Тур: 19. Стадион: Стад де Мустуар. Главный судья: Стина Жереми
0'
0:1
15' ПенальтиСабби Эммануэль
17' Желтая карточкаКацерис Панос
26' Желтая карточкаЮте-Кинкуэ Этьенн
1:1
33' ГолЛуза Имран
36' Желтая карточкаЛе Бри Тео
42' Желтая карточкаПонсо Жульен
43' Желтая карточкаСабби Эммануэль
45' Желтая карточкаЛуза Имран
Ход матча
15'
0:1
17'
33'
1:1
36'
42'
43'
45'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
38
Мвого
Ивон
37
Ле
Бри
Тео
44
Кари
Айман
21
Понсо
Жульен
30
Десма
Артур
14
Кузяев
Далер
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Ле Бри ТеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кари АйманПолузащитник
-
21 Понсо ЖульенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Саоки ДжиноПолузащитник
-
36 Опенда РойсНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Регис Ле Брис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Десма АртурВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Конфес АлуаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Алиуи НабильНападающий
-
13 Нгура СтивНападающий
-
28 Айю АндреНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Лорьян
Гавр
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
9 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
12
Голов в среднем за матч
0.67
2
Среднее время на гол
135
45
Всего голов
11
1
Голов в среднем за матч
1.83
0.33
Среднее время на гол
49
270
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1.44
1.44
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
62
62
Бомбардиры внутри турнира
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Февр Ромен
|5
|0.26
|Крупи Эли Джуниор
|4
|0.21
|Тосин Айегун
|2
|0.11
|Бамба Дьенг
|2
|0.11
|Дукуре Сирине
|1
|0.05
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.05
|Абергель Лоран
|1
|0.05
|Понсо Жульен
|1
|0.05
|Йонгва Дарлин
|1
|0.05
|Туре Сулейман
|1
|0.05
|Менди Бенжамен
|1
|0.05
|Луза Имран
|1
|0.05
|Ле Бри Тео
|0
|0
|Кари Айман
|0
|0
Гавр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байо Мохамед
|4 (1)
|0.21
|Алиуи Набиль
|4
|0.21
|Сабби Эммануэль
|4 (1)
|0.21
|Льорис Готье
|2
|0.11
|Кузяев Далер
|2
|0.11
|Опери Кристофер
|1
|0.05
|Сальмье Йоанн
|1
|0.05
|Мбемба Нолан
|1
|0.05
|Грандсир Самуэль
|1
|0.05
|Касимир Хосуэ
|0
|0
|Него Лоик
|0
|0
|Джуджу Антуан
|0
|0
|Кечта Яссин
|0
|0
Карточки
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Туре Сулейман
|4
|0
|Менди Бенжамен
|3
|0
|Бакайоко Тьемуэ
|3
|0
|Менди Формоз III
|3
|0
|Лапорт Жульен
|2
|0
|Силва Игор
|2
|0
|Тальби Монтассар
|2
|0
|Понсо Жульен
|2
|0
|Йонгва Дарлин
|2
|0
|Дукуре Сирине
|2
|0
|Ле Бри Тео
|2
|0
|Крупи Эли Джуниор
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Мвого Ивон
|1
|0
|Абергель Лоран
|1
|0
|Инносент Бонке
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Мугиша Джоэл
|1
|0
|Бамба Дьенг
|1
|0
|Пабло Пажис
|1
|0
|Кацерис Панос
|1
|0
|Пелон Орельен
|1
|0
Гавр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Н'диайе Рассул
|3
|2
|Грандсир Самуэль
|2
|2
|Касимир Хосуэ
|4
|0
|Санганте Аруна
|4
|0
|Байо Мохамед
|3
|0
|Сальмье Йоанн
|2
|0
|Опери Кристофер
|2
|0
|Сабби Эммануэль
|2
|0
|Таргаллин Уссама
|2
|0
|Айю Андре
|0
|1
|Туре Абдулайе
|1
|0
|Десма Артур
|1
|0
|Алиуи Набиль
|1
|0
|Юте-Кинкуэ Этьенн
|1
|0
Результаты матчей
Лорьян
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Гавр
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
8
6
Лорьян
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Гавр
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
17
5
Упущенные победы
4
11
Лорьян
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Гавр
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
20
6
Упущенные победы
12
17
Голы по времени матча
Забито
13
8
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
4
31%
1
13%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
2
15%
3
38%
76-90
Пропущено
18
10
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
5
28%
1
10%
1-15
3
17%
4
40%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
2
11%
3
30%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
2
11%
2
20%
76-90
Забито
7
13
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
15 Не забивали 12
1
14%
3
23%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
14%
5
38%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
3
43%
1
8%
76-90
Пропущено
21
8
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
5
24%
2
25%
16-30
4
19%
2
25%
31-45
3
14%
2
25%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
6
29%
2
25%
76-90
Забито
20
21
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
5
25%
4
19%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
2
10%
2
10%
31-45
3
15%
6
29%
46-60
3
15%
3
14%
61-75
5
25%
4
19%
76-90
Пропущено
39
18
19 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 12
5
13%
1
6%
1-15
8
21%
6
33%
16-30
6
15%
2
11%
31-45
5
13%
5
28%
46-60
7
18%
0
0%
61-75
8
21%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Лорьян
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Лилль - Лорьян 3:0 Сошо - Лорьян 2:1 Брест - Лорьян 4:0 Лорьян - Страсбург 1:2
Лорьян - Марсель 2:4 Тулуза - Лорьян 1:1 Лорьян - Мец 2:3 Клермон - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Реймс - Лорьян 1:0 Лорьян - Ренн 2:1 Лион - Лорьян 3:3 Лорьян - Монпелье 0:3 Нант - Лорьян 5:3 Лорьян - Монако 2:2 Гавр - Лорьян 3:0 Лорьян - Лилль 4:1 Лорьян - Ницца 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Борнмут - Лорьян 2:0
Гавр
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Шатору - Гавр 0:1 Гавр - Лион 3:1 Гавр - Кан 2:1 Реймс - Гавр 1:0
Гавр - Ницца 3:1 Страсбург - Гавр 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 Нант - Гавр 0:0 Гавр - Монако 0:0 Тулуза - Гавр 1:2 Мец - Гавр 0:0 Гавр - Ланс 0:0 Марсель - Гавр 3:0 Гавр - Лилль 0:2 Гавр - Клермон 2:1 Лион - Гавр 0:0 Гавр - Лорьян 3:0 Ренн - Гавр 2:2 Гавр - Брест 1:2 Монпелье - Гавр 2:2
Результаты матчей
Лорьян
Гавр
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
4 раза 44%
3
3 раза 33%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:0
5 раз 28%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
2
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
9 раз 50%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
1
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Лорьян
Гавр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
54
45
18
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
45
27
36
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
99
711
711
315
315
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|44 - 14
|43
|2.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|20 - 11
|38
|3.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 15
|34
|4.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|36 - 27
|34
|5.
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|24 - 14
|32
|6.
|0:0 Заявка
|19
|9
|3
|7
|25 - 24
|30
|7.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|28 - 21
|29
|8.
|1:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|20 - 23
|27
|9.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 19
|26
|10.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|28 - 24
|25
|11.
|1:1 Заявка
|19
|5
|8
|6
|20 - 21
|23
|12.
|0:0 Заявка
|19
|5
|4
|10
|20 - 30
|19
|13.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|23 - 25
|19
|14.
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|16 - 23
|17
|15.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 29
|16
|16.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|19 - 33
|16
|17.
|0:1 Заявка
|19
|3
|5
|11
|15 - 32
|14
|18.
|1:1 Заявка
|19
|2
|7
|10
|22 - 39
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|12 - 2
|24
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 8
|22
|3.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|17 - 5
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 4
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 8
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|7.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|8.
|0:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 9
|16
|9.
|1:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|20 - 14
|15
|11.
|1:1 Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|12.
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|13.
|1:1 Заявка
|10
|2
|4
|4
|15 - 18
|10
|14.
|Заявка
|10
|1
|7
|2
|13 - 12
|10
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|9
|16.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|10 - 9
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 10
|6
|18.
|0:1 Заявка
|10
|1
|2
|7
|4 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|19 - 6
|21
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 8
|16
|3.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 19
|16
|4.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 9
|14
|5.
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|6.
|1:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 14
|12
|7.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|10 - 10
|12
|8.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|9.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 19
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|12.
|0:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 18
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 14
|9
|14.
|1:1 Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 12
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|16.
|0:0 Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 16
|7
|17.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 16
|7
|18.
|1:1 Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 21
|3
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|19 (3)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|10 (1)
|Лион
|Ляказетт Александр
|9
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|6 (7)
|Монако
|Закария Денис
|1 7
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 6
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 6
|Ренн
|Матич Неманья
|7
|Монако
|Головин Александр
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лорьян 1:1 Гавр
Исход игры
Лорьян
31% (36)
Ничья
42.2% (49)
Гавр
26.7% (31)
Тотал 2.5
Больше
35.14% (39)
Меньше
64.86% (72)
Обе команды забьют
Да
72.07% (80)
Нет
27.93% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.2% (42)
2:1 Лорьян
16.4% (19)
1:2 Гавр
13.8% (16)
1:0 Лорьян
11.2% (13)
0:1 Гавр
8.6% (10)
0:0 Ничья
3.4% (4)
2:2 Ничья
1.7% (2)
2:0 Лорьян
1.7% (2)
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