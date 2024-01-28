Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Adama Bojang не смог попасть в створ ударом издали

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Окуму Джозеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

43' Салама Амин из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

41' Кадевере Тино выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Дарами Мохаммед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Нант

39' Матч возобновлен

38' Удар от ворот произведет Нант

38' Матч возобновлен

37' Ох, нехорошо это выглядит. Кёмерт Эрай получил травму и медбригада забирает его с поля.

35' Кёмерт Эрай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Удар от ворот произведет Нант

34' Дарами Мохаммед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Молле Флоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Хорошую попытку сделал Молле Флоран . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Нант

25' Коне Амаду не смог попасть в створ ударом издали

24' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Хорошую попытку сделал Коне Амаду . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Дарами Мохаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Удар от ворот произведет Реймс

18' Игрок из команды Нант делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

18' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Чиривелья Педро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Дуглас Гомес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

12' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Удар от ворот произведет Нант

11' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Чиривелья Педро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Коко Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Дарами Мохаммед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

7' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

6' Удар от ворот произведет Нант

5' Оооо... вот это был удар! Дарами Мохаммед должен был забить с этой позиции.

5' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

3' Кадевере Тино оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Нант начинает с центра поля