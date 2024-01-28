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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Вернис Матьё
Тулуза
0:2
Конец матча
Ланс
0'
36' Желтая карточка
Саид Уэсли
40' Желтая карточка
Доннум Арон
0:1
42' Гол
Коста Давид
45' Желтая карточка
Николайсен Расмус
49' Желтая карточка
Суасо Габриэль
0:2
55' Гол
Диуф Энди
79' Желтая карточка
Мартинес Карлес
83' Желтая карточка
Айдара Массадио
0:2
84' Не забитый пенальти
Сьерро Венсан
90' Желтая карточка
Сотока Флориан
90'+7

Ход матча

36'
 
Саид Уэсли
40'
Доннум Арон
 
42'
0:1
Коста Давид
(Эль Айнауи Нейл)
45'
Николайсен Расмус
 
49'
Суасо Габриэль
 
55'
0:2
Диуф Энди
62'
Скюття Наатан
Кассерес Кристиан
 
62'
Гбоо Янн
Бабика Шави
 
70'
 
Фюльжени Анжело
Саид Уэсли
70'
 
Айдара Массадио
Чавес Джоаннер
70'
Деслер Миккел
Каманзи Уоррен
 
79'
Мартинес Карлес
 
83'
 
Айдара Массадио
84'
Сьерро Венсан
0:2
88'
Хелаберт Сесар
Шмидт Никлас
 
88'
Сиссоко Ибрагим
Доннум Арон
 
88'
 
Томассон Адриен
Коста Давид
88'
 
Сишуба Аянда
Вахи Элю
89'
 
Абдул-Самед Салис
Агилар Рубен
90'
 
Сотока Флориан

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 5
  • 10 Угловые 7
  • 1 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 454 Количество передач 396
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Тулуза 19.3% (22)
X 42.1% (48)
Ланс 38.6% (44)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
50
Рестес
Гийом
12
Каманзи
Уоррен
13
Мависса
Кристиан
2
Николайсен
Расмус
17
Суасо
Габриэль
24
Кассерес
Кристиан
8
Сьерро
Венсан
15
Доннум
Арон
20
Шмидт
Никлас
80
Бабика
Шави
9
Даллинга
Тийс
30
Самба
Брис
2
Агилар
Рубен
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
7
Сотока
Флориан
23
Эль
Айнауи
Нейл
10
Коста
Давид
13
Чавес
Джоаннер
18
Диуф
Энди
22
Саид
Уэсли
9
Вахи
Элю
Тулуза
4-2-3-1
Ланс
3-4-3

История личных встреч

Тулуза
Ланс

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
3:0
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
1:1

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.5
0.83

Среднее время на гол

180
108

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.17
1

Среднее время на гол

77
90

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

0.9
0.9

Тотал матчей

2.5
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

100
100

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 5 0.26
Магри Франк 4 0.21
Абухляль Закария 3 (1) 0.16
Хелаберт Сесар 1 0.05
Сьерро Венсан 1 (1) 0.05
Шмидт Никлас 1 0.05
Николайсен Расмус 1 0.05
Суасо Габриэль 0 0
Кассерес Кристиан 0 0
Деслер Миккел 0 0
Диарра Мусса 0 0
Доннум Арон 0 0
Коста Логан 0 0
Бангре Мамади 0 0
Шаиби Фарес 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саид Уэсли 4 0.21
Сотока Флориан 3 (2) 0.16
Мачадо Дейвер 3 0.16
Вахи Элю 2 0.11
Франковски Пшемыслав 2 (1) 0.11
Гилавоги Морган 2 0.11
Медина Факундо 1 0.05
Эль Айнауи Нейл 1 0.05
Кортес Оскар 1 0.05
Томассон Адриен 1 0.05
Гради Жонатан 1 0.05
Коста Давид 1 0.05
Диуф Энди 1 0.05
Агилар Рубен 0 0
Фюльжени Анжело 0 0

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннум Арон 6 0
Даллинга Тийс 5 0
Коста Логан 5 0
Спирингс Стейн 4 0
Сьерро Венсан 4 0
Суасо Габриэль 4 0
Мартинес Карлес 3 0
Шмидт Никлас 3 0
Николайсен Расмус 3 0
Магри Франк 3 0
Деслер Миккел 2 0
Диарра Мусса 2 0
Бангре Мамади 2 0
Хелаберт Сесар 1 0
Кассерес Кристиан 1 0
Каманзи Уоррен 1 0
Рестес Гийом 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Сиссоко Ибрагим I 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гради Жонатан 6 1
Вахи Элю 5 1
Медина Факундо 6 0
Сотока Флориан 3 1
Дансо Кевин 3 0
Самба Брис 2 0
Франковски Пшемыслав 2 0
Мачадо Дейвер 2 0
Абдул-Самед Салис 2 0
Франк Эз 2 0
Томассон Адриен 0 1
Менди Нампали 1 0
Айдара Массадио 1 0
Саид Уэсли 1 0
Фюльжени Анжело 1 0
Гилавоги Морган 1 0
Диуф Энди 1 0
Эль Айнауи Нейл 1 0
Хусанов Абдукодир 1 0

Результаты матчей

Тулуза
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Ланс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
3
Тулуза
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Ланс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

5
14
Тулуза
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Ланс
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

12
17

Голы по времени матча

Забито

10
9
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
3
30%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
22%
76-90

Пропущено

11
11
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
3
27%
3
27%
31-45
2
18%
3
27%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
4
36%
3
27%
76-90

Забито

6
14
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
1
17%
1
7%
1-15
1
17%
2
14%
16-30
1
17%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
33%
4
29%
61-75
1
17%
3
21%
76-90

Пропущено

14
8
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
14%
1
13%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
1
7%
3
38%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
4
29%
1
13%
76-90

Забито

16
23
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
7 Не забивали 7
4
25%
3
13%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
3
19%
3
13%
31-45
2
13%
4
17%
46-60
3
19%
4
17%
61-75
3
19%
5
22%
76-90

Пропущено

25
19
10 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 10
2
8%
1
5%
1-15
4
16%
2
11%
16-30
4
16%
6
32%
31-45
4
16%
4
21%
46-60
3
12%
2
11%
61-75
8
32%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Руан - Тулуза 3:3 Мец - Тулуза 0:1 Шамбери - Тулуза 0:3 ПСЖ - Тулуза 2:0
Тулуза - Монако 1:2 Тулуза - Ренн 0:0 ЛАСК - Тулуза 1:2 Лион - Тулуза 3:0 Тулуза - Лорьян 1:1 Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Ницца - Тулуза 1:0 Лилль - Тулуза 1:1 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Тулуза - Гавр 1:2 Монпелье - Тулуза 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Тулуза - Реймс 1:1 Брест - Тулуза 1:1 Тулуза - ЛАСК 1:0 Тулуза - Мец 3:0
Ланс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ланс - ПСЖ 0:2 Ланс - Монако 2:2 Ницца - Ланс 2:0 Ланс - Реймс 2:0
Ланс - Севилья 2:1 Монпелье - Ланс 0:0 Ланс - Лион 3:2 Арсенал - Ланс 6:0 Клермон - Ланс 0:3 Ланс - Марсель 1:0 ПСВ - Ланс 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Ланс - Нант 4:0 Ланс - ПСВ 1:1 Гавр - Ланс 0:0 Ланс - Лилль 1:1 Ланс - Арсенал 2:1 Страсбург - Ланс 0:1 Ланс - Тулуза 2:1 Севилья - Ланс 1:1

Результаты матчей

Тулуза
Ланс

Точный счет

1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
5 раз 26%
1:2
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
0
7 раз 37%
1
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Тулуза
Ланс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
2
7
1.5
4
5
1
8
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
5
5
1
9
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
12
7
3
16
1.5
7
12
1
18
2.5
3
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 18 13 4 1 44 - 14 43
2.
Ницца
 Заявка 19 11 5 3 20 - 11 38
3.
Брест
 Заявка 18 10 4 4 27 - 15 34
4.
Монако
 Заявка 19 10 4 5 36 - 27 34
5.
Лилль
 Заявка 19 8 8 3 24 - 14 32
6.
Реймс
 Заявка 19 9 3 7 25 - 24 30
7.
Ланс
 Заявка 19 8 5 6 23 - 19 29
8.
Марсель
 Заявка 19 7 8 4 28 - 21 29
9.
Ренн
 Заявка 19 6 7 6 28 - 24 25
10.
Страсбург
 Заявка 19 6 7 6 20 - 24 25
11.
Гавр
 Заявка 19 5 8 6 22 - 23 23
12.
Нант
 Заявка 19 5 4 10 20 - 30 19
13.
Монпелье
 Заявка 19 4 8 7 23 - 25 19
14.
Тулуза
 Заявка 19 3 8 8 16 - 25 17
15.
Мец
 Заявка 19 4 4 11 16 - 29 16
16.
Лион
 Заявка 19 4 4 11 19 - 33 16
17.
Клермон
 Заявка 19 3 6 10 16 - 32 15
18.
Лорьян
 Заявка 19 2 7 10 24 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 10 7 3 0 12 - 2 24
2.
ПСЖ
 Заявка 9 7 1 1 25 - 8 22
3.
Марсель
 Заявка 10 6 4 0 17 - 5 22
4.
Лилль
 Заявка 9 6 2 1 14 - 4 20
5.
Монако
 Заявка 9 6 0 3 16 - 8 18
6.
Брест
 Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
7.
Ланс
 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
8.
Реймс
 Заявка 9 5 1 3 10 - 9 16
9.
Страсбург
 Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
10.
Ренн
 Заявка 10 4 3 3 20 - 14 15
11.
Гавр
 Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
12.
Нант
 Заявка 10 3 3 4 14 - 14 12
13.
Лорьян
 Заявка 10 2 4 4 17 - 20 10
14.
Монпелье
 Заявка 10 1 7 2 13 - 12 10
15.
Лион
 Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
16.
Тулуза
 Заявка 9 1 5 3 10 - 11 8
17.
Мец
 Заявка 9 1 3 5 7 - 10 6
18.
Клермон
 Заявка 10 1 3 6 5 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 6 3 0 19 - 6 21
2.
Брест
 Заявка 9 5 1 3 10 - 8 16
3.
Монако
 Заявка 10 4 4 2 20 - 19 16
4.
Ницца
 Заявка 9 4 2 3 8 - 9 14
5.
Реймс
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
6.
Ланс
 Заявка 10 3 3 4 9 - 11 12
7.
Лилль
 Заявка 10 2 6 2 10 - 10 12
8.
Ренн
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
9.
Мец
 Заявка 10 3 1 6 9 - 19 10
10.
Страсбург
 Заявка 10 2 4 4 8 - 15 10
11.
Монпелье
 Заявка 9 3 1 5 10 - 13 9
12.
Клермон
 Заявка 9 2 3 4 11 - 18 9
13.
Тулуза
 Заявка 10 2 3 5 6 - 14 9
14.
Гавр
 Заявка 10 1 6 3 10 - 14 9
15.
Лион
 Заявка 9 2 1 6 6 - 14 7
16.
Нант
 Заявка 9 2 1 6 6 - 16 7
17.
Марсель
 Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
18.
Лорьян
 Заявка 9 0 3 6 7 - 21 3
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Монако Бен-Йеддер Виссам 10 (1)
Лион Ляказетт Александр 9
Монпелье Адамс Акор 7
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 6 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 7
Ланс Гради Жонатан 1 6
Брест Брассье Лилиан 1 6
Ренн Матич Неманья 7
Реймс Фоке Томас 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Ланс заслуженно побеждает в отличном матче
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Тулуза: 53%, Ланс: 47%.
  • 97'
    Самба Брис ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    Тулуза пытается что-то создать.
  • 96'
    Мависса Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 96'
    Ланс начинает контратаку
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Тулуза 19.3% (22)
    X 42.1% (48)
    Ланс 38.6% (44)
    Все прогнозы
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тулуза 0:2 Ланс

    Исход игры
    Тулуза
    19.3% (22)
    Ничья
    42.1% (48)
    Ланс
    38.6% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.91% (45)
    Меньше
    59.09% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    77.27% (85)
    Нет
    22.73% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.1% (40)
    1:2 Ланс
    23.7% (27)
    2:1 Тулуза
    13.2% (15)
    0:1 Ланс
    12.3% (14)
    0:0 Ничья
    5.3% (6)
    1:0 Тулуза
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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