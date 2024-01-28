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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Пиньяр Жереми
Реймс
0:0
Конец матча
Нант
0'
57' Желтая карточка
Фоке Томас
72' Желтая карточка
Куду Теренс
0:0
73' Не забитый пенальти
Кадевере Тино
81' Желтая карточка
Манетси Маршал
87' Желтая карточка
Дуглас Гомес
90' Желтая карточка
Сиссоко Мусса
90'+4

Ход матча

39'
 
Паллуа Николя
Кёмерт Эрай
46'
 
Бамба Абдул-Кадер
Коко Маркус
57'
Фоке Томас
 
60'
Манетси Маршал
Салама Амин
 
60'
Диакон Мамаду
Уилсон-Эсбранд Джош
 
68'
Куду Теренс
Фоке Томас
 
72'
Куду Теренс
 
73'
0:0
Кадевере Тино
81'
Манетси Маршал
 
81'
 
Махамуд Адель
Кадевере Тино
84'
Боянг Адама
Хадра Реда
 
87'
 
Дуглас Гомес
90'
 
Сиссоко Мусса
90'
 
Бутсингхам Уго
Молле Флоран

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 445 Количество передач 464
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Реймс 76.5% (88)
X 20% (23)
Нант 3.5% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
2
Окуму
Джозеф
24
Агбаду
Эммануэль
25
Де
Смет
Тибо
19
Уилсон-Эсбранд
Джош
72
Коне
Амаду
10
Теума
Тедди
11
Салама
Амин
14
Хадра
Реда
9
Дарами
Мохаммед
1
Лафон
Альбан
98
Амьен-Аду
Кельвен
24
Кёмерт
Эрай
44
Зезе
Натан
2
Дюверн
Жан-Кевин
5
Чиривелья
Педро
6
Дуглас
Гомес
17
Сиссоко
Мусса
11
Коко
Маркус
15
Кадевере
Тино
25
Молле
Флоран
Реймс
4-3-3
Нант
4-3-3

История личных встреч

Реймс
Нант

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

22 матча

50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

22.7%
59.1%
18.2%
5 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

45.5%
31.8%
22.7%
10 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
0:1
Л1
0:3
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
1:2
Л1
3:2
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
0:0
Л2
2:0
Л2
3:1
КЛ
0:1
Л2
1:1
Л2
2:1
Л2
3:3

Голы

Всего голов

21
8

Голов в среднем за матч

1.91
0.73

Среднее время на гол

47
123

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

0.73
1

Среднее время на гол

123
90

Всего голов

29
19

Голов в среднем за матч

1.32
0.86

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

68
104

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теума Тедди 5 (1) 0.26
Дарами Мохаммед 3 0.16
Ричардсон Амир 3 0.16
Абдельамид Юнис 3 0.16
Ито Дзюня 2 0.11
Манетси Маршал 2 0.11
Накамура Кейто 2 0.11
Дьяките Умар 2 0.11
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0.05
Матусива Азор 1 0.05
Хадра Реда 1 0.05
Фоке Томас 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 6 (2) 0.32
Молле Флоран 4 0.21
Саймон Мозес 3 (1) 0.16
Бамба Абдул-Кадер 1 0.05
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.05
Коко Маркус 1 0.05
Чиривелья Педро 1 0.05
Кёмерт Эрай 1 0.05
Мутуссами Самуэль 1 0.05
Аблин Маттис 1 0.05
Паллуа Николя 0 0
Траоре Бени 0 0
Мерлин Квентин 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фоке Томас 7 0
Теума Тедди 4 0
Уильям Стилл 2 1
Абдельамид Юнис 3 0
Де Смет Тибо 3 0
Матусива Азор 3 0
Манетси Маршал 2 0
Ричардсон Амир 2 0
Дьяките Умар 1 0
Окуму Джозеф 1 0
Накамура Кейто 1 0
Бузи Максим 1 0
Агбаду Эммануэль 1 0
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0
Куду Теренс 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастеллетто Жан-Шарль 4 0
Молле Флоран 4 0
Дюверн Жан-Кевин 4 0
Дуглас Гомес 3 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Мохамед Мостафа 1 1
Паллуа Николя 2 0
Чиривелья Педро 2 0
Кёмерт Эрай 2 0
Мутуссами Самуэль 2 0
Траоре Бени 0 1
Мёпийу Бастьен 0 1
Сиссоко Мусса 1 0
Коко Маркус 1 0
Сентонз Фабьен 1 0
Лафон Альбан 1 0
Дескамп Реми 1 0
Бамба Абдул-Кадер 1 0
Пьер Аристуи 1 0

Результаты матчей

Реймс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Нант
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
3
Реймс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Нант
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

12
12
Реймс
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
21% (4)
37% (7)
Нант
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
5% (1)
58% (11)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

14
15

Голы по времени матча

Забито

10
6
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
12 Не забивали 14
1
10%
1
17%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
1
10%
4
67%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

9
16
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
1
11%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
11%
1
6%
31-45
5
56%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
22%
6
38%
76-90

Забито

15
14
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
3
20%
3
21%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
3
20%
3
21%
31-45
4
27%
4
29%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
2
13%
2
14%
76-90

Пропущено

15
14
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
13%
2
14%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
27%
3
21%
46-60
4
27%
3
21%
61-75
2
13%
4
29%
76-90

Забито

25
20
14 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 6
3 Не забивали 7
4
16%
4
20%
1-15
5
20%
1
5%
16-30
5
20%
4
20%
31-45
5
20%
8
40%
46-60
2
8%
1
5%
61-75
4
16%
2
10%
76-90

Пропущено

24
30
7 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
3
13%
4
13%
1-15
1
4%
4
13%
16-30
3
13%
1
3%
31-45
9
38%
5
17%
46-60
4
17%
6
20%
61-75
4
17%
10
33%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сошо - Реймс 2:2 Монако - Реймс 1:3 Динан-Леон - Реймс 0:3 Реймс - Гавр 1:0
Ланс - Реймс 2:0 Ницца - Реймс 2:1 Реймс - Страсбург 2:1 Ренн - Реймс 3:1 Реймс - ПСЖ 0:3 Нант - Реймс 0:1 Реймс - Лорьян 1:0 Тулуза - Реймс 1:1 Реймс - Монако 1:3 Реймс - Лион 2:0 Лилль - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:2 Мец - Реймс 2:2 Монпелье - Реймс 1:3 Реймс - Клермон 2:0 Марсель - Реймс 2:1
Нант
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Нант - Лаваль 0:1 Нант - Клермон 1:2 По - Нант 1:4 Лион - Нант 1:0
Нант - Брест 0:2 ПСЖ - Нант 2:1 Нант - Ницца 1:0 Нант - Гавр 0:0 Мец - Нант 3:1 Нант - Реймс 0:1 Ланс - Нант 4:0 Нант - Монпелье 2:0 Страсбург - Нант 1:2 Ренн - Нант 3:1 Нант - Лорьян 5:3 Клермон - Нант 0:1 Нант - Марсель 1:1 Нант - Монако 3:3 Лилль - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:2

Результаты матчей

Реймс
Нант

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:3
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:3
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
1
8 раз 42%
0
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Реймс
Нант

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
3
3
6
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
5
4
4
6
1.5
1
8
2
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
12
7
7
12
1.5
4
15
2
17
2.5
2
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 18 13 4 1 44 - 14 43
2.
Ницца
 Заявка 19 11 5 3 20 - 11 38
3.
Брест
 Заявка 18 10 4 4 27 - 15 34
4.
Монако
 Заявка 19 10 4 5 36 - 27 34
5.
Лилль
 Заявка 19 8 8 3 24 - 14 32
6.
Реймс
 Заявка 19 9 3 7 25 - 24 30
7.
Марсель
 Заявка 19 7 8 4 28 - 21 29
8.
Ланс
 0:0 Заявка 19 7 6 6 21 - 19 27
9.
Ренн
 Заявка 19 6 7 6 28 - 24 25
10.
Страсбург
 Заявка 19 6 7 6 20 - 24 25
11.
Гавр
 Заявка 19 5 8 6 22 - 23 23
12.
Нант
 Заявка 19 5 4 10 20 - 30 19
13.
Монпелье
 Заявка 19 4 8 7 23 - 25 19
14.
Тулуза
 0:0 Заявка 19 3 9 7 16 - 23 18
15.
Мец
 Заявка 19 4 4 11 16 - 29 16
16.
Лион
 Заявка 19 4 4 11 19 - 33 16
17.
Клермон
 Заявка 19 3 6 10 16 - 32 15
18.
Лорьян
 Заявка 19 2 7 10 24 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 10 7 3 0 12 - 2 24
2.
ПСЖ
 Заявка 9 7 1 1 25 - 8 22
3.
Марсель
 Заявка 10 6 4 0 17 - 5 22
4.
Лилль
 Заявка 9 6 2 1 14 - 4 20
5.
Монако
 Заявка 9 6 0 3 16 - 8 18
6.
Брест
 Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
7.
Ланс
 0:0 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
8.
Реймс
 Заявка 9 5 1 3 10 - 9 16
9.
Страсбург
 Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
10.
Ренн
 Заявка 10 4 3 3 20 - 14 15
11.
Гавр
 Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
12.
Нант
 Заявка 10 3 3 4 14 - 14 12
13.
Лорьян
 Заявка 10 2 4 4 17 - 20 10
14.
Монпелье
 Заявка 10 1 7 2 13 - 12 10
15.
Тулуза
 0:0 Заявка 9 1 6 2 10 - 9 9
16.
Лион
 Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
17.
Мец
 Заявка 9 1 3 5 7 - 10 6
18.
Клермон
 Заявка 10 1 3 6 5 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 6 3 0 19 - 6 21
2.
Брест
 Заявка 9 5 1 3 10 - 8 16
3.
Монако
 Заявка 10 4 4 2 20 - 19 16
4.
Ницца
 Заявка 9 4 2 3 8 - 9 14
5.
Реймс
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
6.
Лилль
 Заявка 10 2 6 2 10 - 10 12
7.
Ренн
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
8.
Мец
 Заявка 10 3 1 6 9 - 19 10
9.
Ланс
 0:0 Заявка 10 2 4 4 7 - 11 10
10.
Страсбург
 Заявка 10 2 4 4 8 - 15 10
11.
Монпелье
 Заявка 9 3 1 5 10 - 13 9
12.
Клермон
 Заявка 9 2 3 4 11 - 18 9
13.
Тулуза
 0:0 Заявка 10 2 3 5 6 - 14 9
14.
Гавр
 Заявка 10 1 6 3 10 - 14 9
15.
Лион
 Заявка 9 2 1 6 6 - 14 7
16.
Нант
 Заявка 9 2 1 6 6 - 16 7
17.
Марсель
 Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
18.
Лорьян
 Заявка 9 0 3 6 7 - 21 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Монако Бен-Йеддер Виссам 10 (1)
Лион Ляказетт Александр 9
Монпелье Адамс Акор 7
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 6 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 7
Ланс Гради Жонатан 1 6
Брест Брассье Лилиан 1 6
Ренн Матич Неманья 7
Реймс Фоке Томас 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Реймс: 49%, Нант: 51%.
  • 93'
    Сиссоко Мусса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 93'
    Реймс пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 88'
      Судья сигнализирует, что Зезе Натан из команды Нант поставил подножку. Пострадал Теума Тедди
    • 88'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 88'
      Реймс контролирует мяч.
    • 88'
      Коне Амаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 88'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 88'
      Шанс! Агбаду Эммануэль из команды Реймс пробил головой, но мимо
    • 87'
      Теума Тедди из команды Реймс подал угловой справа.
    • 87'
      Дуглас Гомес получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 87'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 87'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 86'
      Реймс контролирует мяч.
    • 86'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 86'
      Adama Bojang не смог попасть в створ ударом издали
    • 86'
      Нант контролирует мяч.
    • 85'
      Дуглас Гомес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 85'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 85'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 85'
      Реймс контролирует мяч.
    • 85'
      Контроль мяча: Реймс: 50%, Нант: 50%.
    • 85'
      Матч возобновлен
    • 84'
      Тактическая замена. Хадра Реда уходит с поля и его заменяет Adama Bojang
    • 84'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 84'
      Судья сигнализирует, что Манетси Маршал из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Паллуа Николя
    • 84'
      Паллуа Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 84'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 83'
      Нант контролирует мяч.
    • 83'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 83'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 83'
      Реймс контролирует мяч.
    • 83'
      Судья сигнализирует, что Дуглас Гомес из команды Нант поставил подножку. Пострадал Диакон Мамаду
    • 83'
      Реймс контролирует мяч.
    • 83'
      Окуму Джозеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 82'
      Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
    • 82'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 82'
      Нант пытается что-то создать.
    • 81'
      Тактическая замена. Кадевере Тино уходит с поля и его заменяет Махамуд Адель
    • 81'
      Манетси Маршал получил желтую карточку от судьи
    • 81'
      Судья сигнализирует, что Манетси Маршал из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Чиривелья Педро
    • 81'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 80'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 80'
      Лафон Альбан из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 80'
      Контроль мяча: Реймс: 50%, Нант: 50%.
    • 79'
      Судья сигнализирует, что Дуглас Гомес из команды Нант поставил подножку. Пострадал Манетси Маршал
    • 79'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 79'
      Паллуа Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 78'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 78'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 78'
      Коне Амаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 78'
      Нант пытается что-то создать.
    • 78'
      Нант контролирует мяч.
    • 78'
      Нант контролирует мяч.
    • 78'
      Теума Тедди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 77'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 77'
      Реймс контролирует мяч.
    • 77'
      Нант пытается что-то создать.
    • 77'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 76'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 76'
      Реймс контролирует мяч.
    • 76'
      Нант начинает контратаку
    • 76'
      Судья сигнализирует, что Сиссоко Мусса из команды Нант поставил подножку. Пострадал Теума Тедди
    • 75'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 75'
      Реймс контролирует мяч.
    • 75'
      Контроль мяча: Реймс: 50%, Нант: 50%.
    • 75'
      Реймс контролирует мяч.
    • 75'
      Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 75'
      Нант начинает контратаку
    • 75'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 74'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 74'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 74'
      Реймс контролирует мяч.
    • 74'
      Нант контролирует мяч.
    • 74'
      Нант пытается что-то создать.
    • 73'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 73'
      Молле Флоран из команды Нант разыграл угловой с левого угла.
    • 73'
      СПАСЕНО - Кадевере Тино пробил пенальти, но Йеванн Диуф отбивает!
    • 72'
      Куду Теренс получил желтую карточку от судьи
    • 71'
      После проверки VAR судья не изменил решения - Нант пробьет пенальти!
    • 71'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Нант.
    • 70'
      ПЕНАЛЬТИ - Куду Теренс из команды Реймс привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Бамба Абдул-Кадер.
    • 70'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 70'
      Нант пытается что-то создать.
    • 70'
      Нант контролирует мяч.
    • 70'
      Нант контролирует мяч.
    • 70'
      Нант пытается что-то создать.
    • 70'
      Контроль мяча: Реймс: 51%, Нант: 49%.
    • 69'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 69'
      Нант пытается что-то создать.
    • 69'
      Нант контролирует мяч.
    • 69'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 69'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 68'
      Реймс контролирует мяч.
    • 68'
      Амьен-Аду Кельвен из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 68'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 68'
      Зезе Натан из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 68'
      Хадра Реда навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 68'
      Тактическая замена. Фоке Томас уходит с поля и его заменяет Куду Теренс
    • 67'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 67'
      Дюверн Жан-Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 67'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 66'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 66'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 66'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 66'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 65'
      Судья сигнализирует, что Амьен-Аду Кельвен из команды Нант поставил подножку. Пострадал Дарами Мохаммед
    • 65'
      Контроль мяча: Реймс: 51%, Нант: 49%.
    • 65'
      Реймс контролирует мяч.
    • 65'
      Реймс контролирует мяч.
    • 64'
      Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
    • 64'
      Нант пытается что-то создать.
    • 64'
      Нант контролирует мяч.
    • 64'
      Нант контролирует мяч.
    • 63'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 63'
      Реймс начинает контратаку
    • 63'
      Нант пытается что-то создать.
    • 63'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 63'
      Реймс контролирует мяч.
    • 63'
      Окуму Джозеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 63'
      Нант пытается что-то создать.
    • 62'
      Реймс контролирует мяч.
    • 62'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 62'
      Матч остановлен
    • 62'
      Дюверн Жан-Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 62'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 61'
      Молле Флоран задерживает мяч рукой
    • 61'
      Нант пытается что-то создать.
    • 61'
      Судья сигнализирует, что Молле Флоран из команды Нант поставил подножку. Пострадал Дарами Мохаммед
    • 61'
      Молле Флоран пробует нанести удар издали, но Йеванн Диуф держит все под контролем
    • 61'
      Нант пытается что-то создать.
    • 60'
      Контроль мяча: Реймс: 51%, Нант: 49%.
    • 60'
      Тактическая замена. Уилсон-Эсбранд Джош уходит с поля и его заменяет Диакон Мамаду
    • 60'
      Тактическая замена. Салама Амин уходит с поля и его заменяет Манетси Маршал
    • 60'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 60'
      Уилсон-Эсбранд Джош оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 60'
      Хадра Реда создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 59'
      Салама Амин из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 59'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 59'
      Нант контролирует мяч.
    • 59'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 59'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 59'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 59'
      Реймс контролирует мяч.
    • 59'
      Молле Флоран пробует нанести удар издали, но Йеванн Диуф держит все под контролем
    • 57'
      Фоке Томас получил желтую карточку от судьи
    • 57'
      Судья сигнализирует, что Фоке Томас из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Бамба Абдул-Кадер
    • 57'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 57'
      Нант пытается что-то создать.
    • 57'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 57'
      Уилсон-Эсбранд Джош наказан за толчок Бамба Абдул-Кадер
    • 57'
      Реймс контролирует мяч.
    • 56'
      Нант контролирует мяч.
    • 56'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 56'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 55'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 55'
      Контроль мяча: Реймс: 52%, Нант: 48%.
    • 55'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 54'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 54'
      Нант контролирует мяч.
    • 54'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 53'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 52'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 52'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 52'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 52'
      Дарами Мохаммед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 51'
      Салама Амин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 51'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 51'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 51'
      Реймс контролирует мяч.
    • 51'
      Нант контролирует мяч.
    • 51'
      Нант контролирует мяч.
    • 50'
      Нант контролирует мяч.
    • 50'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 50'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 50'
      Контроль мяча: Реймс: 53%, Нант: 47%.
    • 50'
      Окуму Джозеф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 50'
      Нант пытается что-то создать.
    • 49'
      Нант пытается что-то создать.
    • 49'
      Нант контролирует мяч.
    • 49'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 49'
      Реймс контролирует мяч.
    • 49'
      Хорошую попытку сделал Молле Флоран. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 49'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 49'
      Нант контролирует мяч.
    • 48'
      Амьен-Аду Кельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 48'
      Реймс контролирует мяч.
    • 48'
      Судья сигнализирует, что Дюверн Жан-Кевин из команды Нант поставил подножку. Пострадал Салама Амин
    • 48'
      Нант пытается что-то создать.
    • 47'
      Салама Амин наказан за толчок Дюверн Жан-Кевин
    • 47'
      Салама Амин из команды Реймс в офсайде
    • 47'
      Дюверн Жан-Кевин выиграл воздушное противоборство у Салама Амин.
    • 47'
      Реймс контролирует мяч.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 47'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 46'
      Тактическая замена. Коко Маркус уходит с поля и его заменяет Бамба Абдул-Кадер
    • 46'
      Дуглас Гомес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Реймс контролирует мяч.
    • 46'
      Нант пытается что-то создать.
    • 46'
      Нант пытается что-то создать.
    • 46'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Реймс 76.5% (88)
    X 20% (23)
    Нант 3.5% (4)
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