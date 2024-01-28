Тур: 19. Стадион: Стад де Мустуар. Главный судья: Стина Жереми
0'
0:1
15' ПенальтиСабби Эммануэль
17' Желтая карточкаКацерис Панос
26' Желтая карточкаЮте-Кинкуэ Этьенн
1:1
33' ГолЛуза Имран
36' Желтая карточкаЛе Бри Тео
42' Желтая карточкаПонсо Жульен
43' Желтая карточкаСабби Эммануэль
45' Желтая карточкаЛуза Имран
48' Желтая карточкаКечта Яссин
2:1
51' ГолКари Айман
73' Желтая карточкаОпери Кристофер
2:2
85' ГолАйю Андре
3:2
90' ГолMohamed Bamba
3:3
90' ГолАйю Андре
90'+6
Ход матча
15'
0:1
17'
33'
1:1
36'
42'
43'
45'
48'
51'
2:1
56'
73'
85'
2:2
90'
3:2
90'
3:3
Статистика матча
-
3 Голы 3
-
6 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 5
-
1 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 21
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
369 Количество передач 473
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
38
Мвого
Ивон
37
Ле
Бри
Тео
44
Кари
Айман
21
Понсо
Жульен
30
Десма
Артур
14
Кузяев
Далер
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Ле Бри ТеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кари АйманПолузащитник
-
21 Понсо ЖульенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Саоки ДжиноПолузащитник
-
36 Опенда РойсНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Регис Ле Брис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Десма АртурВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Конфес АлуаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Алиуи НабильНападающий
-
13 Нгура СтивНападающий
-
28 Айю АндреНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Лорьян
Гавр
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
9 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
12
Голов в среднем за матч
0.67
2
Среднее время на гол
135
45
Всего голов
11
1
Голов в среднем за матч
1.83
0.33
Среднее время на гол
49
270
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1.44
1.44
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
62
62
Бомбардиры внутри турнира
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Февр Ромен
|5
|0.26
|Крупи Эли Джуниор
|4
|0.21
|Тосин Айегун
|2
|0.11
|Бамба Дьенг
|2
|0.11
|Дукуре Сирине
|1
|0.05
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.05
|Абергель Лоран
|1
|0.05
|Понсо Жульен
|1
|0.05
|Луза Имран
|1
|0.05
|Йонгва Дарлин
|1
|0.05
|Туре Сулейман
|1
|0.05
|Кари Айман
|1
|0.05
|Менди Бенжамен
|1
|0.05
|Mohamed Bamba
|1
|0.05
|Ле Бри Тео
|0
|0
Гавр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиуи Набиль
|4
|0.21
|Байо Мохамед
|4 (1)
|0.21
|Сабби Эммануэль
|4 (1)
|0.21
|Айю Андре
|2
|0.11
|Льорис Готье
|2
|0.11
|Кузяев Далер
|2
|0.11
|Опери Кристофер
|1
|0.05
|Сальмье Йоанн
|1
|0.05
|Мбемба Нолан
|1
|0.05
|Грандсир Самуэль
|1
|0.05
|Касимир Хосуэ
|0
|0
|Него Лоик
|0
|0
|Джуджу Антуан
|0
|0
|Кечта Яссин
|0
|0
|Нгура Стив
|0
|0
Карточки
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Туре Сулейман
|4
|0
|Менди Бенжамен
|3
|0
|Бакайоко Тьемуэ
|3
|0
|Понсо Жульен
|3
|0
|Менди Формоз III
|3
|0
|Лапорт Жульен
|2
|0
|Силва Игор
|2
|0
|Тальби Монтассар
|2
|0
|Йонгва Дарлин
|2
|0
|Дукуре Сирине
|2
|0
|Ле Бри Тео
|2
|0
|Крупи Эли Джуниор
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Мвого Ивон
|1
|0
|Абергель Лоран
|1
|0
|Инносент Бонке
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Луза Имран
|1
|0
|Мугиша Джоэл
|1
|0
|Бамба Дьенг
|1
|0
|Пабло Пажис
|1
|0
|Кацерис Панос
|1
|0
|Пелон Орельен
|1
|0
Гавр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Н'диайе Рассул
|3
|2
|Грандсир Самуэль
|2
|2
|Касимир Хосуэ
|4
|0
|Санганте Аруна
|4
|0
|Опери Кристофер
|3
|0
|Сабби Эммануэль
|3
|0
|Байо Мохамед
|3
|0
|Сальмье Йоанн
|2
|0
|Таргаллин Уссама
|2
|0
|Айю Андре
|0
|1
|Туре Абдулайе
|1
|0
|Десма Артур
|1
|0
|Алиуи Набиль
|1
|0
|Юте-Кинкуэ Этьенн
|1
|0
|Кечта Яссин
|1
|0
Результаты матчей
Лорьян
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Гавр
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
11
9
Лорьян
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Гавр
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
17
5
Упущенные победы
4
11
Лорьян
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Гавр
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
20
6
Упущенные победы
15
20
Голы по времени матча
Забито
16
11
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
4
25%
2
18%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
3
19%
1
9%
31-45
3
19%
1
9%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
3
19%
5
45%
76-90
Пропущено
21
13
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
6
29%
1
8%
1-15
3
14%
4
31%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
2
10%
4
31%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
4
19%
3
23%
76-90
Забито
7
13
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
16 Не забивали 13
1
14%
3
23%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
14%
5
38%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
3
43%
1
8%
76-90
Пропущено
21
8
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
5
24%
2
25%
16-30
4
19%
2
25%
31-45
3
14%
2
25%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
6
29%
2
25%
76-90
Забито
23
24
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
8 Не забивали 7
5
22%
5
21%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
3
13%
2
8%
31-45
4
17%
6
25%
46-60
3
13%
3
13%
61-75
6
26%
6
25%
76-90
Пропущено
42
21
20 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 13
6
14%
1
5%
1-15
8
19%
6
29%
16-30
6
14%
3
14%
31-45
5
12%
6
29%
46-60
7
17%
0
0%
61-75
10
24%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Лорьян
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Лилль - Лорьян 3:0 Сошо - Лорьян 2:1 Брест - Лорьян 4:0 Лорьян - Страсбург 1:2
Лорьян - Марсель 2:4 Тулуза - Лорьян 1:1 Лорьян - Мец 2:3 Клермон - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Реймс - Лорьян 1:0 Лорьян - Ренн 2:1 Лион - Лорьян 3:3 Лорьян - Монпелье 0:3 Нант - Лорьян 5:3 Лорьян - Монако 2:2 Гавр - Лорьян 3:0 Лорьян - Лилль 4:1 Лорьян - Ницца 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Борнмут - Лорьян 2:0
Гавр
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Шатору - Гавр 0:1 Гавр - Лион 3:1 Гавр - Кан 2:1 Реймс - Гавр 1:0
Гавр - Ницца 3:1 Страсбург - Гавр 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 Нант - Гавр 0:0 Гавр - Монако 0:0 Тулуза - Гавр 1:2 Мец - Гавр 0:0 Гавр - Ланс 0:0 Марсель - Гавр 3:0 Гавр - Лилль 0:2 Гавр - Клермон 2:1 Лион - Гавр 0:0 Гавр - Лорьян 3:0 Ренн - Гавр 2:2 Гавр - Брест 1:2 Монпелье - Гавр 2:2
Результаты матчей
Лорьян
Гавр
Точный счет
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 44%
3
3 раза 33%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
0:0
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
0:0
5 раз 26%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
2
4 раза 21%
1
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%
0
9 раз 47%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%
1
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Лорьян
Гавр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
54
64
45
28
36
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
55
27
46
27
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
109
811
811
415
415
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|44 - 14
|43
|2.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|20 - 11
|38
|3.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 15
|34
|4.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|36 - 27
|34
|5.
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|24 - 14
|32
|6.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|25 - 24
|30
|7.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|28 - 21
|29
|8.
|0:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|21 - 19
|27
|9.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|28 - 24
|25
|10.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|20 - 24
|25
|11.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|22 - 23
|23
|12.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|20 - 30
|19
|13.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|23 - 25
|19
|14.
|0:0 Заявка
|19
|3
|9
|7
|16 - 23
|18
|15.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 29
|16
|16.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|19 - 33
|16
|17.
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|16 - 32
|15
|18.
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|24 - 41
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|12 - 2
|24
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 8
|22
|3.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|17 - 5
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 4
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 8
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|7.
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|8.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 9
|16
|9.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|20 - 14
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|13.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|17 - 20
|10
|14.
|Заявка
|10
|1
|7
|2
|13 - 12
|10
|15.
|0:0 Заявка
|9
|1
|6
|2
|10 - 9
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|9
|17.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 10
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|19 - 6
|21
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 8
|16
|3.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 19
|16
|4.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 9
|14
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|6.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|10 - 10
|12
|7.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|8.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 19
|10
|9.
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|10.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 15
|10
|11.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 18
|9
|13.
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 14
|9
|14.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|10 - 14
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 16
|7
|17.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 16
|7
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 21
|3
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|19 (3)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|10 (1)
|Лион
|Ляказетт Александр
|9
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|6 (7)
|Монако
|Закария Денис
|1 7
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 6
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 6
|Ренн
|Матич Неманья
|7
|Реймс
|Фоке Томас
|7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лорьян 3:3 Гавр
Исход игры
Лорьян
31% (36)
Ничья
42.2% (49)
Гавр
26.7% (31)
Тотал 2.5
Больше
35.14% (39)
Меньше
64.86% (72)
Обе команды забьют
Да
72.07% (80)
Нет
27.93% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.2% (42)
2:1 Лорьян
16.4% (19)
1:2 Гавр
13.8% (16)
1:0 Лорьян
11.2% (13)
0:1 Гавр
8.6% (10)
0:0 Ничья
3.4% (4)
2:2 Ничья
1.7% (2)
2:0 Лорьян
1.7% (2)
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