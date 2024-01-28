  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
ПСЖ
2:0
Перерыв
Брест
0'
26' Желтая карточка
Эрнандес Люка
32' Желтая карточка
Лис-Мелу Пьерр
1:0
38' Гол
Асенсио Марко
2:0
45' Гол
Коло-Муани Рандаль

Ход матча

26'
Эрнандес Люка
 
32'
 
Лис-Мелу Пьерр
38'
Асенсио Марко
(Баркола Бредли)
1:0
45'
Коло-Муани Рандаль
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 128
ПСЖ 95.3% (122)
X 3.9% (5)
Брест 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПСЖ
Ничья
Брест
5.50
7.70
Реклама, betboom.ru
8.00
Реклама, tennisi.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Доннарумма
Джанлуиджи
15
Данилу
Перейра
21
Эрнандес
Люка
35
Бералдо
Лукас
33
Заир-Эмери
Уоррен
17
Витинья
II
11
Асенсио
Марко
8
Фабиан
Руис
29
Баркола
Бредли
23
Коло-Муани
Рандаль
7
Мбаппе
Килиан
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Локо
Брэдли
45
Камара
Махди
20
Лис-Мелу
Пьерр
8
Маньетти
Уго
10
Дель
Кастильо
Ромен
9
Мунье
Стив
22
Ле
Дуарон
Жереми
ПСЖ
3-5-2
Брест
4-3-3

История личных встреч

ПСЖ
Брест

15 матчей

100%
15 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
6.7%
13.3%
12 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
6.7%
26.6%
10 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

400%
0 побед 4 ничьи 1 победа

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

Л1
2:3
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
2:4
Л1
0:2
К
0:3
Л1
3:0
Л1
1:2
К
2:5
Л1
3:1
Л1
0:3
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
3:1

Голы

Всего голов

13
27

Голов в среднем за матч

2.17
2.7

Среднее время на гол

41
33

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

23
29

Голов в среднем за матч

1.44
1.81

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

62
49

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 19 (5) 1
Витинья II 5 0.26
Коло-Муани Рандаль 4 0.21
Хакими Ашраф 3 0.16
Рамуш Гонсалу 3 0.16
Баркола Бредли 2 0.11
Заир-Эмери Уоррен 2 0.11
Асенсио Марко 2 0.11
Дембеле Усман 1 0.05
Фабиан Руис 1 0.05
Солер Карлос 1 0.05
Кан-Ин Ли 1 0.05
Угарте Мануэль 0 0
Эрнандес Люка 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 5 (3) 0.26
Думбия Камори 5 0.26
Ле Дуарон Жереми 4 0.21
Мунье Стив 3 0.16
Перейра-Лаже Матиаш 2 0.11
Маньетти Уго 2 0.11
Лала Кенни 1 0.05
Камара Махди 1 0.05
Сатриано Мартин 1 0.05
Лис-Мелу Пьерр 1 0.05
Брассье Лилиан 1 0.05
Мартен Жонас 0 0
Шардонне Брендан 0 0
Лебо Адриен 0 0
Локо Брэдли 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Люка 3 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 1
Фабиан Руис 2 0
Мбаппе Килиан 2 0
Кан-Ин Ли 2 0
Угарте Мануэль 2 0
Заир-Эмери Уоррен 2 0
Шкриньяр Милан 1 0
Данилу Перейра 1 0
Мукиэле Норди 1 0
Хакими Ашраф 1 0
Солер Карлос 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Баркола Бредли 1 0
Н'Дур Шер 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брассье Лилиан 6 1
Лис-Мелу Пьерр 5 0
Камара Махди 5 0
Маньетти Уго 3 0
Бизот Марко 2 0
Мартен Жонас 2 0
Лала Кенни 2 0
Шардонне Брендан 2 0
Мунье Стив 2 0
Дель Кастильо Ромен 2 0
Ле Дуарон Жереми 2 0
Сатриано Мартин 2 0
Локо Брэдли 2 0
Камблан Аксель 2 0
Эрик Рой 2 0
Браими Билаль 1 0

Результаты матчей

ПСЖ
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Брест
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

2
0
ПСЖ
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Брест
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

19
15
ПСЖ
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Брест
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

21
15

Голы по времени матча

Забито

25
9
10 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
3
12%
0
0%
1-15
2
8%
1
11%
16-30
5
20%
0
0%
31-45
5
20%
5
56%
46-60
3
12%
2
22%
61-75
7
28%
1
11%
76-90

Пропущено

8
9
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
2
25%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
2
22%
46-60
3
38%
2
22%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

19
17
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
2
11%
0
0%
1-15
5
26%
4
24%
16-30
4
21%
5
29%
29%
31-45
2
11%
4
24%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
21%
4
24%
76-90

Пропущено

6
7
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
4
57%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Забито

44
26
21 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 8
2 Не забивали 5
5
11%
0
0%
1-15
7
16%
5
19%
16-30
9
20%
5
19%
31-45
7
16%
9
35%
46-60
5
11%
2
8%
61-75
11
25%
5
19%
76-90

Пропущено

14
16
3 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
0
0%
3
19%
1-15
2
14%
7
44%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
29%
2
13%
46-60
4
29%
2
13%
61-75
3
21%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Орлеан - ПСЖ 1:4 Ланс - ПСЖ 0:2 Ревель - ПСЖ 0:9 ПСЖ - Тулуза 2:0
ПСЖ - Мец 3:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Нант 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 ПСЖ - Монако 5:2 Реймс - ПСЖ 0:3 Милан - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Монпелье 3:0 Брест - ПСЖ 2:3 ПСЖ - Милан 3:0 ПСЖ - Страсбург 3:0 Ренн - ПСЖ 1:3 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Клермон - ПСЖ 0:0
Брест
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Трелиссак - Брест 1:2 Брест - Монпелье 2:0 Брест - Анже 1:0 Брест - Лорьян 4:0
Нант - Брест 0:2 Мец - Брест 0:1 Брест - Страсбург 1:1 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Брест 1:3 Монако - Брест 2:0 Брест - ПСЖ 2:3 Лилль - Брест 1:0 Брест - Тулуза 1:1 Ницца - Брест 0:0 Брест - Лион 1:0 Реймс - Брест 1:2 Брест - Ренн 0:0 Марсель - Брест 2:0 Гавр - Брест 1:2 Брест - Ланс 3:2

Результаты матчей

ПСЖ
Брест

Точный счет

3:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

3
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

3
7 раз 39%
2
4 раза 22%
0
2 раза 11%
1
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

ПСЖ
Брест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
8
1
1.5
5
4
6
3
2.5
3
6
2
7
3.5
1
8
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
6
3
1.5
4
5
4
5
2.5
1
8
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
13
5
14
4
1.5
9
9
10
8
2.5
4
14
3
15
3.5
1
17
1
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 2:0 Заявка 19 14 4 1 46 - 14 46
2.
Ницца
 Заявка 19 11 5 3 20 - 11 38
3.
Брест
 0:2 Заявка 19 10 4 5 27 - 17 34
4.
Монако
 Заявка 19 10 4 5 36 - 27 34
5.
Лилль
 Заявка 19 8 8 3 24 - 14 32
6.
Реймс
 Заявка 19 9 3 7 25 - 24 30
7.
Ланс
 Заявка 19 8 5 6 23 - 19 29
8.
Марсель
 Заявка 19 7 8 4 28 - 21 29
9.
Ренн
 Заявка 19 6 7 6 28 - 24 25
10.
Страсбург
 Заявка 19 6 7 6 20 - 24 25
11.
Гавр
 Заявка 19 5 8 6 22 - 23 23
12.
Нант
 Заявка 19 5 4 10 20 - 30 19
13.
Монпелье
 Заявка 19 4 8 7 23 - 25 19
14.
Тулуза
 Заявка 19 3 8 8 16 - 25 17
15.
Мец
 Заявка 19 4 4 11 16 - 29 16
16.
Лион
 Заявка 19 4 4 11 19 - 33 16
17.
Клермон
 Заявка 19 3 6 10 16 - 32 15
18.
Лорьян
 Заявка 19 2 7 10 24 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 2:0 Заявка 10 8 1 1 27 - 8 25
2.
Ницца
 Заявка 10 7 3 0 12 - 2 24
3.
Марсель
 Заявка 10 6 4 0 17 - 5 22
4.
Лилль
 Заявка 9 6 2 1 14 - 4 20
5.
Монако
 Заявка 9 6 0 3 16 - 8 18
6.
Брест
 0:2 Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
7.
Ланс
 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
8.
Реймс
 Заявка 9 5 1 3 10 - 9 16
9.
Страсбург
 Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
10.
Ренн
 Заявка 10 4 3 3 20 - 14 15
11.
Гавр
 Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
12.
Нант
 Заявка 10 3 3 4 14 - 14 12
13.
Лорьян
 Заявка 10 2 4 4 17 - 20 10
14.
Монпелье
 Заявка 10 1 7 2 13 - 12 10
15.
Лион
 Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
16.
Тулуза
 Заявка 9 1 5 3 10 - 11 8
17.
Мец
 Заявка 9 1 3 5 7 - 10 6
18.
Клермон
 Заявка 10 1 3 6 5 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 2:0 Заявка 9 6 3 0 19 - 6 21
2.
Брест
 0:2 Заявка 10 5 1 4 10 - 10 16
3.
Монако
 Заявка 10 4 4 2 20 - 19 16
4.
Ницца
 Заявка 9 4 2 3 8 - 9 14
5.
Реймс
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
6.
Ланс
 Заявка 10 3 3 4 9 - 11 12
7.
Лилль
 Заявка 10 2 6 2 10 - 10 12
8.
Ренн
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
9.
Мец
 Заявка 10 3 1 6 9 - 19 10
10.
Страсбург
 Заявка 10 2 4 4 8 - 15 10
11.
Монпелье
 Заявка 9 3 1 5 10 - 13 9
12.
Клермон
 Заявка 9 2 3 4 11 - 18 9
13.
Тулуза
 Заявка 10 2 3 5 6 - 14 9
14.
Гавр
 Заявка 10 1 6 3 10 - 14 9
15.
Лион
 Заявка 9 2 1 6 6 - 14 7
16.
Нант
 Заявка 9 2 1 6 6 - 16 7
17.
Марсель
 Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
18.
Лорьян
 Заявка 9 0 3 6 7 - 21 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Монако Бен-Йеддер Виссам 10 (1)
Лион Ляказетт Александр 9
Монпелье Адамс Акор 7
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 6 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 7
Ланс Гради Жонатан 1 6
Брест Брассье Лилиан 1 6
Ренн Матич Неманья 7
Реймс Фоке Томас 7
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. "ПСЖ" - "Брест" 2:0.
  • 45'
    Кенни Лала в своей штрафной площади сделал так, чтобы не удалось Килиану Мбаппе с левого полуфланга ни пробить по воротам, ни заработать угловой удар.
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута к первому тайму.
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! Рандаль Коло-Муани!
    Марко Асенсио слева в чужой штрафной площадке выполнил прострельную передачу, а Рандаль Коло-Муани в падении опередил соперника и проткнул мяч в пустую сетку.
  • 44'
    Ну нет, за такое пенальти не будет ставиться.
  • Опасный момент
    43'
    Опасный момент у "ПСЖ" сейчас! Витинья устроил обыгрыш с Уорреном Заиром-Эмери и с шестнадцати метров пробил рядом с левым углом створа.
  • Судья
    42'
    Килиан Мбаппе рухнул в чужой штрафной площадке - нет пенальти! Игра продолжается. Если ВАР-просмотр будет, то когда игра окажется приостановлена.
  • 42'
    Обосновались сейчас футболисты "Бреста" на половине поля "ПСЖ", но тяжело гостям что-то сделать в позиционном режиме в отстутствие свободных зон.
  • 40'
    Брэдли Локо с левого фланга не решается попробовать сделать подачу в чужую штрафную площадь. Потому что готов заблокировать любой кросс Уоррен Заир-Эмери.
  • 39'
    В таких случаях обычно говорится, что более сильная команда реализовывает свой класс. От "Бреста" теперь требуется больше усилий в атакующей фазе.
  • Описание гола
    38'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Марко Асенсио!
    В ответной атаке парижане открыли счёт. Бредли Баркола на левом фланге принял мяч на грудь и мягко сделал высокую закидушку на Марко Асенсио, который корявенько, но от этого ещё более красиво с рикошетами от газона переправил сферу в правый угол мимо выдвинувшегося на него Марко Бизота.
  • 38'
    С левого фланга прилетела подача от гостей в штрафную площадь хозяев поля. Мяч намертво выловил в свои руки Джанлуиджи Доннарумма.
  • 37'
    Кстати, в Кубке Франции свой следующий матч "ПСЖ" проведёт как раз с "Брестом", и состоится эта встреча 7 февраля. 
  • 36'
    "ПСЖ" пока может сконцентрироваться на чемпионате Франции и на внутреннем Кубке, а вот в феврале-марте команду Луиса Энрике поджидает противостояние в 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реал Сосьедадом".
  • Фол, нарушение
    34'
    А Пьерр Лис-Мелу снова нарушает правила. Но не так грубо. Против Килиана Мбаппе в середине поля. Хотя надо же теперь понимать, что следующая жёлтая карточка в матче станет для этого футболиста "Бреста" красной. Если она будет, конечно.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 33'
      Со стандартного положения ничего интересного парижане не придумали. Подача со штрафного была произведена аккурат в руки Марко Бизота.
    • Желтая карточка
      32'
      Пьерр Лис-Мелу нарушил правила на своей половине поля в десяти с небольшим метрах от штрафной площади против Марко Асенсио и получил жёлтую карточку.
    • 31'
      "ПСЖ" не включает все свои обороты и оставляет эту опцию на будущее. Во втором тайме при нулевом счёте точно должны будут поактивней заиграть парижане.
    • 29'
      "Брест" показывает, что не намерен устраиваться на ничью. К победе тоже собирается стремиться команда гостей. Ну а что, почему нет? Как иначе сокращать отрыв от "ПСЖ"?
    • Фол, нарушение
      28'
      Рандаль Коло-Муани нарушил правила на чужой половине поля на правом фланге. Против Брэдли Локо был совершён этот мелкий фол.
    • Опасный момент
      28'
      Ромен дель Кастильо решил с правофлангового штрафного пробить в ближний угол ворот "ПСЖ", но там не допустил ошибки Джанлуиджи Доннарумма и отразил мяч.
    • Желтая карточка
      26'
      А вот теперь нарушают правила хозяева на своей половине поля. Люка Эрнандес получает жёлтую карточку. Наступил он на ногу Уго Маньетти, которому покатил проникающую передачу Ромен дель Кастильо. Штрафной удар готовится исполнить "Брест" с правого фланга под свист трибун.
    • 25'
      Дважды в течение половины минуты чётко действовали в отборах на своей половине поля игроки "ПСЖ". Значит, они играли быстрее и мастеровитее своих соперников.
    • Угловой
      24'
      Разыграли хозяева поля угловой на левом фланге, после чего Марко Асенсио от угла штрафной площади выполнил безадресную подачу, и мяч отправился за дальнюю боковую линию.
    • 23'
      Перевелась контратака "ПСЖ" в разряд обычной позиционной акции. Успели вернуться назад футболисты "Бреста" и выстроиться как нужно.
    • 22'
      На пять очков "ПСЖ" опережает "Ниццу" на данный момент, без учёта онлайн-очков. Таким образом, в случае победы парижан их отрыв будет равняться восьми баллам.
    • Фол, нарушение
      21'
      Лукас Бералдо нарушает правила в середине чужой половины поля против Лукаса дель Кастильо. Высоко поднимается вперёд защитник "ПСЖ".
    • 20'
      Бредли Баркола не смог добиться ничего существенного в чужой штрафной площадке. Не сумел он и просто сохранить мяч в поле. Так что возобновит игру выносом от ворот Марко Бизот. 
    • Опасный момент
      19'
      64 - 15 - 21. Это процентовка атак "Бреста" левым флангом, центром и правым краем. Но сейчас именно правым флангом атакуют гости. Кенни Лала навешивает на дальнюю штангу, откуда Жереми ле Дуарон бьёт головой рядом с ближней штангой. Опасный момент был у гостей только что.
    • Угловой
      18'
      Подача углового с правого фланга последовала у "ПСЖ" от Марко Асенсио на дальнюю штангу, где слабо коснулся мяча головой Лукас Бералдо, и неизвестно, будет ли это вообще засчитано как удар по воротам.
    • Судья
      17'
      Рандаль Коло-Муани упал на газон в правой части чужой штрафной площадки после контакта с Лилианом Брассье. Пенальти нет, но будет угловой удар.
    • 16'
      Ромен дель Кастильо вёл мяч вперёд по правому флангу, и от Лукаса Бералдо сфера ушла за боковую линию. Собрались вбросить аут игроки "Бреста", но вынуждены были отдать мяч соперникам по решению арбитра.
    • 15'
      Атаку правым флангом провёл "Брест", но обострить у визитёров не получалось, была сделана хиленькая доставка мяча в перчатки Джанлуиджи Доннаруммы.
    • Травма, повреждение
      14'
      Люка Эрнандес не сразу поднялся с газона после столкновения на фланге с Уго Маньетти. Но в итоге всё нормально с защитником "ПСЖ". Аут вбросят гости.
    • Офсайд
      13'
      Килиан Мбаппе пробивал по воротам после передачи Рандаля Коло-Муани справа от лицевой линии, и вышло выше створа. Но всё равно офсайд был у Коло-Муани.
    • 12'
      Резко повышается уровень громкости шума, когда не торопится Марко Бизот выносить мяч из своей штрафной площади в центр поля. Мощно свистеть начинают болельщики "ПСЖ".
    • 11'
      Состоялся розыгрыш стандартного положения у хозяев передачей влево на Бредли Барколу, который навесил на дальнюю штангу, и отбились гости.
    • Фол, нарушение
      10'
      Зато штрафной удар заработали парижане на левом полуфланге. Поскольку рукой сыграл по мячу Пьерр Лис-Мелу.
    • Угловой
      9'
      Защитник гостей Брендан Шардонне прямо что-то выговаривал главному арбитру встречи, а потом пошёл в свою штрафную площадь на подачу углового. Ничего опасного у "ПСЖ" после корнера не вышло. Витинья выполнил навес, который выбил Лилиан Брассье.
    • Опасный момент
      8'
      Фанаты сразу громче кричат, когда в атаке находится "ПСЖ". Килиан Мбапе получил мяч на левом полуфланге, сместился совсем чуть к центру и нанёс низом удар в створ. Марко Бизот отразил мяч на угловой.
    • 7'
      Не горят парижане желанием раздавливать своего соперника в самом начале встречи. Да, имели момент. Да, не реализовали его. Но срочно обострять ещё не бегут вперёд хозяева.
    • 6'
      Подбадривает своих подопечных с бровки Луис Энрике, а то в последнюю пару минут они как-то подуспокоились и отошли в позиционную оборону.
    • 5'
      "Брест" идёт на третьем месте в таблицы Лиги 1 и при совсем уж благоприятных обстоятельствах может ещё побороться за первую строчку, но для этого "ПСЖ" должен потерять много очков.
    • Опасный момент
      4'
      Бредли Баркола с левого фланга ворвался в штрафную площадь на опережении и выполнил прострел, а на подборе Витинья выстрелил сильно, однако левее и выше цели. 
    • 3'
      Килиан Мбаппе включил режим финтов возле левого угла чужой штрафной площадки, но недооценил способности защитников "Бреста" отобрать у него мяч. В итоге остался без игрового снаряда.
    • 2'
      Марко Бизот выбил мяч из своей штрафной площади на чужую половину поля, где не удалось за него зацепиться футболистам "Бреста".
    • 1'
      "ПСЖ" играет сегодня в золотисто-чёрной форме, тогда как у "Бреста" полностью красная экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    Установите приложение LiveResult
    Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
    Будь в соцсетях с LiveResult
    Прогнозы в Telegram и VK.
    Новости спорта в Telegram и VK.
    Бесплатные ставки (фрибеты)
    • Первый тайм
    • 47'
      Команда ПСЖ играла лучше в этом тайме.
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: ПСЖ: 54%, Брест: 46%.
    • 46'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол ПСЖ будет все-таки засчитан.
    • 46'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для ПСЖ.
    • 46'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 46'
      Лала Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Г О О О О Л - Коло-Муани Рандаль первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
    • 45'
      Хорошую попытку сделал Асенсио Марко. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 45'
      Баркола Бредли создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 45'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 45'
      Фабиан Руис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Брест контролирует мяч.
    • 44'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 44'
      Витинья II оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 44'
      Заир-Эмери Уоррен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 44'
      ПСЖ начинает контратаку
    • 44'
      Данилу Перейра из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Данилу Перейра из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 43'
      Данилу Перейра из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Брест пытается что-то создать.
    • 43'
      Брест пытается что-то создать.
    • 43'
      Брест контролирует мяч.
    • 42'
      Брест пытается что-то создать.
    • 42'
      Лала Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 42'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 42'
      Брест пытается что-то создать.
    • 41'
      Эрнандес Люка из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Брест начинает контратаку
    • 41'
      Лис-Мелу Пьерр успешно блокирует удар.
    • 41'
      Мбаппе Килиан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 41'
      Мбаппе Килиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 41'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 41'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 40'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      Брест пытается что-то создать.
    • 40'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: ПСЖ: 57%, Брест: 43%.
    • 40'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 39'
      Брест пытается что-то создать.
    • 39'
      Команда ПСЖ забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 39'
      Мбаппе Килиан сделал ключевой пас для гола!
    • 38'
      Баркола Бредли сделал результативную передачу.
    • 38'
      Г О О О О Л - Асенсио Марко левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
    • 38'
      Баркола Бредли создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 38'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 37'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 37'
      Брест пытается что-то создать.
    • 37'
      Маньетти Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Доннарумма Джанлуиджи взял и забрал мяч на выходе
    • 37'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 37'
      Брест контролирует мяч.
    • 36'
      Брест пытается что-то создать.
    • 36'
      Брест пытается что-то создать.
    • 36'
      Брест пытается что-то создать.
    • 36'
      Контроль мяча: ПСЖ: 62%, Брест: 38%.
    • 36'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 36'
      Брест пытается что-то создать.
    • 36'
      Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Брест пытается что-то создать.
    • 35'
      Брест контролирует мяч.
    • 35'
      Брест контролирует мяч.
    • 35'
      Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
    • 35'
      Лала Кенни из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 34'
      Брест контролирует мяч.
    • 34'
      Судья сигнализирует, что Лис-Мелу Пьерр из команды Брест поставил подножку. Пострадал Мбаппе Килиан
    • 34'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 34'
      Локо Брэдли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 33'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 33'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Брест контролирует мяч.
    • 33'
      Брест контролирует мяч.
    • 33'
      Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
    • 32'
      Лис-Мелу Пьерр совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 32'
      Безумный фол. Лис-Мелу Пьерр грубо играет против соперника. Пострадал Асенсио Марко
    • 32'
      ПСЖ начинает контратаку
    • 32'
      Асенсио Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Брест пытается что-то создать.
    • 32'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 31'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 31'
      Брест пытается что-то создать.
    • 31'
      Брест пытается что-то создать.
    • 30'
      Брест контролирует мяч.
    • 30'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 30'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: ПСЖ: 62%, Брест: 38%.
    • 30'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 29'
      Брест контролирует мяч.
    • 29'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 29'
      Баркола Бредли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Судья сигнализирует, что Коло-Муани Рандаль из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Локо Брэдли
    • 28'
      ПСЖ начинает контратаку
    • 28'
      Брест пытается что-то создать.
    • 28'
      Дель Кастильо Ромен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Брест пытается что-то создать.
    • 28'
      Дель Кастильо Ромен бьет со штрафного в створ, но Джанлуиджи Доннарумма держит все под контролем
    • 26'
      Эрнандес Люка получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Судья сигнализирует, что Эрнандес Люка из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Маньетти Уго
    • 26'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 26'
      Брест пытается что-то создать.
    • 26'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 25'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 25'
      Асенсио Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Брест пытается что-то создать.
    • 25'
      Фабиан Руис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 25'
      Контроль мяча: ПСЖ: 62%, Брест: 38%.
    • 24'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Витинья II из команды ПСЖ разыграл угловой с левого угла.
    • 24'
      Лала Кенни ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 23'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 22'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 22'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 22'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 22'
      Дель Кастильо Ромен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 21'
      Судья сигнализирует, что Бералдо Лукас из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Дель Кастильо Ромен
    • 21'
      Брест контролирует мяч.
    • 21'
      Брест контролирует мяч.
    • 21'
      Судья сигнализирует, что Эрнандес Люка из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Мунье Стив
    • 20'
      Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
    • 20'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 20'
      Брест контролирует мяч.
    • 20'
      Контроль мяча: ПСЖ: 60%, Брест: 40%.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 19'
      ПСЖ начинает контратаку
    • 19'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 19'
      Шанс! Жереми Ле Дуарон из команды Брест пробил головой, но мимо
    • 19'
      Жереми Ле Дуарон выиграл воздушное противоборство у Заир-Эмери Уоррен.
    • 19'
      Лала Кенни из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 19'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Брест пытается что-то создать.
    • 19'
      Брест контролирует мяч.
    • 19'
      Фабиан Руис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      Заир-Эмери Уоррен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 18'
      О, нет. Из многообещающей позиции Баркола Бредли из команды ПСЖ наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 18'
      Асенсио Марко из команды ПСЖ подал угловой справа.
    • 17'
      Брассье Лилиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Коло-Муани Рандаль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 17'
      ПСЖ начинает контратаку
    • 17'
      Коло-Муани Рандаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Брест пытается что-то создать.
    • 17'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 15'
      Доннарумма Джанлуиджи взял и забрал мяч на выходе
    • 15'
      Контроль мяча: ПСЖ: 68%, Брест: 32%.
    • 15'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 14'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Коло-Муани Рандаль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 13'
      Коло-Муани Рандаль из команды ПСЖ в офсайде
    • 13'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 13'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 12'
      Судья сигнализирует, что Коло-Муани Рандаль из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Лис-Мелу Пьерр
    • 12'
      Брест пытается что-то создать.
    • 12'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Брест пытается что-то создать.
    • 11'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 11'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 11'
      Жереми Ле Дуарон из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Контроль мяча: ПСЖ: 69%, Брест: 31%.
    • 10'
      Лис-Мелу Пьерр задерживает мяч рукой
    • 10'
      Брассье Лилиан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Витинья II навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 9'
      Хорошую попытку сделал Мбаппе Килиан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 8'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      ПСЖ начинает контратаку
    • 8'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 8'
      Асенсио Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Брест контролирует мяч.
    • 7'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 7'
      Судья сигнализирует, что Мунье Стив из команды Брест поставил подножку. Пострадал Эрнандес Люка
    • 6'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 6'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 6'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 6'
      Брест контролирует мяч.
    • 5'
      Брест контролирует мяч.
    • 5'
      Коло-Муани Рандаль выиграл воздушное противоборство у Лис-Мелу Пьерр.
    • 5'
      Контроль мяча: ПСЖ: 71%, Брест: 29%.
    • 5'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 4'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 4'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 4'
      Витинья II оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 4'
      Локо Брэдли ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Баркола Бредли создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 3'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 3'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 3'
      Брест пытается что-то создать.
    • 3'
      Бералдо Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Камара Махди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 3'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 3'
      Брассье Лилиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Витинья II создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 2'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 2'
      Брест контролирует мяч.
    • 1'
      Брест контролирует мяч.
    • 1'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 1'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 1'
      Данилу Перейра ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Брест контролирует мяч.
    • 1'
      Баркола Бредли выиграл воздушное противоборство у Лала Кенни.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Эрнандес Люка из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      ПСЖ начинает с центра поля
    • 1'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parc des Princes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 70 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч ПСЖ 2:0 Брест онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ПСЖ 2:0 Брест

    Исход игры
    ПСЖ
    95.6% (129)
    Ничья
    3.7% (5)
    Брест
    0.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.95% (70)
    Меньше
    38.05% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    53.98% (61)
    Нет
    46.02% (52)
    Популярный счёт
    2:0 ПСЖ
    26.7% (36)
    2:1 ПСЖ
    23.7% (32)
    3:1 ПСЖ
    13.3% (18)
    3:0 ПСЖ
    5.9% (8)
    1:0 ПСЖ
    3.7% (5)
    4:1 ПСЖ
    3% (4)
    4:0 ПСЖ
    2.2% (3)
    1:1 Ничья
    1.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    ПСЖ
    Брест
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный