    Популярный счёт
    1:2 Лилль
    34.5% (40)
    1:1 Ничья
    25% (29)
    0:1 Лилль
    22.4% (26)
    2:1 Монпелье
    5.2% (6)
    0:2 Лилль
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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