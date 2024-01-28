Тур: 19. Стадион: Мунисипал. Главный судья: Вернис Матьё
Ход матча
36'
40'
42'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 3
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
50
Рестес
Гийом
15
Доннум
Арон
20
Шмидт
Никлас
80
Бабика
Шави
30
Самба
Брис
10
Коста
Давид
18
Диуф
Энди
22
Саид
Уэсли
9
Вахи
Элю
- Основной состав
-
50 Рестес ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Доннум АронПолузащитник
-
20 Шмидт НикласПолузащитник
-
80 Бабика ШавиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Арадж ИльЗащитник
-
34 Лахмади НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Гбоо ЯннПолузащитник
-
31 Эджума НойНападающий
-
Главный тренер: Мартинес Карлес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Коста ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Диуф ЭндиНападающий
-
22 Саид УэслиНападающий
-
9 Вахи ЭлюНападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
-
38 Мбала КениЗащитник
-
31 Пуйи ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Сишуба АяндаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Adam Abeddou
-
Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Тулуза
Ланс
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
10 матчей
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.5
0.83
Среднее время на гол
180
108
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.17
1
Среднее время на гол
77
90
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
0.9
0.9
Тотал матчей
2.5
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
100
100
Бомбардиры внутри турнира
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даллинга Тийс
|5
|0.26
|Магри Франк
|4
|0.21
|Абухляль Закария
|3 (1)
|0.16
|Хелаберт Сесар
|1
|0.05
|Сьерро Венсан
|1 (1)
|0.05
|Шмидт Никлас
|1
|0.05
|Николайсен Расмус
|1
|0.05
|Суасо Габриэль
|0
|0
|Кассерес Кристиан
|0
|0
|Деслер Миккел
|0
|0
|Диарра Мусса
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
|Коста Логан
|0
|0
|Бангре Мамади
|0
|0
|Шаиби Фарес
|0
|0
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саид Уэсли
|4
|0.21
|Сотока Флориан
|3 (2)
|0.16
|Мачадо Дейвер
|3
|0.16
|Вахи Элю
|2
|0.11
|Франковски Пшемыслав
|2 (1)
|0.11
|Гилавоги Морган
|2
|0.11
|Медина Факундо
|1
|0.05
|Кортес Оскар
|1
|0.05
|Томассон Адриен
|1
|0.05
|Гради Жонатан
|1
|0.05
|Эль Айнауи Нейл
|1
|0.05
|Агилар Рубен
|0
|0
|Фюльжени Анжело
|0
|0
Карточки
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доннум Арон
|5
|0
|Даллинга Тийс
|5
|0
|Коста Логан
|5
|0
|Спирингс Стейн
|4
|0
|Сьерро Венсан
|4
|0
|Шмидт Никлас
|3
|0
|Суасо Габриэль
|3
|0
|Магри Франк
|3
|0
|Деслер Миккел
|2
|0
|Мартинес Карлес
|2
|0
|Диарра Мусса
|2
|0
|Николайсен Расмус
|2
|0
|Бангре Мамади
|2
|0
|Хелаберт Сесар
|1
|0
|Кассерес Кристиан
|1
|0
|Каманзи Уоррен
|1
|0
|Рестес Гийом
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
|Сиссоко Ибрагим I
|1
|0
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гради Жонатан
|6
|1
|Вахи Элю
|5
|1
|Медина Факундо
|6
|0
|Сотока Флориан
|2
|1
|Дансо Кевин
|3
|0
|Самба Брис
|2
|0
|Франковски Пшемыслав
|2
|0
|Мачадо Дейвер
|2
|0
|Абдул-Самед Салис
|2
|0
|Франк Эз
|2
|0
|Томассон Адриен
|0
|1
|Менди Нампали
|1
|0
|Фюльжени Анжело
|1
|0
|Гилавоги Морган
|1
|0
|Диуф Энди
|1
|0
|Эль Айнауи Нейл
|1
|0
|Хусанов Абдукодир
|1
|0
Результаты матчей
Тулуза
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Ланс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
3
Тулуза
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Ланс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
5
14
Тулуза
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Ланс
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
12
17
Голы по времени матча
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
3
30%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
29%
76-90
Пропущено
9
11
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
2
22%
3
27%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
4
44%
3
27%
76-90
Забито
6
14
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
1
17%
1
7%
1-15
1
17%
2
14%
16-30
1
17%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
33%
4
29%
61-75
1
17%
3
21%
76-90
Пропущено
14
8
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
14%
1
13%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
1
7%
3
38%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
4
29%
1
13%
76-90
Забито
16
21
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
6 Не забивали 7
4
25%
3
14%
1-15
1
6%
4
19%
16-30
3
19%
2
10%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
3
19%
4
19%
61-75
3
19%
5
24%
76-90
Пропущено
23
19
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 10
2
9%
1
5%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
3
13%
6
32%
31-45
3
13%
4
21%
46-60
3
13%
2
11%
61-75
8
35%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Тулуза
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Руан - Тулуза 3:3 Мец - Тулуза 0:1 Шамбери - Тулуза 0:3 ПСЖ - Тулуза 2:0
Тулуза - Монако 1:2 Тулуза - Ренн 0:0 ЛАСК - Тулуза 1:2 Лион - Тулуза 3:0 Тулуза - Лорьян 1:1 Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Ницца - Тулуза 1:0 Лилль - Тулуза 1:1 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Тулуза - Гавр 1:2 Монпелье - Тулуза 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Тулуза - Реймс 1:1 Брест - Тулуза 1:1 Тулуза - ЛАСК 1:0 Тулуза - Мец 3:0
Ланс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ланс - ПСЖ 0:2 Ланс - Монако 2:2 Ницца - Ланс 2:0 Ланс - Реймс 2:0
Ланс - Севилья 2:1 Монпелье - Ланс 0:0 Ланс - Лион 3:2 Арсенал - Ланс 6:0 Клермон - Ланс 0:3 Ланс - Марсель 1:0 ПСВ - Ланс 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Ланс - Нант 4:0 Ланс - ПСВ 1:1 Гавр - Ланс 0:0 Ланс - Лилль 1:1 Ланс - Арсенал 2:1 Страсбург - Ланс 0:1 Ланс - Тулуза 2:1 Севилья - Ланс 1:1
Результаты матчей
Тулуза
Ланс
Точный счет
1:1
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
5 раз 28%
1:2
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Тулуза
Ланс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
72
26
45
17
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
45
19
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
117
315
612
117
315
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|44 - 14
|43
|2.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|20 - 11
|38
|3.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 15
|34
|4.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|36 - 27
|34
|5.
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|24 - 14
|32
|6.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|25 - 24
|30
|7.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|28 - 21
|29
|8.
|0:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|21 - 19
|27
|9.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|28 - 24
|25
|10.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|20 - 24
|25
|11.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|22 - 23
|23
|12.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|20 - 30
|19
|13.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|23 - 25
|19
|14.
|0:0 Заявка
|19
|3
|9
|7
|16 - 23
|18
|15.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 29
|16
|16.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|19 - 33
|16
|17.
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|16 - 32
|15
|18.
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|24 - 41
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|12 - 2
|24
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 8
|22
|3.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|17 - 5
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 4
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 8
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|7.
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|8.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 9
|16
|9.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|20 - 14
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|13.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|17 - 20
|10
|14.
|Заявка
|10
|1
|7
|2
|13 - 12
|10
|15.
|0:0 Заявка
|9
|1
|6
|2
|10 - 9
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|9
|17.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 10
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|19 - 6
|21
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 8
|16
|3.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 19
|16
|4.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 9
|14
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|6.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|10 - 10
|12
|7.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|8.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 19
|10
|9.
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|10.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 15
|10
|11.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 18
|9
|13.
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 14
|9
|14.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|10 - 14
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 16
|7
|17.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 16
|7
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 21
|3
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|19 (3)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|10 (1)
|Лион
|Ляказетт Александр
|9
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|6 (7)
|Монако
|Закария Денис
|1 7
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 6
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 6
|Ренн
|Матич Неманья
|7
|Реймс
|Фоке Томас
|7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тулуза 0:1 Ланс
Исход игры
Тулуза
19.3% (22)
Ничья
42.1% (48)
Ланс
38.6% (44)
Тотал 2.5
Больше
40.91% (45)
Меньше
59.09% (65)
Обе команды забьют
Да
77.27% (85)
Нет
22.73% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.1% (40)
1:2 Ланс
23.7% (27)
2:1 Тулуза
13.2% (15)
0:1 Ланс
12.3% (14)
0:0 Ничья
5.3% (6)
1:0 Тулуза
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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