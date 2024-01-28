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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Хадж Хаким
Монпелье
0:0
Конец матча
Лилль
0'
26' Желтая карточка
Жюльен Кристофер
30' Желтая карточка
Паулу Фонсека
37' Желтая карточка
Буадди Айюб
45' Вторая желтая карточка
Буадди Айюб
61' Желтая карточка
Саванье Тежи
62' Желтая карточка
Хазри Вахби
63' Желтая карточка
Кулибали Танги
66' Желтая карточка
Сантос Тиаго
90'+4

Ход матча

26'
Жюльен Кристофер
 
30'
 
Паулу Фонсека
37'
 
Буадди Айюб
45'
 
Буадди Айюб
46'
Кулибали Танги
Норден Арно
 
61'
Саванье Тежи
 
62'
Хазри Вахби
 
63'
Кулибали Танги
 
64'
Геген Аксель
Хазри Вахби
 
64'
Сент-Люс Тео
Минкарелли Дэвин Лукас
 
66'
 
Сантос Тиаго
76'
 
Уна Адам
Гудмундссон Габриэль
76'
 
Языджи Юсуф
Дэвид Джонатан
84'
Ферри Жордан
Жюльен Кристофер
 
84'
 
Бенталеб Набиль
Гомес Анхель

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 7
  • 7 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 3
  • 338 Количество передач 535
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Монпелье 6% (7)
X 28.4% (33)
Лилль 65.5% (76)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Лекомт
Бенжамен
27
Омерагич
Бечир
6
Жюльен
Кристофер
14
Эстев
Максим
36
Хефти
Сильван
35
Минкарелли
Дэвин
Лукас
7
Норден
Арно
11
Саванье
Тежи
13
Шотар
Жорис
10
Хазри
Вахби
8
Адамс
Акор
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
15
Йоро
Лени
4
Рибейро
Александро
31
Исмаили
Гонсалвес
21
Андре
Бенжамин
32
Буадди
Айюб
23
Жегрова
Эдон
8
Гомес
Анхель
5
Гудмундссон
Габриэль
9
Дэвид
Джонатан
Монпелье
5-3-2
Лилль
4-2-3-1

История личных встреч

Монпелье
Лилль

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

44.4%
88.9%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
88.9%
7 побед 8 ничьих 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Второй тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 11 побед

30 матчей

26.7%
16.7%
56.6%
8 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

13.3%
40%
46.7%
4 победы 12 ничьих 14 побед

Второй тайм

23.3%
40%
36.7%
7 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
1:3
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
2:3
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
0:3
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
4:1
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
1:0
КЛ
2:1
Л1
3:1
Л1
4:1
Л1
2:0
КЛ
1:1

Голы

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.13
0.67

Среднее время на гол

79
135

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

1.73
1.07

Среднее время на гол

51
84

Всего голов

43
26

Голов в среднем за матч

1.43
0.87

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
27

Среднее время на гол

62
103

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 7 0.37
Саванье Тежи 5 (5) 0.26
Аль-Тамари Мусса 5 0.26
Норден Арно 2 0.11
Фаяд Халил 2 0.11
Эстев Максим 1 0.05
Хазри Вахби 1 0.05
Куяте Кики 0 0
Шотар Жорис 0 0
Сако Фалае 0 0
Леруа Лео 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 6 (1) 0.32
Языджи Юсуф 3 0.16
Диаките Бафоде 3 0.16
Жегрова Эдон 2 0.11
Андре Бенжамин 2 0.11
Йоро Лени 2 0.11
Сантос Тиаго 1 0.05
Кабелла Реми 1 0.05
Кавалейру Иван 1 0.05
Уна Адам 1 0.05
Гомес Анхель 0 0
Исмаили Гонсалвес 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саванье Тежи 5 0
Жюльен Кристофер 5 0
Шотар Жорис 5 0
Куяте Кики 3 1
Эстев Максим 2 1
Мишель Тер-Закарян 1 1
Ферри Жордан 2 0
Адамс Акор 2 0
Омерагич Бечир 2 0
Леруа Лео 2 0
Фаяд Халил 2 0
Хазри Вахби 1 0
Лекомт Бенжамен 1 0
Силла Иссиага 1 0
Норден Арно 1 0
Сент-Люс Тео 1 0
Кулибали Танги 1 0
Делайе Саша 1 0
Тшато Энзо 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 5 0
Языджи Юсуф 5 0
Рибейро Александро 3 1
Сантос Тиаго 4 0
Гомес Анхель 3 0
Диаките Бафоде 3 0
Йоро Лени 3 0
Буадди Айюб 1 1
Бенталеб Набиль 2 0
Дэвид Джонатан 2 0
Харальдссон Хакон-Арнар 2 0
Паулу Фонсека 2 0
Кавалейру Иван 1 0
Гудмундссон Габриэль 1 0
Жегрова Эдон 1 0

Результаты матчей

Монпелье
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Лилль
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

7
6
Монпелье
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Лилль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

11
13
Монпелье
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Лилль
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

18
19

Голы по времени матча

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
5
56%
31-45
3
30%
1
11%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
1
10%
1
11%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
3
33%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
1
11%
4
36%
61-75
2
22%
2
18%
76-90

Забито

11
14
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 10
1
9%
2
14%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
3
27%
5
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
1
7%
61-75
2
18%
5
36%
76-90

Пропущено

12
4
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
3
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
4
33%
2
50%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Забито

21
23
10 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 11
9 Не забивали 3
3
14%
2
9%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
4
19%
10
43%
31-45
3
14%
1
4%
46-60
5
24%
2
9%
61-75
3
14%
6
26%
76-90

Пропущено

21
15
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
6
29%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
4
19%
1
7%
46-60
5
24%
6
40%
61-75
4
19%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Феньи-Ольнуа - Монпелье 0:4 Брест - Монпелье 2:0 Амьен - Монпелье 1:2 Монпелье - Марсель 1:1
Мец - Монпелье 0:1 Монпелье - Ланс 0:0 Монако - Монпелье 2:0 Монпелье - Клермон 1:1 Монпелье - Брест 1:3 Монпелье - Ницца 0:0 ПСЖ - Монпелье 3:0 Монпелье - Тулуза 3:0 Нант - Монпелье 2:0 Лорьян - Монпелье 0:3 Монпелье - Ренн 0:0 Страсбург - Монпелье 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Монпелье - Реймс 1:3 Лион - Монпелье 1:4 Монпелье - Гавр 2:2
Лилль
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Расинг Коломбес - Лилль 0:1 Лилль - Лорьян 3:0 Лилль - Голден Лион 12:0 Страсбург - Лилль 2:1
Лилль - ПСЖ 1:1 Лилль - Клаксвик 3:0 Клермон - Лилль 0:0 Лилль - Мец 2:0 Олимпия Любляна - Лилль 0:2 Лион - Лилль 0:2 Лилль - Тулуза 1:1 Слован Братислава - Лилль 1:1 Марсель - Лилль 0:0 Лилль - Монако 2:0 Лилль - Слован Братислава 2:1 Лилль - Брест 1:0 Ланс - Лилль 1:1 Клаксвик - Лилль 0:0 Гавр - Лилль 0:2 Лилль - Реймс 1:2

Результаты матчей

Монпелье
Лилль

Точный счет

0:0
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Точный счет

0:0
4 раза 21%
2:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 47%
1
5 раз 26%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
1
9 раз 47%
2
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Монпелье
Лилль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
2
8
1.5
4
5
1
9
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
7
3
3
6
1.5
3
7
2
7
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
9
0.5
Больше Меньше
16
3
5
14
1.5
7
12
3
16
2.5
1
18
1
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 18 13 4 1 44 - 14 43
2.
Ницца
 Заявка 19 11 5 3 20 - 11 38
3.
Брест
 Заявка 18 10 4 4 27 - 15 34
4.
Монако
 Заявка 19 10 4 5 36 - 27 34
5.
Лилль
 Заявка 19 8 8 3 24 - 14 32
6.
Реймс
 0:0 Заявка 19 9 3 7 25 - 24 30
7.
Марсель
 Заявка 19 7 8 4 28 - 21 29
8.
Страсбург
 1:0 Заявка 19 7 6 6 20 - 23 27
9.
Ланс
 Заявка 18 7 5 6 21 - 19 26
10.
Ренн
 Заявка 19 6 7 6 28 - 24 25
11.
Гавр
 1:1 Заявка 19 5 8 6 20 - 21 23
12.
Нант
 0:0 Заявка 19 5 4 10 20 - 30 19
13.
Монпелье
 Заявка 19 4 8 7 23 - 25 19
14.
Тулуза
 Заявка 18 3 8 7 16 - 23 17
15.
Мец
 Заявка 19 4 4 11 16 - 29 16
16.
Лион
 Заявка 19 4 4 11 19 - 33 16
17.
Клермон
 0:1 Заявка 19 3 5 11 15 - 32 14
18.
Лорьян
 1:1 Заявка 19 2 7 10 22 - 39 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 10 7 3 0 12 - 2 24
2.
ПСЖ
 Заявка 9 7 1 1 25 - 8 22
3.
Марсель
 Заявка 10 6 4 0 17 - 5 22
4.
Лилль
 Заявка 9 6 2 1 14 - 4 20
5.
Монако
 Заявка 9 6 0 3 16 - 8 18
6.
Брест
 Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
7.
Ланс
 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
8.
Реймс
 0:0 Заявка 9 5 1 3 10 - 9 16
9.
Страсбург
 1:0 Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
10.
Ренн
 Заявка 10 4 3 3 20 - 14 15
11.
Гавр
 1:1 Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
12.
Нант
 0:0 Заявка 10 3 3 4 14 - 14 12
13.
Лорьян
 1:1 Заявка 10 2 4 4 15 - 18 10
14.
Монпелье
 Заявка 10 1 7 2 13 - 12 10
15.
Лион
 Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
16.
Тулуза
 Заявка 8 1 5 2 10 - 9 8
17.
Мец
 Заявка 9 1 3 5 7 - 10 6
18.
Клермон
 0:1 Заявка 10 1 2 7 4 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 6 3 0 19 - 6 21
2.
Брест
 Заявка 9 5 1 3 10 - 8 16
3.
Монако
 Заявка 10 4 4 2 20 - 19 16
4.
Ницца
 Заявка 9 4 2 3 8 - 9 14
5.
Реймс
 0:0 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
6.
Страсбург
 1:0 Заявка 10 3 3 4 8 - 14 12
7.
Лилль
 Заявка 10 2 6 2 10 - 10 12
8.
Ренн
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
9.
Мец
 Заявка 10 3 1 6 9 - 19 10
10.
Монпелье
 Заявка 9 3 1 5 10 - 13 9
11.
Ланс
 Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
12.
Клермон
 0:1 Заявка 9 2 3 4 11 - 18 9
13.
Тулуза
 Заявка 10 2 3 5 6 - 14 9
14.
Гавр
 1:1 Заявка 10 1 6 3 8 - 12 9
15.
Лион
 Заявка 9 2 1 6 6 - 14 7
16.
Нант
 0:0 Заявка 9 2 1 6 6 - 16 7
17.
Марсель
 Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
18.
Лорьян
 1:1 Заявка 9 0 3 6 7 - 21 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Монако Бен-Йеддер Виссам 10 (1)
Лион Ляказетт Александр 9
Монпелье Адамс Акор 7
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 6 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 7
Ланс Гради Жонатан 1 6
Брест Брассье Лилиан 1 6
Ренн Матич Неманья 7
Монако Головин Александр 1 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Монпелье: 40%, Лилль: 60%.
  • 93'
    Уна Адам не смог попасть в створ ударом издали
  • 93'
    Андре Бенжамин из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Йоро Лени ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    Геген Аксель выиграл воздушное противоборство у Сантос Тиаго.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Монпелье
  • 93'
    Языджи Юсуф не смог попасть в створ ударом издали
  • 93'
    Удар от ворот произведет Монпелье
  • 92'
    Языджи Юсуф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Исмаили Гонсалвес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Монпелье 6% (7)
    X 28.4% (33)
    Лилль 65.5% (76)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монпелье 0:0 Лилль

    Исход игры
    Монпелье
    6% (7)
    Ничья
    28.4% (33)
    Лилль
    65.5% (76)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.54% (51)
    Меньше
    54.46% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    70.54% (79)
    Нет
    29.46% (33)
    Популярный счёт
    1:2 Лилль
    34.5% (40)
    1:1 Ничья
    25% (29)
    0:1 Лилль
    22.4% (26)
    2:1 Монпелье
    5.2% (6)
    0:2 Лилль
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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