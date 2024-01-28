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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Пиньяр Жереми
Реймс
0:0
Первый тайм: 5'
Нант
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Прогнозы 115
Реймс 76.5% (88)
X 20% (23)
Нант 3.5% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Реймс
Ничья
Нант
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
2
Окуму
Джозеф
24
Агбаду
Эммануэль
25
Де
Смет
Тибо
14
Хадра
Реда
72
Коне
Амаду
10
Теума
Тедди
19
Уилсон-Эсбранд
Джош
11
Салама
Амин
9
Дарами
Мохаммед
1
Лафон
Альбан
98
Амьен-Аду
Кельвен
24
Кёмерт
Эрай
44
Зезе
Натан
2
Дюверн
Жан-Кевин
5
Чиривелья
Педро
6
Дуглас
Гомес
17
Сиссоко
Мусса
25
Молле
Флоран
11
Коко
Маркус
15
Кадевере
Тино
Реймс
4-3-3
Нант
4-3-3

История личных встреч

Реймс
Нант

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

22 матча

50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

22.7%
59.1%
18.2%
5 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

45.5%
31.8%
22.7%
10 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
0:1
Л1
0:3
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
1:2
Л1
3:2
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
0:0
Л2
2:0
Л2
3:1
КЛ
0:1
Л2
1:1
Л2
2:1
Л2
3:3

Голы

Всего голов

21
8

Голов в среднем за матч

1.91
0.73

Среднее время на гол

47
123

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

0.73
1

Среднее время на гол

123
90

Всего голов

29
19

Голов в среднем за матч

1.32
0.86

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

68
104

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теума Тедди 5 (1) 0.28
Дарами Мохаммед 3 0.17
Ричардсон Амир 3 0.17
Абдельамид Юнис 3 0.17
Ито Дзюня 2 0.11
Манетси Маршал 2 0.11
Накамура Кейто 2 0.11
Дьяките Умар 2 0.11
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0.06
Матусива Азор 1 0.06
Хадра Реда 1 0.06
Фоке Томас 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 6 (2) 0.33
Молле Флоран 4 0.22
Саймон Мозес 3 (1) 0.17
Бамба Абдул-Кадер 1 0.06
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.06
Коко Маркус 1 0.06
Чиривелья Педро 1 0.06
Кёмерт Эрай 1 0.06
Мутуссами Самуэль 1 0.06
Аблин Маттис 1 0.06
Паллуа Николя 0 0
Траоре Бени 0 0
Мерлин Квентин 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фоке Томас 6 0
Теума Тедди 4 0
Уильям Стилл 2 1
Абдельамид Юнис 3 0
Де Смет Тибо 3 0
Матусива Азор 3 0
Ричардсон Амир 2 0
Дьяките Умар 1 0
Окуму Джозеф 1 0
Манетси Маршал 1 0
Накамура Кейто 1 0
Бузи Максим 1 0
Агбаду Эммануэль 1 0
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастеллетто Жан-Шарль 4 0
Молле Флоран 4 0
Дюверн Жан-Кевин 4 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Мохамед Мостафа 1 1
Паллуа Николя 2 0
Чиривелья Педро 2 0
Дуглас Гомес 2 0
Кёмерт Эрай 2 0
Мутуссами Самуэль 2 0
Траоре Бени 0 1
Мёпийу Бастьен 0 1
Коко Маркус 1 0
Сентонз Фабьен 1 0
Лафон Альбан 1 0
Дескамп Реми 1 0
Бамба Абдул-Кадер 1 0
Пьер Аристуи 1 0

Результаты матчей

Реймс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Нант
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
3
Реймс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Нант
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

12
12
Реймс
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
17% (3)
39% (7)
Нант
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (10)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

14
15

Голы по времени матча

Забито

10
6
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
1
10%
1
17%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
1
10%
4
67%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

9
16
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
1
11%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
11%
1
6%
31-45
5
56%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
22%
6
38%
76-90

Забито

15
14
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
3
20%
3
21%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
3
20%
3
21%
31-45
4
27%
4
29%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
2
13%
2
14%
76-90

Пропущено

15
14
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
13%
2
14%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
27%
3
21%
46-60
4
27%
3
21%
61-75
2
13%
4
29%
76-90

Забито

25
20
14 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 6
2 Не забивали 6
4
16%
4
20%
1-15
5
20%
1
5%
16-30
5
20%
4
20%
31-45
5
20%
8
40%
46-60
2
8%
1
5%
61-75
4
16%
2
10%
76-90

Пропущено

24
30
7 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
3
13%
4
13%
1-15
1
4%
4
13%
16-30
3
13%
1
3%
31-45
9
38%
5
17%
46-60
4
17%
6
20%
61-75
4
17%
10
33%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сошо - Реймс 2:2 Монако - Реймс 1:3 Динан-Леон - Реймс 0:3 Реймс - Гавр 1:0
Ланс - Реймс 2:0 Ницца - Реймс 2:1 Реймс - Страсбург 2:1 Ренн - Реймс 3:1 Реймс - ПСЖ 0:3 Нант - Реймс 0:1 Реймс - Лорьян 1:0 Тулуза - Реймс 1:1 Реймс - Монако 1:3 Реймс - Лион 2:0 Лилль - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:2 Мец - Реймс 2:2 Монпелье - Реймс 1:3 Реймс - Клермон 2:0 Марсель - Реймс 2:1
Нант
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Нант - Лаваль 0:1 Нант - Клермон 1:2 По - Нант 1:4 Лион - Нант 1:0
Нант - Брест 0:2 ПСЖ - Нант 2:1 Нант - Ницца 1:0 Нант - Гавр 0:0 Мец - Нант 3:1 Нант - Реймс 0:1 Ланс - Нант 4:0 Нант - Монпелье 2:0 Страсбург - Нант 1:2 Ренн - Нант 3:1 Нант - Лорьян 5:3 Клермон - Нант 0:1 Нант - Марсель 1:1 Нант - Монако 3:3 Лилль - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:2

Результаты матчей

Реймс
Нант

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:3
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:0
3 раза 17%
1:3
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
2
5 раз 28%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Реймс
Нант

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
3
3
5
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
5
3
4
6
1.5
1
7
2
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
12
6
7
11
1.5
4
14
2
16
2.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 18 13 4 1 44 - 14 43
2.
Ницца
 Заявка 19 11 5 3 20 - 11 38
3.
Брест
 Заявка 18 10 4 4 27 - 15 34
4.
Монако
 Заявка 19 10 4 5 36 - 27 34
5.
Лилль
 Заявка 19 8 8 3 24 - 14 32
6.
Реймс
 0:0 Заявка 19 9 3 7 25 - 24 30
7.
Марсель
 Заявка 19 7 8 4 28 - 21 29
8.
Ланс
 Заявка 18 7 5 6 21 - 19 26
9.
Ренн
 Заявка 19 6 7 6 28 - 24 25
10.
Страсбург
 0:0 Заявка 19 6 7 6 19 - 23 25
11.
Гавр
 0:0 Заявка 19 5 8 6 19 - 20 23
12.
Нант
 0:0 Заявка 19 5 4 10 20 - 30 19
13.
Монпелье
 Заявка 19 4 8 7 23 - 25 19
14.
Тулуза
 Заявка 18 3 8 7 16 - 23 17
15.
Мец
 Заявка 19 4 4 11 16 - 29 16
16.
Лион
 Заявка 19 4 4 11 19 - 33 16
17.
Клермон
 0:0 Заявка 19 3 6 10 15 - 31 15
18.
Лорьян
 0:0 Заявка 19 2 7 10 21 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 10 7 3 0 12 - 2 24
2.
ПСЖ
 Заявка 9 7 1 1 25 - 8 22
3.
Марсель
 Заявка 10 6 4 0 17 - 5 22
4.
Лилль
 Заявка 9 6 2 1 14 - 4 20
5.
Монако
 Заявка 9 6 0 3 16 - 8 18
6.
Брест
 Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
7.
Ланс
 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
8.
Реймс
 0:0 Заявка 9 5 1 3 10 - 9 16
9.
Страсбург
 0:0 Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
10.
Ренн
 Заявка 10 4 3 3 20 - 14 15
11.
Гавр
 0:0 Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
12.
Нант
 0:0 Заявка 10 3 3 4 14 - 14 12
13.
Лорьян
 0:0 Заявка 10 2 4 4 14 - 17 10
14.
Монпелье
 Заявка 10 1 7 2 13 - 12 10
15.
Лион
 Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
16.
Тулуза
 Заявка 8 1 5 2 10 - 9 8
17.
Мец
 Заявка 9 1 3 5 7 - 10 6
18.
Клермон
 0:0 Заявка 10 1 3 6 4 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 6 3 0 19 - 6 21
2.
Брест
 Заявка 9 5 1 3 10 - 8 16
3.
Монако
 Заявка 10 4 4 2 20 - 19 16
4.
Ницца
 Заявка 9 4 2 3 8 - 9 14
5.
Реймс
 0:0 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
6.
Лилль
 Заявка 10 2 6 2 10 - 10 12
7.
Ренн
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
8.
Мец
 Заявка 10 3 1 6 9 - 19 10
9.
Страсбург
 0:0 Заявка 10 2 4 4 7 - 14 10
10.
Монпелье
 Заявка 9 3 1 5 10 - 13 9
11.
Ланс
 Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
12.
Клермон
 0:0 Заявка 9 2 3 4 11 - 18 9
13.
Тулуза
 Заявка 10 2 3 5 6 - 14 9
14.
Гавр
 0:0 Заявка 10 1 6 3 7 - 11 9
15.
Лион
 Заявка 9 2 1 6 6 - 14 7
16.
Нант
 0:0 Заявка 9 2 1 6 6 - 16 7
17.
Марсель
 Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
18.
Лорьян
 0:0 Заявка 9 0 3 6 7 - 21 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Монако Бен-Йеддер Виссам 10 (1)
Лион Ляказетт Александр 9
Монпелье Адамс Акор 7
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 6 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 7
Ланс Гради Жонатан 1 6
Брест Брассье Лилиан 1 6
Ренн Матич Неманья 7
Монако Головин Александр 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 2'
      Нант пытается что-то создать.
    • 2'
      Нант контролирует мяч.
    • 2'
      Окуму Джозеф из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Реймс контролирует мяч.
    • 1'
      Реймс контролирует мяч.
    • 1'
      Нант пытается что-то создать.
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Нант начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Реймс 76.5% (88)
    X 20% (23)
    Нант 3.5% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реймс
    Ничья
    Нант
    2.10
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    4.35
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    4.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реймс 0:0 Нант

    Исход игры
    Реймс
    76.5% (88)
    Ничья
    20% (23)
    Нант
    3.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.75% (49)
    Меньше
    56.25% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    61.61% (69)
    Нет
    38.39% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Реймс
    39.1% (45)
    1:0 Реймс
    27% (31)
    1:1 Ничья
    19.1% (22)
    2:0 Реймс
    7% (8)
    1:2 Нант
    1.7% (2)
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