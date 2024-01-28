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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Стина Жереми
Лорьян
1:1
Первый тайм: 45+'
Гавр
0'
0:1
15' Пенальти
Сабби Эммануэль
17' Желтая карточка
Кацерис Панос
26' Желтая карточка
Юте-Кинкуэ Этьенн
1:1
33' Гол
Луза Имран
36' Желтая карточка
Ле Бри Тео
42' Желтая карточка
Понсо Жульен
43' Желтая карточка
Сабби Эммануэль
45' Желтая карточка
Луза Имран

Ход матча

15'
0:1
Сабби Эммануэль
17'
Кацерис Панос
 
26'
 
Юте-Кинкуэ Этьенн
33'
Луза Имран
(Кари Айман)
1:1
36'
Ле Бри Тео
 
42'
Понсо Жульен
 
43'
 
Сабби Эммануэль
45'
Луза Имран
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 116
Лорьян 31% (36)
X 42.2% (49)
Гавр 26.7% (31)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Лорьян
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
38
Мвого
Ивон
3
Тальби
Монтассар
15
Лапорт
Жульен
95
Туре
Сулейман
7
Кацерис
Панос
37
Ле
Бри
Тео
19
Абергель
Лоран
6
Луза
Имран
44
Кари
Айман
21
Понсо
Жульен
22
Крупи
Эли
Джуниор
30
Десма
Артур
93
Санганте
Аруна
6
Юте-Кинкуэ
Этьенн
4
Льорис
Готье
7
Него
Лоик
27
Опери
Кристофер
14
Кузяев
Далер
8
Кечта
Яссин
11
Сабби
Эммануэль
23
Касимир
Хосуэ
21
Джуджу
Антуан
Лорьян
3-4-2-1
Гавр
3-4-2-1

История личных встреч

Лорьян
Гавр

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
3:0
ТМК
0:2
Л2
2:2
Л2
2:3
Л2
0:0
Л2
1:0
Л2
3:2
Л1
1:1
Л1
1:3

Голы

Всего голов

2
12

Голов в среднем за матч

0.67
2

Среднее время на гол

135
45

Всего голов

11
1

Голов в среднем за матч

1.83
0.33

Среднее время на гол

49
270

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.44
1.44

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

62
62

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Февр Ромен 5 0.26
Крупи Эли Джуниор 4 0.21
Тосин Айегун 2 0.11
Бамба Дьенг 2 0.11
Дукуре Сирине 1 0.05
Ле Гофф Венсан 1 0.05
Абергель Лоран 1 0.05
Понсо Жульен 1 0.05
Йонгва Дарлин 1 0.05
Туре Сулейман 1 0.05
Менди Бенжамен 1 0.05
Луза Имран 1 0.05
Ле Бри Тео 0 0
Кари Айман 0 0
Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байо Мохамед 4 (1) 0.21
Алиуи Набиль 4 0.21
Сабби Эммануэль 4 (1) 0.21
Льорис Готье 2 0.11
Кузяев Далер 2 0.11
Опери Кристофер 1 0.05
Сальмье Йоанн 1 0.05
Мбемба Нолан 1 0.05
Грандсир Самуэль 1 0.05
Касимир Хосуэ 0 0
Него Лоик 0 0
Джуджу Антуан 0 0
Кечта Яссин 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Туре Сулейман 4 0
Менди Бенжамен 3 0
Бакайоко Тьемуэ 3 0
Менди Формоз III 3 0
Лапорт Жульен 2 0
Силва Игор 2 0
Тальби Монтассар 2 0
Понсо Жульен 2 0
Йонгва Дарлин 2 0
Дукуре Сирине 2 0
Ле Бри Тео 2 0
Крупи Эли Джуниор 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Мвого Ивон 1 0
Абергель Лоран 1 0
Инносент Бонке 1 0
Февр Ромен 1 0
Мугиша Джоэл 1 0
Бамба Дьенг 1 0
Пабло Пажис 1 0
Кацерис Панос 1 0
Пелон Орельен 1 0
Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'диайе Рассул 3 2
Грандсир Самуэль 2 2
Касимир Хосуэ 4 0
Санганте Аруна 4 0
Байо Мохамед 3 0
Сальмье Йоанн 2 0
Опери Кристофер 2 0
Сабби Эммануэль 2 0
Таргаллин Уссама 2 0
Айю Андре 0 1
Туре Абдулайе 1 0
Десма Артур 1 0
Алиуи Набиль 1 0
Юте-Кинкуэ Этьенн 1 0

Результаты матчей

Лорьян
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Гавр
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

8
6
Лорьян
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Гавр
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

17
5

Упущенные победы

4
11
Лорьян
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Гавр
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

20
6

Упущенные победы

12
17

Голы по времени матча

Забито

13
8
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
4
31%
1
13%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
2
15%
3
38%
76-90

Пропущено

18
10
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
5
28%
1
10%
1-15
3
17%
4
40%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
2
11%
3
30%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
2
11%
2
20%
76-90

Забито

7
13
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
15 Не забивали 12
1
14%
3
23%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
14%
5
38%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
3
43%
1
8%
76-90

Пропущено

21
8
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
5
24%
2
25%
16-30
4
19%
2
25%
31-45
3
14%
2
25%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
6
29%
2
25%
76-90

Забито

20
21
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
5
25%
4
19%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
2
10%
2
10%
31-45
3
15%
6
29%
46-60
3
15%
3
14%
61-75
5
25%
4
19%
76-90

Пропущено

39
18
19 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 12
5
13%
1
6%
1-15
8
21%
6
33%
16-30
6
15%
2
11%
31-45
5
13%
5
28%
46-60
7
18%
0
0%
61-75
8
21%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Лилль - Лорьян 3:0 Сошо - Лорьян 2:1 Брест - Лорьян 4:0 Лорьян - Страсбург 1:2
Лорьян - Марсель 2:4 Тулуза - Лорьян 1:1 Лорьян - Мец 2:3 Клермон - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Реймс - Лорьян 1:0 Лорьян - Ренн 2:1 Лион - Лорьян 3:3 Лорьян - Монпелье 0:3 Нант - Лорьян 5:3 Лорьян - Монако 2:2 Гавр - Лорьян 3:0 Лорьян - Лилль 4:1 Лорьян - Ницца 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Борнмут - Лорьян 2:0
Гавр
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Шатору - Гавр 0:1 Гавр - Лион 3:1 Гавр - Кан 2:1 Реймс - Гавр 1:0
Гавр - Ницца 3:1 Страсбург - Гавр 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 Нант - Гавр 0:0 Гавр - Монако 0:0 Тулуза - Гавр 1:2 Мец - Гавр 0:0 Гавр - Ланс 0:0 Марсель - Гавр 3:0 Гавр - Лилль 0:2 Гавр - Клермон 2:1 Лион - Гавр 0:0 Гавр - Лорьян 3:0 Ренн - Гавр 2:2 Гавр - Брест 1:2 Монпелье - Гавр 2:2

Результаты матчей

Лорьян
Гавр

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
4 раза 44%
3
3 раза 33%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:0
5 раз 28%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
2
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
9 раз 50%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
1
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Лорьян
Гавр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
5
4
1.5
4
5
1
8
2.5
3
6
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
4
5
2
7
1.5
3
6
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
9
9
7
11
1.5
7
11
3
15
2.5
3
15
1
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 18 13 4 1 44 - 14 43
2.
Ницца
 Заявка 19 11 5 3 20 - 11 38
3.
Брест
 Заявка 18 10 4 4 27 - 15 34
4.
Монако
 Заявка 19 10 4 5 36 - 27 34
5.
Лилль
 Заявка 19 8 8 3 24 - 14 32
6.
Реймс
 0:0 Заявка 19 9 3 7 25 - 24 30
7.
Марсель
 Заявка 19 7 8 4 28 - 21 29
8.
Страсбург
 1:0 Заявка 19 7 6 6 20 - 23 27
9.
Ланс
 Заявка 18 7 5 6 21 - 19 26
10.
Ренн
 Заявка 19 6 7 6 28 - 24 25
11.
Гавр
 1:1 Заявка 19 5 8 6 20 - 21 23
12.
Нант
 0:0 Заявка 19 5 4 10 20 - 30 19
13.
Монпелье
 Заявка 19 4 8 7 23 - 25 19
14.
Тулуза
 Заявка 18 3 8 7 16 - 23 17
15.
Мец
 Заявка 19 4 4 11 16 - 29 16
16.
Лион
 Заявка 19 4 4 11 19 - 33 16
17.
Клермон
 0:1 Заявка 19 3 5 11 15 - 32 14
18.
Лорьян
 1:1 Заявка 19 2 7 10 22 - 39 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 10 7 3 0 12 - 2 24
2.
ПСЖ
 Заявка 9 7 1 1 25 - 8 22
3.
Марсель
 Заявка 10 6 4 0 17 - 5 22
4.
Лилль
 Заявка 9 6 2 1 14 - 4 20
5.
Монако
 Заявка 9 6 0 3 16 - 8 18
6.
Брест
 Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
7.
Ланс
 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
8.
Реймс
 0:0 Заявка 9 5 1 3 10 - 9 16
9.
Страсбург
 1:0 Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
10.
Ренн
 Заявка 10 4 3 3 20 - 14 15
11.
Гавр
 1:1 Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
12.
Нант
 0:0 Заявка 10 3 3 4 14 - 14 12
13.
Лорьян
 1:1 Заявка 10 2 4 4 15 - 18 10
14.
Монпелье
 Заявка 10 1 7 2 13 - 12 10
15.
Лион
 Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
16.
Тулуза
 Заявка 8 1 5 2 10 - 9 8
17.
Мец
 Заявка 9 1 3 5 7 - 10 6
18.
Клермон
 0:1 Заявка 10 1 2 7 4 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 6 3 0 19 - 6 21
2.
Брест
 Заявка 9 5 1 3 10 - 8 16
3.
Монако
 Заявка 10 4 4 2 20 - 19 16
4.
Ницца
 Заявка 9 4 2 3 8 - 9 14
5.
Реймс
 0:0 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
6.
Страсбург
 1:0 Заявка 10 3 3 4 8 - 14 12
7.
Лилль
 Заявка 10 2 6 2 10 - 10 12
8.
Ренн
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
9.
Мец
 Заявка 10 3 1 6 9 - 19 10
10.
Монпелье
 Заявка 9 3 1 5 10 - 13 9
11.
Ланс
 Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
12.
Клермон
 0:1 Заявка 9 2 3 4 11 - 18 9
13.
Тулуза
 Заявка 10 2 3 5 6 - 14 9
14.
Гавр
 1:1 Заявка 10 1 6 3 8 - 12 9
15.
Лион
 Заявка 9 2 1 6 6 - 14 7
16.
Нант
 0:0 Заявка 9 2 1 6 6 - 16 7
17.
Марсель
 Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
18.
Лорьян
 1:1 Заявка 9 0 3 6 7 - 21 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Монако Бен-Йеддер Виссам 10 (1)
Лион Ляказетт Александр 9
Монпелье Адамс Акор 7
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 6 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 7
Ланс Гради Жонатан 1 6
Брест Брассье Лилиан 1 6
Ренн Матич Неманья 7
Монако Головин Александр 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 43'
      Опери Кристофер из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 42'
      Понсо Жульен получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Хорошую попытку сделал Понсо Жульен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 42'
      Понсо Жульен задерживает мяч рукой
    • 42'
      Кацерис Панос создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 42'
      Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Хорошую попытку сделал Кацерис Панос. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 41'
      Юте-Кинкуэ Этьенн ошибается в защите.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы 116
    Лорьян 31% (36)
    X 42.2% (49)
    Гавр 26.7% (31)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лорьян
    Ничья
    Гавр
    9.10
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    3.15
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лорьян 1:1 Гавр

    Исход игры
    Лорьян
    31% (36)
    Ничья
    42.2% (49)
    Гавр
    26.7% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.14% (39)
    Меньше
    64.86% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    72.07% (80)
    Нет
    27.93% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.2% (42)
    2:1 Лорьян
    16.4% (19)
    1:2 Гавр
    13.8% (16)
    1:0 Лорьян
    11.2% (13)
    0:1 Гавр
    8.6% (10)
    0:0 Ничья
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    2:0 Лорьян
    1.7% (2)
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