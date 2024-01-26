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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
ПСЖ
 
Позже
Брест
Прогнозы 42
ПСЖ 97.6% (41)
X 2.4% (1)
Брест 0% (0)
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ПСЖ
Брест

История личных встреч

ПСЖ
Брест

15 матчей

100%
15 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
6.7%
13.3%
12 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
6.7%
26.6%
10 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

400%
0 побед 4 ничьи 1 победа

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

Л1
2:3
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
2:4
Л1
0:2
К
0:3
Л1
3:0
Л1
1:2
К
2:5
Л1
3:1
Л1
0:3
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
3:1

Голы

Всего голов

13
27

Голов в среднем за матч

2.17
2.7

Среднее время на гол

41
33

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

23
29

Голов в среднем за матч

1.44
1.81

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

62
49

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 19 (5) 1.06
Витинья II 5 0.28
Коло-Муани Рандаль 4 0.22
Хакими Ашраф 3 0.17
Рамуш Гонсалу 3 0.17
Баркола Бредли 2 0.11
Заир-Эмери Уоррен 2 0.11
Асенсио Марко 2 0.11
Дембеле Усман 1 0.06
Фабиан Руис 1 0.06
Солер Карлос 1 0.06
Кан-Ин Ли 1 0.06
Угарте Мануэль 0 0
Эрнандес Люка 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 5 (3) 0.28
Думбия Камори 5 0.28
Ле Дуарон Жереми 4 0.22
Мунье Стив 3 0.17
Перейра-Лаже Матиаш 2 0.11
Маньетти Уго 2 0.11
Лала Кенни 1 0.06
Камара Махди 1 0.06
Сатриано Мартин 1 0.06
Лис-Мелу Пьерр 1 0.06
Брассье Лилиан 1 0.06
Мартен Жонас 0 0
Шардонне Брендан 0 0
Лебо Адриен 0 0
Локо Брэдли 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннарумма Джанлуиджи 1 1
Фабиан Руис 2 0
Эрнандес Люка 2 0
Мбаппе Килиан 2 0
Кан-Ин Ли 2 0
Угарте Мануэль 2 0
Заир-Эмери Уоррен 2 0
Шкриньяр Милан 1 0
Данилу Перейра 1 0
Мукиэле Норди 1 0
Хакими Ашраф 1 0
Солер Карлос 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Баркола Бредли 1 0
Н'Дур Шер 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брассье Лилиан 6 1
Лис-Мелу Пьерр 5 0
Камара Махди 5 0
Маньетти Уго 3 0
Бизот Марко 2 0
Мартен Жонас 2 0
Лала Кенни 2 0
Шардонне Брендан 2 0
Мунье Стив 2 0
Дель Кастильо Ромен 2 0
Ле Дуарон Жереми 2 0
Сатриано Мартин 2 0
Локо Брэдли 2 0
Камблан Аксель 2 0
Эрик Рой 2 0
Браими Билаль 1 0

Результаты матчей

ПСЖ
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Брест
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

2
0
ПСЖ
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Брест
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

19
15
ПСЖ
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Брест
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

21
15

Голы по времени матча

Забито

25
9
10 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
3
12%
0
0%
1-15
2
8%
1
11%
16-30
5
20%
0
0%
31-45
5
20%
5
56%
46-60
3
12%
2
22%
61-75
7
28%
1
11%
76-90

Пропущено

8
9
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
2
25%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
2
22%
46-60
3
38%
2
22%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

19
17
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
2
11%
0
0%
1-15
5
26%
4
24%
16-30
4
21%
5
29%
29%
31-45
2
11%
4
24%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
21%
4
24%
76-90

Пропущено

6
7
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
4
57%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Забито

44
26
21 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 8
2 Не забивали 5
5
11%
0
0%
1-15
7
16%
5
19%
16-30
9
20%
5
19%
31-45
7
16%
9
35%
46-60
5
11%
2
8%
61-75
11
25%
5
19%
76-90

Пропущено

14
16
3 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
0
0%
3
19%
1-15
2
14%
7
44%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
29%
2
13%
46-60
4
29%
2
13%
61-75
3
21%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Орлеан - ПСЖ 1:4 Ланс - ПСЖ 0:2 Ревель - ПСЖ 0:9 ПСЖ - Тулуза 2:0
ПСЖ - Мец 3:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Нант 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 ПСЖ - Монако 5:2 Реймс - ПСЖ 0:3 Милан - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Монпелье 3:0 Брест - ПСЖ 2:3 ПСЖ - Милан 3:0 ПСЖ - Страсбург 3:0 Ренн - ПСЖ 1:3 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Клермон - ПСЖ 0:0
Брест
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Трелиссак - Брест 1:2 Брест - Монпелье 2:0 Брест - Анже 1:0 Брест - Лорьян 4:0
Нант - Брест 0:2 Мец - Брест 0:1 Брест - Страсбург 1:1 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Брест 1:3 Монако - Брест 2:0 Брест - ПСЖ 2:3 Лилль - Брест 1:0 Брест - Тулуза 1:1 Ницца - Брест 0:0 Брест - Лион 1:0 Реймс - Брест 1:2 Брест - Ренн 0:0 Марсель - Брест 2:0 Гавр - Брест 1:2 Брест - Ланс 3:2

Результаты матчей

ПСЖ
Брест

Точный счет

3:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

3
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

3
7 раз 39%
2
4 раза 22%
0
2 раза 11%
1
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

ПСЖ
Брест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
8
1
1.5
5
4
6
3
2.5
3
6
2
7
3.5
1
8
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
6
3
1.5
4
5
4
5
2.5
1
8
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
13
5
14
4
1.5
9
9
10
8
2.5
4
14
3
15
3.5
1
17
1
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 18 13 4 1 44 - 14 43
2.
Ницца
 Заявка 18 10 5 3 19 - 11 35
3.
Брест
 Заявка 18 10 4 4 27 - 15 34
4.
Монако
 Заявка 18 10 3 5 34 - 25 33
5.
Лилль
 Заявка 18 8 7 3 24 - 14 31
6.
Реймс
 Заявка 18 9 2 7 25 - 24 29
7.
Марсель
 Заявка 18 7 7 4 26 - 19 28
8.
Ланс
 Заявка 18 7 5 6 21 - 19 26
9.
Страсбург
 Заявка 18 6 6 6 19 - 23 24
10.
Ренн
 Заявка 18 5 7 6 25 - 22 22
11.
Гавр
 Заявка 18 5 7 6 19 - 20 22
12.
Нант
 Заявка 18 5 3 10 20 - 30 18
13.
Монпелье
 Заявка 18 4 7 7 23 - 25 18
14.
Тулуза
 Заявка 18 3 8 7 16 - 23 17
15.
Мец
 Заявка 18 4 4 10 16 - 28 16
16.
Лион
 Заявка 18 4 4 10 17 - 30 16
17.
Клермон
 Заявка 18 3 5 10 15 - 31 14
18.
Лорьян
 Заявка 18 2 6 10 21 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 7 1 1 25 - 8 22
2.
Марсель
 Заявка 9 6 3 0 15 - 3 21
3.
Ницца
 Заявка 9 6 3 0 11 - 2 21
4.
Лилль
 Заявка 9 6 2 1 14 - 4 20
5.
Монако
 Заявка 9 6 0 3 16 - 8 18
6.
Брест
 Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
7.
Ланс
 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
8.
Реймс
 Заявка 8 5 0 3 10 - 9 15
9.
Страсбург
 Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
10.
Ренн
 Заявка 10 4 3 3 20 - 14 15
11.
Гавр
 Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
12.
Нант
 Заявка 10 3 3 4 14 - 14 12
13.
Лорьян
 Заявка 9 2 3 4 14 - 17 9
14.
Лион
 Заявка 9 2 3 4 11 - 16 9
15.
Монпелье
 Заявка 9 1 6 2 13 - 12 9
16.
Тулуза
 Заявка 8 1 5 2 10 - 9 8
17.
Мец
 Заявка 9 1 3 5 7 - 10 6
18.
Клермон
 Заявка 9 1 2 6 4 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 6 3 0 19 - 6 21
2.
Брест
 Заявка 9 5 1 3 10 - 8 16
3.
Монако
 Заявка 9 4 3 2 18 - 17 15
4.
Ницца
 Заявка 9 4 2 3 8 - 9 14
5.
Реймс
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
6.
Лилль
 Заявка 9 2 5 2 10 - 10 11
7.
Мец
 Заявка 9 3 1 5 9 - 18 10
8.
Монпелье
 Заявка 9 3 1 5 10 - 13 9
9.
Ланс
 Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
10.
Клермон
 Заявка 9 2 3 4 11 - 18 9
11.
Страсбург
 Заявка 9 2 3 4 7 - 14 9
12.
Тулуза
 Заявка 10 2 3 5 6 - 14 9
13.
Гавр
 Заявка 9 1 5 3 7 - 11 8
14.
Ренн
 Заявка 8 1 4 3 5 - 8 7
15.
Лион
 Заявка 9 2 1 6 6 - 14 7
16.
Марсель
 Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
17.
Нант
 Заявка 8 2 0 6 6 - 16 6
18.
Лорьян
 Заявка 9 0 3 6 7 - 21 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Монако Бен-Йеддер Виссам 9
Лион Ляказетт Александр 8
Монпелье Адамс Акор 7
Ницца Моффи Теремас 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Гради Жонатан 1 6
Брест Брассье Лилиан 1 6
Ренн Матич Неманья 7
Монако Головин Александр 1 5
Ренн Омари Вармед 1 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Брест от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 января 2024, осталось 2 дня 12 часов 22 минуты.

    Главный судья: Тюрпен Клеман

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 28 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 42
    ПСЖ 97.6% (41)
    X 2.4% (1)
    Брест 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Брест
    5.45
    7.00
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч ПСЖ - Брест

    Исход игры
    ПСЖ
    97.6% (41)
    Ничья
    2.4% (1)
    Брест
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    70% (28)
    Меньше
    30% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    52.5% (21)
    Нет
    47.5% (19)
    Популярный счёт
    2:1 ПСЖ
    35.7% (15)
    2:0 ПСЖ
    26.2% (11)
    3:0 ПСЖ
    11.9% (5)
    3:1 ПСЖ
    11.9% (5)
    4:0 ПСЖ
    4.8% (2)
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