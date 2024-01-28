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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Вернис Матьё
Тулуза
0:1
Первый тайм: 44'
Ланс
0'
36' Желтая карточка
Саид Уэсли
40' Желтая карточка
Доннум Арон
0:1
42' Гол
Коста Давид

Ход матча

36'
 
Саид Уэсли
40'
Доннум Арон
 
42'
0:1
Коста Давид
(Эль Айнауи Нейл)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 113
Тулуза 19.5% (22)
X 41.6% (47)
Ланс 38.9% (44)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
50
Рестес
Гийом
12
Каманзи
Уоррен
13
Мависса
Кристиан
2
Николайсен
Расмус
17
Суасо
Габриэль
24
Кассерес
Кристиан
8
Сьерро
Венсан
15
Доннум
Арон
20
Шмидт
Никлас
80
Бабика
Шави
9
Даллинга
Тийс
30
Самба
Брис
2
Агилар
Рубен
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
7
Сотока
Флориан
23
Эль
Айнауи
Нейл
10
Коста
Давид
13
Чавес
Джоаннер
18
Диуф
Энди
22
Саид
Уэсли
9
Вахи
Элю
Тулуза
4-2-3-1
Ланс
3-4-3

История личных встреч

Тулуза
Ланс

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
3:0
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
1:1

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.5
0.83

Среднее время на гол

180
108

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.17
1

Среднее время на гол

77
90

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

0.9
0.9

Тотал матчей

2.5
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

100
100

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 5 0.26
Магри Франк 4 0.21
Абухляль Закария 3 (1) 0.16
Хелаберт Сесар 1 0.05
Сьерро Венсан 1 (1) 0.05
Шмидт Никлас 1 0.05
Николайсен Расмус 1 0.05
Суасо Габриэль 0 0
Кассерес Кристиан 0 0
Деслер Миккел 0 0
Диарра Мусса 0 0
Доннум Арон 0 0
Коста Логан 0 0
Бангре Мамади 0 0
Шаиби Фарес 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саид Уэсли 4 0.21
Сотока Флориан 3 (2) 0.16
Мачадо Дейвер 3 0.16
Вахи Элю 2 0.11
Франковски Пшемыслав 2 (1) 0.11
Гилавоги Морган 2 0.11
Медина Факундо 1 0.05
Кортес Оскар 1 0.05
Томассон Адриен 1 0.05
Гради Жонатан 1 0.05
Эль Айнауи Нейл 1 0.05
Агилар Рубен 0 0
Фюльжени Анжело 0 0

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннум Арон 5 0
Даллинга Тийс 5 0
Коста Логан 5 0
Спирингс Стейн 4 0
Сьерро Венсан 4 0
Шмидт Никлас 3 0
Суасо Габриэль 3 0
Магри Франк 3 0
Деслер Миккел 2 0
Мартинес Карлес 2 0
Диарра Мусса 2 0
Николайсен Расмус 2 0
Бангре Мамади 2 0
Хелаберт Сесар 1 0
Кассерес Кристиан 1 0
Каманзи Уоррен 1 0
Рестес Гийом 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Сиссоко Ибрагим I 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гради Жонатан 6 1
Вахи Элю 5 1
Медина Факундо 6 0
Сотока Флориан 2 1
Дансо Кевин 3 0
Самба Брис 2 0
Франковски Пшемыслав 2 0
Мачадо Дейвер 2 0
Абдул-Самед Салис 2 0
Франк Эз 2 0
Томассон Адриен 0 1
Менди Нампали 1 0
Фюльжени Анжело 1 0
Гилавоги Морган 1 0
Диуф Энди 1 0
Эль Айнауи Нейл 1 0
Хусанов Абдукодир 1 0

Результаты матчей

Тулуза
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Ланс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
3
Тулуза
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Ланс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

5
14
Тулуза
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Ланс
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

12
17

Голы по времени матча

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
3
30%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Пропущено

9
11
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
2
22%
3
27%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
4
44%
3
27%
76-90

Забито

6
14
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
1
17%
1
7%
1-15
1
17%
2
14%
16-30
1
17%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
33%
4
29%
61-75
1
17%
3
21%
76-90

Пропущено

14
8
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
14%
1
13%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
1
7%
3
38%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
4
29%
1
13%
76-90

Забито

16
21
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
6 Не забивали 7
4
25%
3
14%
1-15
1
6%
4
19%
16-30
3
19%
2
10%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
3
19%
4
19%
61-75
3
19%
5
24%
76-90

Пропущено

23
19
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 10
2
9%
1
5%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
3
13%
6
32%
31-45
3
13%
4
21%
46-60
3
13%
2
11%
61-75
8
35%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Руан - Тулуза 3:3 Мец - Тулуза 0:1 Шамбери - Тулуза 0:3 ПСЖ - Тулуза 2:0
Тулуза - Монако 1:2 Тулуза - Ренн 0:0 ЛАСК - Тулуза 1:2 Лион - Тулуза 3:0 Тулуза - Лорьян 1:1 Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Ницца - Тулуза 1:0 Лилль - Тулуза 1:1 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Тулуза - Гавр 1:2 Монпелье - Тулуза 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Тулуза - Реймс 1:1 Брест - Тулуза 1:1 Тулуза - ЛАСК 1:0 Тулуза - Мец 3:0
Ланс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ланс - ПСЖ 0:2 Ланс - Монако 2:2 Ницца - Ланс 2:0 Ланс - Реймс 2:0
Ланс - Севилья 2:1 Монпелье - Ланс 0:0 Ланс - Лион 3:2 Арсенал - Ланс 6:0 Клермон - Ланс 0:3 Ланс - Марсель 1:0 ПСВ - Ланс 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Ланс - Нант 4:0 Ланс - ПСВ 1:1 Гавр - Ланс 0:0 Ланс - Лилль 1:1 Ланс - Арсенал 2:1 Страсбург - Ланс 0:1 Ланс - Тулуза 2:1 Севилья - Ланс 1:1

Результаты матчей

Тулуза
Ланс

Точный счет

1:1
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
5 раз 28%
1:2
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Тулуза
Ланс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
2
2
6
1.5
4
5
1
7
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
4
5
1
9
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
11
7
3
15
1.5
6
12
1
17
2.5
3
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 18 13 4 1 44 - 14 43
2.
Ницца
 Заявка 19 11 5 3 20 - 11 38
3.
Брест
 Заявка 18 10 4 4 27 - 15 34
4.
Монако
 Заявка 19 10 4 5 36 - 27 34
5.
Лилль
 Заявка 19 8 8 3 24 - 14 32
6.
Реймс
 Заявка 19 9 3 7 25 - 24 30
7.
Марсель
 Заявка 19 7 8 4 28 - 21 29
8.
Ланс
 0:0 Заявка 19 7 6 6 21 - 19 27
9.
Ренн
 Заявка 19 6 7 6 28 - 24 25
10.
Страсбург
 Заявка 19 6 7 6 20 - 24 25
11.
Гавр
 Заявка 19 5 8 6 22 - 23 23
12.
Нант
 Заявка 19 5 4 10 20 - 30 19
13.
Монпелье
 Заявка 19 4 8 7 23 - 25 19
14.
Тулуза
 0:0 Заявка 19 3 9 7 16 - 23 18
15.
Мец
 Заявка 19 4 4 11 16 - 29 16
16.
Лион
 Заявка 19 4 4 11 19 - 33 16
17.
Клермон
 Заявка 19 3 6 10 16 - 32 15
18.
Лорьян
 Заявка 19 2 7 10 24 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 10 7 3 0 12 - 2 24
2.
ПСЖ
 Заявка 9 7 1 1 25 - 8 22
3.
Марсель
 Заявка 10 6 4 0 17 - 5 22
4.
Лилль
 Заявка 9 6 2 1 14 - 4 20
5.
Монако
 Заявка 9 6 0 3 16 - 8 18
6.
Брест
 Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
7.
Ланс
 0:0 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
8.
Реймс
 Заявка 9 5 1 3 10 - 9 16
9.
Страсбург
 Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
10.
Ренн
 Заявка 10 4 3 3 20 - 14 15
11.
Гавр
 Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
12.
Нант
 Заявка 10 3 3 4 14 - 14 12
13.
Лорьян
 Заявка 10 2 4 4 17 - 20 10
14.
Монпелье
 Заявка 10 1 7 2 13 - 12 10
15.
Тулуза
 0:0 Заявка 9 1 6 2 10 - 9 9
16.
Лион
 Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
17.
Мец
 Заявка 9 1 3 5 7 - 10 6
18.
Клермон
 Заявка 10 1 3 6 5 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 6 3 0 19 - 6 21
2.
Брест
 Заявка 9 5 1 3 10 - 8 16
3.
Монако
 Заявка 10 4 4 2 20 - 19 16
4.
Ницца
 Заявка 9 4 2 3 8 - 9 14
5.
Реймс
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
6.
Лилль
 Заявка 10 2 6 2 10 - 10 12
7.
Ренн
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
8.
Мец
 Заявка 10 3 1 6 9 - 19 10
9.
Ланс
 0:0 Заявка 10 2 4 4 7 - 11 10
10.
Страсбург
 Заявка 10 2 4 4 8 - 15 10
11.
Монпелье
 Заявка 9 3 1 5 10 - 13 9
12.
Клермон
 Заявка 9 2 3 4 11 - 18 9
13.
Тулуза
 0:0 Заявка 10 2 3 5 6 - 14 9
14.
Гавр
 Заявка 10 1 6 3 10 - 14 9
15.
Лион
 Заявка 9 2 1 6 6 - 14 7
16.
Нант
 Заявка 9 2 1 6 6 - 16 7
17.
Марсель
 Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
18.
Лорьян
 Заявка 9 0 3 6 7 - 21 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Монако Бен-Йеддер Виссам 10 (1)
Лион Ляказетт Александр 9
Монпелье Адамс Акор 7
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 6 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 7
Ланс Гради Жонатан 1 6
Брест Брассье Лилиан 1 6
Ренн Матич Неманья 7
Реймс Фоке Томас 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 44'
    Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
  • 44'
    Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 44'
    Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 43'
    Тулуза контролирует мяч.
  • 43'
    Команда Ланс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • 42'
    Эль Айнауи Нейл сделал результативную передачу.
  • 42'
    Г О О О О Л - Коста Давид забивает с правой ноги!
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    • 65 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 113
    Тулуза 19.5% (22)
    X 41.6% (47)
    Ланс 38.9% (44)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Тулуза
    Ничья
    Ланс
    3.57
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    3.52
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    3.55
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тулуза 0:1 Ланс

    Исход игры
    Тулуза
    19.3% (22)
    Ничья
    42.1% (48)
    Ланс
    38.6% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.91% (45)
    Меньше
    59.09% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    77.27% (85)
    Нет
    22.73% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.1% (40)
    1:2 Ланс
    23.7% (27)
    2:1 Тулуза
    13.2% (15)
    0:1 Ланс
    12.3% (14)
    0:0 Ничья
    5.3% (6)
    1:0 Тулуза
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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