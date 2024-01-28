Тур: 19. Стадион: Парк де Пренс. Главный судья: Тюрпен Клеман
0'
26' Желтая карточкаЭрнандес Люка
32' Желтая карточкаЛис-Мелу Пьерр
1:0
38' ГолАсенсио Марко
2:0
45' ГолКоло-Муани Рандаль
Ход матча
26'
32'
38'
1:0
45'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Витинья
II
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
45
Камара
Махди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 ВитиньяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Солер КарлосПолузащитник
-
38 Мбаппе ЭйтанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
41 Маюлу СенниНападающий
-
Главный тренер: Энрике Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Зогбе ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мартен ЖонасПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Лебо АдриенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руа Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
ПСЖ
Брест
15 матчей
100%
15 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
6.7%
13.3%
12 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
6.7%
26.6%
10 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
400%
0 побед 4 ничьи 1 победа
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
13
27
Голов в среднем за матч
2.17
2.7
Среднее время на гол
41
33
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
23
29
Голов в среднем за матч
1.44
1.81
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
62
49
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|19 (5)
|1
|Витинья II
|5
|0.26
|Коло-Муани Рандаль
|4
|0.21
|Хакими Ашраф
|3
|0.16
|Рамуш Гонсалу
|3
|0.16
|Баркола Бредли
|2
|0.11
|Заир-Эмери Уоррен
|2
|0.11
|Асенсио Марко
|2
|0.11
|Дембеле Усман
|1
|0.05
|Фабиан Руис
|1
|0.05
|Солер Карлос
|1
|0.05
|Кан-Ин Ли
|1
|0.05
|Угарте Мануэль
|0
|0
|Эрнандес Люка
|0
|0
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дель Кастильо Ромен
|5 (3)
|0.26
|Думбия Камори
|5
|0.26
|Ле Дуарон Жереми
|4
|0.21
|Мунье Стив
|3
|0.16
|Перейра-Лаже Матиаш
|2
|0.11
|Маньетти Уго
|2
|0.11
|Лала Кенни
|1
|0.05
|Камара Махди
|1
|0.05
|Сатриано Мартин
|1
|0.05
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0.05
|Брассье Лилиан
|1
|0.05
|Мартен Жонас
|0
|0
|Шардонне Брендан
|0
|0
|Лебо Адриен
|0
|0
|Локо Брэдли
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Люка
|3
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|1
|Фабиан Руис
|2
|0
|Мбаппе Килиан
|2
|0
|Кан-Ин Ли
|2
|0
|Угарте Мануэль
|2
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|2
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Данилу Перейра
|1
|0
|Мукиэле Норди
|1
|0
|Хакими Ашраф
|1
|0
|Солер Карлос
|1
|0
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
|Баркола Бредли
|1
|0
|Н'Дур Шер
|1
|0
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брассье Лилиан
|6
|1
|Лис-Мелу Пьерр
|5
|0
|Камара Махди
|5
|0
|Маньетти Уго
|3
|0
|Бизот Марко
|2
|0
|Мартен Жонас
|2
|0
|Лала Кенни
|2
|0
|Шардонне Брендан
|2
|0
|Мунье Стив
|2
|0
|Дель Кастильо Ромен
|2
|0
|Ле Дуарон Жереми
|2
|0
|Сатриано Мартин
|2
|0
|Локо Брэдли
|2
|0
|Камблан Аксель
|2
|0
|Эрик Рой
|2
|0
|Браими Билаль
|1
|0
Результаты матчей
ПСЖ
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Брест
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
2
0
ПСЖ
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Брест
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
19
15
ПСЖ
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Брест
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
21
15
Голы по времени матча
Забито
25
9
10 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
3
12%
0
0%
1-15
2
8%
1
11%
16-30
5
20%
0
0%
31-45
5
20%
5
56%
46-60
3
12%
2
22%
61-75
7
28%
1
11%
76-90
Пропущено
8
9
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
2
25%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
2
22%
46-60
3
38%
2
22%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
19
17
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
2
11%
0
0%
1-15
5
26%
4
24%
16-30
4
21%
5
29%
29%
31-45
2
11%
4
24%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
21%
4
24%
76-90
Пропущено
6
7
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
4
57%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
29%
76-90
Забито
44
26
21 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 8
2 Не забивали 5
5
11%
0
0%
1-15
7
16%
5
19%
16-30
9
20%
5
19%
31-45
7
16%
9
35%
46-60
5
11%
2
8%
61-75
11
25%
5
19%
76-90
Пропущено
14
16
3 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
0
0%
3
19%
1-15
2
14%
7
44%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
29%
2
13%
46-60
4
29%
2
13%
61-75
3
21%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Орлеан - ПСЖ 1:4 Ланс - ПСЖ 0:2 Ревель - ПСЖ 0:9 ПСЖ - Тулуза 2:0
ПСЖ - Мец 3:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Нант 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 ПСЖ - Монако 5:2 Реймс - ПСЖ 0:3 Милан - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Монпелье 3:0 Брест - ПСЖ 2:3 ПСЖ - Милан 3:0 ПСЖ - Страсбург 3:0 Ренн - ПСЖ 1:3 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Клермон - ПСЖ 0:0
Брест
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Трелиссак - Брест 1:2 Брест - Монпелье 2:0 Брест - Анже 1:0 Брест - Лорьян 4:0
Нант - Брест 0:2 Мец - Брест 0:1 Брест - Страсбург 1:1 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Брест 1:3 Монако - Брест 2:0 Брест - ПСЖ 2:3 Лилль - Брест 1:0 Брест - Тулуза 1:1 Ницца - Брест 0:0 Брест - Лион 1:0 Реймс - Брест 1:2 Брест - Ренн 0:0 Марсель - Брест 2:0 Гавр - Брест 1:2 Брест - Ланс 3:2
Результаты матчей
ПСЖ
Брест
Точный счет
3:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
3
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
3
7 раз 39%
2
4 раза 22%
0
2 раза 11%
1
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
ПСЖ
Брест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
81
54
63
36
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
54
63
45
45
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
135
144
99
108
414
315
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|19
|14
|4
|1
|46 - 14
|46
|2.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|20 - 11
|38
|3.
|0:2 Заявка
|19
|10
|4
|5
|27 - 17
|34
|4.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|36 - 27
|34
|5.
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|24 - 14
|32
|6.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|25 - 24
|30
|7.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|23 - 19
|29
|8.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|28 - 21
|29
|9.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|28 - 24
|25
|10.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|20 - 24
|25
|11.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|22 - 23
|23
|12.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|20 - 30
|19
|13.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|23 - 25
|19
|14.
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|16 - 25
|17
|15.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 29
|16
|16.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|19 - 33
|16
|17.
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|16 - 32
|15
|18.
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|24 - 41
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|10
|8
|1
|1
|27 - 8
|25
|2.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|12 - 2
|24
|3.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|17 - 5
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 4
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 8
|18
|6.
|0:2 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|7.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|8.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 9
|16
|9.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|20 - 14
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|13.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|17 - 20
|10
|14.
|Заявка
|10
|1
|7
|2
|13 - 12
|10
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|9
|16.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 11
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 10
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|19 - 6
|21
|2.
|0:2 Заявка
|10
|5
|1
|4
|10 - 10
|16
|3.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 19
|16
|4.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 9
|14
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|6.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|7.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|10 - 10
|12
|8.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|9.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 19
|10
|10.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 15
|10
|11.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 18
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 14
|9
|14.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|10 - 14
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 16
|7
|17.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 16
|7
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 21
|3
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|19 (3)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|10 (1)
|Лион
|Ляказетт Александр
|9
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|6 (7)
|Монако
|Закария Денис
|1 7
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 6
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 6
|Ренн
|Матич Неманья
|7
|Реймс
|Фоке Томас
|7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ПСЖ 2:0 Брест
Исход игры
ПСЖ
95.6% (129)
Ничья
3.7% (5)
Брест
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
61.95% (70)
Меньше
38.05% (43)
Обе команды забьют
Да
53.98% (61)
Нет
46.02% (52)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
26.7% (36)
2:1 ПСЖ
23.7% (32)
3:1 ПСЖ
13.3% (18)
3:0 ПСЖ
5.9% (8)
1:0 ПСЖ
3.7% (5)
4:1 ПСЖ
3% (4)
4:0 ПСЖ
2.2% (3)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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