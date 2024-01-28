Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Guillaume Restes взял и забрал мяч на выходе

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Первый тайм

48' Команда Ланс имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Оооо... вот это был удар! Вахи Элю должен был забить с этой позиции.

47' Вахи Элю оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Удар от ворот произведет Тулуза

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Николайсен Расмус - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

44' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

44' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Команда Ланс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

42' Г О О О О Л - Коста Давид забивает с правой ноги!

42' Эль Айнауи Нейл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Удар от ворот произведет Тулуза

40' Доннум Арон получает желтую карточку за неспортивное поведение

39' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Бабика Шави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Удар от ворот произведет Ланс

36' Саид Уэсли получает желтую карточку за неспортивное поведение

34' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

33' Каманзи Уоррен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Удар от ворот произведет Тулуза

32' Дансо Кевин из команды Ланс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

31' Сотока Флориан из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Удар от ворот произведет Тулуза

23' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

23' Саид Уэсли наказан за толчок Guillaume Restes

22' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Сьерро Венсан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Диуф Энди пробует нанести удар издали, но Guillaume Restes держит все под контролем

13' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Сьерро Венсан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Матч возобновится спорным мячом

9' Ох, нехорошо это выглядит. Эль Айнауи Нейл получил травму и медбригада забирает его с поля.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Шмидт Никлас пробует нанести удар издали, но Брис Самба держит все под контролем

5' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Суасо Габриэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Шмидт Никлас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Guillaume Restes из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

3' Диуф Энди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Хорошую попытку сделал Сотока Флориан . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

1' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Ланс начинает с центра поля