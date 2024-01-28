Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

49' Команда Монпелье играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Хефти Сильван из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' В РАЗДЕВАЛКУ! - Буадди Айюб получает вторую желтую за то, что тянет соперника за майку

47' Саванье Тежи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Сантос Тиаго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Удар от ворот произведет Лилль

46' Шотар Жорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Андре Бенжамин из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Удар от ворот произведет Лилль

40' Саванье Тежи из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Шотар Жорис пробует нанести удар издали, но Лукас Шевалье держит все под контролем

38' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Буадди Айюб - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

36' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Удар от ворот произведет Лилль

34' Шотар Жорис из команды Монпелье не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

32' Саванье Тежи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Хазри Вахби пробует нанести удар издали, но Лукас Шевалье ловит мяч

32' Адамс Акор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Норден Арно из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Паулу Фонсека получает желтую карточку за неспортивное поведение

30' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Хорошую попытку сделал Адамс Акор . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Лекомт Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

28' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Удар от ворот произведет Монпелье

26' Судья подбегает и показывает Жюльен Кристофер из команды Монпелье отложенную желтую карточку за фол.

26' Дэвид Джонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Сантос Тиаго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Удар от ворот произведет Монпелье

24' Матч возобновлен

24' Ох, нехорошо это выглядит. Гомес Анхель получил травму и медбригада забирает его с поля.

23' Гомес Анхель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Гомес Анхель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Жегрова Эдон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Жегрова Эдон из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Игра в одни ворота сейчас. Лилль доминирует и владеет мячом

20' Сантос Тиаго из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Хорошую попытку сделал Саванье Тежи . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Хефти Сильван из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Матч возобновится спорным мячом

10' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

9' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Матч возобновлен

6' Ох, нехорошо это выглядит. Эстев Максим получил травму и медбригада забирает его с поля.

6' Эстев Максим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Шотар Жорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Саванье Тежи из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Монпелье начинает с центра поля