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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Стина Жереми
Лорьян
3:3
Конец матча
Гавр
0'
0:1
15' Пенальти
Сабби Эммануэль
17' Желтая карточка
Кацерис Панос
26' Желтая карточка
Юте-Кинкуэ Этьенн
1:1
33' Гол
Луза Имран
36' Желтая карточка
Ле Бри Тео
42' Желтая карточка
Понсо Жульен
43' Желтая карточка
Сабби Эммануэль
45' Желтая карточка
Луза Имран
48' Желтая карточка
Кечта Яссин
2:1
51' Гол
Кари Айман
73' Желтая карточка
Опери Кристофер
2:2
85' Гол
Айю Андре
3:2
90' Гол
Mohamed Bamba
3:3
90' Гол
Айю Андре
90'+6

Ход матча

15'
0:1
Сабби Эммануэль
17'
Кацерис Панос
 
26'
 
Юте-Кинкуэ Этьенн
33'
Луза Имран
(Кари Айман)
1:1
36'
Ле Бри Тео
 
42'
Понсо Жульен
 
43'
 
Сабби Эммануэль
45'
Луза Имран
 
48'
 
Кечта Яссин
51'
Кари Айман
(Крупи Эли Джуниор)
2:1
56'
 
Нгура Стив
Него Лоик
57'
 
Таргаллин Уссама
Сабби Эммануэль
69'
Mohamed Bamba
Крупи Эли Джуниор
 
70'
 
Айю Андре
Кузяев Далер
70'
 
Алиуи Набиль
Касимир Хосуэ
73'
 
Опери Кристофер
79'
Nathaniel Adjei
Кацерис Панос
 
85'
 
Н'диайе Рассул
Кечта Яссин
85'
2:2
Айю Андре
(Алиуи Набиль)
90'
Mohamed Bamba
(Луза Имран)
3:2
90'
3:3
Айю Андре
(Нгура Стив)

Статистика матча

  • 3 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 21
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 369 Количество передач 473
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Лорьян 31% (36)
X 42.2% (49)
Гавр 26.7% (31)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
38
Мвого
Ивон
3
Тальби
Монтассар
15
Лапорт
Жульен
95
Туре
Сулейман
7
Кацерис
Панос
37
Ле
Бри
Тео
19
Абергель
Лоран
6
Луза
Имран
44
Кари
Айман
21
Понсо
Жульен
22
Крупи
Эли
Джуниор
30
Десма
Артур
93
Санганте
Аруна
6
Юте-Кинкуэ
Этьенн
4
Льорис
Готье
27
Опери
Кристофер
7
Него
Лоик
14
Кузяев
Далер
8
Кечта
Яссин
21
Джуджу
Антуан
11
Сабби
Эммануэль
23
Касимир
Хосуэ
Лорьян
3-4-2-1
Гавр
4-4-2

История личных встреч

Лорьян
Гавр

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
3:0
ТМК
0:2
Л2
2:2
Л2
2:3
Л2
0:0
Л2
1:0
Л2
3:2
Л1
1:1
Л1
1:3

Голы

Всего голов

2
12

Голов в среднем за матч

0.67
2

Среднее время на гол

135
45

Всего голов

11
1

Голов в среднем за матч

1.83
0.33

Среднее время на гол

49
270

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.44
1.44

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

62
62

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Февр Ромен 5 0.26
Крупи Эли Джуниор 4 0.21
Тосин Айегун 2 0.11
Бамба Дьенг 2 0.11
Дукуре Сирине 1 0.05
Ле Гофф Венсан 1 0.05
Абергель Лоран 1 0.05
Понсо Жульен 1 0.05
Луза Имран 1 0.05
Йонгва Дарлин 1 0.05
Туре Сулейман 1 0.05
Кари Айман 1 0.05
Менди Бенжамен 1 0.05
Mohamed Bamba 1 0.05
Ле Бри Тео 0 0
Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиуи Набиль 4 0.21
Байо Мохамед 4 (1) 0.21
Сабби Эммануэль 4 (1) 0.21
Айю Андре 2 0.11
Льорис Готье 2 0.11
Кузяев Далер 2 0.11
Опери Кристофер 1 0.05
Сальмье Йоанн 1 0.05
Мбемба Нолан 1 0.05
Грандсир Самуэль 1 0.05
Касимир Хосуэ 0 0
Него Лоик 0 0
Джуджу Антуан 0 0
Кечта Яссин 0 0
Нгура Стив 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Туре Сулейман 4 0
Менди Бенжамен 3 0
Бакайоко Тьемуэ 3 0
Понсо Жульен 3 0
Менди Формоз III 3 0
Лапорт Жульен 2 0
Силва Игор 2 0
Тальби Монтассар 2 0
Йонгва Дарлин 2 0
Дукуре Сирине 2 0
Ле Бри Тео 2 0
Крупи Эли Джуниор 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Мвого Ивон 1 0
Абергель Лоран 1 0
Инносент Бонке 1 0
Февр Ромен 1 0
Луза Имран 1 0
Мугиша Джоэл 1 0
Бамба Дьенг 1 0
Пабло Пажис 1 0
Кацерис Панос 1 0
Пелон Орельен 1 0
Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'диайе Рассул 3 2
Грандсир Самуэль 2 2
Касимир Хосуэ 4 0
Санганте Аруна 4 0
Опери Кристофер 3 0
Сабби Эммануэль 3 0
Байо Мохамед 3 0
Сальмье Йоанн 2 0
Таргаллин Уссама 2 0
Айю Андре 0 1
Туре Абдулайе 1 0
Десма Артур 1 0
Алиуи Набиль 1 0
Юте-Кинкуэ Этьенн 1 0
Кечта Яссин 1 0

Результаты матчей

Лорьян
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Гавр
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

11
9
Лорьян
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Гавр
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

17
5

Упущенные победы

4
11
Лорьян
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Гавр
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

20
6

Упущенные победы

15
20

Голы по времени матча

Забито

16
11
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
4
25%
2
18%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
3
19%
1
9%
31-45
3
19%
1
9%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
3
19%
5
45%
76-90

Пропущено

21
13
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
6
29%
1
8%
1-15
3
14%
4
31%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
2
10%
4
31%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
4
19%
3
23%
76-90

Забито

7
13
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
16 Не забивали 13
1
14%
3
23%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
14%
5
38%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
3
43%
1
8%
76-90

Пропущено

21
8
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
5
24%
2
25%
16-30
4
19%
2
25%
31-45
3
14%
2
25%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
6
29%
2
25%
76-90

Забито

23
24
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
8 Не забивали 7
5
22%
5
21%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
3
13%
2
8%
31-45
4
17%
6
25%
46-60
3
13%
3
13%
61-75
6
26%
6
25%
76-90

Пропущено

42
21
20 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 13
6
14%
1
5%
1-15
8
19%
6
29%
16-30
6
14%
3
14%
31-45
5
12%
6
29%
46-60
7
17%
0
0%
61-75
10
24%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Лилль - Лорьян 3:0 Сошо - Лорьян 2:1 Брест - Лорьян 4:0 Лорьян - Страсбург 1:2
Лорьян - Марсель 2:4 Тулуза - Лорьян 1:1 Лорьян - Мец 2:3 Клермон - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Реймс - Лорьян 1:0 Лорьян - Ренн 2:1 Лион - Лорьян 3:3 Лорьян - Монпелье 0:3 Нант - Лорьян 5:3 Лорьян - Монако 2:2 Гавр - Лорьян 3:0 Лорьян - Лилль 4:1 Лорьян - Ницца 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Борнмут - Лорьян 2:0
Гавр
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Шатору - Гавр 0:1 Гавр - Лион 3:1 Гавр - Кан 2:1 Реймс - Гавр 1:0
Гавр - Ницца 3:1 Страсбург - Гавр 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 Нант - Гавр 0:0 Гавр - Монако 0:0 Тулуза - Гавр 1:2 Мец - Гавр 0:0 Гавр - Ланс 0:0 Марсель - Гавр 3:0 Гавр - Лилль 0:2 Гавр - Клермон 2:1 Лион - Гавр 0:0 Гавр - Лорьян 3:0 Ренн - Гавр 2:2 Гавр - Брест 1:2 Монпелье - Гавр 2:2

Результаты матчей

Лорьян
Гавр

Точный счет

0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 44%
3
3 раза 33%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
0:0
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
0:0
5 раз 26%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
2
4 раза 21%
1
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%
0
9 раз 47%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%
1
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Лорьян
Гавр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
4
6
4
1.5
4
5
2
8
2.5
3
6
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
5
5
2
7
1.5
4
6
2
7
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
10
9
8
11
1.5
8
11
4
15
2.5
4
15
1
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 18 13 4 1 44 - 14 43
2.
Ницца
 Заявка 19 11 5 3 20 - 11 38
3.
Брест
 Заявка 18 10 4 4 27 - 15 34
4.
Монако
 Заявка 19 10 4 5 36 - 27 34
5.
Лилль
 Заявка 19 8 8 3 24 - 14 32
6.
Реймс
 Заявка 19 9 3 7 25 - 24 30
7.
Марсель
 Заявка 19 7 8 4 28 - 21 29
8.
Ланс
 0:0 Заявка 19 7 6 6 21 - 19 27
9.
Ренн
 Заявка 19 6 7 6 28 - 24 25
10.
Страсбург
 Заявка 19 6 7 6 20 - 24 25
11.
Гавр
 Заявка 19 5 8 6 22 - 23 23
12.
Нант
 Заявка 19 5 4 10 20 - 30 19
13.
Монпелье
 Заявка 19 4 8 7 23 - 25 19
14.
Тулуза
 0:0 Заявка 19 3 9 7 16 - 23 18
15.
Мец
 Заявка 19 4 4 11 16 - 29 16
16.
Лион
 Заявка 19 4 4 11 19 - 33 16
17.
Клермон
 Заявка 19 3 6 10 16 - 32 15
18.
Лорьян
 Заявка 19 2 7 10 24 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 10 7 3 0 12 - 2 24
2.
ПСЖ
 Заявка 9 7 1 1 25 - 8 22
3.
Марсель
 Заявка 10 6 4 0 17 - 5 22
4.
Лилль
 Заявка 9 6 2 1 14 - 4 20
5.
Монако
 Заявка 9 6 0 3 16 - 8 18
6.
Брест
 Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
7.
Ланс
 0:0 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
8.
Реймс
 Заявка 9 5 1 3 10 - 9 16
9.
Страсбург
 Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
10.
Ренн
 Заявка 10 4 3 3 20 - 14 15
11.
Гавр
 Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
12.
Нант
 Заявка 10 3 3 4 14 - 14 12
13.
Лорьян
 Заявка 10 2 4 4 17 - 20 10
14.
Монпелье
 Заявка 10 1 7 2 13 - 12 10
15.
Тулуза
 0:0 Заявка 9 1 6 2 10 - 9 9
16.
Лион
 Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
17.
Мец
 Заявка 9 1 3 5 7 - 10 6
18.
Клермон
 Заявка 10 1 3 6 5 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 6 3 0 19 - 6 21
2.
Брест
 Заявка 9 5 1 3 10 - 8 16
3.
Монако
 Заявка 10 4 4 2 20 - 19 16
4.
Ницца
 Заявка 9 4 2 3 8 - 9 14
5.
Реймс
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
6.
Лилль
 Заявка 10 2 6 2 10 - 10 12
7.
Ренн
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
8.
Мец
 Заявка 10 3 1 6 9 - 19 10
9.
Ланс
 0:0 Заявка 10 2 4 4 7 - 11 10
10.
Страсбург
 Заявка 10 2 4 4 8 - 15 10
11.
Монпелье
 Заявка 9 3 1 5 10 - 13 9
12.
Клермон
 Заявка 9 2 3 4 11 - 18 9
13.
Тулуза
 0:0 Заявка 10 2 3 5 6 - 14 9
14.
Гавр
 Заявка 10 1 6 3 10 - 14 9
15.
Лион
 Заявка 9 2 1 6 6 - 14 7
16.
Нант
 Заявка 9 2 1 6 6 - 16 7
17.
Марсель
 Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
18.
Лорьян
 Заявка 9 0 3 6 7 - 21 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Монако Бен-Йеддер Виссам 10 (1)
Лион Ляказетт Александр 9
Монпелье Адамс Акор 7
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 6 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 7
Ланс Гради Жонатан 1 6
Брест Брассье Лилиан 1 6
Ренн Матич Неманья 7
Реймс Фоке Томас 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 90'
      Контроль мяча: Лорьян: 43%, Гавр: 57%.
    • 90'
      Нгура Стив из команды Гавр в офсайде
    • 89'
      Лапорт Жульен задерживает мяч рукой
    • 89'
      Судья сигнализирует, что Нгура Стив из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Лапорт Жульен
    • 89'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 88'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 88'
      Тальби Монтассар выиграл воздушное противоборство у Алиуи Набиль.
    • 87'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 87'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 86'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Гавр.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Лорьян 31% (36)
    X 42.2% (49)
    Гавр 26.7% (31)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лорьян 3:3 Гавр

    Исход игры
    Лорьян
    31% (36)
    Ничья
    42.2% (49)
    Гавр
    26.7% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.14% (39)
    Меньше
    64.86% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    72.07% (80)
    Нет
    27.93% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.2% (42)
    2:1 Лорьян
    16.4% (19)
    1:2 Гавр
    13.8% (16)
    1:0 Лорьян
    11.2% (13)
    0:1 Гавр
    8.6% (10)
    0:0 Ничья
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    2:0 Лорьян
    1.7% (2)
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