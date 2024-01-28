Килиан Мбаппе рухнул в чужой штрафной площадке - нет пенальти! Игра продолжается. Если ВАР-просмотр будет, то когда игра окажется приостановлена.

Опасный момент у "ПСЖ" сейчас! Витинья устроил обыгрыш с Уорреном Заиром-Эмери и с шестнадцати метров пробил рядом с левым углом створа.

Ну нет, за такое пенальти не будет ставиться.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! Рандаль Коло-Муани! Марко Асенсио слева в чужой штрафной площадке выполнил прострельную передачу, а Рандаль Коло-Муани в падении опередил соперника и проткнул мяч в пустую сетку.

Кенни Лала в своей штрафной площади сделал так, чтобы не удалось Килиану Мбаппе с левого полуфланга ни пробить по воротам, ни заработать угловой удар.

А Пьерр Лис-Мелу снова нарушает правила. Но не так грубо. Против Килиана Мбаппе в середине поля. Хотя надо же теперь понимать, что следующая жёлтая карточка в матче станет для этого футболиста "Бреста" красной. Если она будет, конечно.

"ПСЖ" пока может сконцентрироваться на чемпионате Франции и на внутреннем Кубке, а вот в феврале-марте команду Луиса Энрике поджидает противостояние в 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реал Сосьедадом".

Кстати, в Кубке Франции свой следующий матч "ПСЖ" проведёт как раз с "Брестом", и состоится эта встреча 7 февраля.

С левого фланга прилетела подача от гостей в штрафную площадь хозяев поля. Мяч намертво выловил в свои руки Джанлуиджи Доннарумма.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Марко Асенсио! В ответной атаке парижане открыли счёт. Бредли Баркола на левом фланге принял мяч на грудь и мягко сделал высокую закидушку на Марко Асенсио, который корявенько, но от этого ещё более красиво с рикошетами от газона переправил сферу в правый угол мимо выдвинувшегося на него Марко Бизота.

В таких случаях обычно говорится, что более сильная команда реализовывает свой класс. От "Бреста" теперь требуется больше усилий в атакующей фазе.

Брэдли Локо с левого фланга не решается попробовать сделать подачу в чужую штрафную площадь. Потому что готов заблокировать любой кросс Уоррен Заир-Эмери.

Обосновались сейчас футболисты "Бреста" на половине поля "ПСЖ", но тяжело гостям что-то сделать в позиционном режиме в отстутствие свободных зон.

Перевелась контратака "ПСЖ" в разряд обычной позиционной акции. Успели вернуться назад футболисты "Бреста" и выстроиться как нужно.

Разыграли хозяева поля угловой на левом фланге, после чего Марко Асенсио от угла штрафной площади выполнил безадресную подачу, и мяч отправился за дальнюю боковую линию.

Дважды в течение половины минуты чётко действовали в отборах на своей половине поля игроки "ПСЖ". Значит, они играли быстрее и мастеровитее своих соперников.

А вот теперь нарушают правила хозяева на своей половине поля. Люка Эрнандес получает жёлтую карточку. Наступил он на ногу Уго Маньетти, которому покатил проникающую передачу Ромен дель Кастильо. Штрафной удар готовится исполнить "Брест" с правого фланга под свист трибун.

Ромен дель Кастильо решил с правофлангового штрафного пробить в ближний угол ворот "ПСЖ", но там не допустил ошибки Джанлуиджи Доннарумма и отразил мяч.

Рандаль Коло-Муани нарушил правила на чужой половине поля на правом фланге. Против Брэдли Локо был совершён этот мелкий фол.

"Брест" показывает, что не намерен устраиваться на ничью. К победе тоже собирается стремиться команда гостей. Ну а что, почему нет? Как иначе сокращать отрыв от "ПСЖ"?

"ПСЖ" не включает все свои обороты и оставляет эту опцию на будущее. Во втором тайме при нулевом счёте точно должны будут поактивней заиграть парижане.

Пьерр Лис-Мелу нарушил правила на своей половине поля в десяти с небольшим метрах от штрафной площади против Марко Асенсио и получил жёлтую карточку.

Со стандартного положения ничего интересного парижане не придумали. Подача со штрафного была произведена аккурат в руки Марко Бизота.

22' На пять очков "ПСЖ" опережает "Ниццу" на данный момент, без учёта онлайн-очков. Таким образом, в случае победы парижан их отрыв будет равняться восьми баллам.

21' Лукас Бералдо нарушает правила в середине чужой половины поля против Лукаса дель Кастильо. Высоко поднимается вперёд защитник "ПСЖ".

20' Бредли Баркола не смог добиться ничего существенного в чужой штрафной площадке. Не сумел он и просто сохранить мяч в поле. Так что возобновит игру выносом от ворот Марко Бизот.

19' 64 - 15 - 21. Это процентовка атак "Бреста" левым флангом, центром и правым краем. Но сейчас именно правым флангом атакуют гости. Кенни Лала навешивает на дальнюю штангу, откуда Жереми ле Дуарон бьёт головой рядом с ближней штангой. Опасный момент был у гостей только что.

18' Подача углового с правого фланга последовала у "ПСЖ" от Марко Асенсио на дальнюю штангу, где слабо коснулся мяча головой Лукас Бералдо, и неизвестно, будет ли это вообще засчитано как удар по воротам.

17' Рандаль Коло-Муани упал на газон в правой части чужой штрафной площадки после контакта с Лилианом Брассье. Пенальти нет, но будет угловой удар.

16' Ромен дель Кастильо вёл мяч вперёд по правому флангу, и от Лукаса Бералдо сфера ушла за боковую линию. Собрались вбросить аут игроки "Бреста", но вынуждены были отдать мяч соперникам по решению арбитра.

15' Атаку правым флангом провёл "Брест", но обострить у визитёров не получалось, была сделана хиленькая доставка мяча в перчатки Джанлуиджи Доннаруммы.

14' Люка Эрнандес не сразу поднялся с газона после столкновения на фланге с Уго Маньетти. Но в итоге всё нормально с защитником "ПСЖ". Аут вбросят гости.

13' Килиан Мбаппе пробивал по воротам после передачи Рандаля Коло-Муани справа от лицевой линии, и вышло выше створа. Но всё равно офсайд был у Коло-Муани.

12' Резко повышается уровень громкости шума, когда не торопится Марко Бизот выносить мяч из своей штрафной площади в центр поля. Мощно свистеть начинают болельщики "ПСЖ".

11' Состоялся розыгрыш стандартного положения у хозяев передачей влево на Бредли Барколу, который навесил на дальнюю штангу, и отбились гости.

10' Зато штрафной удар заработали парижане на левом полуфланге. Поскольку рукой сыграл по мячу Пьерр Лис-Мелу.

9' Защитник гостей Брендан Шардонне прямо что-то выговаривал главному арбитру встречи, а потом пошёл в свою штрафную площадь на подачу углового. Ничего опасного у "ПСЖ" после корнера не вышло. Витинья выполнил навес, который выбил Лилиан Брассье.

8' Фанаты сразу громче кричат, когда в атаке находится "ПСЖ". Килиан Мбапе получил мяч на левом полуфланге, сместился совсем чуть к центру и нанёс низом удар в створ. Марко Бизот отразил мяч на угловой.

7' Не горят парижане желанием раздавливать своего соперника в самом начале встречи. Да, имели момент. Да, не реализовали его. Но срочно обострять ещё не бегут вперёд хозяева.

6' Подбадривает своих подопечных с бровки Луис Энрике, а то в последнюю пару минут они как-то подуспокоились и отошли в позиционную оборону.

5' "Брест" идёт на третьем месте в таблицы Лиги 1 и при совсем уж благоприятных обстоятельствах может ещё побороться за первую строчку, но для этого "ПСЖ" должен потерять много очков.

4' Бредли Баркола с левого фланга ворвался в штрафную площадь на опережении и выполнил прострел, а на подборе Витинья выстрелил сильно, однако левее и выше цели.

3' Килиан Мбаппе включил режим финтов возле левого угла чужой штрафной площадки, но недооценил способности защитников "Бреста" отобрать у него мяч. В итоге остался без игрового снаряда.

2' Марко Бизот выбил мяч из своей штрафной площади на чужую половину поля, где не удалось за него зацепиться футболистам "Бреста".

1' "ПСЖ" играет сегодня в золотисто-чёрной форме, тогда как у "Бреста" полностью красная экипировка.