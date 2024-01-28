Тур: 19. Стадион: Стад Огюст Делон. Главный судья: Пиньяр Жереми
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
25
Де
Смет
Тибо
14
Хадра
Реда
72
Коне
Амаду
10
Теума
Тедди
11
Салама
Амин
24
Кёмерт
Эрай
44
Зезе
Натан
25
Молле
Флоран
11
Коко
Маркус
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
-
32 Фоке ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Де Смет ТибоЗащитник
-
14 Хадра РедаПолузащитник
-
72 Коне АмадуПолузащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
- Нападающий
-
11 Салама АминНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Сангюи НоаЗащитник
- Защитник
-
45 Куду ТеренсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Боянг АдамаНападающий
- Нападающий
-
46 Fallou Fall
-
Главный тренер: Стилл Уильям
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кёмерт ЭрайЗащитник
-
44 Зезе НатанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранНападающий
-
11 Коко МаркусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Дьяк ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Аблин МаттисНападающий
- Нападающий
-
46 Enzo Mongo
-
-
Главный тренер: Гурвеннек Жослен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Реймс
Нант
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
22 матча
50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
22.7%
59.1%
18.2%
5 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
45.5%
31.8%
22.7%
10 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
8
Голов в среднем за матч
1.91
0.73
Среднее время на гол
47
123
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
0.73
1
Среднее время на гол
123
90
Всего голов
29
19
Голов в среднем за матч
1.32
0.86
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
68
104
Бомбардиры внутри турнира
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теума Тедди
|5 (1)
|0.28
|Дарами Мохаммед
|3
|0.17
|Ричардсон Амир
|3
|0.17
|Абдельамид Юнис
|3
|0.17
|Ито Дзюня
|2
|0.11
|Манетси Маршал
|2
|0.11
|Накамура Кейто
|2
|0.11
|Дьяките Умар
|2
|0.11
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0.06
|Матусива Азор
|1
|0.06
|Хадра Реда
|1
|0.06
|Фоке Томас
|0
|0
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мохамед Мостафа
|6 (2)
|0.33
|Молле Флоран
|4
|0.22
|Саймон Мозес
|3 (1)
|0.17
|Бамба Абдул-Кадер
|1
|0.06
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.06
|Коко Маркус
|1
|0.06
|Чиривелья Педро
|1
|0.06
|Кёмерт Эрай
|1
|0.06
|Мутуссами Самуэль
|1
|0.06
|Аблин Маттис
|1
|0.06
|Паллуа Николя
|0
|0
|Траоре Бени
|0
|0
|Мерлин Квентин
|0
|0
Карточки
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фоке Томас
|6
|0
|Теума Тедди
|4
|0
|Уильям Стилл
|2
|1
|Абдельамид Юнис
|3
|0
|Де Смет Тибо
|3
|0
|Матусива Азор
|3
|0
|Ричардсон Амир
|2
|0
|Дьяките Умар
|1
|0
|Окуму Джозеф
|1
|0
|Манетси Маршал
|1
|0
|Накамура Кейто
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Агбаду Эммануэль
|1
|0
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастеллетто Жан-Шарль
|4
|0
|Молле Флоран
|4
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|4
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|3
|0
|Мохамед Мостафа
|1
|1
|Паллуа Николя
|2
|0
|Чиривелья Педро
|2
|0
|Дуглас Гомес
|2
|0
|Кёмерт Эрай
|2
|0
|Мутуссами Самуэль
|2
|0
|Траоре Бени
|0
|1
|Мёпийу Бастьен
|0
|1
|Коко Маркус
|1
|0
|Сентонз Фабьен
|1
|0
|Лафон Альбан
|1
|0
|Дескамп Реми
|1
|0
|Бамба Абдул-Кадер
|1
|0
|Пьер Аристуи
|1
|0
Результаты матчей
Реймс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Нант
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
3
Реймс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Нант
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
12
12
Реймс
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
17% (3)
39% (7)
Нант
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (10)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
14
15
Голы по времени матча
Забито
10
6
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
1
10%
1
17%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
1
10%
4
67%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
9
16
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
1
11%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
11%
1
6%
31-45
5
56%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
22%
6
38%
76-90
Забито
15
14
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
3
20%
3
21%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
3
20%
3
21%
31-45
4
27%
4
29%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
2
13%
2
14%
76-90
Пропущено
15
14
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
13%
2
14%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
27%
3
21%
46-60
4
27%
3
21%
61-75
2
13%
4
29%
76-90
Забито
25
20
14 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 6
2 Не забивали 6
4
16%
4
20%
1-15
5
20%
1
5%
16-30
5
20%
4
20%
31-45
5
20%
8
40%
46-60
2
8%
1
5%
61-75
4
16%
2
10%
76-90
Пропущено
24
30
7 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
3
13%
4
13%
1-15
1
4%
4
13%
16-30
3
13%
1
3%
31-45
9
38%
5
17%
46-60
4
17%
6
20%
61-75
4
17%
10
33%
76-90
Результаты последних матчей
Реймс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сошо - Реймс 2:2 Монако - Реймс 1:3 Динан-Леон - Реймс 0:3 Реймс - Гавр 1:0
Ланс - Реймс 2:0 Ницца - Реймс 2:1 Реймс - Страсбург 2:1 Ренн - Реймс 3:1 Реймс - ПСЖ 0:3 Нант - Реймс 0:1 Реймс - Лорьян 1:0 Тулуза - Реймс 1:1 Реймс - Монако 1:3 Реймс - Лион 2:0 Лилль - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:2 Мец - Реймс 2:2 Монпелье - Реймс 1:3 Реймс - Клермон 2:0 Марсель - Реймс 2:1
Нант
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Нант - Лаваль 0:1 Нант - Клермон 1:2 По - Нант 1:4 Лион - Нант 1:0
Нант - Брест 0:2 ПСЖ - Нант 2:1 Нант - Ницца 1:0 Нант - Гавр 0:0 Мец - Нант 3:1 Нант - Реймс 0:1 Ланс - Нант 4:0 Нант - Монпелье 2:0 Страсбург - Нант 1:2 Ренн - Нант 3:1 Нант - Лорьян 5:3 Клермон - Нант 0:1 Нант - Марсель 1:1 Нант - Монако 3:3 Лилль - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:2
Результаты матчей
Реймс
Нант
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:3
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:0
3 раза 17%
1:3
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
2
5 раз 28%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Реймс
Нант
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
73
35
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
53
46
17
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
126
711
414
216
216
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|44 - 14
|43
|2.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|20 - 11
|38
|3.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 15
|34
|4.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|36 - 27
|34
|5.
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|24 - 14
|32
|6.
|0:0 Заявка
|19
|9
|3
|7
|25 - 24
|30
|7.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|28 - 21
|29
|8.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 19
|26
|9.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|28 - 24
|25
|10.
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|19 - 23
|25
|11.
|0:0 Заявка
|19
|5
|8
|6
|19 - 20
|23
|12.
|0:0 Заявка
|19
|5
|4
|10
|20 - 30
|19
|13.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|23 - 25
|19
|14.
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|16 - 23
|17
|15.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 29
|16
|16.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|19 - 33
|16
|17.
|0:0 Заявка
|19
|3
|6
|10
|15 - 31
|15
|18.
|0:0 Заявка
|19
|2
|7
|10
|21 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|12 - 2
|24
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 8
|22
|3.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|17 - 5
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 4
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 8
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|7.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|8.
|0:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 9
|16
|9.
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|20 - 14
|15
|11.
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|12.
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|13.
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|14.
|Заявка
|10
|1
|7
|2
|13 - 12
|10
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|9
|16.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|10 - 9
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 10
|6
|18.
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|4 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|19 - 6
|21
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 8
|16
|3.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 19
|16
|4.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 9
|14
|5.
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|6.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|10 - 10
|12
|7.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|8.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 19
|10
|9.
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|7 - 14
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|12.
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 18
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 14
|9
|14.
|0:0 Заявка
|10
|1
|6
|3
|7 - 11
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|16.
|0:0 Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 16
|7
|17.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 16
|7
|18.
|0:0 Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 21
|3
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|19 (3)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|10 (1)
|Лион
|Ляказетт Александр
|9
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|6 (7)
|Монако
|Закария Денис
|1 7
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 6
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 6
|Ренн
|Матич Неманья
|7
|Монако
|Головин Александр
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реймс 0:0 Нант
Исход игры
Реймс
76.5% (88)
Ничья
20% (23)
Нант
3.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
43.75% (49)
Меньше
56.25% (63)
Обе команды забьют
Да
61.61% (69)
Нет
38.39% (43)
Популярный счёт
2:1 Реймс
39.1% (45)
1:0 Реймс
27% (31)
1:1 Ничья
19.1% (22)
2:0 Реймс
7% (8)
1:2 Нант
1.7% (2)
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